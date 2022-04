Bonus per tutti richiedibili nel 2022: la lista è abbastanza lunga, soprattutto per quelli non vincolati da limiti patrimoniali e reddituali, ISEE compreso. Alcuni contributi, disposti dal Governo Draghi, permettono di ottenere più di 700 euro complessivi. Ecco di quali si tratta e come ottenerli subito.

E’ ormai un dato di fatto: l’Esecutivo italiano da sempre privilegia, nell’erogazione di nuovi contributi, le famiglie che si trovano a dover far quadrare i conti a fine mese a causa del loro reddito basso.

E lo fa ogni anno inserendo nella Legge di bilancio degli aiuti economici a sostegno dei nuclei familiari meno abbienti.

Per l’anno corrente, la Manovra ha finanziato un pacchetto di misure statali molto ampio a cui si può accedere indipendentemente dal valore del proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente, cioè senza ISEE.

Maggiori informazioni sui Bonus senza ISEE attivi e richiedibili nell’anno in corso le trovate nel video YouTube di Mr LUL lepaghediale.





Alcuni in particolare permettono di ottenere ben 700 euro complessivi senza la necessità di presentare la certificazione ISEE invece richiesta per la maggior parte dei contributi gestiti ed erogati dall’INPS.

Vediamo subito di quali Bonus senza ISEE si tratta e quali requisiti e condizioni occorre rispettare per ottenere fino a 700 euro di aiuti statali.

Bonus senza ISEE, 700 euro per tutti: Assegno Unico attivo dal 2022. In cosa consiste?

Il primo dei due Bonus per tutti senza ISEE che sommato agli altri permette di ottenere fino a 700 euro di aiuti è l’Assegno Unico e Universale attivo da gennaio 2022.

Si tratta di un contributo richiedibile dalle famiglie con figli a carico presentando o meno l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Possono infatti inoltrare all’INPS domanda per usufruire dell’Assegno Unico i nuclei con figli maggiorenni entro i 21 anni di età, se fiscalmente a carico.

In caso di minori, invece, il Bonus senza ISEE implicito nell’Assegno Unico si sostanzia in un contributo di 50 euro che verrà erogato alle famiglie mensilmente. Cifra che cala a 25 euro per i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni di età.

Ovviamente, queste sono gli importi previsti per l’Assegno Unico nel caso in cui le famiglie non disponessero dell’ISEE. Presentando la certificazione, invece, si ha diritto ad un assegno mensile più alto negli importi.

La particolarità di questo nuovo Bonus è che spetta a tutti, a prescindere dal valore del proprio reddito. Assume quindi la forma di un vero e proprio Bonus senza ISEE.

Anche i requisiti da rispettare per poterne usufruire non sono affatto stringenti: l’unica accortezza riguarda l'età anagrafica del ragazzo appartenente al nucleo familiare.

Bonus per tutti, 700 euro senza ISEE anche con il Bonus asilo nido: come funziona

Passiamo ora al secondo Bonus per tutti che, richiesto congiuntamente ad altre agevolazioni descritte in questo articolo, da diritto a 700 euro complessivi: il Bonus asilo nido 2022.

Un aiuto economico per certi versi simile all’Assegno Unico in precedenza analizzato, soprattutto sul fronte requisiti da rispettare, almeno per quanto riguarda quelli reddituali.

Allo stesso modo dell’Assegno Unico e Universale infatti si potrà beneficiare del contributo anche senza la presentazione dell’ISEE.

Pur trattandosi, quindi, di un Bonus senza ISEE indirizzato alle famiglie con figli a carico ci sono delle differenze che lo allontanano dall’Assegno Unico. Di quali si tratta?

Come prima cosa, il Bonus asilo nido senza ISEE potrà essere richiesto solo da una fetta ben definita di beneficiari.

Bonus per tutti, fino a 3.000 euro senza ISEE: a chi spetta

In particolare, il beneficio si ripartisce in due parti: da un lato potrà essere richiesto dalle famiglie con figli a carico sotto l’età anagrafica di 3 anni d’età (iscritto al nido), dall’altra dai nuclei familiari con bambini affetti da particolari patologie croniche che necessitano di un’assistenza domiciliare in quanto impossibilitati a frequentare fisicamente l’asilo nido.

