Il bonus psicologo è una forma di sostegno che nella manovra 2022 è stata accantonata, destando non poche polemiche. Si tratta dell'ipotesi di garantire ai cittadini italiani la possibilità di accedere ad un aiuto economico per ricevere un sostegno di tipo psicologico da un professionista del settore. La proposta è stata fatta per venire incontro alle problematiche di natura psicologica che possono essere insorte negli ultimi anni a causa della pandemia. Dopo una prima bocciatura del sostegno, attualmente si assiste ad un cambio di rotta: nell'articolo, tutte le ipotesi!

Una proposta di aiuto economico ha fatto parlare a lungo: è il bonus psicologo, che è stato proposto nel 2021 principalmente per andare incontro alle esigenze scaturite negli ultimi anni, con l'arrivo della pandemia e con l'emergenza sanitaria. Questa tipologia di sostegno è stata ipotizzata da un lato come aiuto disponibile a tutti i cittadini con problematiche di tipo psicologico, dall'altro per sostenere le famiglie meno abbienti nelle spese.

Come riporta un articolo recente di Corriere.it, l'argomento è tornato in questi giorni nel dibattito pubblico:

"Il governo, quindi, sta affrontando il «grande tema della salute mentale» nell’era della pandemia Covid, aprendo alla proposta del bonus di assistenza psicologica."

La salute mentale dei cittadini indubbiamente è stata messa a rischio dagli ultimi avvenimenti, in particolar modo dal protrarsi dell'emergenza sanitaria, soprattutto nei giovanissimi. Il tema della salute mentale sembra essere quindi più che mai attuale. Tuttavia la prima proposta di introdurre un sostegno diretto alla salute psicologica, ovvero il bonus psicologo, è stato accantonato per il 2022 dalla Legge di Bilancio.

Una decisione che ha provocato non poca polemica, tra i cittadini e in alcune forze politiche. E si è continuato a discutere sulle diverse possibilità anche successivamente. La salute psicologica dei cittadini è stata messa alla prova dalla pandemia, sia a causa dei rischi legati alla salute e al Covid-19, sia per le conseguenze disastrose nel mondo del lavoro, per l'economia e per le imprese.

Il cambio di rotta a cui si assiste in questi giorni altro non è che una raccolta di firme, svolta completamente online, che ha fatto rimbalzare questo tema attraverso i social e le testate giornalistiche. Sono state raccolte in proposito 309.000 firme, un numero sufficiente a far cambiare le carte in tavola. Tutti i dettagli nell'articolo.

Bonus psicologo 2022: il sostegno potrebbe tornare

Il bonus psicologo potrebbe presto essere introdotto, per il 2022, contrariamente a quanto ipotizzato nell'ultima manovra. Il dibattito sull'argomento è tornato acceso, poiché le polemiche per una eliminazione di questo bonus proposto nel 2021 ci sono state, e non poche.

Secondo molti l'aspetto psicologico è fondamentale nel 2022, e va tutelato. Secondo recenti ipotesi, e secondo le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza, con molta probabilità il bonus psicologo ci sarà, e arriverà tramite Decreto Milleproroghe.

Al momento il dibattito è acceso, soprattutto sulle modalità con cui questo sostegno potrebbe essere introdotto. Principalmente le motivazioni per la sua cancellazione dalla manovra sono da ricondurre da un lato alla possibilità di stanziare effettivamente fondi sufficienti per il sostegno, e dall'altro lato per una preoccupazione a proposito della disponibilità strutturale di servizi di psicologia nel territorio.

Una delle cause per cui in un primo momento il bonus era stato accantonato era proprio quella dell'effettiva possibilità di metterlo in pratica: le strutture italiane infatti non sarebbero pronte ad accogliere un grande numero di persone aventi diritto al bonus psicologo.

Comunque in questo periodo le Regioni non sono rimaste ferme: si stanno muovendo in modo autonomo per offrire alcuni servizi gratuiti di base ai cittadini più in difficoltà. Principalmente si parla di aiuti mirati ai giovanissimi, con iniziative pensate appositamente per le scuole, oppure di un rafforzamento dei servizi già presenti sul territorio.

Bonus psicologo 2022: i numeri del sostegno

Per quanto riguarda la nuova ipotesi di un ritorno del bonus psicologo, le discussioni rimangono accese anche per quanto riguarda le cifre da erogare per questo sostegno. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di garantire per questo bonus la cifra complessiva di 20 milioni di euro.

Tuttavia si tratta di numeri che non convincono tutte le parti politiche, per cui molti stanno chiedendo che vengano messi in campo fondi maggiori per il bonus psicologo. I cittadini che potrebbero avere bisogno di particolari cure per la salute psicologica sono tanti, e i fondi così stanziati potrebbero non essere sufficienti a garantire il servizio da parte di strutture e professionisti.

L'esigenza di aiutare chi si trova maggiormente in difficoltà sarebbe la priorità, nella decisione di un ritorno di questo sostegno, per cui si ipotizza che le cifre erogate andranno ad aiutare soprattutto quelle famiglie che economicamente non riuscirebbero a provvedere al pagamento di una consulenza di tipo psicologico.

Si tratta infatti di famiglie che rinuncerebbero facilmente a tale servizio, in mancanza di un bonus apposito. Per questo motivo il criterio per erogare il sostegno sarà principalmente quello della condizione economica. Sarà infatti utilizzato il valore ISEE della famiglia per dare una priorità a chi ha maggiore necessità di questo tipo di supporto.

