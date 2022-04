È possibile ottenere una seconda volta il bonus prima casa? Sì è possibile farlo, nonostante l'ossimoro evidente dell'affermazione. Nel caso in cui l'immobile acquistato precedentemente sia inagibile, è possibile chiedere il bis dell'agevolazione. Quello che abbiamo davanti, sostanzialmente, è la classica eccezione che conferma la regola.

A dettare regole e precisazioni su come i contribuenti debbano comportarsi, ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 1 del 17 marzo 2022. I contribuenti potranno, quindi, accedere alle agevolazioni previste dal bonus prima casa una seconda volta, purché sussistano particolari condizioni.

Bonus prima casa, quando ottenere il bis

In estrema sintesi, i contribuenti hanno la possibilità di accedere alle agevolazioni previste per dal bonus prima casa una seconda volta, nel caso in cui l'immobile acquistato in precedenza risulti essere inagibile. Per poter ottenere nuovamente i benefici, è necessario essere in possesso di una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti, che confermino l'inagibilità dell'immobile acquistato. Ma non solo: deve anche essere certificato fino a quando dura la condizione di inabilità.

Ricordiamo, inoltre, che il bonus prima casa permette di acquistare un immobile godendo di particolari agevolazioni. Tra queste ci sono l'imposta di registro proporzionale applicata nella misura del 2% invece che del 9%. L'imposta ipotecaria e quella di catastale vengono fissate nella misura fissa di 50 euro. Nel caso in cui l'acquisto venga effettuato direttamente presso un'impresa costruttrice, l'Iva applicata passa dal 10 al 4%, mentre le imposte di registro ipotecarie e catastali vengono fissate nella quota fissa di 200 euro. Il bonus prima casa è stato regolamentato e normato all'interno della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

I requisiti per ottenere il bonus prima casa

In questa sede ci sembra opportuno ricordare quali siano i requisiti per poter accedere al bonus prima casa. I diretti interessati devono rispettare le seguenti condizioni:

il fabbricato oggetto dell'operazione deve appartenere alle seguenti categorie catastali: da A/2 ad A/7 e A/11 . Sono esclusi dalle agevolazioni previste dal bonus prima casa gli immobili di lusso ;

ad e . Sono esclusi dalle agevolazioni previste dal gli ; l'immobile deve necessariamente trovarsi nel comune dove l'acquirente ha la residenza (o dove lavora). Nel caso in cui così non fosse, il diretto interessato dovrà prendervi la residenza nel più breve tempo possibile.

L'acquirente, inoltre, dovrà rispettare altri due importanti requisiti:

non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto , uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con il bonus prima casa.

Fermandoci un momento su quest'ultima regola dobbiamo mettere in evidenza una potenziale eccezione: gli acquirenti possono usufruire delle agevolazioni previste dal bonus prima casa una seconda volta, se l'immobile già posseduto risulti essere inagibile. Sostanzialmente questo significa che i diretti interessati potranno beneficiare una seconda volta delle agevolazioni previste dalla normativa e non, come prevede la normativa, ad un'applicazione dei benefici a un secondo acquisto a patto che si proceda con la vendita del primo immobile già posseduto entro un anno.

Bonus prima casa, come ottenere il bis

I contribuenti hanno quindi diritto ad ottenere un bis del bonus prima casa, purché sussistano particolari condizioni. A chiarirle, come abbiamo visto, è direttamente l'Agenzia delle Entrate. È possibile usufruire nuovamente dei benefici, quando l'immobile, che si è acquistato, è oggetto di un decreto di sequestro e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente perché mancano

i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata

Sarà, quindi, possibile beneficiare nuovamente del bonus prima casa per acquistare un nuovo immobile fino a quando continui a rimanere la dichiarazione di inagibilità dell'immobile che è già di proprietà. Questo è un caso molto particolare, che riguarda gli immobili dichiarati inagibili dopo un evento sismico. Su questo stesso argomento era già intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 107/E del 1° agosto 2017, nella quale si spiegava che

per effetto dell’evento stesso, si è verificato un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative.

Nel momento in cui l'immobile sia inidoneo alla sui fruibilità, ma soprattutto il proprietario sia in possesso di un documento che ne attesti lo stato di inagibilità, apre la porta al bis del bonus prima casa.