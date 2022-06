Al via il nuovo bonus psicologo 2022: INPS a breve attiverà la piattaforma per prenotare i voucher da 200 a 600 euro a famiglia, anche con ISEE alto. Quali sono i requisiti e come si possono ottenere sedute di terapia gratis a carico dello Stato? Occhio al click day: ecco come prenotare il bonus psicologo 2022 sulla piattaforma INPS.

È stato firmato il decreto attuativo del bonus psicologo INPS 2022, la nuova agevolazione che tutela la salute mentale di tutti i cittadini, soprattutto in un momento particolarmente delicato come quello cel ritorno alla normalità.

Grazie al bonus psicologo 2022 tutti i cittadini con ISEE alto o basso potranno ottenere da 200 euro fino a 600 euro per prenotare e svolgere sedute di terapia gratuite. Si stima che grazie al voucher si possano prenotare almeno 12 sedute di terapia presso specialisti accreditati a costo zero.

Con un finanziamento di 10 milioni di euro, potrebbero aver diritto al contributo economico almeno 16 mila cittadini: uomini o donne, giovani o anziani, bambini o adulti. Nessuno resterà escluso dalla possibilità di tutelare la propria salute mentale.

Ma quali sono i requisiti e come si può prenotare il voucher del bonus psicologo INPS 2022? Da quando verrà attivata la piattaforma INPS per le richieste? Ecco tutti i dettagli e cosa sapere per ottenere il bonus 600 euro. Ultime notizie.

Bonus psicologo INPS 2022: firmato il decreto. Ecco come funzionerà!

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la firma del decreto attuativo del nuovo bonus psicologo INPS 2022, la misura inserita nel decreto Milleproroghe di cui si attendevano informazioni da mesi. Finalmente il voucher è attivo, ma si può già richiedere?

Come ha spiegato Roberto Speranza:

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un ISEE fino a 50 mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo.

Dunque sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a decretare l’attivazione del bonus psicologo, mentre solo l’apposita comunicazione INPS di apertura delle domande permetterà ai cittadini di sfruttare l’apposita piattaforma per ottenere il beneficio.

Nel frattempo, siamo finalmente sicuri e in grado di riassumere tutti i requisiti, gli importi e i termini per la presentazione delle domande. Ecco una guida completa al bonus psicologo 2022.

Bonus psicologo INPS 2022: maggiori tutele per la salute mentale

Il bonus psicologo 2022 doveva essere inserito nella Legge di Bilancio 2022, ma purtroppo non è stato accolto con favore dalla maggioranza di Governo. Per questo motivo, in un primo momento, il beneficio era stato attivato solo a livello regionale (nel Lazio).

Successivamente, il bonus è stato inserito nel decreto Milleproroghe per la necessità di tutelare la salute mentale di tutti i cittadini, in seguito allo scoppio della pandemia di Covid-19 e anche successivamente per affrontare il ritorno alla normalità.

Grazie ai 10 milioni di euro di fondi a disposizione, saranno almeno 16 mila i cittadini che riusciranno ad ottenere un contributo economico fino a 600 euro da spendere presso gli psicologi esperti iscritti all’apposito Albo (la cui lista verrà pubblicata sul sito web del Consiglio degli Psicologi).

Con il bonus psicologo 2022 si possono prenotare sedute di terapia gratis a carico dell’INPS, fino a un massimo di 12 incontri (con un voucher da 600 euro).

Nell’erogazione dei contributi verrà data la precedenza agli individui con ISEE basso e alle persone più fragili.

Bonus psicologo INPS 2022: da 400 a 600 euro a famiglia

Il nuovo bonus psicologo 2022 è un contributo economico che spetta a tutti gli individui a prescindere dalla propria età, dal sesso, dall’occupazione lavorativa e dalle disponibilità economiche.

Non si tratta di un bonus senza ISEE, ma invece di un’agevolazione che spetta sia a chi possiede un ISEE alto sia a chi possiede un ISEE basso. Il limite, però, è fissato a 50 mila euro.

