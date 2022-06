Bonus per tutti attivi e richiedibili nel corso dell’anno. Il Governo Draghi allarga il ventaglio delle agevolazioni rivolte alle famiglie, o meglio ai ragazzi. Nel rispetto di pochi requisiti si avrà la possibilità di ricevere fino a 1000 euro. Occorre solo avere un reddito ISEE 2022 non eccedente i 36000 euro. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Bonus per tutti attivi e richiedibili nel corso dell’anno. Il Governo Draghi allarga il ventaglio delle agevolazioni rivolte alle famiglie, o meglio ai ragazzi. Nel rispetto di pochi requisiti si avrà la possibilità di ricevere fino a 1000 euro. Occorre solo avere un reddito ISEE 2022 non eccedente i 36000 euro. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Non solo famiglie, lavoratori, imprese e Partita Iva sono stati coinvolti nel programma di aiuti stilato dal Governo Draghi per meglio smaltire la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologia da Covid-19.

Buone notizie arrivano anche per i ragazzi e bambini desiderosi di coltivare la propria passione per la musica.

Nasce, così, il Bonus musica 2022.

In verità, più che di un contributo nuovo di zecca si tratta di una riconferma da parte del Governo Draghi di una misura già esistente, ma sottoposta dallo stesso ad una serie di modifiche per allargare le maglie dei beneficiari.

Nel biennio precedente, il Bonus per tutti i ragazzi o bambini con una spiccata passione per la musica limitava la fruizione del beneficio alle sole famiglie titolari di un ISEE inferiore ai 30000 euro. Una volta accolta la domanda presentata, ogni beneficiario riceveva un contributo di appena 200 euro.

Nel 2022, invece, cambia la modalità di erogazione e la soglia ISEE da rispettare per ottenerne il riconoscimento.

Il Bonus per tutti si trasforma così in una detrazione fiscale, garantendo alle famiglie una sorta di “sconto” sulle imposte da pagare allo Stato.

Proprio come siamo abituati a fare in sede di dichiarazione dei redditi con le comunissime spese mediche, delle rette di iscrizione dei bambini agli asili nido, delle cure veterinarie necessarie per il nostro amico a quattro zampe.

Motivo per cui non serve presentare alcuna domanda.

Ma vediamo subito in cosa consiste il Bonus per tutti i ragazzi e i bambini interessati ad intraprendere un percorso musicale, quali sono i requisiti da rispettare per ottenere i 1000 euro di contributo e come cambia la soglia ISEE rispetto al precedente biennio.

Queste e tutte le altre novità 2022 le trovate nei paragrafi a seguire.

Bonus per tutti, Draghi lo rinnova ma cambia l’ISEE: in cosa consiste il Bonus musica

Come avuto modo di anticipare in apertura di articolo, il Bonus per tutti da 1000 euro dedicato alla musica non è una misura che deve i natali al Governo Draghi.

L’agevolazione rivolta ai nuclei familiari con figli a carico si poteva richiedere già lo scorso anno per un importo completamente diverso da quello attuale rispettando però dei requisiti diversi da quelli aggiunti nell’anno in corso.

Insomma, il Bonus per tutti cambia radicalmente rispetto agli anni passati. E le differenze tra il Bonus musica 2022 e quello più recente sono molto interessanti. Cerchiamo di capire cosa cambia.

Come prima cosa, si deve alla Legge di Bilancio 2022 la proroga del Bonus per tutti al nuovo anno, anche se non tutte le famiglie italiane conoscono la ghiotta opportunità di risparmio riconfermata anche nel 2022.

Attenzione a non fare confusione. Il Bonus musica in questione non ha nulla a che vedere con quello pensato per le aziende che metteva a disposizione degli interessati un credito d’imposta pari al 30%. Pur condividendone il nome, il funzionamento è totalmente differente.

Ma torniamo al Bonus per tutti fino a 1000 euro attuale.

Dal 2022 le famiglie interessate al contributo potranno accedere ad una detrazione fiscale del 19%, dietro inserimento delle spese sostenute per iscrivere i ragazzi ai corsi musicali in dichiarazione dei redditi.

Attenzione va fatta all’età anagrafica del soggetto frequentante il percorso musicale prescelto: il Bonus per tutti fino a 1000 spetta esclusivamente ai ragazzi al di sotto dei 18 anni di età iscritti a specifiche istituzioni musicali.

Bonus per tutti, 1000 euro alle famiglie ma nuova soglia ISEE 2022: quale?

Altra differenza si ravvisa tra il Bonus 2022 e quello attivo lo scorso anno. Quest’ultimo metteva a disposizione di tutti i ragazzi e bambini frequentanti una scuola di musica o di canto una somma di denaro di 200 euro, ma solo nel rispetto di una specifica soglia ISEE.

