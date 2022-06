Bonus per tutti in questo 2022. Soprattutto per le famiglie italiane in evidente disagio economico. Quelle a ISEE basso, per intenderci, si trovano a dover fare quotidianamente i conti con le scarse risorse a disposizione. Ancor più in questo periodo di crisi. Il Governo Draghi ha voluto tendere loro una mano stanziando circa 3.000 euro come somma tra diverse misure. Di quali si tratta?

Bonus per tutti in questo 2022. Soprattutto per le famiglie italiane in evidente disagio economico. Quelle a ISEE basso, per intenderci, si trovano a dover fare quotidianamente i conti con le scarse risorse a disposizione. Ancor più in questo periodo di crisi. Il Governo Draghi ha voluto tendere loro una mano stanziando circa 3.000 euro come somma tra diverse misure. Scopriamo subito di quali si tratta.

Prima di entrare nel merito dei Bonus per tutti 2022 rivolti alle famiglie e bene fare una precisazione. L’esecutivo italiano ha previsto due categorie di interventi a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà.

Appartengono alla prima categoria alcuni contributi definiti “strutturali”, alla seconda Bonus e sussidi erogati solo per fronteggiare un particolare periodo di emergenza. Questo cosa significa?

Semplicemente che alcune misure potranno essere richieste dalle famiglie per più tempo, le altre invece solo fino a quando cesserà lo stato di emergenza per cui sono state introdotte.

Ebbene, il Bonus per tutte le famiglie fino a 3.000 euro destinato ai nuclei titolari di un ISEE basso è il risultato di un mix di misure emergenziali messe a disposizione dal Governo per fronteggiare la crisi economica causata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 prima, e dal conflitto Russia Ucraina ora.

Ma vediamo subito quali sono i Bonus per tutte le famiglie a ISEE basso che garantiscono ai richiedenti un ammontare complessivo di 3.000 euro, in cosa consistono, quali requisiti occorre rispettare per farne domanda e come funzionano.

Bonus per tutti, ISEE basso? Quali famiglie hanno diritto al Bonus da 3.000 euro

Quando di sente parlare di “Bonus per tutti” i titolari di ISEE basso scatta subito la polemica.

La domanda sorge spontanea: come mai i Bonus riconfermati o introdotti dal Governo sono formulati in modo da abbracciare una platea di beneficiari con un ISEE basso, sotto i 15.000 o 10.000 euro?

La risposta appare scontata. L’obiettivo del Governo è di sostenere le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Il più delle volte l’essere titolare di un reddito basso non combacia, però, con la reale situazione economica di un soggetto.

Non mancano i casi di truffe o di lavoro in nero che portano a distorcere l’effettivo reddito di una persona nella realtà tutt’altro che basso. Per mettere una pezza al buco basterebbe intensificare i controlli e punire i malfattori con pesanti sanzioni non privare le famiglie effettivamente bisognose degli aiuti concessi dallo Stato sotto forma di Bonus.

Allo stato attuale, tutti i cittadini residenti sul territorio dello Stato, titolari di un ISEE basso hanno diritto ai Bonus famiglia. E lo stesso discorso vale per il Bonus per tutti di complessivi 3.000 euro fra poco analizzato.

I Bonus per tutti così formulati possono essere richiesti tanto dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi in possesso di Partita IVA, ma anche dai pensionati, dai disoccupati e dai beneficiari di altri contributi erogati dallo Stato.

Bonus per tutti, fino a 3.000 euro alle famiglie con ISEE basso: come averli

Veniamo dunque a quelli che sono i principali Bonus per tutti i nuclei familiari che permettono alle famiglie di ottenere nel 2022 fino a 3.000 euro di aiuti.

In verità, di Bonus famiglie a ISEE basso se ne contano a bizzeffe.

In questa sede ci soffermeremo solo sull’Assegno Unico e Universale in vigore da gennaio 2022, sui Bonus Bollette introdotti per mano del Decreto Aiuti, sul Bonus una tantum di 200 euro, anti-inflazione e sulla nuova Irpef.

