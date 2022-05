Il bonus psicologo 2022 non prevede più una quota tantum da 600 euro per tutti, ma un contributo proporzionale alla fascia ISEE a cui si appartiene. Questa è l'ultima novità da parte dell'INPS: un grosso taglio per tutti i nuovi importi previsti!

Il bonus psicologo 2022 ha ora dei nuovi importi! O meglio, dei nuovi tagli!

L'INPS ha voluto disporre delle modifiche in merito all'erogazione del bonus per tutti coloro che necessitano di un supporto economico per la psicoterapia.

Dopo l'approvazione del Decreto Milleproroghe, col quale è stato introdotto il bonus psicologo 2022, si è parlato di un voucher una tantum da 600 euro per tutti, anche se con la necessità di avere un'attestazione ISEE in corso di validità.

Sembrerebbe che ora non sia più così. L'INPS ha disposto invece dei nuovi importi per il bonus, a seconda dell'appartenenza ad una data fascia ISEE.

Questa novità potrebbe creare molti problemi a chi è ancora in attesa per l'apertura del nuovo portale INPS dedicato al bonus, perché rischierebbe di non avere più i tanto agognati 600 euro, ma molto meno.

E con la prospettiva di potenziali rincari anche per il settore psicoterapeutico, a causa dell'effetto domino dell'inflazione su tutti i consumi, questo bonus potrebbe diventare l'ennesimo flop del Governo, dopo il bonus PC del 2021.

Ma vediamo insieme come funziona, e quali sono i nuovi importi previsti dall'INPS.

Bonus psicologo 2022: INPS dispone dei nuovi importi per tutti!

Il bonus psicologo 2022 dovrebbe diventare disponibile da questo mese. Uso il condizionale perché, salvo ulteriori imprevisti, c'è poca chiarezza su questo bonus. E non solo in merito ai tempi relativi all'apertura della piattaforma, ma anche in merito ai requisiti e agli importi designati dal Governo Draghi.

A febbraio, quando il Ministro della Salute aveva confermato l'arrivo del bonus psicologo 2022, aveva dichiarato che si sarebbe trattato di un bonus da 600 euro, un voucher una tantum per tutti coloro che avevano un ISEE inferiore a 50.000 euro.

Ed è teoricamente ancora così, se non fosse per il fatto che l'INPS, per concentrare al meglio le risorse sulle persone "veramente" bisognose (cioè quelle con reddito bassissimo), abbia voluto destinare il massimo importo possibile solo ad una fascia ISEE, e non a tutti i beneficiari che vanno da 0 a 50.000 euro.

E' una disposizione che serve anche per concentrare quanto più possibile le poche risorse disposte per il finanziamento di questo bonus.

Si parla sempre di 10 milioni di euro, su 20 complessivi stanziati anche per il potenziamento dei servizi ospedalieri. Se vuoi avere ulteriori informazioni in merito, ti suggerisco il video a cura di Speedy News Italia.

Bonus psicologo 2022: INPS prevede tre nuove fasce ISEE per l'accesso!

Come già anticipato da investireoggi.it, secondo quanto disposto dall'art.1-quater, comma 3 del D.L. 228/2021, c.d. decreto Milleproroghe, l'INPS ha provveduto intanto a limitare l'erogazione del beneficio secondo tre specifiche fasce ISEE.

Se vuoi beneficiare del massimo importo possibile, cioè 600 euro, dovrai certificare un ISEE inferiore a 15.000 euro.

Se vuoi rimanere intorno ai 400 euro complessivi, dovrai avere un ISEE inferiore a 30.000 euro, anche se superiore a 15.000 euro.

Altrimenti, per tutti gli ISEE sopra i 30.000 euro, ma sotto i 50.000 euro, spetterà solo un voucher una tantum da 200 euro.

Attualmente non sembra sia disponibile un importo minimo in caso di ISEE superiore a 50.000 euro, o senza la presentazione dell'attestazione, alla maniera di quanto è invece disposto con l'Assegno Unico.

Come già previsto con il bonus Terme e il Bonus Cultura, il beneficiario avrà questo voucher sotto forma di codice univoco, che ne impedirà la cessione a terzi così come l'utilizzo fraudolento da parte di altri soggetti all'infuori del vero destinatario.

Come hai potuto vedere, il voucher da 600 euro andrà solo alle famiglie con reddito bassissimo, mentre, già solo per chi supera i 15.000 euro, spetterà il 66% del voucher.

