Fin da quando l’ex governo II di Giuseppe Conte ha introdotto il programma del Cashback di stato e quello del Super Cashback, tutte le legislature successive hanno cercato di introdurre delle proposte che vadano ad incentivare i pagamenti con la moneta elettronica per una modernizzazione del paese e una diminuzione dell'evazione fiscale.

Per questo ed altri motivi è stato introdotto a luglio 2020 il bonus POS, un incentivo per tutti i lavoratori autonomi o imprenditori che utilizzano pagamenti tracciabili con i loro clienti privati.

Il bonus prevedeva un credito d’imposta del 30%, ma dal 1° luglio di quest’anno le cose sono cambiate; infatti, il bonus POS è diventato al 100%.

In concomitanza con la sospensione del Cashback di stato il governo di Mario Draghi ha voluto introdurre nelle nuove agevolazioni per i possessori di partita IVA che effettuano delle vendite che hanno come mezzo di pagamento ultimo la moneta elettronica, questo decreto va ad incrementare notevolmente le agevolazioni fiscali per tutti i possessori di POS.

Un’agevolazione davvero vantaggiosa per tutti gli imprenditori e liberi professionisti italiani, manovra che è stata sicuramente effettuata per andare a diminuire ulteriormente l'evasione fiscale in Italia, ma scopriamo assieme nel corso di questo articolo quali sono le novità del nuovo bonus POS.

Bonus POS: Come funzionano le agevolazioni per i pagamenti elettronici

Il bonus POS, o come viene chiamato dall’Agenzia delle Entrate, credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate con sistemi di pagamento elettronici, è stato introdotto con un provvedimento che risale al 29 aprile 2020 ed è entrato effettivamente in vigore per i pagamenti dal 1° luglio 2020.

Il credito d’imposta spetta a tutti coloro che utilizzano i pagamenti elettronici come mezzo ultimo per le loro vendite nei confronti di privati, i quali pagamenti sono facilmente tracciabili; i soggetti che vanno a beneficiare di questo bonus fanno parte della categoria degli imprenditori o lavoratori autonomi.

Non basta avere una propria Partita Iva per poter accedere a queste agevolazioni, bisogna anche dimostrare che nel corso nell’anno precedente alla normativa i propri guadagni sono stati compresi o inferiori a 400.000 mila euro.

Durante questa prima fase del bonus POS il credito d’imposta che si poteva ottenere era pari al 30% sulle commissioni dei pagamenti elettronici, ovvero quelli che vengono effettuati tramite carta di credito o bancomat, utilizzando il POS.

Possiamo definire questo bonus POS come una detrazione fiscale, che va ad applicarsi sulle spese che hanno sostenuto gli imprenditori, negozianti e liberi professionisti per ottenere il proprio incasso attraverso gli strumenti per i pagamenti elettronici, il POS, che può essere sia fisico che applicazione.

La creazione di questo bonus POS è avvenuta in quanto come si stabilisce all’interno dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, sono stati stanziati dal Ministero dell’economia e delle finanze, 3.000 euro per il 2021 e 3.000 euro per il 2022; questi fondi sono stati stanziati proprio per la creazione di decreti e misure che potessero andare ad aiutare imprese e lavoratori che hanno particolarmente risentito della crisi economica a seguito della pandemia da Covid-19.

Bonus POS: Come ottenere il credito d’imposta

Per poter ottenere il credito d’imposta relativo al bonus POS bisognerà fare un lavoro direttamente attraverso i propri terminali POS, che hanno un ruolo assolutamente centrale per il giusto e corretto funzionamento dell’agevolazione.

Infatti, sarà direttamente il proprietario che ogni mese si dovrà preoccupare di inoltrare all’ Agenzia delle Entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello a cui si sta facendo riferimento, tutti i dati per via telematica che sono necessari a certificare l’idoneità all’ottenimento del bonus POS.

Il libero professionista dovrà poi attendere che l’Agenzia delle Entrate verifichi attraverso i dati trasmessi l’idoneità al bonus e proceda a sua volta a comunicare ed assegnare il relativo credito d’imposta che spetta all’attività in questione.

È importante sapere che il credito d’imposta sarà disponibile per gli imprenditori o liberi professionisti che vogliono usufruirne solo se sarà dichiarato correttamente attraverso il modello F24, durante il mese successivo rispetto a quello alla quale si fa riferimento per le spese sostenute.

Compilare il modello dell’F24 per chi possiede Partita IVA ed è un libero professionista è fondamentale per la propria Dichiarazione dei Redditi, sappiamo che il modello è suddiviso in “Sezioni” nella quale troviamo i vari campi, quelli principali e più importanti sono sicuramente i dati personali ed anagrafici relativi al contribuente, il coobbligato, i codici tributo (indicano che tipo d’imposta andremo a pagare) e infine anno e periodo di riferimento.

Per qualsiasi chiarimento è possibile accedere ad una guida online creata dall’Agenzia delle Entrate che fornisce delle indicazioni chiare e precise su tutta la compilazione della propria dichiarazione dei redditi, è suddivisa in sezione così da permettere di visionare solo l’area di interesse.