Bonus per tutti che sommati fra di loro garantiscono alle famiglie a ISEE basso un importo complessivo di 3.000 euro.

Partiamo dal Bonus bollette, altrimenti conosciuto come Bonus sociale. Stiamo parlando di un Bonus per tutti variabile in base all’ISEE del richiedente, capace di offrire alle famiglie un minimo di 1.087 euro e un massimo di 2.741 euro all’anno, tra i 100 e i 230 euro mensili.

Questi sono i numeri snocciolati dall’ARERA per il Bonus bollette avente ad oggetto il consumo di energia elettrica.

Diversi è lo sconto offerto dal Bonus gas, delineato negli importi in base all’uso che se ne fa della risorsa (se viene impiegata per generare acqua calda, riscaldare gli ambienti di casa o per cucinare) e alla fascia climatica di appartenenza.

Contribuiscono a determinare i 3.000 euro di Bonus per tutti i nuclei familiari anche il Bonus anti-inflazione di 200 euro e l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico.

Una misura quest’ultima pensata per le famiglie a basso ISEE (inferiore ai 15.000 euro) e che garantisce alle stesse 175 euro mensili per ciascun figlio minore appartenente al nucleo.

Bonus per tutti, ISEE basso? 3.000 euro alle famiglie: quali altri aiuti

Il Decreto Aiuti entrato in vigore lo scorso 17 maggio è il maggior provvedimento pensato per venire incontro alle famiglie italiane in condizioni di povertà, o a ISEE basso.

Come avuto modo di vedere nel paragrafo dedicato ai Bonus per tutti che garantiscono alle famiglie un’entrata complessiva di 3.000, lo scopo delle misure anti-crisi introdotte dal Governo Draghi è chiaro.

Il programma di Bonus è voluto per smussare la povertà in cui versa la maggior parte delle famiglie italiane, come confermato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Decreto Aiuti.

Tra gli altri Bonus per tutti che complessivamente assicurano alle famiglie 3.000 euro di contributi c’è spazio per un altro Bonus una tantum: il Bonus trasporto pubblico.

Una misura che assicura ai beneficiari il rimborso delle somme spese per acquistare un abbonamento ai mezzi di trasporto, solo se utilizzati per motivi di lavoro o studio.

Bonus per tutti, ISEE basso? cosa prevede il Family Act

Di Bonus per tutti i nuclei familiari se ne trovano anche nel Family Act. Oltre ai Bonus famiglia da 3.000 euro rivolti ai titolari di ISEE basso, sono molte altre le misure introdotte per favorire la natalità e incentivare il lavoro delle donne.

Conciliare lavoro, vita quotidiana, famiglia, figli al giorno d’oggi è un’ardua impresa. Ancor di più per le mamme impegnate tra attività lavorativa, cura della casa e dei figli, scadenze da onorare e altre mansioni.

Non sempre la disponibilità economica permette di mantenere fede a tutti gli impegni. Ecco per il Governo ha pensato bene di introdurre un nuovo Bonus per tutti, a favore delle famiglie con figli a carico minorenni. Il riferimento è all’Assegno Unico.

Alla lista va ad aggiungersi anche il Bonus asilo nido ancora in vigore nonostante l’entrata in scena da gennaio 2022 dell’AUU, oltre ad un pacchetto di agevolazioni pensate per le famiglie con figli iscritti all’Università.

Bonus per tutti, 3.000 euro alle famiglie a ISEE basso? Come averli

Poiché il Bonus per tutti di 3.000 euro rivolto alle famiglie con ISEE basso è dato dalla somma di diverse agevolazioni, non esiste una specifica procedura da seguire per presentare le domande di richiesta.

La maggior parte dei Bonus si possono, però, richiedere da sito internet ufficiale INPS, accessibile solo dietro inserimento delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Questa è ad esempio la via da seguire per richiedere l’Assegno Unico e Universale per i figli minorenni.