Bonus psicologo 2022: INPS dà la priorità agli ISEE bassi!

Il bonus psicologo 2022 si presenta come un supporto economico per le famiglie che hanno bisogno di un consulto psicoterapeutico, ma che non possono provvedere a tutte le spese relative a consulti, ricette e terapie complementari, sempre di tipo psicologico-psichiatrico.

Purtroppo il Governo Draghi non ha stanziato notevoli risorse, anche perché, se ricordi bene, non era nemmeno previsto questo bonus in sede di Manovra di Bilancio 2022.

Solo con la polemica scattata tra associazioni, social e mass media il Governo Draghi ha autorizzato un finanziamento dell'ultim'ora. Un piccolo finanziamento, però: 20 milioni di euro.

Ma solo la metà di questi andrà a finanziare il voucher, mentre l'altra metà andrà a supportare il miglioramento dei servizi ospedalieri e intramurali.

Si parla pertanto di un bonus che, se fosse rimasto solo di 600 euro, sarebbe stato disponibile solo a poco più di 16.700 persone.

E questo solo per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro, che, ricordiamo, è quello di almeno 15 milioni di nuclei familiari dichiarati.

Ergo, una persona su mille ce la farà ad averlo. Con questa distribuzione sempre meno persone con ISEE a 15.000 euro lo avranno, a favore invece di quelli che potranno averlo tra 400 e 200 euro.

Ma questo è solo la parte riguardante gli importi, mentre per quanto riguarda l'erogazione l'Istituto ha previsto un iter abbastanza particolare.

Bonus psicologo 2022: INPS darà il via alla nuova piattaforma! Ecco quando arriva

Il bonus psicologo 2022 sarà disposto esclusivamente come voucher digitale, pertanto è inevitabile la richiesta via telematica.

Essendo l'INPS l'ente predisposto alla sua gestione, è plausibile che verrà aperta una pagina ufficiale, un po' come già previsto per altri bonus o strumenti assistenziali (es. Assegno Unico Universale).

Il problema è la data. Quando arriva questo bonus è ancora un'enigma, anche se, una volta pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero della Salute e l'Istituto avranno tempo trenta giorni per comunicare:

la data per la presentazione delle domande di accesso al bonus psicologo 2022;

per la delle domande di accesso al bonus psicologo 2022; il periodo di tempo entro cui presentare la domanda.

Si spera ancora che sia questo mese quello fortunato, in cui si potrà avere tutto, sia l'iter ufficiale con cui richiedere il bonus, sia gli importi ufficiali e la pagina web adibita al servizio di accettazione e di erogazione del voucher.

Anche perché, avanti col tempo, questo bonus potrebbe diventare l'ennesimo flop del Governo, al pari del bonus PC e del Bonus Terme.

Bonus psicologo 2022: INPS potrebbe rischiare il flop! Ecco perché

Il bonus psicologo 2022 non è stato molto considerato dal Governo Draghi fin dalla sua nascita.

Si parla comunque di un bonus che, sì, non va a stimolare il commercio o le vendite di beni e prodotti, ma è comunque indispensabile per chi non può davvero fare a meno di un consulto psicoterapeutico.

Parliamo di un servizio che anno dopo anno è sempre più richiesto, e che ha trovato col Covid una ragione in più a diventare un servizio sempre più "pubblico".

Con la pandemia in molti hanno subìto un rapido peggioramento della propria salute mentale, addirittura, stando a quanto denunciato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, un terzo degli over 18 soffre di disturbi riconducibili disturbi d'ansia, depressione e attacchi di panico.

Il problema è che il Governo non si sta concentrando abbastanza su questo bonus. Siamo a maggio e ancora abbiamo pochissime notizie in merito, nonostante il Decreto Milleproroghe sia diventato Legge da febbraio.

Uno dei motivi per cui potrebbe diventare un flop è intanto in questi ritardi amministrativi, che potrebbero far desistere le persone dal richiederlo.

Altro rischio potrebbe essere nel fatto di ridurre l'importo effettivo del bonus. Se il Governo spingerà a erogare per lo più voucher da 200 euro, e non da 600 euro, i veri bisognosi saranno disincentivati dal richiederlo.

Specie davanti al rischio realistico di avere una copertura insignificante per le sedute, con prezzi rincarati a causa dell'inflazione generalizzata.