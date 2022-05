Ci sono bonus per tutti che sono previsti anche per chi ha attestato un ISEE alto, e ti permettono di avere fino a 600 euro di supporti economici! Scopri come averli

Ecco i nuovi bonus per tutti per chi ha l'ISEE alto!

Sono tutte agevolazioni, contributi e bonus che il Governo Draghi ha voluto riconfermare da gennaio grazie alla Legge di Bilancio 2022, e che ha ulteriormente ampliato grazie a tutti i recenti decreti, tra i quali il Decreto Aiuti.

Di solito chi ha l'ISEE alto si trova la strada preclusa per l'accesso a questo genere di bonus, essendo la maggior parte prevista più per chi ha un ISEE basso.

Invece Draghi ha voluto addirittura permettere a più beneficiari di accedere a queste misure, garantendo degli sconti anche a chi ha l'ISEE alto. Addirittura in alcuni casi s'è preferito introdurre come requisiti non l'ISEE ma la Denuncia dei Redditi, come nel caso del bonus 200 euro.

Ricordiamo però che questi bonus per tutti prevedono non solo l'ISEE alto, ma anche una serie di requisiti specifici, che ora andremo a vedere.

Bonus per tutti con ISEE alto: ecco la lista approvata dal Governo Draghi!

Ci sono vari bonus per tutti che puoi richiedere anche con un ISEE alto. Lo stesso Governo Draghi da gennaio ha reso disponibile un importante supporto assistenziale anche per chi non vuole presentare il proprio indicatore della situazione economica equivalente.

Sto parlando dell'Assegno Unico Universale, che garantisce almeno 50 euro al mese per tutti, anche per chi non presenta l'ISEE. Si parla di ben 600 euro in più all'anno, per tutte le famiglie.

Oltre all'Assegno, il Governo ha stabilito una nuova lista di bonus, alcuni dei quali recentemente introdotti dal Decreto Aiuti. I principali solo:

bonus nido,

bonus prima casa giovani,

bonus psicologo

bonus 200 e 60 euro.

Ognuno di questi prevede sia un contributo minimo previsto per chi ha l'ISEE alto, o addirittura l'esenzione dalla sua presentazione, a patto però di provvedere a consegnare in tempo un altro documento fiscale, ovvero la Denuncia dei Redditi.

Generalmente, in quest'ultimo caso, si avrebbe non tanto un contributo economico, quanto una detrazione fiscale, come abbiamo visto nel caso del bonus cani e gatti o del bonus affitto, due agevolazioni fiscali previste solo per chi presenta il Modello 730 o il modello Redditi.

Ma ora vedremo meglio ognuno di questi bonus per tutti, e quali sono i rispettivi requisiti per avere l'accesso garantito.

Bonus per tutti con ISEE alto: ecco in cosa consiste l'agevolazione per il nido!

Il bonus per tutti con ISEE alto previsto per il nido è un rimborso gestito ed erogato all'INPS per chi ha:

un figlio iscritto presso un asilo nido pubblico o privati;

o privati; un figlio affetto da una o più patologie disabilitanti tali da impedirgli la presenza al nido.

In entrambi i casi l'INPS garantisce una serie di importi tutti proporzionati all'ISEE che si dichiara al momento della domanda.

Ricordiamo che il bonus nido è previsto solo come compensazione per la retta annuale per l'asilo nido, o in alternativa come contributo per le spese mediche e domiciliari se il figlio soffre di una malattia disabilitante.

Per chi ha l'ISEE alto, ovvero superiore a 50.000 euro, si può avere un massimo di 1.500 euro, ovvero ad un rimborso pari a 140 euro circa per tutte le undici mensilità previste. Praticamente è la metà di quanto predisposto per chi ha l'ISEE basso.

Lo stesso importo, in soluzione unica, è garantito nel caso in cui si richieda l'assistenza domiciliare INPS, cioè il servizio di supporto citato poco sopra.

A differenza di molti altri supporti per l'infanzia, come il bonus mamma domani e il bonus bebè, quest'ultimo è tutt'ora disponibile, a patto di provvedere alla consegna di eventuali rette già pagate, sempre in allegato alla richiesta.

Bonus per tutti con ISEE alto: ecco come funziona l'agevolazione per il mutuo prima casa!

Il bonus per tutti con ISEE alto previsto per il mutuo prima casa è una sorta di protezione e di mix di esenzioni fiscali previste per chi, pur non avendo un contratto di lavoro solido, s'è assunta la responsabilità di sottoscrivere un mutuo.

