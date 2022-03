Bonus per tutti. Il Governo Draghi mette sul piatto un finanziamento fino a 20 milioni di euro che permetterà agli italiani di ottenere uno sconto sull’acquisto di nuove gomme, per le auto di categoria M1. La proposta di un Bonus da 200 euro per il ricambio pneumatici emerge dal Decreto Energia. Ecco le ultime.

Bonus per tutti. Il Governo Draghi mette sul piatto un finanziamento fino a 20 milioni di euro che permetterà agli italiani di ottenere uno sconto sull’acquisto di nuove gomme per le auto di categoria M1. La proposta di un Bonus da 200 euro per il ricambio pneumatici emerge dal Decreto Energia.

L’obiettivo di fondo è quello di ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) nell’aria per fronteggiare, allo stesso tempo, il caro carburante che da qualche settimana sta facendo letteralmente stringere la cinghia agli italiani.

Maggiori informazioni sull’impennata dei prezzi di benzina e diesel le trovate nel video YouTube di Geopop.

Tutte le decisioni convergono verso il risparmio, e l’economia passa anche dalla manutenzione della propria auto.

Tuttavia, risparmiare qualche euro sull’acquisto di nuove gomme non è sempre proficuo, soprattutto per i rischi che si possono correre alla guida e perché una decisione del genere potrebbe portare ad abbassare gli standard di sicurezza nazionali del parco auto in circolazione.

Gomme auto nuove, inoltre, garantiscono un minor consumo di carburante (meno uscite in rifornimento) e prestazioni più elevate.

Il Bonus gomme per tutti trova spazio nel fondo da 20 milioni di euro destinato all’acquisto di quattro nuovi pneumatici per i veicoli di categoria M1, naturalmente fino ad esaurimento dei fondi.

Vediamo in cosa consiste il nuovo Bonus gomme auto, quali requisiti occorre possedere per ottenerne il riconoscimento e come farne domanda.

Bonus per tutti: 200 euro di Bonus gomme. Ecco come funziona lo sconto

C’è attesa per la discussione del decreto Energia alla Camera. Intanto, M5S, Lega e Forza Italia chiedono l’introduzione di un emendamento che porti alla costituzione di un fondo a copertura del nuovo Bonus gomme.

Un Bonus che andrebbe ad unirsi alla schiera dei contributi e delle agevolazioni già in vigore, indirizzate ai tutti gli automobilisti italiani.

Per quanto riguarda il funzionamento, è necessario porre l’accento su una serie di punti.

Innanzitutto, il nuovo Bonus gomme da 200 euro va a coprire la spesa supportata per il cambio di tutti e quattro gli pneumatici, obbligatoriamente nuovi (non si valutano gli acquisti di seconda mano), di categoria A e B.

Più l’etichettatura delle gomme è elevata, più saranno i vantaggi in termini di sicurezza stradale. Pneumatici a prestazioni più alte, infatti, assicurano performance migliori rispetto alle classiche gomme auto, tipo l’antirotolamento, un minore spazio di frenata inferiore e via dicendo.

Bonus per tutti: 200 euro di Bonus gomme, ma solo se si rispettano i requisiti. Ecco quali sono

Come anticipato in apertura di articolo, le risorse complessive stanziate dal Governo Draghi a copertura del Bonus gomme per tutti gli automobilisti ammonta a 20 milioni di euro.

Giusto per avere un’idea, tanto quanto un treno carico di gomme auto nuove di categoria A e B.

Per quanto riguarda i potenziali beneficiari, invece, il Bonus gomme per tutti da 200 euro andrebbe a coprire una larga fetta di italiani. Si stimano circa 100 mila automobilisti.

Naturalmente, come qualsiasi altro Bonus confermato o introdotto dal Governo Draghi, occorrerà rispettare una serie di requisiti per poter beneficiare del Bonus gomme per tutti da 200 euro.

Si tratta di requisiti legati ai pneumatici. L’emendamento, infatti, si rivolge alle nuove gomme di classe C1 per le auto rientranti nella categoria M1, cioè omologate per trasportare non più di otto persone, conducente escluso.

