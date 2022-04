Il bonus psicologo 2022 era previsto da marzo, ma serviva un decreto attuativo per far partire le erogazioni! Ormai sembra imminente l'arrivo di questo decreto, pertanto è probabile che già da maggio il buono da 600 euro sarà disponibile per tutti! Ecco come fare domanda

Il bonus psicologo 2022 partirà da maggio!

Dopo quasi due mesi di attesa, sembra che il decreto attuativo sia ormai prossimo ad essere varato. Il Governo Draghi lo aveva promesso entro aprile, ma tra crisi internazionale e problemi relativi al caro energia e all'iperinflazione, il bonus psicologo è finito temporaneamente nel dimenticatoio.

Solo recentemente il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha voluto precisare, durante l'interrogazione a Palazzo Madama del 21 aprile, che a breve verrà varato, così da garantire a tutti i richiedenti di poter fare domanda già da inizi maggio.

Oltre a ciò, sono stati confermati i fondi già previsti dal decreto Milleproroghe, quelli da 10 milioni di euro cadauno per il potenziamento dei servizi e per il bonus in sé. E anche l'ente che gestirà le domande di accesso, ovvero l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Quello che ancora non è chiaro è a chi spetteranno effettivamente questi supporti economici, e su cosa effettivamente si potranno utilizzare. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su questi punti, e anche di riassumere quanto sappiamo del bonus psicologo fino ad ora.

Bonus psicologo 2022: domanda al via da aprile? La proposta slitta a maggio!

Il bonus psicologo 2022 doveva in realtà partire il 1 gennaio 2022, se il Governo Draghi non avesse deciso di estraniarlo dalla Manovra di Bilancio 2022.

Il motivo di questo iniziale taglio era dovuto al fatto di voler concentrare le risorse finanziarie al momento in bonus che stimolassero la ripresa economica, come i vari incentivi agli acquisti o alla riqualificazione, energetica e/o ambientale.

In poche parole, la salute mentale, almeno ad un primo momento, è stata vista come poco "redditizia" per i bilanci dello Stato.

Il Governo però s'è ricreduto velocemente, quando diverse associazioni di categoria hanno segnalato un aumento pericoloso dei casi di malessere psicofisico non solo nella popolazione adulta, ma in quella giovanile.

Onde evitare una crisi sociale, specie in un periodo economico così fragile, il Governo ha fatto marcia indietro, e ha disposto con il decreto Milleproroghe un finanziamento complessivo di 20 milioni di euro, 10 dei quali andranno a sostenere l'erogazione del bonus psicologo 2022.

Il problema è che il decreto in questione è stato approvato a marzo, ma senza un ulteriore decreto attuativo non si potrà procedere all'erogazione. Mancheranno tutte le disposizioni amministrative necessarie per rendere disponibile il bonus a tutti i potenziali beneficiari.

Il Governo Draghi s'era ripromesso a farlo varare entro aprile, ma solo di recente si è venuto a sapere qualcosa sulle sorti di questo decreto, grazie ad una dichiarazione del Ministro della Salute Speranza, che va sperare nella sua partenza per farne domanda a maggio.

Bonus psicologo 2022: ma quando parte la domanda per il voucher da 600 euro?

Il bonus psicologo 2022 doveva partire già ad aprile, dal momento che in generale il tempo richiesto per un decreto attuativo è intorno ai trenta giorni, successivi al decreto legge a cui è ancorato.

In una recente dichiarazione al Senato, il ministro Speranza ha ribadito questi due punti chiave:

l'operatività del bonus tramite portale online dell'INPS,

la quota di 600 euro una tantum,

una tantum, la necessità dell'attestazione ISEE in corso di validità.

Mentre sulla data ancora non c'è un giorno preciso. E' presumibile, almeno dalle tempistiche legislative, che il bonus psicologo 2022 diventerà richiedibile entro i primi di maggio, altrimenti le disposizioni del decreto Milleproroghe non saranno più valide, e il bonus andrà perduto.

Va detto che, qualora venisse decisa una data precisa, potrebbero crearsi le condizioni di un potenziale click-day, come avevamo visto tra l'8 e il 9 novembre 2022.