Il bonus psicologo, secondo le prime ipotesi, consisterà in un voucher che gli interessati potranno spendere, in base ad alcuni limiti, per richiedere un sostegno psicologico ad un professionista. Secondo le prime stime, il sostegno arriverà insieme al prossimo Decreto Milleproroghe, ma i dibattiti ancora sono accesi.

Perché bonus psicologo 2022

Il bonus psicologo è stato pensato per sostenere i cittadini in un delicato periodo di emergenza, ma in particolare è dedicato alle giovani generazioni, ovvero a tutti i bambini e i giovanissimi che più di tutti hanno trascorso periodi in isolamento sociale, anche con l'arrivo della didattica a distanza, e la cui situazione psicologica può essere compromessa.

Dal punto di vista dell'aspetto psicologico infatti, c'è da dire che la diffusione del Covid-19 non solo ha fatto insorgere preoccupazioni di vario tipo, collegate anche al lavoro e alla scuola, ma ha anche accentuato l'isolamento sociale, che nei giovanissimi può compromettere di molto la salute mentale.

Secondo gli esperti, i danni psicologici dell'arrivo della pandemia sono incalcolabili: dallo stress legato alla paura di contrarre il virus, o di trasmetterlo, all'isolamento derivato da lockdown e quarantene, fino allo sconvolgimento della routine quotidiana di lavoratori e studenti.

Se da un lato la didattica a distanza ha salvato la formazione, dall'altro lato per i più giovani ha comportato un cambiamento non indifferente di abitudini, e ha compromesso la normale socializzazione durante gli anni di sviluppo e di integrazione in una comunità.

Il bonus psicologo era stato accolto con favore dalla sua rima proposta, ma con il suo accantonamento, molti hanno cominciato a chiederlo nuovamente, fino all'ultima raccolta firme presentata al governo. Il sostegno potrebbe quindi essere confermato, e sostenere in modo particolare i giovani che si sono trovati in difficoltà presentando problematiche di stress, ansia, depressione, isolamento sociale.

Bonus psicologo: l'intervento delle Regioni

Nonostante sia ancora aperto il dibattito sull'introduzione del sostegno, molte Regioni hanno in autonomia disposto alcuni servizi similari al bonus psicologo, per garantire un supporto a chi ne ha più bisogno. Per esempio nella Regione Lazio sono stati messi in campo 10,9 milioni di euro per rafforzare le strutture presenti nella Regione che già lavorano per la salute psicologica. In particolare gli aiuti vengono destinati ai supporti per i giovanissimi, nelle scuole.

Anche in altre regioni, come la Lombardia, vengono presi provvedimenti similari, tant'è che qui si sta ipotizzando l'introduzione dello psicologo di base, rivolto a tutti i cittadini che ne hanno bisogno, in modo gratuito. In questo caso lo psicologo di base funzionerebbe infatti in modo molto simile a quello che è il medico di base. In alcuni casi il servizio è già disponibile nelle ASL, per determinate fasce di popolazione.

L'idea del progetto è quello di una possibile estensione in tutta Italia, ma l'iniziativa dovrà scontrarsi anche con l'aspetto culturale della questione: in Italia lo psicologo non è sempre visto come una figura professionale necessaria. E la conoscenza è ancora limitata sulla salute mentale, anche se di fatto si tratta di un aspetto molto importante della vita di tutti.

Uno dei principali problemi è anche l'elevato costo di questa tipologia di servizio professionale: molte famiglie italiane infatti abbandonano un percorso di terapia per problemi economici, o preferiscono destinare le proprie risorse ad altri tipi di spese.

L'arrivo della pandemia ha amplificato i problemi di natura psicologica, sia le difficoltà economiche nel pagamento di sedute con un professionista, come riporta una ricerca di Sondaggibidimedia.com:

"In particolare il 21% dei pazienti ha interrotto il trattamento per problemi economici mentre il 27,5% delle persone non lo hanno nemmeno avviato, sempre per ragioni economiche."

Quello che sembra evidente è il bisogno di garantire a livello nazionale un supporto più strutturato per la cura psicologica, e con possibilità di accedere anche gratuitamente a questi servizi. Il bonus psicologo potrebbe essere un primo tassello in questa direzione.

Bonus psicologo: la raccolta firme

Il bonus psicologo potrebbe tornare anche a seguito di una serie di raccolte delle firme per chiedere una maggiore attenzione su questo tema, ormai di dibattito pubblico. La raccolta firme maggiore è stata messa in atto dal giornalista Francesco Maesano, tramite una piattaforma online, Change.org, raccogliendo più di 300.000 firme, per proporre un ripensamento sulla cancellazione del bonus.

Ma questa raccolta firme non è l'unica, con l'obiettivo di dare nuova importanza alla salute psicologica. Ci sono state raccolte di consensi anche per il progetto di introdurre lo psicologo di base, al pari del medico di base, disponibile gratuitamente per i cittadini che si trovano in una condizione di disagio.

Le raccolte firme probabilmente porteranno alla reintroduzione del sostegno ipotizzato nel 2021, anche se con una sostanziale revisione del funzionamento, per cui le famiglie dovranno presentare la propria attestazione ISEE per avere la precedenza in questo genere di servizi.

Probabilmente però, se un sostegno di questo tipo verrà introdotto, si darà il via ad una maggiore attenzione, nel concreto, alle esigenze di tipo psicologico dei cittadini italiani, soprattutto a seguito di eventi come la pandemia.