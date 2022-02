La non - approvazione del Bonus Psicologo all’interno della Legge di Bilancio 2022 ha suscitato un grandissimo numero di polemiche.

Per quale motivo? Beh, questo importante bonus che era stato messo in campo a sostengo della salute mentale (soprattutto dopo il duro periodo contrassegnato dalla pandemia) era stato bloccato di punto in bianco.

Ebbene, nonostante il Bonus Psicologo per il 2022 fosse stato bocciato all’interno della Legge di Bilancio per quest’anno, la sua necessità ha continuato a farsi sentire, tanto da portare alcune Regioni a prendere autonomamente delle decisioni in merito.

In che senso? Beh, andremo a vedere quali Regioni italiane hanno deciso di istituire un Bonus Psicologo ad hoc, come ad esempio il Lazio e la Lombardia.

Ebbene, tutto questo ha fatto tornare il Governo sui suoi passi. Infatti, si sta pensando di dare nuovamente spazio al Bonus Psicologo con il Decreto Milleproroghe.

Ma andiamo a scoprire meglio per quale motivo il Bonus Psicologo è stato bocciato con l’istituzione della Legge di Bilancio per il 2022 e quali sono i ripensamenti del Governo su questa importantissima misura a sostegno della salute mentale!

Bonus Psicologo: perché la misura è stata bocciata?

Lo sappiamo bene tutti, il Bonus Psicologo è stato bocciato nella messa a punto finale della Legge di Bilancio per il 2022.

Insomma, una misura che finalmente avrebbe potuto fare la differenza in tema di salute mentale è stata bloccata dal Governo Draghi.

Ma quali sono le ragioni di questo blocco? Andiamo a ripercorrere un po’ la sua storia in modo da poter dare una risposta certa a questa domanda.

Ebbene, come sappiamo, il Bonus Psicologo era stata una misura decisamente acclamata da molti partiti politici e dal Parlamento.

Insomma, la misura piaceva a tutti. Inutile ribadire quanto la salute mentale sia importante e che, di conseguenza, essa debba essere tutelata al meglio.

Inoltre, al fine di comprendere meglio per quale motivo il Bonus Psicologo è necessario, è doveroso sottolineare anche quanto detto dall’Ordine degli Psicologi. Infatti, a detta dell’Ordine stesso, le richieste di aiuto hanno avuto un vero e proprio boom in seguito alla pandemia da Covid-19.

Ebbene, andare dallo psicologo spesso non è un’attività che può essere garantita a tutti anche a causa degli alti costi.

Ed ecco che per aiutare queste persone sarebbe sceso in campo il Bonus Psicologo, sia nella sua tipologia di avviamento (ossia dedicato ai cittadini con un disturbo mentale certificato) o nella sua tipologia di sostegno, ossia erogato in base all’ISEE.

Tuttavia, questa misura non è passata al momento della stipulazione finale della Legge di Bilancio 2022 ad opera del Governo Draghi.

La motivazione? Il costo. Infatti, in base alle stime effettuate dal Governo, il Bonus Psicologo avrebbe richiesto un alto investimento allo Stato.

Non siamo qui per giudicare se l’investimento sarebbe stato comunque accettabile, visto che non facciamo riferimento a cifre elevatissime. Tuttavia, la domanda che ci siamo sempre posti è: non sarebbe stato meglio dare una possibilità al Bonus Psicologo?

Qualcosa sta cambiando per il Bonus Psicologo: quali novità in arrivo?

Dopo la non - approvazione del Bonus Psicologo per mezzo della Legge di Bilancio, si è diffuso un malcontento generale.

Infatti, bloccando tale misura, sembra ancora una volta che la salute mentale sia stata declassata, in quanto meno importante.

Ovviamente, non è così e molte persone ed alcune Regioni si sono mosse.

Come sappiamo, è stata messa a punto una petizione con l’obiettivo di istituire il Bonus Psicologo ed alcune Regioni hanno deciso di procedere in maniera autonoma.

In seguito andremo a comprendere meglio in quali Regioni è già attivo il Bonus Psicologo e dove potrebbe essere implementato.

