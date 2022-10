Bonus psicologo, da INPS arrivano nuovi chiarimenti in merito all’iter di assegnazione del contributo.

Non c’è più tempo ormai per richiedere il contributo, fino a un massimo di 600 euro, per sostenere le spese relative alle sedute di psicoterapia, introdotto dal governo Draghi. È oggi, 24 ottobre 2022, il termine ultimo per la presentazione delle richieste.

Benché le risorse stanziate potrebbero non bastare, considerando anche l’alta richiesta del beneficio (specialmente da parte degli under 35), non si è trattato di un click day. Il bonus è strettamente collegato all’ISEE, dal quale dipende non solo l’accesso all’agevolazione, ma anche l’importo utilizzabile.

È proprio sulla base del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che verranno create le graduatorie per l’accesso alla misura. Di questo si occuperà l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che nei prossimi giorni effettuerà anche il riesame delle richieste presentate con ISEE difforme o incompleto.

Con il messaggio n. 3820 pubblicato in data 21 ottobre, l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni operative, così come le date da segnare per la pubblicazione delle graduatorie e per l’apertura della procedura per le prenotazioni delle sedute.

Bonus psicologo, da INPS ulteriori chiarimenti sull’iter di assegnazione del beneficio

Con il messaggio n. 3820, consultabile sul sito INPS, l’Istituto ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’iter di assegnazione del bonus psicologo, l’agevolazione che permetterà a molti cittadini di pagare sedute di terapia per un importo massimo di 600 euro.

Come ricorda l’Istituto, le domande possono essere presentate fino al 24 ottobre 2022. Si tratta, dunque, delle ultime ore per collegarsi al sito INPS, mediante SPID, CIE o CNS per richiedere il contributo: c’è tempo solo fino alle 23.59 di oggi.

Oltre al termine fissato per le richieste, INPS fornisce anche chiarimenti in merito all’erogazione della prestazione. In particolare, l’Istituto comunica le date per l’istruttoria delle domande, la pubblicazione delle graduatorie e l’avvio della procedura per richiedere il beneficio.

Bonus psicologo, processo di istruttoria delle domande e richieste con ISEE incompleto o difforme

Per prima cosa, INPS chiarisce le tempistiche in merito all’istruttoria delle domande. Una volta scaduti i termini per le presentazioni delle richieste e a partire dal 1° novembre 2022, l’Istituto si riserverà 30 giorni di tempo per l’istruttoria delle domande.

Soprattutto, in questo tempo l’Istituto darà tempo a chi ha presentato la domanda con ISEE incompleto o difforme di regolarizzare quest'ultimo. Come sappiamo, infatti, la richiesta del bonus psicologo è legata al valore dell’ISEE: alcune domande sono state accettate, ma presentano ISEE con difformità o non completi.

I 30 giorni di tempo, dunque, daranno la possibilità ai beneficiari che presentano ISEE difformi o incompleti di risolvere il problema prima della pubblicazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio.

Bonus psicologo, chi potrà averlo: pubblicazione graduatorie entro il 7 dicembre

Come abbiamo visto, INPS avrà tempo un mese per completare la fase di istruttoria delle domande, dopodiché pubblicherà le graduatorie contenenti i nominativi dei beneficiari del bonus psicologo.

In ogni caso, l’Istituto provvederà a dare comunicazione dell’assegnazione del beneficio, utilizzando due canali: tramite e-mail o tramite SMS.

Le graduatorie verranno pubblicate entro il 7 dicembre e verranno stilate tenendo in considerazione il valore dell’ISEE di ciascun richiedente. La priorità verrà data innanzitutto a chi ha un ISEE più basso, nonché seguendo l’ordine di arrivo delle richieste. Le graduatorie, inoltre, saranno divise per Regioni.

Bonus psicologo, via alle prenotazioni a partire dall’8 dicembre 2022

Una volta pubblicate le graduatorie e l’apposito messaggio INPS, i beneficiari rientranti in lista potranno cominciare a prenotare le sedute già a partire dal giorno dopo.

Come si legge nel messaggio INPS, infatti:

Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti.

Come già chiarito in precedenza, il beneficiario del bonus psicologo avrà a disposizione 180 giorni (6 mesi) per utilizzare il voucher e per sostenere le sedute mediante il “codice univoco” da trasmettere al professionista scelto.

La previsione dell’Istituto potrebbe risultare fin troppo ottimista: se è vero che l’INPS ha stabilito la data di apertura della procedura già a partire dall’8 dicembre, lo è anche che potrebbero verificarsi intoppi o rallentamenti, specialmente considerando la procedura di istruttoria e il riesame delle domande con ISEE difforme.

Leggi anche: Bonus psicologo da 200 a 600€: fasce ISEE e importi

Chi potrà ottenere il bonus psicologo e a quanto ammontano le risorse

Per sapere chi potrà utilizzare il bonus per pagare le sedute di psicoterapia bisognerà, quindi, attendere il mese di dicembre.

È molto probabile, però, che le risorse stanziate non bastino per tutti i richiedenti. Per la misura sono stati messi in campo 25 milioni di euro. Un ammontare complessivo che non riuscirà a soddisfare le oltre 340.000 richieste pervenute.

Ad avere maggiori chance sono coloro che hanno presentato domanda non appena aperta la procedura sul sito INPS, assieme a coloro che presentano un ISEE basso.