Nuovo bonus psicologo: adesso l’agevolazione sta davvero arrivando! Ecco come ottenere i 600 euro promessi, anche con reddito alto. In questo articolo analizzeremo tutte le news ufficiali in merito alla misura, oltre che le modalità di richiesta previste per ottenere il voucher da 600 euro.

Anche se del bonus da 600 euro per le sedute psicologiche se ne parla ormai da tanto, stavamo ancora attendendo la sua ufficializzazione.

Qualche notizia particolarmente confortante è arrivata grazie al Decreto Milleproroghe, ossia la Legge 15/2022.

Eppure, anche dopo la pubblicazione del suddetto Decreto, mancavano indicazioni ufficiali dal Governo in merito alla misura.

Finalmente, però, qualcosa si è mosso grazie alla Conferenza Stato – Regioni. Il Decreto che ha disposto regole e importi del bonus psicologo è infatti stato finalmente firmato.

Tale sarà infatti l’importo massimo della misura.

Bonus psicologo: come funziona la nuova agevolazione

Per prima cosa, addentriamoci nell’analisi delle caratteristiche del nuovo bonus psicologo che, a breve, concederà un voucher di 600 euro massimi agli italiani.

Si tratta di una misura molto particolare, in quanto volta a garantire il benessere mentale degli italiani. Benessere che, lo sappiamo bene, è stato messo a dura prova dalle pesanti restrizioni dovute alla pandemia.

Il voucher concesso agli aventi diritto garantirà l’accesso agevolato a delle sedute presso uno psicologo, sia operante nel pubblico che in studio privato.

Ovviamente, come vedremo, le sedute che potranno essere saldate col bonus psicologo andranno necessariamente svolte presso un professionista regolarmente iscritto all’albo.

Ma l’accesso sarà garantito, come dicevamo, sia a percorsi psicologici in ambito ambulatoriale pubblico, sia qualora si preferisca rivolgersi ad uno psicologo che operi presso studio privato.

La misura non è ancora stata ufficialmente resa fruibile e già si parla della possibilità di renderla strutturale. Qualora questo dovesse accadere, si potrà fruire dell’agevolazione, ottenendone il relativo voucher, anche nei prossimi anni.

il tutto, senza che sia necessario rinnovare, di anno in anno, la normativa che ne regoli l’accesso e le modalità di fruizione.

News bonus psicologo: importo suddiviso in fasce!

La novità più interessante, ed anche una delle più recenti, che riguardano il bonus psicologo è arrivata col Decreto ufficializzato grazie alla Conferenza Stato – Regioni.

Il Decreto ha infatti chiarito alcune delle domande più frequenti in merito al voucher concesso dalla nuova misura ed al suo importo esatto.

Quella dei 600 euro è infatti la cifra massima ottenibile, ma purtroppo tale somma di denaro non sarà garantita a tutti.

Innanzitutto, perché i fondi stanziati per il bonus psicologo sono relativamente limitati: sono stati stanziati 20 milioni di euro per l’anno corrente. Di questi, però, solo 10 milioni serviranno a finanziare il voucher.

L’altra metà del fondo verrà spese per potenziare la rete sanitaria dei professionisti della salute psicologica nel nostro Paese.

Data la limitatezza del fondo stanziato, non si può concedere a tutti un importo così elevato. L’entità del voucher verrà stabilita in base all’ISEE del richiedente.

Questo significa che, all’abbassarsi dell’importo ISEE dichiarato, si potrà ottenere un importo maggiore.

In particolare, possiamo individuare tre fasce di reddito, e tre relativi importi concessi mediante il bonus psicologo. Nello specifico, verrà concesso un voucher di:

600 euro (l’importo massimo) con modello ISEE in corso di validità inferiore ai 15.000 euro ;

(l’importo massimo) con modello ISEE in corso di validità ; 400 euro con ISEE compreso tra i 15.000 ed i 30.000 euro ;

con ISEE compreso ; 200 euro con ISEE superiore ai 30.000 euro.

