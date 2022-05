A breve sarà possibile richiedere il bonus psicologo, la misura inserita nel Milleproroghe che permetterà ai cittadini di cominciare o riprendere un percorso di psicoterapia beneficiando di un contributo per sostenere le spese.

Nato per sostenere i cittadini, con un maggior focus sui più giovani, dopo il periodo emergenziale, durante il quale, a causa di lockdown e misure restrittive per il contenimento dei contagi, si è avuto un aumento di casi di depressione, ansia o stress, il bonus è un primo passo verso una maggiore sensibilità per il tema della salute mentale nel nostro Paese.

Il contributo, quindi, non sarà rivolto solo a coloro che si trovano in una condizione di fragilità in seguito al periodo emergenziale, ma a tutti i cittadini che sono intenzionati a intraprendere un percorso terapeutico. In effetti, sono molti i cittadini che, pur volendo consultare un professionista, desistono per questioni economiche. Da questo punto di vista, dunque, il bonus psicologo potrebbe abbattere la barriera d’accesso anche per i cittadini che si trovano in difficoltà economiche.

Il valore del bonus, infatti, è legato al valore della certificazione ISEE. Sono state stabilite le diverse fasce e i relativi importi: la priorità verrà data ai cittadini meno abbienti, ma il bonus potrà essere richiesto dai cittadini con ISEE fino a 50.000 euro.

Si parla spesso di bonus di 600 euro, ma non sempre è così. Vediamo, allora, quali sono gli importi del bonus psicologo e, soprattutto, quante sedute si potranno coprire grazie al contributo statale da richiedere su apposita piattaforma dell'INPS.

Bonus psicologo 2022, un primo passo per l’Italia verso il benessere e la salute mentale

Il bonus psicologo è stato richiesto a gran voce da una buona parte della popolazione, grazie anche a una petizione che ha ricevuto moltissime adesioni nel giro di poco tempo.

L’Italia, dunque, ha compiuto un primo passo verso la consapevolezza dell’importanza dell’aiuto psicologico. I 20 milioni stanziati, infatti, non solo serviranno a riconoscere il voucher a una platea di circa 18.000 cittadini, ma anche a potenziare e rafforzare i servizi di sostegno psicologico, incluso il reclutamento di un maggior numero di professionisti.

Il percorso verso la consapevolezza della salute e del benessere mentale non prescinde dalle possibilità economiche. Molti sono i cittadini che non hanno mai cominciato, o hanno dovuto interrompere, il trattamento a causa delle spese che, specialmente in questo periodo di rincari, vanno a pesare sulle tasche delle famiglie.

È per questo motivo che la priorità verrà data proprio a quei cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà economica. E, come spesso avviene per definire le barriere di accesso ad agevolazioni e prestazioni statali, si dovrà presentare il modello ISEE per comprendere se ci sarà la possibilità di sfruttare questo beneficio e l’importo che spetterà.

Bonus psicologo per tutti con ISEE fino a 50.000 euro: come richiedere il modello ISEE 2022

Per poter usufruire dell’opportunità di risparmiare sulle spese per il supporto psicologico, il cittadino dovrà, per prima cosa, richiedere l’ISEE 2022 e, se questo rientra nelle soglie previste per ottenere il bonus psicologo, successivamente sarà possibile richiedere l’agevolazione.

In particolare, potranno richiedere il bonus psicologo tutti i cittadini con un ISEE fino a 50.000 euro. In questo caso, però, l’importo sarà minore. Si parla spesso, infatti, di bonus da 600 euro, ma non è sempre così.

Gli importi del bonus psicologo variano a seconda del valore dell’ISEE. Sono state stabilite diverse fasce che danno diritto a diversi importi:

a ottenere 600 euro saranno i cittadini con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; l’importo scende a 400 euro nel caso di ISEE fino a 30.000 euro; chi ha un ISEE fino ai 50.000 euro avrà diritto, invece, solo a 200 euro.

Insomma, per richiedere il bonus psicologo sarà, prima di tutto, fondamentale ottenere un modello ISEE in corso di validità, se non è già stato richiesto per altri tipi di agevolazioni o prestazioni statali. Per farlo, il cittadino può scegliere di rivolgersi al CAF o al patronato di fiducia oppure procedere in totale autonomia grazie al servizio online per l’ISEE precompilato di cui INPS fornisce anche un dettagliato tutorial.

Quante sedute copre il bonus psicologo e come sono strutturate le graduatorie

Come molte altre novità, anche il bonus psicologo ha ricevuto alcune critiche. In particolare, ciò che desta qualche dubbio è proprio la capacità del bonus in sé di offrire la possibilità concreta di intraprendere un percorso psicologico sostenendo i cittadini nelle spese.

Benché dipenda tutto molto dal motivo che porta una persona a consultare uno specialista, in linea di massima chi comincia un percorso terapeutico non si aspetta di “risolvere il problema” in un mese di incontri. Anzi, in alcuni casi, il percorso può durare anche diversi anni.

È proprio su questo punto che sono state mosse alcune critiche. Generalmente, una seduta da uno psicoterapeuta costa intorno ai 50 euro. Quindi, un cittadino che può avere accesso al bonus psicologo nel suo importo pieno (600 euro) ha la possibilità di risparmiare su circa 12 sedute.

Diverso, invece, è il discorso per i cittadini che possono ottenere 400 o 200 euro per coprire le sedute. Nel primo caso, infatti, si ha diritto a 8 sedute mentre, nel secondo, a sole 4 sedute.

È pur vero, però, che il bonus psicologo nasce come primo passo verso interventi più massicci sull’intero sistema di servizi per la salute mentale su tutto il territorio. Il rafforzamento dei servizi territoriali e per l’infanzia, per il quale verranno utilizzati i restanti 10 milioni stanziati rientra in un’ottica più ampia rispetto all’opzione bonus che, come detto anche dal ministro Speranza, non risolve il problema, ma rappresenta un passo in avanti verso l’attenzione al benessere mentale.

In ogni caso, le graduatorie che verranno pubblicate dall’INPS una volta raccolte tutte le domande, andranno ad avvantaggiare proprio coloro che si trovano in maggiori difficoltà economiche.

Come richiedere il bonus psicologo: portale INPS in arrivo nel 2022

Nonostante i ritardi sulla tabella di marcia, ad oggi sappiamo anche che per ottenere il bonus psicologo il cittadino potrà collegarsi all’apposito portale INPS e richiedere il beneficio online.

In sostanza, il cittadino avrà libertà di scelta sul professionista al quale vorrà affidarsi, scegliendo tra quelli che hanno aderito all’iniziativa, e non dovrà anticipare alcun pagamento. Sarà, infatti, l’Istituto di Previdenza a provvedere al pagamento del professionista.

Oltre a munirsi di ISEE, dunque, il cittadino interessato a ottenere il bonus psicologo deve anche provvedere alla richiesta dell’identità digitale SPID, qualora non ne fosse già in possesso. Questo perché l’accesso al sito dell’INPS è possibile solo tramite:

SPID, CIE (carta d’identità elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Ricordiamo che SPID può essere richiesto anche online, scegliendo tra gli identity provider in base alle offerte e alle modalità per effettuare il riconoscimento (di persona oppure online).

Quando richiedere il bonus psicologo nel 2022

Definite le modalità, le fasce ISEE e i relativi importi, non resta che aspettare che la piattaforma INPS venga resa disponibile e il via per la trasmissione delle richieste del bonus psicologo.

Non dovrebbe volerci ancora molto tempo. Come da decreto, le modalità per effettuare la richiesta dovrebbero essere note, da parte di INPS, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.