È disponibile anche una guida per la sola compilazione del modulo F24 che comprende anche l’aiuto supplementare tramite un video YouTube, direttamente presente sul canale dell’Agenzia delle Entrate.

Il bonus POS non ha alcun tipo di rilevanza per quanto riguarda il proprio reddito, e soprattutto non prevede una tassazione, sia IRAP che IRES.

Bonus POS: Le novità del 2021

Il bonus POS ha subito un aggiornamento nelle ultime settimane, infatti secondo il decreto Fisco, Lavoro e Imprese del 30 giugno 2021 all’interno dell’articolo 22 si stabiliscono le nuove regole e vantaggi riguardati l’utilizzo di POS e pagamenti elettronici.

Le novità, viene spiegato nel decreto, sono state applicate a seguito alla sospensione del Cashback di stato e del Super Cashback, in quanto il governo Draghi vuole comunque mantenere una misura che possa incentivare l’uso della moneta elettronica e al contrario andare a contrastare l’evasione fiscale.

Il decreto prevede che per tutte le commissioni che sono state effettuate tramite POS nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 venga incrementato il credito d’imposta al 100%!

L’unica regola è che i consumatori che stanno acquistando presso un negozio, imprenditore o esercente, utilizzino come metodo finale di acquisto un pagamento elettronico, che può essere carta di credito, bancomat, prepagate ecc.

Questo significa che tutti gli esercenti che si avvalleranno di questo bonus POS nel periodo dal 1° luglio dell’anno corrente al 30 giugno del prossimo anno potranno ottenere il recupero dell’importo totale delle commissioni, che avvengo sui pagamenti elettronici effettuati.

Esattamente come per il precedente bonus POS l’esercente dovrà inserire tutti i dati relativi ai pagamenti con moneta elettronica sulla propria dichiarazione dei redditi, durante il mese successivo rispetto a quello alla quale si fa riferimento per le spese sostenute, utilizzando il modello F24.

Bonus POS: Agevolazioni sull’acquisto di un nuovo POS

Nello stesso decreto, il n.99/2021, viene trattato un altro bonus legato all’incentivazione dei pagamenti elettronici presso negozi o attività indipendenti.

Per tutti i possessori di partita IVA è presente un bonus sull’acquisto o noleggio di nuove forme di pagamento elettronico, che siano però collegate a dei registratori di casa telematici.

Il bonus viene sempre erogato sotto forma di credito d’imposta, ed ha un valore che può essere al massimo di 160 euro, ma vediamo come si suddivide:

Per tutti coloro che nel 2020 hanno incassato un massimo di 200 mila euro sarà disponibile recuperare il 70% della spesa ;

; Per tutti coloro che nel 2020 hanno avuto un incasso tra i 200 mila euro ed il milione di euro avranno a disposizione il recupero del 40% sulla spesa ;

; Per tutti coloro che nel 2020 hanno avuto un incasso tra i 1 e 5 milioni di euro avranno a disposizione il recupero del 10% sulla spesa.

Il bonus per l’acquisto o noleggio di un nuovo POS sarà usufruibile solo che il soggetto interessato andrà a riportare la spesa sostenuta per l’acquisto all’interno della propria dichiarazione dei redditi, sia all’interno di quella annuale che in quella mensile o del periodo all’interno della quale si termina l’utilizzo.

Bonus POS: Agevolazioni sull’acquisto di strumenti evoluti per il pagamento elettronico

Al giorno d’oggi esistono dei registratori di cassa e dei POS estremamente complessi a livello tecnologico, possiamo dire che sono quasi completamente autonomi nell’inoltro e nella raccolta dei dati.

Questi strumenti sono davvero utili per tutti gli esercenti o liberi professionisti, ma possiedono anche un costo più elevato rispetto a quelli tradizionali, per questo motivo esiste anche un bonus legato all’acquisto di questi nuovi strumenti.

All’interno del decreto già citato in precedenza n° 99/2021 si parla anche di un bonus per i possessori di partita IVA che acquistano o noleggiano degli strumenti evoluti di pagamento elettronico, che hanno la funzione di memorizzare e di seguito trasmettere direttamente i dati raccolti.

Anche questo bonus funziona attraverso il credito d’imposta che impone in questo caso una spesa massima di 320 euro a persona, con queste modalità:

Per tutti coloro che nel 2020 hanno incassato un massimo di 200 mila euro sarà disponibile recuperare il 100% della spesa ;

; Per tutti coloro che nel 2020 hanno avuto un incasso tra i 200 mila euro ed il milione di euro avranno a disposizione il recupero del 70% sulla spesa ;

; Per tutti coloro che nel 2020 hanno avuto un incasso tra i 1 e 5 milioni di euro avranno a disposizione il recupero del 40% sulla spesa.

Ricordiamo che anche in questo caso il bonus sarà usufruibile solo che il soggetto interessato andrà ad inserire la spesa già sostenuta all’interno della propria dichiarazione dei redditi, sia all’interno di quella annuale che in quella mensile o del periodo all’interno della quale si termina l’utilizzo.