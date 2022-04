In attesa del decreto attuativo del bonus psicologo 2022, è possibile presentare domande online per servizi che risultano già attivati, a livello regionale, e sono gratuiti. In alcuni casi, è già previsto uno psicologo di base, come il medico di famiglia e il pediatra. Ci sono inoltre servizi a pagamento, per chi ha davvero necessità di un aiuto ma non può muoversi da casa. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti!

Eravamo in attesa del decreto attuativo a seguito dell’approvazione del bonus psicologo 2022 del 1° marzo scorso. Stando dunque alle previsioni, avremmo dovuto conoscere tempistiche e modalità dell’attuazione dei voucher, nel corso dei primi giorni di aprile.

Invece anche le vacanze pasquali sono trascorse e nulla sembra essere cambiato.

Allora abbiamo cercato aggiornamenti sulla possibilità di inviare le domande online all’Inps, perché si sa già, anche se ancora in via ufficiosa, che le richieste di rimborso andranno inviate online, sul sito dell’Istituto Nazionale di previdenza sociale.

Il valore dei voucher ammonta a 600 euro e tutti potranno richiederlo, nonostante ci siano alcuni criteri di priorità che molto probabilmente andranno rispettati.

Ecco dunque tutte le ultime notizie sul bonus psicologo in arrivo.

Bonus psicologo per tutti: 600 euro anche con Isee alto!

Il lato apprezzabile del bonus in questione è che, nonostante sia prevista la presentazione dell’attestazione Isee, in realtà il limite reddituale fissato è molto alto.

Si tratta della soglia di 50 mila euro, che quindi permette a un’ampia platea di beneficiari di poter accedere all’agevolazione.

La media del rimborso calcolato è di 50 euro a sedute, prevedendo un percorso con lo psicoterapeuta, di almeno 12 appuntamenti.

Il Governo, a seguito dell’approvazione del decreto Milleproroghe, ha stanziato 20 milioni di euro per finanziare questo progetto

Delle risorse disponibili, metà verranno usate per finanziare il bonus e l'altra metà per il reclutamento di professionisti per combattere il disagio mentale. 20 milioni di euro in tutto.

La novità più grande sta proprio nel cogliere le esigenze che emergono dai cittadini, attraverso le statistiche dell’Ordine degli psicologi.

A fronte di un aumento della domanda, soprattutto da parte dei giovani, del 60% per ciò che concerne l’assistenza psicologica, si è registrato invece un calo di frequenza, da parte di pazienti che già avevano intrapreso una terapia di sostegno. E questo per una motivazione ben precisa: la difficoltà economica e quindi l’impossibilità di proseguire, pagando le sedute presso lo specialista.

Questo tipo di esigenze ha fatto sì che il Governo arrivasse al punto di stanziare delle risorse proprio per incoraggiare chi necessita dello psicologo, a continuare la cura, potendo dunque contare su un rimborso di parte delle spese, da parte dello Stato.

L’approvazione c’è, i fondi pure, manca dunque il decreto attuativo che, lo ricordiamo, è il documento che permette di “mettere in pratica” il provvedimento, in quanto ad esempio spiega come inviare la domanda, quali documenti occorrono, come ricevere i voucher e via di seguito.

Gli ultimi aggiornamenti prevedono l’arrivo di tali direttive al massimo per il mese di maggio.

Bonus psicologo 2022 domanda online: come funziona

Nell’attesa di conoscere precisamente come richiedere i voucher per le sedute, il consiglio è di iniziare a conservare le ricevute di pagamento dei vari appuntamenti tenuti, se già si è in cura presso uno psicologo.

Innanzitutto, è fondamentale che lo specialista al quale ci si affida risulti regolarmente iscritto all’Ordine.

È molto probabile che si tratterà di un rimborso a posteriori delle spese affrontate. Ma resta anche il dubbio che non si tratti invece della erogazione di voucher, con i quali poi poter pagare il professionista.

Nella distribuzione dei bonus potrebbero ritrovarsi coinvolti i medici di base assegnati al proprio nucleo familiare.

Il limite reddituale rappresenta solo una grossolana scrematura, per dare priorità nella graduatoria dei richiedenti. Il reddito Isee previsto infatti è molto elevato, si tratta di 50 mila euro.

Ma è altrettanto plausibile che, a parità di bisogno, si andrà a preferire il paziente con le possibilità economiche più ristrette.

Nonostante la possibilità di usufruire dei bonus psicologo per il 2022 sia aperta a tutti, senza distinzione neppure dal punto di vista dell’età anagrafica, appare già evidente che non sarà possibile accontentare tutti.

Facendo un rapido calcolo, sulla base dei fondi disponibili e del valore pro capite del voucher, che ammonta appunto a 600 euro, sarà possibile assegnare i bonus a circa 18 mila cittadini.

Verosimilmente, si darà precedenza alla fascia di popolazione under 35, per due motivi principali. Si tratta della categoria di persone più colpita dal disagio, in periodo di pandemia (sia dal punto di vista sociale che lavorativo) ma non solo.

Come già abbiamo avuto modo di sottolineare, proprio nella fascia dei più giovani, le richieste di assistenza psicologica, presso gli sportelli del servizio pubblico, sono aumentate del 60%. Motivo per cui si proverà a soddisfare il maggior numero dei casi, proprio in questa classe di età.

