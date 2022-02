Un sostegno psicologico, soprattutto per i giovani e in generale, per tutti coloro che sono alle prese con le incertezze sul loro futuro. La crisi scatenata dall’arrivo della pandemia lascia dietro di sé anche una scia di dubbio, timore per il domani, isolamento e paura dell’altro. Il bonus psicologo è aperto a tutti, ecco come averlo.

Un sostegno psicologico, soprattutto per i giovani e in generale, per tutti coloro che sono alle prese con le incertezze sul loro futuro. Il bonus psicologo interviene per limitare i danni di una crisi scatenata dall’arrivo della pandemia, che lascia dietro di sé anche una scia di dubbio, timore per il domani, isolamento e paura dell’altro.

Come se già il carico non fosse abbastanza da sopportare, all’indomani della proclamazione ufficiale dello Stato di emergenza, arriva la guerra.

La salute mentale di tante persone, che nel frattempo hanno anche perso il lavoro o visto morire dei familiari, è seriamente a rischio. Ci vorrebbe una bacchetta magica per risolvere i problemi e far svanire le preoccupazioni. Ma non c’è.

Dunque da qualche parte, è pur necessario cominciare.

In questo modo il Governo cerca di aiutare tutti quei soggetti che, soprattutto causa pandemia ma non solo, necessitano di un sostegno valido e professionale per superare e affrontare situazioni avverse.

E stanzia dunque un bonus del valore di 600 euro al massimo, per usufruire di 10-12 sedute presso uno psicologo. Un bonus per tutti, dal momento che l’Isee richiesto per la prestazione è molto alto e si rivolge in maniera indistinta, a tutte le fasce di età della popolazione.

Nell’articolo che segue, vediamo come funziona il nuovo bonus per tutti, da 600 euro, i requisiti necessari e come fare a richiederlo.

Bonus psicologo 2022, le novità

In realtà era già da tempo che si parlava della possibilità di mettere a disposizione della popolazione un aiuto di questo genere.

I bonus che permettono di monetizzare subito, ad esempio attraverso un accredito sul conto o i bonus spesa, permettono di soddisfare i bisogni primari di sfamarsi o di pagare le utenze, l’abbigliamento e le scarpe per i bambini.

Ma i bisogni fisici non sono gli unici di cui abbiamo necessità di occuparci, per sopravvivere. La salute mentale va salvaguardata e il sostegno psicologico di un professionista può realmente giocare un ruolo fondamentale, in un periodo buio come quello che stiamo attraversando.

Ecco che arriva dunque il bonus psicologo 2022

Approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio nel corso delle valutazioni sul decreto Milleproroghe consiste in un voucher, che si potrà ottenere in base all’Isee.

Per fare richiesta del voucher, i limiti reddituali richiesti non sono stringenti, dal momento che il tetto massimo dell’Isee previsto è alquanto elevato ovvero 50 mila euro.

Il limite dell’età invece è più vincolante. Infatti, pur essendo aperto a tutti, si cercherà di dare la precedenza alla fascia di giovani compresi tra i 18 e i 35 anni. A parità di età, verranno considerati prioritari i redditi più bassi.

I fondi stanziati al momento sono 20 milioni. Il punto però è che solo la metà andrà a coprire le spese per il professionista. Gli altri 10 milioni di euro serviranno per l’adeguamento delle strutture e reclutare altri psicologi.

Si stima dunque che sarà possibile distribuire i voucher a circa 16-18 mila persone in tutto.

Bonus psicologo Covid

Quando l’essere umano deve vivere pensando a proteggere la sua sopravvivenza da un nemico invisibile o comunque più grande di lui, come sta accadendo in queste ore a causa della guerra, la vita cambia.

La mente dell’uomo, nel momento in cui si provvede ad alimentarsi e ad avere un tetto sulla testa, si impegna in altre attività, che siano lavorative o ludiche, di svago o nell’elaborazione di nuovi progetti per il futuro, anche da un punto di vista familiare.

Svegliarsi al mattino, sapendo che l’unico obiettivo della giornata è sopravvivere (al virus o alle bombe) e proteggere i propri figli, è devastante.

Sembra uno scenario apocalittico, ormai inimmaginabile nel 2022, eppure è esattamente ciò che stiamo vivendo.

Il Covid ci ha dimostrato che siamo tutti sotto lo stesso cielo, non possiamo semplicemente girarci dall’altra parte e non guardare. La guerra ora ci mette nuovamente di fronte alla follia umana.

Ne usciremo migliori: era questa la speranza che ci ha fatto andare avanti. Purtroppo, non è stato così.

Le generazioni di quarantenni sono in preda all’ansia e al panico, avendo ancora figli piccoli da crescere. Tra gli over 50 aleggia tristezza e un po’ di rassegnazione, per quello che ormai è.

Ecco dunque che è fondamentale iniziare dai giovani. E il bonus psicologo 2022 si rivolge proprio a tutti coloro di età compresa tra 18 e 35 anni, nella speranza che un buon lavoro, da questo punto di vista, possa alleviare i loro disturbi.

nella popolazione generale come sintomi depressivi siamo al 31% ,come sintomi ansiosi al 32% e come “distress” al 41%. Con la pandemia sono poi nate delle sotto-popolazioni, come quella che ha “fatto la quarantena” ed è al 38% di sintomi depressivi e al 57% di ansia.