Avevano diritto all’agevolazione soltanto le famiglie con valori dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore a 30000 euro.

Tale Bonus musica è ormai superato. Il suo posto è stato preso dal nuovo Bonus per tutti gli under 18 rinnovato nella veste grazie alla Legge di Bilancio 2022.

Il Bonus attuale pur introducendo dei nuovi requisiti da rispettare rimane però ancorato a quello passato sul fronte obiettivo da perseguire.

La riconferma al 2022 del contributo da parte del Governo Draghi è stata fortemente voluta, infatti, per garantire un aiuto economico alle famiglie con figli a carico desiderosi di acquisire tutte le competenze necessarie per suonare uno strumento o per cantare a livello professionale.

Ecco perché il Bonus musica 2022 fino a 1000 euro è stato ridisegnato allo scopo di coinvolgere più beneficiari per mezzo dell’innalzamento del tetto massimo ISEE da rispettare per essere ammessi al contributo.

La nuova soglia ISEE 2022 da non superare aumenta infatti a 36000 euro.

Bonus musica per tutti, 1000 euro da Draghi: oltre all’ISEE 2022, quali gli altri requisiti

Come appena avuto modo di vedere, la differenza sostanziale con il vecchio Bonus musica risiede nel tetto ISEE 2022 da non superare per beneficiare dei 1000 euro di agevolazione.

La Legge di Bilancio 2022 è stata abbastanza chiara a riguardo: il Bonus per tutti i ragazzi interessati ad un percorso musicale spetta esclusivamente alle famiglie richiedenti con un ISEE 2022 sotto i 36000 euro.

Questo è il principale requisito che vincola l’accesso al Bonus musica 2022.

In verità, non si si tratta di un vincolo a tutti gli effetti. Se consideriamo la soglia ISEE attuale portata a 36000 euro stiamo parlando di un vero e proprio vantaggio per le famiglie italiane spesso impossibilitate a sostenere le spese che l’iscrizione di un figlio ad un percorso musicale comportano.

Occhio a non incorrere in errore. I 1000 euro di agevolazione si otterranno sottoforma di detrazione IRPEF (19%). Basta solo conservare tutte i documenti attestanti il sostenimento delle spese mensili riguardanti l’iscrizione dei ragazzi al percorso musicale prescelto.

Bonus musica 2022, 1000 euro e ISEE sotto 36000 euro: a chi spetta

Dopo la minuziosa analisi sui requisiti da possedere per accedere senza problemi al Bonus per tutti da 1000 euro, soffermiamoci sui beneficiari.

Fino a questo momento abbiamo detto che il Bonus musica 2022 spetta a tutti i giovani interessati a frequentare un corso di musica o canto. Questo è vero, ma non proprio tutti potranno richiedere il contributo.

Come per altre agevolazioni, è ancora una volta il limite anagrafico a delineare l’accesso all’agevolazione.

Risolta la questione sul limite ISEE innalzato a 36000 euro nel 2022, infatti, vanno chiariti altri punti sui destinatari della misura: potranno usufruire del Bonus musica 2022 soltanto le famiglie con figli a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni.

Allo stesso tempo, non tutte le spese sono da considerarsi agevolabili.

il Bonus per tutti fino a 1000 euro permette di ottenere il rimborso delle sole quote versate per l’iscrizione dei ragazzi ai cori, ai conservatori, alle bande musicali, alle scuole di musica e alle istituzioni di alta formazione (AFAM).

Bonus per tutti, 1000 euro e ISEE 2022 inferiore a 36000 euro: come richiedere il Bonus musica

Prima di vedere come va richiesto il Bonus musica, bisogna fare il punto sulla modalità di pagamento delle spese supportate per beneficiare dell’agevolazione di 1000 euro.

Soltanto le spese saldate con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, carte di debito, bonifico bancario o postale) danno il diritto al Bonus per tutti. E’ammesso anche il pagamento tramite assegni bancari e circolari.

Se rientrate nella soglia ISEE 2022 fissata a 36000 euro e se rispettate tutti i requisiti stabiliti nella Legge di Bilancio più recente si hanno tutte le carte in regola per richiedere il Bonus musica.

A questo punto viene spontaneo chiedersi come richiederlo.

Nei paragrafi precedenti abbiamo accennato alla non necessità di presentare domanda per godere del Bonus per tutti fino a 1000 euro.

Tutte le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi al percorso musicale prescelto vanno infatti portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Naturalmente, ogni costo sostenuto va opportunamente certificato e documentato.

Il Bonus musica 2022 va inserito in un’apposita sezione del modello 730.