Bonus psicologo 2022 domanda online: si moltiplicano le iniziative regionali

Nell’attesa dunque che il provvedimento venga messo in atto a livello nazionale, alcune Regioni hanno preso l’iniziativa, che possiamo dunque lodare come virtuosa, e hanno messo a disposizione dei servizi online di assistenza psicologica.

È il caso del Veneto ad esempio, dove l’Ordine degli Psicologi aveva già attivato uno sportello gratuito, nel corso del periodo di pandemia che abbiamo attraversato.

Ora l’obiettivo principale è offrire supporto psicologico agli ucraini residenti in Italia. Infatti, nella sola regione veneta sono circa 20 mila. Per tutte queste persone, che hanno familiari o amici nei territori colpiti dai bombardamenti, gli psicologi sono disponibili online per un consulto.

Per quanto riguarda invece l’Emilia Romagna, dove anche in periodo di emergenza pandemica da Covid-19, era presente uno sportello di aiuto per chi ne faceva richiesta, ora si amplia lo sguardo sulla guerra e sulle reazioni emotive che provoca. In particolare, presso l’Università di Bologna sono attualmente iscritti 176 ragazzi ucraini e proprio a loro si rivolge il servizio gratuito di ascolto attivo, messo a disposizione dagli psicologi della Regione.

In Campania è presente invece un’altra iniziativa, che merita attenzione in questa sede. Si tratta del cosiddetto psicologo di base, che replica il modello dei più noti medici di base.

In sostanza, come accade con il medico di famiglie e il pediatra, i cittadini campani possono richiedere tramite Asl anche l’assegnazione di uno psicologo di base, per il nucleo familiare, con il quale interfacciarsi in maniera assolutamente gratuita.

L'auspicio è che l’iniziativa lodevole non si fermi solo a questa regione ma che possa estendersi a tutta l’Italia. La figura professionale di uno psicologo che ci assiste in momenti particolarmente difficili, potrebbe davvero cambiare in meglio la vita di tante persone.

In questa sede, è doveroso segnalare, poiché non tutti ne sono al corrente, che esiste un servizio a pagamento anche presso il Sistema Sanitario Nazionale, quindi erogabile tramite la cosiddetta mutua. Si accede tramite prescrizione del medico curante e si paga il ticket, che permette di avere otto sedute con lo psicologo. Ovviamente i tempi di prenotazione non sono velocissimi, come spesso accade per i servizi nazionali a livello sanitario.

Bonus psicologo 2022 domanda online: il Lazio stanzia 2,5 milioni di euro

Lo ha annunciato il presidente Nicola Zingaretti e, perlomeno a livello locale, si tratta di una boccata di ossigeno, per i residenti laziali, nell’attesa che anche altre regioni si allineino a queste iniziative e che il bonus psicologo nazionale trovi finalmente una quadra.

Un aiuto concreto per chi sente di avere necessità di uno psicologo ma non può permettersi di pagarlo.

Il Lazio è pioniere da questo punto di vista, dal momento che purtroppo i dati emersi in questi due anni di pandemia non sono affatto rassicuranti. Si tratta di livelli inaccettabili di disagio psichico raggiunto soprattutto tra adolescenti e ragazzi. Lo afferma uno studio condotto dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma, dove tristemente si è assistito a un’impennata dei ricoveri causati da tentativi di suicidio e atti di autolesionismo.

È possibile consultare il sito regionale per ulteriori informazioni. I voucher vanno in consegna direttamente ai diretti interessati che verranno indirizzati presso gli psicologi, psicoterapeuti e psichiatri della regione.

L'associazione Artemisia Onlus ha messo a disposizione un numero verde per donne e bambini che hanno bisogno di supporto psicologico ma anche pediatrico. I numeri è 800.967.510, si può scrivere anche una email a info@associazioneartemisia.it.

Bonus psicologo 2022 domanda online: la possibilità di utilizzare App a pagamento

Purtroppo non per tutti è facile recarsi dallo psicologo, un po’ per reticenza personale, per retaggio culturale o a volte per impegni familiari, ad esempio non avendo la possibilità di affidare a nessuno die bambini piccoli o un’aziano bisognoso di assistenza.

Ecco che in questo caso, può essere utile segnalare che sono disponibili dei servizi online di supporto psicologico, di cui è possibile usufruire comodamente da casa e che sono a pagamento.

Ad esempio, l’App Antsy ha messo a disposizione un servizio con costo al minuto, che corrisponde a circa il prezzo di quella che sarebbe una seduta svolta in presenza. È chiaro che il contatto visivo e la vicinanza fisica di un medico sono più rassicuranti, ma tante per sone realmente in difficoltà, potrebbero non avere altro modo a disposizione che non quello del contatto telefonico, per far conoscere la propria situazione e farsi aiutare.

MamaChat invece si rivolge più nello specifico a chi ha problemi familiari, quindi di coppia o relazionali con i figli, per condividere ansie e paure, ma anche affrontare le crisi di panico o la depressione. In questo caso, il ticket base da pagare è di 36 euro ma si possono scegliere anche altre opzioni.

Anche la Croce Rossa ha messo a disposizione una linea accessibile a tutti i maggiorenni per chiedere aiuto e provare a stare meglio. Si chiama l'800065510, numero verde gratuito attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.