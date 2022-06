Bonus per tutti in questo 2022. Anche per chi ha stipulato un contratto per l’affitto di una casa. Unitamente al contributo introdotto dal Governo Draghi a copertura delle spese sostenute per pagare il canone di locazione, altri enti locali stanno attivando una serie di agevolazioni molto simili al contributo governativo: si possono risparmiare fino a 2000 euro. Ecco le ultime novità.

Bonus per tutti in questo 2022. Anche per chi ha stipulato un contratto per l’affitto di una casa. Unitamente al contributo introdotto dal Governo Draghi a copertura delle spese sostenute per pagare il canone di locazione, altri enti locali stanno attivando una serie di agevolazioni molto simili al contributo governativo: si possono risparmiare fino a 2000 euro.

Non è un mistero. La lista dei Bonus introdotti dall’esecutivo ultimamente si sta arricchendo di nuove agevolazioni, man mano che emergono nuove esigenze. Nell’elenco spicca un contributo particolarmente interessante, gradito da chi mensilmente mette mani al proprio portafoglio per pagare il canone di locazione.

Il Bonus affitto, questo è il nome del contributo in questione, rientra nella schiera delle misure più utile al momento.

Nello scenario attuale dominato dall’impennata dei prezzi al consumo, dell’aumento del costo del carburante (benzina, diesel e GPL) e del caro bollette luce e gas, un aiuto alle famiglie impegnate a far quadrare i conti a fine mese era più che dovuto.

I più attenti sapranno che il Bonus per tutti da 2000 euro a copertura delle spese d’affitto non deve i natali alla Legge di Bilancio 2022. La recente manovra ha solo attuato una serie di ritocchi al Bonus affitto, rendendolo più adeguato alla platea dei beneficiari.

Ma vediamo subito in cosa consiste il Bonus per tutti da 2000, a chi spetta e come funziona, soffermandoci sulle altre iniziative a livello locale attivate in lungo e in largo per l’Italia, che assumono la forma di un vero e proprio Bonus affitto con requisiti e condizioni da rispettare ovviamente diverse da quelle previste per il contributo a stampo nazionale.

Bonus per tutti, 2000 euro di sconto per l’affitto di una casa: ecco i requisiti e cosa cambia

Iniziamo la nostra disamina partendo dal Bonus affitto di 2000 per tutte i cittadini in possesso di un contratto di locazione. La misura da cui inizieremo è quella statale.

Come anticipato in apertura di articolo, non si tratta di un Bonus nuovo di zecca inserito per la prima volta nella Legge di Bilancio 2022. Lo “sconto” concesso per chi ha affittato una casa è difatti già accessibile da tempo, anche se quest’anno è stato ritoccato in più parti.

In particolare, si è deciso di intervenire sui requisiti. La prima modifica riguarda l’età anagrafica necessaria per accedere al Bonus affitto statale. Già, perché si tratta di un Bonus per tutti indirizzato solo ai giovani.

Potranno accedere allo sconto di 2000 euro sulle spese di affitto di una casa soltanto i cittadini di età inferiore ai 31 anni (under 31).

Un requisito che cambia rispetto allo scorso anno, quando la possibilità di accesso al Bonus affitto era riservata a tutti i giovani di età inferiore ai 30 anni.

A cambiare, però, non è soltanto il limite anagrafico, fra le altre cose innalzato per estenderne la platea dei beneficiari, ma anche lo sconto concesso.

Mentre nel 2021 il Bonus affitto concedeva ai beneficiari un contributo di 2400 euro, il Bonus per tutti i giovani under 31 di quest’anno agevola le spese di locazione di una casa per soli 2000 euro.

Bonus per tutti, 2000 euro solo per l’affitto di una casa? Ecco la novità

Partiamo subito da una delle novità più rilevanti del Bonus per tutti i giovani under 31. I 2000 euro offerti dalla misura non garantiscono il solo rimborso delle spese sostenute per l’affitto di una casa.

Cosa stiamo cercando di dire? Potranno accedere allo sconto previsto dal Bonus affitto tanto i giovani di età inferiore ai 31 anni che hanno stipulato un contratto di locazione riguardante un intero appartamento, quanto quelli che hanno optato per l’affitto di una stanza o di una porzione dell’immobile.

Detto diversamente, il Bonus per tutti da 2000 euro rappresenta un’occasione d’oro per chi decide di andare ad abitare da solo e per i giovani studenti costretti a studiare lontano da casa.

Naturalmente, esistono dei paletti da rispettare.