Il click day è quando in un determinato giorno, ad una determinata ora, migliaia, o anche milioni di utenti fanno richiesta per un determinato servizio o bene, richiedibile appunto con un semplice click.

Una tale concentrazione di click sarebbe sufficiente a mandare in crash qualsiasi server, come è successo col Bonus Terme, e con i server di Invitalia.

Probabilmente accadrà anche nel caso nel bonus psicologo 2022, se si procedere alla sola domanda online tramite sito INPS. Inoltre non tutti potranno riceverlo, dal momento che si parla sempre di soli 10 milioni di euro, ripartiti in voucher digitali da 600 euro l'uno. Anche Insindacabili nel suo video Youtube ha voluto rimarcare questo aspetto.

Bonus psicologo 2022: come si fa ad ottenerlo? Domanda online sul sito dell'INPS!

Il bonus psicologo 2022 si può ottenerlo al momento solo tramite domanda online. E, come dichiarato dal Ministro Speranza, sarà compito dell'INPS raccogliere e verificare tutte le domande in entrata.

Ancora non c'è molta chiarezza sul funzionamento della domanda online.

E' probabile che, per limitare l'accesso, sarà obbligatorio consegnare, oltre al modulo anagrafico per la richiesta ufficiale, anche il certificato medico ASL in cui si segnala la presenza di un malessere psicofisico per cui è richiesto un consulto psicoterapeutico o psichiatrico.

Al momento si ha certezza, a livello di documentazione obbligatoria, solo per quanto riguarda l'attestazione ISEE.

Purtroppo il bonus psicologo 2022 diventa a tutti gli effetti un bonus con ISEE, anche se fortunatamente alto.

Bonus psicologo 2022: domanda online solo se hai l'attestazione ISEE! Ecco come fare

Il bonus psicologo 2022 prevede l'erogazione di un voucher da 600 euro solo per chi detiene un ISEE in corso di validità.

Tale attestazione permetterà di avere questo bonus soltanto se l'indicatore segnalerà un reddito inferiore a 50.000 euro.

Si tratta di un caso di "ISEE alto", cioè di reddito che generalmente appartiene a soggetti economicamente non troppo precari, rispetto alle fasce di reddito più basse.

Ovviamente si parla di una stima, elaborata tramite scale di equivalenza e ponderazioni tra proprietà immobiliari e mobiliari intestate.

Essendo in questo caso la popolazione molto estesa, è presumibile che, facendo due calcoli, solo 16.000 persone potranno accedere a questo bonus.

Purtroppo il finanziamento non riguarda soltanto il bonus psicologo 2022 in sé, ma anche il potenziamento dei servizi psicoterapeutici e psichiatrici.

Come ricorda Fanpage, per i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e adolescenziale già erano stati previsti 8 milioni di euro grazie alla Manovra di Bilancio.

Non sono evidentemente bastati, dal momento che questi altri 10 milioni di euro andranno a potenziare ulteriormente questi servizi.

Bonus psicologo 2022: puoi fare domanda solo per l'assistenza psicologica!

Il bonus psicologo 2022 funziona come un rimborso che, stando sempre alle dichiarazioni del Ministro Speranza, non andrà direttamente al richiedente, bensì al professionista.

Come contribuente potrai fare domanda per il professionista che ha aderito all'iniziativa, e farti decurtare l'importo del bonus per un tot di visite specialistiche. Successivamente il professionista, cioè uno psicoterapeuta iscritto all'Ordine degli Psicologi, potrà richiedere il rimborso direttamente all'INPS.

Non è ancora chiaro se tutte le terapie psicoterapeutiche saranno ammissibili dall'INPS, inoltre ancora non è chiaro il costo medio di una seduta.

Prima della pandemia si usava come media generica il valore di 50 euro a seduta, pertanto si presume che il voucher da 600 euro coprirà almeno 12 sedute.

A causa dei rincari e dell'iperinflazione attuale, non è così assurdo un aumento dei prezzi anche per il settore della psicoterapia, anche solo per capitalizzare al meglio il bonus, così da ridurre il numero di sedute "coperte" dal bonus.