E in quest’ultimo caso decade il limite anagrafico previsto per il Bonus per tutti.

Riassumendo, il secondo dei Bonus di ammontare complessivo pari a 700 euro spetterà solo alle famiglie che rientrano in una delle due casistiche.

Ma c’è di più, il Bonus asilo nido può raggiungere il tetto massimo dei 3.000 euro annui e spetterà anche alle famiglie con figli iscritti al nido, in mancanza di certificazione ISEE.

A prescindere dalla presentazione della certificazione gli importi spettanti sono sicuramente degni di nota. Il Bonus per tutti senza ISEE riguardante l’asilo nido, infatti, mette a disposizione fino a 136,36 euro per ogni mese degli undici coperti.

Trattandosi di un contributo riservato alle famiglie, come l’Assegno Unico e Universale, è gestito e erogato dall’INPS.

Bonus per tutti, 100 dei 700 euro vanno al Bonus TV senza ISEE: come ottenerlo

Il penultimo dei Bonus per tutti che concorre alla determinazione dei 700 euro complessivi richiedibile senza ISEE è il Bonus TV da 100 euro.

Un’agevolazione fortunatamente non vincolata al rispetto di particolari requisiti.

Voluto dal Governo Draghi per agevolare l’acquisto di nuovi televisori o decoder in grado di captare il nuovo segnale del digitale terrestre, potrà essere richiesto senza la necessità di presentare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

In verità, la versione originale del contributo si prestava ad essere più stringente, prevedendo l’accesso all’agevolazione alle sole famiglie con ISEE base, senza però l’obbligo di rottamazione di una vecchia tv.

Nel 2022, invece, il nuovo Bonus per tutti di 100 euro lo si potrà richiedere in fase di pagamento del nuovo apparecchio idoneo ai nuovi standard del digitale terrestre.

Attenzione, però, perché non tutti riceveranno il Bonus per l’intero importo di 100 euro. Il contributo si calcola, in misura del 20%, sul prezzo di listino della nuova tv.

Anche il funzionamento è abbastanza semplice: lo sconto implicito nel Bonus tv per tutti verrà praticato dall’esercente al momento dell’acquisto della nuova televisione.

Sul fronte requisiti da soddisfare, invece, non si segnalano particolari accortezze se non quella di rottamare un vecchio apparecchio obsoleto.

In poche parole, il televisore non abilitato alla ricezione dei canali del digitale terrestre potrà essere consegnato per la rottamazione al rivenditore presso cui si desidera acquistare la nuova tv.

Diversamente, si potrà depositare il vecchio apparecchio in un’isola ecologica di fiducia.

In entrambi i casi si potranno comunque ottenere i 100 euro di sconto impliciti nel Bonus per tutti senza ISEE.

Nel caso di smaltimento presso un’isola ecologica, per beneficiare dell’agevolazione basta consegnare al negoziante il modulo ricevuto in sede di smaltimento.

Bonus per tutti i nati 2003, ai giovani 500 euro senza ISEE: quando presentare le domande?

Concludiamo la nostra carrellata sui Bonus senza ISEE che permettono a tutti di ottenere fino a 700 euro di aiuti economici con il Bonus cultura.

Anche questo sussidio rientra a pieno titolo nell’elenco dei Bonus a cui si ha diritto indipendentemente dalla presentazione dell’Indicatore della Situazione Economico Equivalente.

Ma a chi spetta? Beneficiari del Bonus cultura da 500 euro sono i giovani nati nel 2003 che hanno compiuto diciott’anni di età lo scorso anno.

A differenza delle molte agevolazioni attive nel 2022, richiedibili anche senza ISEE, non si sostanzia in uno sconto da applicare su particolari acquisti, bensì in una serie di voucher dal valore massimo di 500 euro spendibili solo in iniziative culturali.

Per quanto concerne la modalità di richiesta, invece, il Bonus cultura si potrà ottenere esclusivamente tramite registrazione a 18app entro e non oltre il 30 agosto 2022.