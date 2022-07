Oggi, 25 luglio 2022, ha finalmente il via il bonus psicologo, il contributo fino a un massimo di 600 euro per pagare le sedute di psicoterapia. Il bonus è gestito da INPS. Per questo motivo, la domanda può essere presentata tramite due canali messi a disposizione dall’Istituto.

Richiesto dai cittadini a gran voce, nonostante la prima esclusione dalla Legge di Bilancio, questo contributo diventa ormai realtà. Il bonus viene gestito dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale: per questo motivo, chi ha intenzione di richiederlo dovrà inviare la propria domanda tramite i due canali messi a disposizione da INPS.

Non tutti hanno diritto a 600 euro. Per ottenere il bonus, infatti, è necessario rientrare in specifiche soglie ISEE, dalle quale dipende anche il valore del contributo. In ogni caso, hanno possibilità di fare domanda tutti i cittadini che hanno un ISEE che non superi i 50.000 euro.

Vediamo, allora, come richiedere il bonus psicologo, chi può farlo e quanto spetta.

Bonus psicologo, via alle domande dal 25 luglio 2022: chi può richiederlo

La pandemia ha senz’altro fatto emergere o acuito problemi o disturbi legati alla sfera psicologica, specialmente tra i più giovani. In un’ottica di prevenzione e di cura, il governo ha così deciso di introdurre un contributo per permettere, in particolar modo a coloro che si trovano in difficoltà economiche, di richiedere l’aiuto di un professionista mettendo in campo il bonus psicologo.

A richiedere questo aiuto non sono solo coloro che hanno cominciato a soffrire di ansia, depressione o, più in generale, di fragilità psicologica in seguito alla pandemia, ma anche tutti coloro che affrontano questi ostacoli tutti i giorni per altre motivazioni. Soprattutto, il bonus vuole essere un aiuto concreto per permettere a tutti i cittadini, anche se si trovano in difficoltà economiche, di rivolgersi a psicologi e psicoterapeuti, alleggerendo i costi delle sedute.

Chiunque abbia intenzione di cominciare un percorso terapeutico, dunque, ha la possibilità, a partire da oggi 25 luglio 2022, di richiedere il contributo.

Dai 200 ai 600 euro per ISEE inferiori a 50.000 euro

Come già accennato, per richiedere il bonus è necessario essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità (ISEE 2022). Questo perché il contributo viene riconosciuto solo a coloro che rientrano in una specifica soglia ISEE: in particolar modo, l’Indicatore della Situazione Equivalente deve essere inferiore ai 50.000 euro.

Chi ha un ISEE che supera questa soglia, infatti, non può richiedere il bonus.

Le soglie ISEE da tenere in considerazione, però, sono 3. Questo perché, oltre a determinare l’accesso o meno al contributo, l’ISEE viene utilizzato anche per stabilire l’importo spettante.

Nello specifico:

• chi ha un ISEE fino a 15.000 euro ha diritto a un massimo di 600 euro;

• chi ha un ISEE tra i 15.000 e i 30.000 euro ha diritto a un massimo di 400 euro;

• l’importo del bonus scende a 200 euro per chi ha un ISEE fino a 50.000 euro.

Come richiedere il bonus psicologo 2022: dal 25 luglio via alla richiesta INPS

Una volta dato uno sguardo ai requisiti e verificato di rientrare nella platea dei beneficiari del contributo, è possibile, a partire dal 25 luglio, fare richiesta per ottenere il contributo.

Si ricorda che il cittadino ha la possibilità di scegliere il professionista iscritto all’Ordine degli Psicologi e di richiedere il contributo all’INPS. Dopo aver inviato la domanda, infatti, al beneficiario verrà corrisposto un codice univoco che dovrà poi essere presentato al professionista scelto per ogni seduta.

Per richiedere il bonus psicologo, quindi, il cittadino può scegliere tra i due canali messi a disposizione da INPS.

Il primo permette di fare domanda online, attraverso il sito dell’INPS. In particolare, il cittadino deve collegarsi al sito dell’Istituto, andare nella sezione “Prestazioni e servizi”, cliccare su “Servizi” e successivamente alle prestazioni non pensionistiche.

Per richiedere il bonus psicologo online, è necessario che il cittadino sia in possesso delle credenziali che permettono di accedere al sito dell’INPS. Il cittadino può scegliere, dunque, di effettuare l’accesso tramite SPID, CIE oppure CNS.

Come fare domanda per il bonus psicologo tramite Contact Center INPS

Il bonus psicologo può essere richiesto anche utilizzando un secondo canale messo a disposizione da INPS. Stiamo parlando del Contact Center che può essere raggiunto tramite due diversi numeri:

• numero verde 803.164 solo da rete fissa (in questo caso, il numero è gratuito);

• il numero 06 164.164 che può essere chiamato da rete mobile, ma che è a pagamento, in base alla tariffa applicata dal proprio gestore telefonico.

Fino a quando è possibile fare domanda per il contributo e in quanti potranno richiederlo

Per fare domanda per il bonus psicologo ci sarà tempo fino al 24 ottobre 2022.

Non è detto, inoltre, che le risorse a disposizione riusciranno a coprire tutte le richieste, con il rischio, quindi, che non tutti riusciranno a ricevere il bonus. Nel momento in cui verranno stilate le graduatorie (che verranno pubblicate dopo la data di chiusura dei termini per le richieste), infatti, la priorità verrà data a coloro che hanno un ISEE più basso e si seguirà l’ordine in cui sono state presentate le domande.

Considerando che la possibilità di fare richiesta per il bonus psicologo si apre oggi, quindi, il consiglio è affrettarsi nell’effettuare la richiesta per il contributo.