Per chi ha infatti un ISEE inferiore a 40.000 euro, potrà richiedere questo bonus prima casa giovani, a patto che si rispettino i seguenti requisiti:

il richiedente non dovrà avere più di 36 anni compiuti ;

non dovrà avere ; il mutuo sottoscritto non dovrà essere superiore a 250.000 euro ;

sottoscritto non dovrà essere ; il richiedente non dovrà avere ulteriori case in suo possesso all'interno del comune ove risiede;

in suo possesso all'interno del comune ove risiede; l'immobile dovrà essere un edificio residenziale non di lusso (ville, palazzi signorili, castelli...).

Lo Stato garantisce infatti, per chi rientra in questo bonus, una copertura fino all'80% sull'importo del mutuo, in caso di rischio insolvenza. Inoltre il beneficiario potrà avere una serie di esenzioni relative a imposte e tasse per la compravendita, quali:

l'imposta di registro (2% sul valore catastale),

l'imposta ipotecaria e catastale,

e catastale, l'imposta di bollo,

l'imposta sostitutiva (0,25% sul finanziamento per l'acquisto)

Come invece aggiunta, abbiamo l'IVA al 4% come credito d'imposta, ma solo se acquisti la casa da un costruttore. Oltre a questi aiuti per la casa, i bonus per tutti con ISEE alto sono anche per chi ha invece problemi psicologici, come il bonus da 600 euro per la salute psichica.

Bonus per tutti con ISEE alto: sconto da 600 euro per lo psicologo, ma occhio ai requisiti!

C'è un bonus per tutti disponibile anche per chi ha l'ISEE alto, e che può essere utile per chi ha sofferto a causa della pandemia da Covid di problemi psicologici, quali crisi d'ansia o depressione.

Si tratta del bonus psicologo, e prevede in alcuni casi ben 600 euro di contributi per le sedute di psicoterapia, cioè una garanzia di 12 sedute gratis.

Va però precisato un piccolo punto in merito a questo bonus psicologo. A seguito della dichiarazione del Ministro della Salute Roberto Speranza, l'ISEE alto permetterà di avere il bonus, ma non di 600 euro.

Se hai un ISEE basso, intorno ai 15.000 euro, potrai avere ben 600 euro, ma con un ISEE tra 35.000 e 50.000 euro, si potrà avere soltanto 200 euro.

Questa disposizione a fasce, come già raccontato in questo approfondimento, è stato disposto per garantire il bonus per tutti, e per davvero.

Con una soluzione di 600 euro, davanti ad un fondo di soli 10 milioni di euro, sarebbe spettato solo a 16.000 persone, mentre così facendo forse oltre 20 mila persone potranno averlo. Altrimenti, per lavoratori e pensionati spetterà sempre un 200 euro di contributo, e stavolta senza dover presentare alcun ISEE.

Bonus per tutti ma senza ISEE alto: ecco i nuovi rimborsi dal Governo Draghi!

Ci sono due bonus per tutti che possono essere richiesti senza ISEE alto, anzi proprio senza dover presentare alcun'attestazione ISEE in corso di validità.

Si tratta dei due famosi bonus per tutti da 200 euro e da 60 euro, rispettivamente:

un contributo una tantum per lavoratori e pensionati,

e un'agevolazione per chi utilizza i mezzi pubblici.

Nel primo caso si tratta di un contributo richiedibile per tutti coloro che hanno non oltre 35.000 euro annui lordi nella propria Dichiarazione dei Redditi.

Diversamente, il bonus da 60 euro è anche per gli studenti, a patto che venga rispettato il limite reddituale di 35.000 euro, e che il richiedente abbia a suo titolo un abbonamento dei mezzi. Questo abbonamento può essere anche per mezzi extra-regionali o inter-urbani.

In questo caso servirà la Dichiarazione dei Redditi, o meglio chiamato Modello 730/Redditi. Puoi compilarlo tramite sito dell'Agenzia delle Entrate, grazie al pre-compilato disponibile dal 23 maggio, oppure presso un Centro di Assistenza Fiscale, o patronato locale.

Ricordiamo che la scadenza per la presentazione del Modello è fissata al 30 settembre 2022. Se vuoi sapere quali documenti servano per la compilazione, ti suggerisco la lettura di questa guida.