Il Bonus per tutti da 2000 euro, infatti, non spetta su tutti gli immobili in affitto. Lo si potrà sfruttare per prendere in locazione un appartamento o una porzione dello stesso, ma non per altri tipi di immobili.

Esistono infatti delle categorie catastali escluse a prescindere dall’agevolazione. Il riferimento è alle abitazioni signorili (categoria catastale A/1), le ville (categoria catastale A/8) e i castelli e i palazzi (categoria catastale A/9).

Bonus per tutti, 2000 euro per l’affitto: quali requisiti per accedere allo sconto

Viste le abitazioni escluse dal Bonus per tutti gli under 31 che hanno stipulato un contratto di affitto, vediamo ora tutti i requisiti da rispettare per accedere allo “sconto” di 2000 euro.

Il requisito dell’età anagrafica è già stato analizzato nel precedente paragrafo, ma non è l’unico previsto dalla normativa.

Un’altra condizione da rispettare riguarda ancora una volta l’età del beneficiario, il riferimento però è a quella minima. Già, perché il Bonus affitto da 2000 euro può essere richiesto a partire dal compimento del ventesimo anno di età.

Per essere più chiari, i 2000 euro di agevolazione spettano a tutti i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni residenti nell’abitazione per la quale si decide di richiedere il contributo.

Attenzione anche all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente: il Bonus per tutti riguardante l’affitto spetta soltanto a chi ha un ISEE sotto la soglia dei 15.493,71 euro.

Altro requisito riguarda il contratto di affitto. Lo stesso va firmato prima del compimento dei 31 anni, pena l’esclusione dal Bonus per tutti da 2000 euro.

Non tutto, però, è perduto. Chi ha più di 31 anni può comunque contare su altri Bonus affitto attivati a livello locale.

Bonus per tutti, 2000 euro se affitti casa per 4 anni: quali sono gli importi

Prima di vedere gli importi del Bonus per tutti dedicato agli under 31 va fatta una premessa: i potenziali beneficiari dello sconto sulle spese d’affitto potranno fruire dell’agevolazione per ben 4 anni, solo se il contratto di locazione copre tale orizzonte temporale.

Nulla cambia se il beneficiario del Bonus per tuti fino a 2000 euro compie il trentunesimo anno di età nel corso dei quattro anni.

Ma concentriamo la nostra attenzione sull’importo concesso dal Bonus per tutti da 2000 euro. Ebbene, la cifra indicata rappresenta la somma massima ottenibile accedendo all’agevolazione sull’affitto.

Il calcolo esatto dello “sconto” si ottiene applicando il 20% sull’ammontare annuo del canone di affitto versato dal beneficiario del Bonus. La cifra dei 2000 euro rappresenta infatti il tetto massimo ammesso.

Ma c’è di più. La normativa sul Bonus per tutti da 2000 euro ha fissato anche un tetto minimo di sconto sulle spese del canone, pari a 991,60 euro.

Nel caso in cui dall’applicazione del 20% si giunga ad una cifra inferiore ai 991,60 euro, il Bonus affitto 2022 garantirà comunque al beneficiario il minimo previsto.

Attenzione a non fare confusione: il Bonus per tutti gli under 31 non si concretizza nell’erogazione di una somma di denaro, ma verrà corrisposto ai beneficiari sotto forma di credito d’imposta.

Non solo Bonus per tutti da 2000 euro: quali altri Bonus affitto attivi

Anche se il Bonus per tutti da 2000 euro è particolarmente ambito dagli italiani, sfortunatamente il limite di età ne vincola l’accesso ad una larga fetta di cittadini.

Questi, però, potranno accedere ad un altro Bonus affitto meno rilevante del primo, ma almeno aperto a tutti venendo meno il rispetto di un limite anagrafico d’accesso.

Gli interessati a questo particolare Bonus per tutti dovranno solo aver cura di registrate l’abitazione per la quale si decide di richiedere l’agevolazione come casa principale.

Gli importi sono invece modulati in base all’ISEE del richiedente.

Nello specifico, 3000 euro complessivi di Bonus affitto andranno ai titolari di un ISEE non superiore ai 15.493,71 euro, la metà (150 euro) a chi ha un ISEE compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro.

Per quanto concerne la modalità di erogazione di questo Bonus per tutti, nulla cambia rispetto a quello al Bonus affitto da 2000 euro. Ancora una volta, si otterrà come detrazione fiscale sulle tasse da pagare allo Stato.