La normativa impone anche dei limiti per quanto riguarda la singola seduta. Infatti, è possibile ottenere un’agevolazione pari a 50 euro per ogni singola seduta.

In altre parole, il voucher psicologo di importo massimo consente di sostenere il costo di un numero di sedute pari a 12.

Superato il numero di incontri previsto dalla normativa, ovviamente, l’interessato dovrà provvedere da sé al saldo di eventuali sedute aggiuntive.

A chi è rivolto il nuovo bonus psicologo?

Adesso che abbiamo chiarito i limiti e gli importi del bonus psicologo, che dunque può andare dai 200 fino ai 600 euro massimi, scopriamo insieme chi potrà ottenerlo.

Purtroppo, la misura non è infatti accessibile a tutti e non possiamo inserirla nell’elenco dei bonus senza ISEE 2022.

In effetti, però, è doveroso dirlo: il bonus psicologo è accessibile anche con un reddito abbastanza elevato.

Infatti, è stato imposto come limite ISEE per accedere alla misura un limite relativamente alto: 50.000 euro massimi.

Ovviamente, chi presenterà un ISEE pari a 50.000 euro rientrerà nell’ultima fascia e riceverà il voucher dall’importo minore, 200 euro.

Fatta eccezione del limite ISEE, comunque, i requisiti richiesti per poter accedere al voucher sono abbastanza flessibili.

Il bonus psicologo, ad esempio, non sarà più riservato unicamente a coloro che hanno risentito negativamente delle restrizioni, come si diceva inizialmente.

In prima battuta, il voucher era infatti stato destinato a coloro che hanno manifestato gli effetti avversi dell’isolamento e delle restrizioni sociali.

Adesso, invece, la misura è stata rimodulata in versione, se voglia, più estesa.

Potranno cioè accedere tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere delle sedute presso uno psicologo, qualunque sia la causa scatenante del malessere.

Bonus psicologo: come si inviano le domande per ottenere il voucher?

In questo paragrafo ci occuperemo, nello specifico, delle modalità di accesso previste per richiedere il bonus psicologo.

Gli interessati avranno a disposizione una piattaforma specifica, che verrà gestita dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Il bonus psicologo fa infatti parte dei bonus INPS: sarà l’Istituto a gestire domande e successive erogazioni.

Tale piattaforma, comunque, non è ancora stata attivata.

Sappiamo già, però, quali saranno i documenti richiesti ai potenziali interessati. Innanzitutto, ci si dovrà munire di un qualche documento che consenta l’autenticazione.

Se la piattaforma dovesse utilizzare gli stessi metodi di autenticazione previsti per l’accesso al sito ufficiale INPS, verranno accettati non solo SPID, ma anche Carta Nazionale dei Servizi e Carta d’Identità Elettronica.

In sede di domanda, ovviamente, verrà richiesto un modello ISEE in corso di validità. Senza tale documento, non ci si potrà accertare dell’effettivo rispetto del requisito reddituale.

Secondariamente, poi, l’ISEE servirà anche per poter stabilire l’esatto importo del voucher bonus psicologo spettante.

Bonus psicologo: scadenza del voucher e modalità di fruizione

Una volta inviata la richiesta, il cittadino interessato al bonus psicologo dovrà attendere l’elaborazione della domanda da parte dell’INPS.

L’Istituto avrà infatti il compito di fornire un codice univoco e identificativo del voucher ai richiedenti che rispetteranno i requisiti richiesti.

Molto probabilmente, l’Istituto procederà anche all’elaborazione di una graduatoria, in modo da privilegiare giovani e ISEE più bassi.

La graduatoria sarà particolarmente utile soprattutto in caso di fondi insufficienti. Tutto, comunque, dipenderà strettamente dal numero di domande totali che verranno inviate.

Una volta erogato il codice identificativo univoco, il beneficiario del bonus psicologo potrà utilizzarlo per saldare le sedute, con limite già discusso di 50 euro a seduta.

Il voucher avrà anche un limite temporale: una volta emesso, durerà un massimo di 180 giorni.