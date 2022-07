Bonus per tutti anche per estate 2022. La lista di contributi da ottenere senza ISEE si arricchisce di un nuovo regalo destinato alle famiglie: si potranno ottenere fino a 300 euro di aiuti a prescindere dalla condizione reddituale del nucleo familiari. Ecco a chi spetta e come funziona.

Bonus per tutti anche per l’estate 2022. La lista di contributi da ottenere senza ISEE si arricchisce di un nuovo regalo destinato alle famiglie: si potranno ottenere fino a 300 euro di aiuti a prescindere dalla condizione reddituale del nucleo familiare. Vediamo subito a chi spetta e come funziona.

Dopo tanta attesa finalmente arrivano importanti novità per le famiglie italiane, soprattutto per quelle che ancora oggi non dispongono di una connessione internet a casa.

Si apre, infatti, una nuova fase del progetto di diffusione della connessione veloce in Italia promossa da Infratel e sotto la supervisione del Cobul (Comitato banda ultralarga) coordinato dalla Presidenza del Consiglio.

Stiamo parlando di un programma tecnologico a cui sono stati destinati un ammontare di risorse pari a 1,5 miliardi di euro. Infatti, chiusa la consultazione pubblica a cui hanno aderito associazioni e operatori di mercato, le nuove indicazioni saranno presto operative.

In particolare, il nuovo Bonus per tutti da 300 euro dedicato alle famiglie sprovviste di internet a casa finalmente potrà colmare il divario digitale presente nella nostra penisola, mettendo a disposizione degli interessati uno sconto da applicare in sede di stipula di un contratto internet veloce, rispettando una serie di condizioni.

Ma vediamo subito a chi spetta il Bonus per tutti da 300 euro, come può essere richiesto senza bisogno di presentare la certificazione ISEE e quali sono i requisiti da possedere per poter beneficiare del contributo pensato per dotare le case di una veloce e moderna connessione internet.

Bonus per tutti, nuovo regalo alle famiglie: 300 euro senza ISEE. Ecco a chi spetta

Il regalo previsto per le famiglie si sostanzia in un Bonus per tutti dal valore di 300 euro come voucher di sconto da utilizzare per l’attivazione di una connessione internet con velocità massima in download di almeno 30 Mbit/s.

Accessibile a prescindere dalla condizione reddituale del nucleo familiare richiedente, il Bonus per tutti da 300 euro rientra nella schiera dei contributi di cui si può beneficiare anche senza ISEE, sempre nel rispetto di precisi requisiti.

Come prima cosa, il Bonus può essere richiesto esclusivamente per stipulare un contratto di rete internet da installare a casa propria.

Nel caso in cui l’abitazione fosse coperta da fibra ottica, ad esempio, non si potrà utilizzare il Bonus per tutti di 300 euro per stipulare un contratto di velocità più bassa.

La nuova fase di estensione del progetto digitale non prevede limiti di reddito. Questo significa che le famiglie avranno diritto al Bonus a prescindere dal valore del proprio reddito ISEE.

Bonus per tutti da 300 euro: come funziona

Visti i beneficiari del Bonus per tutti da 300 euro vediamo come funziona il contributo interamente dedicato alle famiglie.

Il regalo da 300 euro non verrà accreditato alle famiglie direttamente sul conto corrente, ma si applica come sconto sul prezzo di attivazione della connessione internet che, fra le altre cose, dovrà rimanere attiva per almeno 2 anni.

Volendo entrare nei dettagli della misura, il Bonus per tutti da 300 euro copre tutte le spese iniziali per l’attivazione della nuova linea (per le tariffe previste dai diversi operatori), nonché quelle legate alla dotazione del modem e delle fatture per i primi 24 mesi.

A conti fatti, il Bonus per tutti da 300 euro dovrebbe garantire una copertura delle spese pari al 50%.

Come già avuto modo di vedere nel precedente paragrafo, solo le famiglie che hanno intenzione di attivare una connessione internet non superiore a 30 Mbit/s hanno diritto al Bonus per tutti da 300 euro.

Tutti gli altri sono esclusi dal nuovo regalo senza eccezione alcuna.

Quando sarà attivo il Bonus per tutti da 300 euro

CITAZIONE: Arrivati a questo punto dell’articolo occorre chiarire una serie di punti. E’ vero che il Bonus per tutti da 300 euro ci sarà, ma quando le famiglie potranno accedere allo sconto rimane ancora un’incognita.

Questo perché manca il decreto attuativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) contenente tutte le informazioni per poterne usufruire.

Non mancano, però, le buone notizie che lasciano ben sperare. Le consultazioni con tutti gli attori coinvolti nella messa a punto del Bonus per tutti da 300 euro sono ormai terminate.

Ancora poco tempo e le famiglie sapranno filo e per segno come richiedere il voucher per la stipula di un contratto di connessione internet veloce per la casa.