Intanto, è bene sottolineare che queste iniziative hanno portato il Governo capitanato dal premier Mario Draghi a riconsiderare l’approvazione del Bonus Psicologo.

Ma cosa sta accadendo nello specifico?

Beh, si tratta delle ore decisive per decidere se il Bonus Psicologo sarà inserito o meno nel decreto Milleproroghe.

Ma andiamo a comprendere meglio cos’è il Bonus Psicologo e per quale motivo viene chiesto a gran voce.

Cos’è il Bonus Psicologo? Perché è così importante?

Ebbene si, il Bonus Psicologo potrebbe tornare. Ovviamente, come abbiamo sottolineato, ancora non è stata detta l’ultima parola e, di conseguenza, è ancora troppo presto per cantare vittoria.

Eppure, è doveroso andare a comprendere cos’è questa misura e per quali ragioni è ritenuta così importante.

Dunque, il Bonus Psicologo è un finanziamento di 40 milioni di euro che assicura un voucher per l’assistenza psicologica.

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, questa misura è destinata sia a coloro che hanno una malattia mentale diagnosticata, sia a coloro che hanno bisogno di assistenza psicologica, ma hanno un ISEE basso.

Infatti, come ben sappiamo, i costi per un consulto psicologico spesso sono abbastanza elevati e questo non li rende, di fatto, accessibili a tutti.

Ovviamente, le ragioni per le quali il Bonus Psicologo è così importante sono note a tutti. Infatti, la salute mentale deve essere considerata almeno di pari importanza alla salute fisica.

Come sappiamo, questo purtroppo non accade (e non solo nel nostro Paese). Ebbene, per mezzo del Bonus Psicologo verrebbe assicurato il ricorso all’assistenza psicologica anche a tutti coloro che non hanno la possibilità economica di affrontare la terapia.

Cosa succederebbe se il Bonus Psicologo dovesse tornare?

Quindi, se il Governo Draghi prendesse la decisione che tutti noi speriamo, cosa succederà?

Ebbene, all’interno del decreto che dovrebbe andare ad implementare il Bonus Psicologo dovrebbe essere contenuto anche un suo potenziamento su tutto il territorio nazionale entro la data del 31 marzo 2022.

In questo modo, per mezzo di un programma della durata triennale, si riuscirebbe a garantire l’accesso alle cure psicologiche a tutti coloro che le necessitano.

Gli obiettivi del Bonus Psicologo: quali sono?

Ma per quale motivo si vuole istituire questo bonus? Perché il Governo è tornato sui suoi passi nella decisione?

Andiamo a comprendere quali sono gli obiettivi del Bonus Psicologo.

Ebbene, il primo obiettivo è, ovviamente, quello di potenziare l’assistenza per quanto riguarda i disturbi mentali.

Al secondo posto, non in ordine di importanza, abbiamo l’obiettivo di rafforzare i servizi di neuropsichiatria destinati all’infanzia ed all’adolescenza.

Infine, è necessario potenziare l’assistenza per tutti coloro che soffrono di Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.

Dove è attivo il Bonus Psicologo oggi?

Ancora non abbiamo alcuna certezza circa la decisione che sarà presa dal Governo Draghi nei prossimi giorni sul Bonus Psicologo.

Tuttavia, come abbiamo accennato anche in precedenza, ci sono state alcune Regioni italiane che si sono mosse autonomamente ed hanno istituito un bonus dedicato alle cure psicologiche.

Il primo passo in questa direzione, ossia in quella dell’istituzione dello Psicologo di Base, è stato compiuto dalla Regione Lazio.

Infatti, Nicola Zingaretti ha destinato 10,9 milioni per potenziare il servizio di supporto psicologico della Regione entro il 2025.

Ovviamente, questa presa di posizione non poteva che influenzare positivamente anche altre Regioni. Infatti, anche Lombardia, Campania ed Emilia Romagna si stanno muovendo nella stessa direzione.

A tutto questo si affianca la petizione lanciata dal portale change.org con l’obiettivo di istituire nuovamente il Bonus Psicologo.