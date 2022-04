Bonus per tutti anche in questo 2022. Un nuovo contributo voluto dal governo Draghi si appresta a tagliare il nastro di partenza: ben 600 euro potranno essere richiesti dagli italiani con ISEE anche alto: fino a 50.000 euro. Ecco le ultime novità e a chi spetta.

Bonus per tutti anche in questo 2022. Un nuovo contributo voluto dal governo Draghi si appresta a tagliare il nastro di partenza: ben 600 euro potranno essere richiesti dagli italiani con ISEE anche alto: fino a 50.000 euro.

Stiamo parlando di un Bonus nuovo di zecca confermato di recente dall’Esecutivo in carica, grazie al Decreto Milleproroghe 2022.

Un Bonus per tutti gli italiani in possesso di specifici requisiti che verrà erogato sotto forma di voucher da utilizzare per il pagamento di particolari spese.

Ma vediamo subito in cosa consiste il Bonus psicologo 2022, a chi spetta e quali sono i requisiti e le condizioni da rispettare per poter beneficiare dei 600 euro anche se titolari di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alto.

Bonus per tutti, 600 euro anche con ISEE alto da Draghi: in cosa consiste

Il Bonus per tutti gli italiani, anche quelli con ISEE alto (non superiore al tetto massimo di 50.000 euro) è quasi pronto al lancio. Nonostante i tentennamenti iniziale sulla misura, il Governo Draghi ha deciso: il Bonus psicologo ci sarà.

E il nome già la dice lunga. Ma in cosa consiste? Si tratta di una misura nuova di zecca voluta per agevolare gli italiani nel sostenimento di particolari spese attinenti al proprio stato di salute.

Nello specifico, serve a coprire i costi supportati per sottoporsi a sedute da uno psicologo iscritto regolarmente all’Albo dei professionisti.

Un Bonus per tutti, dal valore di 600 euro, che potrà essere richiesto rispettando appositi requisiti. Quello più importante riguarda l’ISEE del richiedente.

Per capire la sua natura occorre fare qualche passo indietro nel tempo. La necessità di avere un Bonus da 600 euro è emersa più che mai nel periodo pandemico. A causa dei lockdown ripetuti e delle disposizioni emanate dal Governo italiano per porre un freno all’avanzata dei contagi da Covid-19, sempre più italiani hanno iniziato a soffrire di ansia, attacchi di panico, depressione e stress.

Una situazione questa che perdura ancora oggi. Allo stato attuale, infatti, sono ancora moltissimi gli italiani che si trovano a dover fare i conti con una serie di disturbi psicologici causati dall’emergenza epidemiologica.

Ecco perché il Bonus da 600 euro per tutti coloro che si trovano in queste condizioni assume una particolare rilevanza.

Ma c’è di più. L’utilità del Bonus rivolto anche ai beneficiari con ISEE alto si estende su altri orizzonti. In particolare, servirà per rafforzare i servizi psicologici particolarmente carenti nella nostra penisola.

Il Governo Draghi ha difatti stanziato ben 20 milioni di euro all’intera misura: la metà verrà impiegata per l’assunzione di nuovo personale.

La parte rimanente dei fondi, invece, servirà a finanziare il Bonus per tutti da 600 euro.

Bonus per tutti da 600 euro, ISEE alto fino a 50.000 euro: come funziona il Bonus psicologo

Visto come il Bonus psicologo da 600 euro possa essere ottenuto anche dai cittadini con ISEE alto, occupiamoci del suo funzionamento.

Per sommi capi abbiamo anticipato qualcosa nei precedenti paragrafi, ma ora entriamo nel merito dell’argomento.

Il Bonus per tutti coloro che si trovano quotidianamente ad affrontare ansia, stress, attacchi di panico, o altri disturbi associati alla sfera psichica sorti a causa della pandemia, si concretizza in un voucher di 600 euro da utilizzare per saldare le sedute presso uno psicologo.

Copre un massimo di dodici appuntamenti, per 50 euro a seduta.