In una cultura di stampo occidentale come la nostra, la priorità viene sempre data al fisico, sia dal punto di vista estetico che della salute. Cura maniacale degli inestetismi, alimentazione, sport sono i pilastri del nostro bien vivre. Senza pensare però che la salute non coincide con la semplice “assenza di malattia” bensì deve elevarsi su un livello superiore, che inglobi anche la dimensione mentale e spirituale del benessere.

Ben venga dunque un intervento di tipo diretto, che ci auguriamo risulti anche tempestivo. Al momento infatti non c’è ancora il via libera ufficiale per richiedere il voucher.

Bonus psicologo: come funziona

Sono già tante le persone che hanno sentito la necessità di rivolgersi a un professionista di questo settore.

Come confermano alcuni dati molto allarmanti, anche i bambini hanno subito danni, dal punto di vista psicologico, nel periodo della pandemia. Hanno dovuto rinunciare alla scuola in presenza, agli amici, alle uscite pomeridiane per andare al parco, a una festa nel fine settimana o semplicemente ai pranzi di Natale con tutta la famiglia.

Ricerche condotte non in Italia, stimano che a oggi un bambino su cinque soffra già di problemi di salute, a livello mentale. La depressione adolescenziale è aumentata del 37% e purtroppo, il numero dei suicidi negli under 14 è addirittura aumentato del 200%.

Agghiacciante.

Le richieste di visite neuropsichiatriche, attraverso il sistema sanitario nazionale, hanno subito una forte impennata. Di conseguenza anche i tempi di erogazione della prestazione, si allungano.

Ecco allora che, in particolar modo per i giovani tra i 18 e i 35 anni di età, lo Stato ha stanziato dei fondi in maniera tale che possano usufruire in maniera gratuita di un percorso continuativo, di circa 10-12 sedute per ogni paziente.

Nulla vieta, ovviamente al termine del ciclo, di proseguire la terapia a proprie spese.

La condizione di base, per poter accedere al bonus psicologo 2022, è di rivolgersi a specialisti privati, che risultino regolarmente iscritti presso l’albo degli psicoterapeuti.

Vediamo ora come sarà possibile ottenere il voucher, per iniziare la terapia psicologica presso un professionista.

Come richiedere il buono psicologo

A seguito dell’approvazione del bonus psicologo per il 2022, si attende il decreto attuativo che in realtà deve giungere entro 30 giorni dal varo del Milleproroghe. Si attende dunque la pubblicazione da parte del Ministero della Salute.

Verosimilmente, come avviene per le prescrizioni per visite tramite il sistema sanitario nazionale, bisognerà recarsi presso il proprio medico curante per avere il voucher.

Dovrà dunque essere compito del medico verificare l’Isee del paziente e decidere, anche in base ai requisiti di età, se può beneficiare di un percorso di supporto psicologico?

In realtà, come previsto dal bonus, il beneficio è aperto a tutti ma, essendoci all’incirca soltanto 16 mila voucher a disposizione, è probabile che si darà la priorità alle fasce più giovani e ai redditi più bassi, man mano fino a esaurimento dei fondi.

Si attendono dunque le linee guida, da pubblicare nel decreto attuativo che dovrebbe giungere a breve.

La rivoluzione culturale del bonus psicologo

Siamo di fronte a una piccola rivoluzione, nell’ambito del welfare sanitario italiano, dal momento che fino a oggi, nessuno ha mai pensato alla salute mentale dei cittadini o al supporto psicologico dei più giovani, soprattutto alla luce di congiunture internazionali così nefaste, come quelle che stiamo vivendo.

Una piccola rivoluzione anche per il fatto che nel nostro Paese, neppure troppo velatamente, chi va dallo psicologo viene considerato uno che “non ci sta con la testa”.

Chi si rivolge al sistema sanitario nazionale per una visita di tipo neurologico o di neuro-psichiatria è talvolta perfino emarginato. Meglio allora andare “di nascosto" da un professionista a pagamento, se proprio se ne ha necessità. Così tra l’altro non si grava neppure sulle spalle del sistema nazionale, visto che i soldi delle tasse provengono dalle tasche degli italiani.

Ebbene, nel momento in cui è lo Stato stesso a sancire la necessità e la validità di questo tipo di aiuto, alla stregua dei bonus per la spesa, per i figli e per la casa, ecco che siamo di fronte a un piccolo passo rivoluzionario.

L’auspicio, a seguito dell’erogazione dei voucher per il bonus psicologo 2022 è che tante persone possano continuare il loro percorso, anche a pagamento, così come si richiede una visita specialistica per la vista con relativo cambio di lenti correttive e magari montatura nuova di zecca. Oppure come si fa per l’apparecchio per i denti. A livello di budget, nella spesa annuale, siamo lì. Meglio rinunciare a cambiare smartphone ogni due mesi, che non trascurare l’importanza della salute mentale dei propri bambini e ragazzi, nonché la propria ovviamente.

Soprattutto se si considera il fatto che la maggior parte dei disturbi che abbiamo a livello fisico dipendono da una somatizzazione di un problema o disagio sul piano psicologico.

E senza contare infine tutti i vantaggi che deriverebbero, a livello nazionale, innanzitutto per la salute pubblica. In secondo luogo, per l’economia del Paese, incrementando il fatturato di questo settore e impiegando dunque nuovi professionisti sul campo.