Gli importi del voucher psicologo possono variare al variare dell’ISEE: se l’indicatore è elevato, il voucher avrà un importo più basso; mentre se l’ISEE è basso, il voucher avrà un valore più alto.

Il decreto attuativo ha confermato la possibilità di ottenere un voucher da 200 euro fino a 600 euro, in base all’ISEE appunto:

Bonus psicologo da 600 euro con ISEE sotto i 15.000 euro;

Bonus psicologo da 400 euro con ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;

Bonus psicologo da 200 euro con ISEE compreso tra 30.000 e 40.000 euro.

In ogni caso, a prescindere dalla data di prenotazione del voucher, verrà data la precedenza a tutte le famiglie che possiedono un ISEE basso e che hanno maggiormente bisogno di un sostegno economico statale per prenotare le sedute di terapia.

Bonus psicologo INPS 2022: tutti i requisiti per avere il voucher

Sono pochissimi i requisiti necessari per ottenere il beneficio: a chi spetta il bonus psicologo 2022? Finalmente abbiamo un decreto attuativo sul quale fare perno e chiarire in modo definitivo chi sono i cittadini che possono richiedere il voucher.

Anzitutto, come abbiamo detto, il bonus psicologo è un contributo economico che spetta a tutte le famiglie danneggiate a livello economico, psicologico o sociale dal Covid-19, che hanno necessità di seguire un percorso di assistenza da parte di un esperto e che non hanno le disponibilità economiche per pagare le sedute di terapia.

Non solo: il bonus psicologo spetta sia ai cittadini con ISEE basso, sia alle famiglie che possiedono un ISEE alto, nel limite di 50.000 euro.

Purtroppo, una platea così estesa di beneficiari potrebbe causare un click day nella giornata di apertura della piattaforma, ma – come abbiamo precisato – avranno la precedenza tutti i cittadini che possiedono un reddito basso.

Non ci sono altre condizioni o limiti che permettono di accedere al voucher: adulti, bambini, ragazzi, giovani, uomini e donne. Tutti possono ottenere un contributo economico fino a 600 euro per la propria salute mentale.

Bonus psicologo INPS 2022: come richiederlo?

Come si può richiedere il bonus psicologo INPS 2022? Attualmente siamo in possesso del decreto attuativo che ci permette di stabilire le tempistiche utili per la presentazione della domanda per il voucher fino a 600 euro.

A partire dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, decorrono 30 giorni per l’attivazione della piattaforma INPS utile per richiedere il bonus psicologo 2022. Una volta raccolte tutte le richieste (in una possibile giornata di click day), i voucher devono essere erogati a partire dai 60 giorni successivi alla richiesta ed entro i restanti 180 giorni.

Tutti i beneficiari che hanno ottenuto il voucher psicologo verranno identificati tramite graduatoria, stilata su base regionale, in riferimento alla residenza e assegnando un codice univoco ad ogni beneficiario.

Le modalità di prenotazione della domanda online e la data di apertura della piattaforma verranno appositamente comunicate dall’Istituto, in modo che tutti possano essere a conoscenza della data del click day e delle modalità di prenotazione. Non si dovrà anticipare alcun soldo.

Grazie al codice univoci si potrà procedere con la prenotazione delle sedute con lo specialista prescelto.

Bonus psicologo: come prenotare le sedute di terapia

Una volta ottenuto il codice univoco – dunque quando è sicura l’attribuzione del bonus psicologo – i cittadini possono iniziare a scegliere presso quale specialista rivolgersi tramite l’apposita lista pubblicata sul sito web del Consiglio degli Psicologi.

Il cittadino che intende prenotare la seduta di terapia dovrà semplicemente comunicare all’esperto il proprio codice univoco: una volta verificata la disponibilità economica sul sito web dell’INPS, gli psicologi potranno accogliere i pazienti.

Spetterà sempre agli esperti comunicare direttamente all’istituto il codice univoco del cliente al fine di ottenere un rimborso per le prestazioni effettivamente prenotate e svolte.