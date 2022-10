Esiste un bonus per installare una porta blindata e quindi sostituire il vecchio ingresso di casa? E, a seguito di tale intervento, è possibile utilizzare anche il bonus mobili, che spetta a chi esegue lavori di ristrutturazione edilizia? Ecco due domande, legate a un unico argomento, che vede protagonista la porta blindata di nuova installazione, a cui forniamo risposta in questo articolo.

Il Fisco è chiaro, da questo punto di vista, e disciplina la materia nel dettaglio. Ricordiamo che i bonus si concedono per il raggiungimento di una finalità superiore, spesso legata all’efficientamento energetico degli immobili e, nel caso di una porta blindata, anche per ciò che riguarda la sicurezza e la prevenzione contro atti illeciti.

Ecco tutte le informazioni più importanti a tal riguardo.

Installare una porta blindata: ecco il bonus da poter utilizzare

Una porta d’ingresso malandata da sostituire necessariamente o finalmente la possibilità di poter fare un piccolo investimento e acquistare quindi una porta blindata.

I vantaggi che derivano dalla sua installazione sono numerosi, sia dal punto di vista della sicurezza che della coibentazione, come analizzeremo nell’ultimo paragrafo.

Ma se quindi è una spesa da affrontare, tanto vale sapere se c’è la possibilità di usufruire di alcuni bonus per abbattere i costi.

Il bonus in questione, che vale la pena di prendere in considerazione, è il bonus ristrutturazione, che permette di avere il 50% di detrazione fiscale, per tutto ciò che ha a che fare con gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

In questo caso specifico, l’installazione di una porta blindata o rafforzata fa parte di una serie di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

In senso lato, il montaggio di una porta blindata rientra nei lavori antifurto, alla stregua del cambio di una serratura oppure dell’installazione di un sistema di telecamere di videosorveglianza.

Anche in tali circostanze dunque è possibile usufruire del bonus ristrutturazione al 50% in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

Il bonus mobili spetta o no a chi installa una porta blindata

Il dubbio sorge nel momento in cui si accerta che il bonus mobili, valido anche per l’acquisto di grandi elettrodomestici, spetta a tutti coloro che hanno eseguito interventi di ristrutturazione edilizia.

In realtà però, a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in maniera inequivocabile.

Il noto bonus mobili si ottiene solo in caso di

interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), b), c), e d) - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Ambito di azione al quale non appartiene la sostituzione di una porta d’ingresso. Il dubbio sorge dal momento che, invece, si ha diritto al bonus mobili nel momento in cui si procede con la sostituzione degli infissi ad esempio.

E poi ancora, servizi igienici e caldaie, installazione di ascensori, scale, stufe alimentate a biomassa combustibile o a pellet, sostituzione dei climatizzatori a pompa di calore.

Ma per quanto riguarda la porta blindata no, questo non è possibile.

Il bonus mobili punta alla possibilità di rinnovare il vecchio mobilio, dopo aver affrontato delle spese per la ristrutturazione della propria casa. Ma non solo.

Infatti offre anche l’opportunità di sostituire, a condizioni vantaggiose, i grandi elettrodomestici di casa, in maniera tale da migliorare il loro efficientamento energetico e quindi i consumi, con conseguente risparmio energetico.

Di certo un aspetto non trascurabile di questi tempi.

I vantaggi di una porta blindata, per la sicurezza e contro il caro energia

Una detrazione al 50% è dunque ciò che spetta, nel momento in cui si decide di dire addio alla vecchia porta d’ingresso per accoglierne una nuova di zecca e perlopiù blindata o rafforzata.

Le porte rafforzate presentano dei pannelli di ferro che riescono a fare da barriera a un trapano ad esempio o ad altri strumenti di effrazione, mentre una porta blindata è una vera e propria “corazzata”, realizzata interamente in acciaio e non presenta parti in legno.

Il vantaggio supremo di una porta blindata afferisce senza dubbio alla sicurezza dell’abitazione. Non si tratta di un deterrente come può esserlo una telecamera installata al cancello o all’entrata del portone di casa, bensì di una vera e propria barriera che è in grado di sventare l’eventuale tentativo di scasso di un ladro.

La porta blindata vanta anche la capacità di isolare acusticamente l’ingresso, oltre ad avere il pregio di una maggiore raffinatezza estetica, rispetto a un’ordinaria porta di legno.

Ma l’aspetto che assolutamente non è trascurabile, anzi rappresenta un’opzione sostenibile degna di nota, è che una porta blindata contribuisce anche a ridurre i costi dell’energia.

I meccanismi di sigillo efficaci e perfettamente aderenti permettono di creare maggiore comfort e benessere all’interno dell’ambiente, ottimizzando sia il riscaldamento che l’utilizzo dell’aria condizionata tra le mura domestiche.

Continua il risparmio, scoprendo come fare ad avere una casa calda senza riscaldamento.