È in arrivo il nuovo bonus psicologo 2022, un’agevolazione che tutela il diritto alla salute e che consente a tutte le famiglie, ai giovani, ai ragazzi, agli adulti e agli anziani, di ottenere un voucher da 600 euro (anche con ISEE alto) per prenotare e seguire delle sedute di terapia totalmente gratuite.

Il bonus salute mentale è stato approvato dal Governo all’interno del decreto Milleproroghe il 1° marzo scorso, ma è ancora in attesa di un decreto che possa dare piena attuazione alla misura. I termini sono scaduti lo scorso 1° aprile, ma ancora nulla si è mosso.

La salute non può aspettare: la pandemia ha esacerbato i problemi di salute mentale di moltissimi ragazzi impegnati nella didattica a distanza e costretti a rimanere a casa, lontani dai propri amici. Ma il problema riguarda anche le persone adulte, che hanno perduto i contatti sociali in ufficio e sono state costrette a proseguire le proprie attività a distanza, sfruttando lo smart working. Non solo: i suicidi e i divorzi sono aumentati proprio nel periodo di pandemia.

In questo triste scenario, il Governo ha promesso l’arrivo di un nuovo bonus psicologo fino a 600 euro per tutti, anche per le famiglie che possiedono un ISEE alto. Ma come funziona il bonus salute mentale e da quando si potranno prenotare i voucher da 600 euro?

Ecco le ultime novità sul bonus psicologo e tutto quello che c’è da sapere prima della partenza della misura.

Bonus psicologo approvato: la salute mentale resta in attesa di attuazione

Il bonus psicologo è stato approvato dal Governo all’interno del decreto Milleproroghe il 1° marzo scorso, mentre entro 30 giorni dalla pubblicazione di quest’ultimo in Gazzetta Ufficiale sarebbe dovuto entrare in vigore il decreto attuativo.

Ad oggi, quasi a fine aprile, non c’è ancora nessun decreto attuativo del bonus salute mentale: un’agevolazione necessaria e urgente per andare incontro a tutte le persone che soffrono di disturbi a livello psichico e che necessitano di sedute di psicoterapia.

A esacerbare questa situazione è stata anche la pandemia di Covid-19, che ha inasprito il senso di insicurezza, la paura, l’ansia e la depressione di moltissime persone. A farne le spese in misura maggiore, purtroppo, sono stati proprio i ragazzi e gli adolescenti: la lontananza dalla scuola, dagli amici, dagli amori e dagli affetti in generale ha creato in loro una sensazione di depressione e tristezza.

Per questo motivo, dopo l’occasione mancata nella Legge di Bilancio 2022, il bonus salute mentale – che chiamiamo per comodità bonus psicologo – ha trovato spazio nel Milleproroghe. Ad oggi, però, è ancora in stallo, in attesa di un decreto attuativo del Ministero della Salute.

In attesa di nuovi sviluppi, cerchiamo di capire come funziona il bonus psicologo, a chi spettano i voucher da 600 euro ciascuno e come si possono utilizzare per prenotare sedute di terapia gratis. In questo breve video di Insidacabili – disponibile anche su Youtube – sono presentate le informazioni necessarie ed essenziali per capire di che cosa stiamo parlando.

Bonus psicologo approvato: Draghi conferma 600€ anche con ISEE alto

Il bonus psicologo è una misura importantissima per sostenere le cure e le terapie di tutte quelle persone che hanno bisogno di assistenza da parte di un esperto per uscire da situazioni di ansia, stress, depressione, tristezza. Questi stati d’animo spesso vengono stimolati da eventi o situazioni che si vivono nella quotidianità, che provocano dolore o che colpiscono particolarmente la nostra sensibilità.

Inserito nel decreto Milleproroghe, il bonus psicologo è stato finanziato con un fondo da 20 milioni di euro: la metà di questi servirà per elargire i voucher da 600 euro ai cittadini, mentre l’altra metà dei fondi andrà investita per il potenziamento delle strutture sanitarie che si occupano della cura delle malattie mentali.

Grazie al bonus psicologo, quindi, tutti i cittadini possono ottenere un voucher da 600 euro da spendere per prenotare delle sedute da uno psicologo o da uno psicoterapeuta praticamente a costo zero.

I costi di queste sedute possono essere piuttosto elevati per chi possiede un reddito basso: per questo motivo il Governo ha confermato il bonus psicologo alle famiglie con ISEE basso. Ma non solo: Draghi ha esteso la possibilità di richiedere il voucher da 600 euro anche alle famiglie con ISEE alto, entro i 50 mila euro.

Ma a chi spetta questo bonus psicologo e quali sono i requisiti per ottenere il voucher da 600 euro? Scopriamoli nel prossimo paragrafo!

Bonus psicologo per tutti: chi può richiederlo? I requisiti!

Non ci sono particolari requisiti o limiti di accesso al bonus psicologo 2022: tutti i cittadini, a prescindere dall’età, dal sesso e da altre discriminanti, potranno richiedere il voucher da 600 euro per prenotare sedute di terapia gratis. Bambini, ragazzi, giovani, adolescenti, ma anche adulti e anziani hanno il diritto di tutelare la propria salute.

La pandemia ha messo in difficoltà moltissime famiglie e moltissimi ragazzi: il lockdown, la lontananza dalle persone che ci vogliono bene, la chiusura delle scuole e degli uffici, sono stati un duro colpo per moltissimi cittadini. Tutti coloro che, a causa della pandemia, hanno riscontrato dei problemi di salute mentale (quali depressione, stress, ansia, attacchi di panico), hanno la possibilità di ottenere dal Governo un contributo economico fino a 600 euro per curare la propria salute mentale.

Uno dei requisiti fondamentali per avere accesso al bonus salute mentale è il reddito: possono accedere all’agevolazione sia le persone che possiedono un ISEE basso, sia coloro che vantano un ISEE alto, entro il limite di 50 mila euro all’anno.

Una misura che sembrava così tanto urgente, che è rimasta poi dimenticata dal Governo: ad oggi non è ancora possibile richiedere i voucher da 600 euro promessi alcuni mesi fa.

Bonus psicologo al via: come spendere i voucher da 600€

Come si potranno spendere i voucher da 600 euro del bonus psicologo?

Anzitutto è bene precisare che ogni cittadino avrà diritto a un solo contributo, da spendere unicamente per la prenotazione di sedute di psicoterapia presso degli psicoterapeuti iscritti all’apposito Albo professionale per fragilità psicologica, ansia e stress, depressione causate o esacerbate dalla pandemia di Covid-19.

Mediamente, si potranno prenotare circa 12 sedute con il voucher da 600 euro (considerando un prezzo medio di 50 euro ciascuna). Tutto dipenderà dai prezzi applicati dagli esperti.

Non è ancora chiaro se si dovranno inizialmente sostenere le spese per il pagamento delle terapie, per poi richiedere il rimborso statale; oppure se verranno elargiti dei veri e propri voucher dal valore di 600 euro ciascuno da utilizzare unicamente allo scopo di curare la propria salute mentale. Quel che è certo è che sarà il medico di base a predisporre la cura e ad attestare lo stato di salute del paziente.

A fare chiarezza sui requisiti, sul funzionamento, sulle modalità di erogazione e di presentazione della domanda, sarà il decreto attuativo del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia.

Bonus psicologo: come (e da quando) richiederlo?

Saranno circa 16 mila le persone che riusciranno ad accedere al nuovo bonus salute mentale, in base alle risorse a disposizione per la misura. Ma da quando e come si potrà richiedere il voucher da 600 euro per le sedute di terapia?

Una data certa ancora non c’è, ma speriamo che il decreto attuativo del Ministero della Salute arrivi al più presto, entro la fine del mese di aprile e l’inizio del mese di maggio: la salute dei cittadini deve essere messa al primo posto, senza procrastinare.

Non appena sarà pubblicato il decreto attuativo, riusciremo a capire se il bonus psicologo sarà da richiedere tramite un’apposita piattaforma – come avviene, per esempio, con il bonus veicoli sicuri – oppure se si dovrà presentare la domanda sul sito web dell’INPS. Bisognerà anche comprendere le modalità di erogazione, oltre alla possibilità di spendere entro una certa scadenza.

Quel che è certo sarà il ruolo fondamentale dei medici di base: saranno questi ultimi a prescrivere la diagnosi per il paziente, in modo tale da poter richiedere il voucher da 600 euro per prenotare sedute di terapia a costo zero.

Tutti i successivi dettagli arriveranno direttamente dal decreto attuativo, speriamo il più presto possibile.

Bonus psicologo nel Lazio: al via il bando “Aiutamente”

Nel frattempo, la Regione Lazio ha pubblicato il bando “Aiutamente”, il nuovo sostegno psicologico per i giovani e i più piccoli, volto a sostenere il diritto alla salute dei cittadini. Ricordiamo, infatti, che la Regione della Capitale è stata la prima ad aver introdotto e confermato il bonus psicologo – ancora prima della sua previsione nel decreto Milleproroghe – grazie a un fondo di 10,9 milioni di euro per i prossimi tre anni.

Ma come funziona e a chi spetta? Il bonus psicologo previsto dalla Regione Lazio ha come target di riferimento primario i giovani in età scolastica con meno di 21 anni.

In particolare, è prevista l’erogazione di voucher per l’assistenza psicologica a tutte le famiglie con reddito basso o alto, purché l’ISEE non risulti superiore a 40 mila euro. Una misura, quindi, meno estesa rispetto a quella prevista a livello nazionale.

Sono previste due possibilità per fruire del bonus psicologo della Regione Lazio:

un “primo livello di inquadramento”, che prevede quattro colloqui di un’ora ciascuno;

un “primo livello di abilitazione-riabilitazione e sostegno”, che prevede un minimo di otto colloqui e un massimo di sedici colloqui di un’ora ciascuno.

Saranno potenziati anche gli interventi di psicologi all’interno delle scuole, a sostegno di tutti i bambin e i ragazzi che nel periodo di pandemia hanno avuto a che fare con la didattica a distanza.

Infine, una parte dei fondi stanziati verrà investita per il potenziamento degli Sportelli di ascolto della Regione, con la possibilità di svolgere da un minimo di 120 ore fino a un massimo di 240 ore all’anno di servizio.