Attenzione perché quelle appena fornite sono delle stime approssimative dato che la normativa non fornisce alcun chiarimento sul numero di sedute coperte dal Bonus psicologo da 600 euro.

Poiché l’importo massimo di 50 euro per ogni appuntamento dallo psicologo è stato fissato, il fatto che copra dodici sedute è più che scontato.

Bonus per tutti, ISEE alto e non solo: quali requisiti per il Bonus psicologo? Ecco la novità

Prima di passare ai requisiti previsti dal Bonus per tutti fino a 600 euro, analizziamo la platea dei beneficiari.

Il Bonus psicologo si rivolge ad un’ampia fetta di italiani, poiché non esistono vincoli di natura anagrafica. Bambini, anziani, ragazzi e adolescenti: tutti potranno accedere ai 600 euro di Bonus psicologo.

Oltre all’ISEE, è indispensabile disporre del certificato accertante lo stato di salute del richiedente. In altre parole, spetta al medico curante individuare i soggetti che più di tutti hanno bisogno di sottoporsi ad un trattamento psicologico.

Questo però non è l’unico requisito da rispettare. Essendo un contributo particolarmente importante può essere richiesto esclusivamente dai soggetti con reddito familiare sotto i 50.00 euro.

Per meglio intenderci, il Bonus psicologo per tutti spetta solo ha chi ha un ISEE in corso di validità inferiore e 50.000 euro.

Bonus psicologo, 600 euro a tutti anche ISEE alto: quali sono gli importi

Poco fa abbiamo toccato velocemente la questione importi del Bonus psicologo, quando abbiamo fatto accenno Decreto Milleproroghe. Il provvedimento non chiarisce quali siano gli importi da elargire.

Altro dubbio riguarda il numero di sedute coperte dal Bonus da 600 euro. A dirla tutta, non si si neppure se il voucher di 600 euro spetti a tutti i beneficiari.

L’unica cosa certa è lo stanziamento disposto dal Governo Draghi per finanziare l’intera misura: circa 10 milioni di euro.

Tuttavia, considerato che il Bonus psicologo spetta anche ai soggetti con ISEE alto, l’ammontare del finanziamento potrebbe risultare insufficiente a coprire l’emissione di numero elevato di voucher.

Qualora si presentasse tale problema, il Governo non avrà altra via se non quella di procedere al ricalcolo delle somme del Bonus da erogare.

Per meglio intenderci, il Bonus da 600 euro non subirà variazioni negli importi solo se le risorse a disposizione basterebbero a coprire tutte le domande.

In caso contrario, si procederà per ordine di priorità. Il Bonus verrà attribuito a tutti i richiedenti prediligendo prima la fetta di popolazione italiana più giovane: ragazzi, adolescenti, bambini.

Questo perché, stando ai numeri, sono i giovani ad aver maggiormente accusato gli effetti della pandemia a livello psicologico e mentale.

Bonus per tutti da 600 euro: come fare domanda per il Bonus psicologo 2022

Terminiamo la nostra disamina sul Bonus psicologo da 60 0euro esaminando la procedura di domanda.

Va fatta subito una premessa: non si potrà richiedere il Bonus fino all’emanazione del decreto attuativo che ne disciplina il funzionamento.

Questo perché occorre stabilire il numero di sedute coperte e gli importi. L’unica certezza riguarda il tetto ISEE da non superare. La misura, come già visto, potrà essere richiesta anche dai titolari di un ISEE alto, fino a 50.000 euro.

Ad ogni modo, la domanda per il Bonus passerà attraverso i medici di base a cui spetta il compito di individuare i soggetti che necessitano di un aiuto psicologico.

Al momento, sono tutte ipotesi. Non appena arriverà il decreto attuativo del Bonus da 600 euro sarà possibile conoscere nei dettagli gli importi e i requisiti da rispettare per accedere al contributo.

Pertanto, si rimane in attesa di ricevere novità sul Bonus per tutti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute.