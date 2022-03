In arrivo dal Governo una serie di bonus per tutti coloro che vogliono trasferirsi altrove e ricominciare da zero, in una zona di montagna ad esempio. E altri sono a disposizione per ripopolare i borghi. Sono previsti incentivi per il lavoro, fino a 2.500 euro per l’affitto di casa, fondo perduto e altre misure di sostegno per chi decide di trasferirsi in queste aree montane.

In arrivo dal Governo una serie di bonus per tutti coloro che vogliono andare a vivere in una zona di montagna. E altri sono a disposizione per ripopolare i borghi.

Sono previsti incentivi per il lavoro, per medici e infermieri, punteggi extra per gli insegnanti che chiedono il trasferimento, fino a 2.500 euro di sconto per l’affitto di casa e altre misure di sostegno per chi decide di trasferirsi in queste aree montane.

L’obiettivo è quello di valorizzarle e contribuire al loro sviluppo

A prevederle un disegno di legge approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022.

Una recente disposizione dunque che può rivelarsi un’opportunità per chi non ha nulla da perdere, ama la montagna o desidera semplicemente allontanarsi dalla vita frenetica della città, magari chiedendo il trasferimento per continuare a svolgere la propria professione in quei luoghi.

Ci sono interessanti agevolazioni anche per chi vuole aprire una nuova attività, nelle zone montane o in uno dei borghi italiani da ripopolare.

Ecco tutti i dettagli di questi bonus per tutti coloro che vogliono trasferirsi altrove e ricominciare da zero.

Bonus per tutti: cos’è il nuovo bonus montagna 2022

È stato subito ribattezzato bonus montagna, questo pacchetto di agevolazioni che il Governo ha previsto per tutti coloro che decidono di trascorrere la loro vita in montagna, in futuro.

L’obiettivo governativo è quello di valorizzare queste aree, combattere lo spopolamento e anzi stanziare dei fondi per il loro sviluppo, facendole diventare dei piccoli fiori all’occhiello.

Le zone montane italiane sono attrattive per la loro bellezza ma spesso solo chi è nativo del posto riesce ad apprezzarle pienamente e a costruire una casa e provvedere al proprio sostentamento.

Proprio per prendersi cura di queste aree della Penisola, arrivano dal Governo dei fondi destinati a chi vuole iniziare una nuova vita altrove, lontano dal caos e dagli affollamenti.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelminiha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge recante "Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane".

Il disegno di legge presenta innanzitutto la classificazione dei comuni montani italiani nonché provvede a disciplinare i vari parametri che consentono di accedere agli incentivi previsti e alle diverse tipologie di sostegni.

Ecco quali.

Bonus per tutti coloro che vogliono vivere e lavorare in montagna: gli incentivi

Ecco dunque tutta la serie di misure previste dal Ddl sulle zone montane, che riportiamo nel dettaglio qui di seguito.

Per favorire il ripopolamento delle zone montane e quindi pensare a gettare le basi solide del loro futuro sviluppo, il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di incentivi, atti a invogliare i cittadini ad affrontare con maggiore tranquillità questo passo.

Per quanto concerne la sanità, sono previste agevolazioni per tutti i medici e in generale gli operatori sanitari che intendono trasferirsi in una delle zone classificate come montane.

Il Governo ha previsto una serie di misure a favore anche di chi invece lavora in proprio e vuole inaugurare una nuova attività in queste aree geografiche speciali.

In particolare, sono a disposizione incentivi per gli imprenditori forestali e agricoli, che si concretizzano in crediti d’imposta per coloro che vivono in queste zone.

Vale la pena ricordare che esiste anche un elenco di comuni montani in cui i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell’Imu.

Una serie di incentivi nonché crediti d’imposta garantiti per tre anni vanno anche a giovani imprenditori con meno di 36 anni. Avranno diritto a questo bonus per tutti, gli under 36 che decidono di avviare una piccola o media impresa in quella zona territoriale.

E chi invece lavora come freelancer e svolge la propria professione online? Ebbene, il Governo ha previsto innanzitutto un potenziamento di tutti i servizi di telefonia mobile e di accesso a internet, prevedendo che

i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali dispongano interventi sulle infrastrutture di competenza idonei a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali.

L’occasione potrebbe essere quella giusta per ritrovare un posto dove vivere a misura d’uomo, circondati dalla natura, svolgendo la propria attività di lavoro in maniera autonoma e nella pace delle montagne.

Chi desidera acquistare casa e ha meno di 41 anni, può anche cogliere al volo i vantaggi della misura “Io resto in montagna”. In pratica, se il comune ha meno di 2 mila abitanti, è possibile detrarre gli interessi passivi del mutuo prima casa intestato a proprio favore.

Bonus per tutti i docenti di ogni ordine e grado: 2.500 euro

Anche la scuola prevede una serie di benefici per i docenti che manifesteranno la volontà di trasferirsi in queste specifiche aree. Infatti per tutti coloro che hanno un contratto a termine, sono previsti dei punteggi di servizio extra.

Dobbiamo ringraziare innanzitutto il Ministro Gelmini per l’approvazione in Consiglio dei Ministri di questa storica riforma che rappresenta un significativo passo in avanti nelle politiche a favore delle località montane.

Inoltre, dovendo prendere in affitto un’abitazione per poter prestare servizio presso la scuola assegnataria, il Governo ha previsto anche delle agevolazioni sui canoni di locazione. Nella fattispecie, per quanto riguarda gli immobili a uso abitativo, si riconosce un credito d’imposta, che risulta pari al 60% del canone di locazione previsto, non potendo però superare i 2.500 euro in un anno.

Questo meccanismo di sgravio fiscale, tramite credito d’imposta, è previsto anche per l’acquisto della casa. Quindi, se per comprare un immobile di proprietà in queste zone si accende un mutuo, allora il credito d’imposta riguarda, come accade per l’affitto, il 60% del finanziamento annuo, fino a un massimo di 2.500 euro.

Classificazione dei comuni e misure strategiche per la montagna italiana

La Strategia Nazionale per la Montagna Italiana (Snami), tramite il lavoro del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, si prefigge di individuare le misure strategiche più appropriate per la crescita e lo sviluppo delle aree montane, sia da un punto di vista economico che sociale.

Rientrano tra gli obiettivi principali anche il miglioramento dell’accessibilità ai servizi essenziali nonché alle connessioni di tipo digitale.

Questo tipo di interventi consente il godimento a tutti gli effetti dei diritti fondamentali della persona, anche nei territori montani.

L’ultima legge di Bilancio ha stanziato delle risorse economiche per finanziare la Snami, nella fattispecie si tratta di 100 milioni per il 2022 e altri 200 milioni a partire dal prossimo anno.

Per avere un’idea delle proporzioni dell’investimento, basti pensare che prima di quest’anno, i fondi a disposizione erano 29,5 milioni di euro.

Per concludere: come conoscere i comuni montani così classificati nel nostro Paese? Ovviamente, riportare l’elenco esaustivo in questa sede non è fattibile, dal momento che esistono comuni classificati come montani in quasi tutte le province italiane.

È possibile però eseguire una ricerca sul web, cercando l’elenco dei comuni montani per la regione di proprio interesse.

Bonus per tutti: non solo comuni montani. Arriva la legge salva borghi

Nel corso di questo articolo, abbiamo dedicato ampio spazio al cosiddetto bonus montagna, in realtà incentivi per il ripopolamento dei comuni montani, di recente approvazione presso il Consiglio dei Ministri.

Non è tutto però, per quanto riguarda le opportunità governative messe a disposizione di chi desidera ritirarsi in una vita tranquilla e meno caotica, magari scegliendo di lavorare da remoto o in smartworking, per chi ha un contratto di lavoro che lo permette.

I motivi per ripopolare i bellissimi borghi italiani sono tanti. Tra i vari bonus per tutti disponibili, troviamo la possibilità di ottenere un fondo perduto di 5 mila euro fino ai bonus per lavorare a distanza o ancora la possibilità di poter prendere in affitto un’abitazione a prezzo puramente simbolico, pur di occuparsene.

Ad esempio, in Puglia, è emblematico il caso di Roseto Valforte, dove chi decide di andare a vivere, riceve 5 mila euro a fondo perduto. Più altri incentivi per inaugurare un’attività.

Ma gli esempi sono numerosi. Per chi decide di trasferirsi in un borgo con meno di 2 mila abitanti, la regione Molise offre 700 euro al mese.

Gli incentivi per gli abitanti di Civita di Bagnoregio, nel Lazio, prevedono un contributo mensile di 500 euro a chi ha un reddito basso, inoltre tasse comunali basse per tutti nonché parcheggio, mensa scolastica per i bambini e scuolabus gratuiti.

Un altro caso che ha avuto grande risonanza (hanno fatto un servizio anche alla tv giapponese) è quello di Cerreto, in provincia di Reggio Emilia. In pratica, erano rimasti a popolare il vecchio borgo soltanto 50 persone. Ebbene, grazie agli incentivi per installare sette cooperative, che oggi si occupano di agricoltura e del turismo della zona, il borgo si è ripopolato e il primo segnale di nuova vita è stata la riapertura del bar storico della piazza centrale.

Chi invece vuole trasferirsi a Candela, in provincia di Foggia, riceve subito da 800 a 2 mila euro di bonus per ripartire da zero con la propria vita.

Quelli che abbiamo presentato sono solo alcuni degli esempi più interessanti dei bonus per tutti che riguardano la vita in zone di Italia di cui in tanti ignoriamo l’esistenza. Eppure si tratta di zone in cui è possibile avere una casa in affitto con poche decine di euro, come accade a Bormida, in Liguria, con affitti che vanno da 50 a 120 euro al mese, a seconda della metratura.

Senza dubbio opportunità da non sprecare né sottovalutare, soprattutto per chi vuole affrontare una seconda fase della propria vita, rimboccandosi le mani e impegnandosi in qualche attività remunerativa

ad esempio nell’ambito della conciatura delle pelli, nella lavorazione di prodotti artigianali come intarsiatori, ebanisti e lavoratori della cera e del miele, come avviene a Conflenti, in Calabria.