Il requisito che prevale sugli altri riguarda l’acquisto esclusivo di gomme ad alto grading.

Per il resto, non sono previsti vincoli legati all’ISEE invece richiesto per ottenere il riconoscimento del Bonus revisione auto.

Dunque, il Bonus gomme nuove da 200 euro verrà attribuito a tutti gli automobilisti che rispettano i requisiti sopra elencati, a prescindere dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La domanda per ricevere i 10 euro di sconto sul prezzo della revisione auto o moto va inoltrata dal sito internet dedicato, indicando l’IBAN del conto corrente su cui si vuole ricevere l’accredito.

Bonus gomme auto per tutti: sconto da 200 euro totale. Le ultime sugli importi

Veniamo ora alla parte più interessante dell’articolo, quella riguardante gli importi del Bonus gomme per tutti gli automobilisti italiani che vorranno avvalersi dell’agevolazione per passare dai vecchi pneumatici ai nuovi, rispondenti alle caratteristiche previste per la fruizione dello sconto da 200 euro implicito nel Bonus.

Iniziamo col dire che il valore complessivo del Bonus gomme nuove è di 200 euro e potrà essere utilizzato da una sola persona. Pertanto, non potrà essere ceduto a terze parti né gratuitamente, né dietro il pagamento di una somma di denaro.

Per quanto concerne la scadenza del Bonus gomme per tutti, si avrà tempo fino al 31 dicembre 2022 per fruirne.

Basta semplicemente presentare il buono sconto da 200 euro presso il rivenditore desiderato che, entro 120 giorni dalla data dello scontrino o della fattura applicherà il rimborso.

Lo sconto di 200 euro complessivi verrà applicato sul prezzo di listino delle quattro gomme auto nuove acquistate.

Bonus gomme auto per tutti: ecco come avere lo sconto di 200 euro

Ottenere il riconoscimento del nuovo Bonus gomme auto per tutti è abbastanza semplice. Basta recarsi dal proprio gommista, sostituire i vecchi pneumatici con i nuovi previsti dalla normativa e farsi rilasciare la fattura oppure lo scontrino fiscale.

Attenzione a questi documenti: se si è in possesso degli stessi si potrà presentare domanda per ottenere lo sconto di 200 euro, entro quattro mesi dall’acquisto.

Questa, però, non è l’unica via per ottenere la restituzione della spesa sostenuta per l’acquisto degli pneumatici.

Il Bonus per tutti, infatti, potrà essere richiesto dall’apposito portale internet prima ancora di procedere all’acquisto. In questo modo, potrà essere utilizzato direttamente alla casa, in fase di pagamento.

Compilando un apposito modello online, utile a richiedere il rimborso della spesa sostenuta, si potrà richiedere anche il Bonus revisione auto.

Tanto il Bonus gomme nuove per tutti, quanto il Bonus revisione, dunque, si concretizzano in un rimborso di denaro e non in una detrazione fiscale, prevista in sede di dichiarazione dei redditi.

Bonus gomme auto per tutti: quando parte il nuovo sconto

Ricordiamo ancora una volta, come già chiarito in apertura di articolo, che il Bonus gomme auto per tutti gli automobilisti non è ancora stato introdotto. Al momento, si tratta solo di una proposta nata da una serie di emendamenti uguali sottoscritti dal Movimento Cinque Stelle, Forza Italia e Lega.

Per meglio intenderci, solo se in sede di approvazione del Decreto Energia si arrivasse la modifica del testo, in Bonus gomme entrerà definitivamente in scena.

Le nuove gomme auto green a breve dovrebbero essere introdotte, poiché i Bonus potranno essere utilizzati soltanto fino alla fine del 2022, da circa 100 mila cittadini.

Una platea di beneficiari ampia, ma non a sufficienza. Poiché di procederà allo stanziamento delle risorse fino al loro esaurimento, molti automobilisti potrebbe rimanere con un pugno di mosche in mano.