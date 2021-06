Tra bonus, Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza c’è davvero tanto di cui parlare, in particolare perché sono imminenti i pagamenti e potrebbero arrivare novità per molti beneficiari. Il 15 giugno ed in (generale la settimana che arriva) è un po’ la data di riferimento per diverse questioni, vediamo quali!

Il 2021 è stato per ora ricco di bonus e di novità, soprattutto perché il neonato Governo Draghi ha dovuto adottare delle misure per fronteggiare i problemi e le conseguenze delle chiusure che si sono susseguite in questi mesi. Parliamo di settimane in cui tante attività sono rimaste chiuse causa Covid ed hanno di conseguenza “preteso” delle misure ad hoc per fronteggiare i mancati ricavi.

Ciò si è tradotto in una serie di misure più o meno generose rivolte alle attività ed alle famiglie italiane, ovviamente accompagnate da pareri più o meno positivi e spesso anche da qualche polemica. In questo scenario a far la differenza a volte sono stati anche gli enti che hanno emesso concretamente questi bonus, cioè nella maggior parte dei casi dell’INPS.

Tra tempi dilatati ed errori, infatti, l’INPS è stata diverse volte al centro dell’attenzione, anche perché gli aspetti concreti dipendono proprio dalle circolari attuative emesse da questo ente.

Prima di vedere nello specifico i pagamenti in arrivo nella settimana dal 14 di giugno, c’è da fare una specifica che riguarda proprio le circolari attuative in relazione a quanto si è deciso nel Decreto Sostegni Bis. Quest’ultimo ha infatti stabilito nuove scadenze e proroghe per alcune misure, tra cui tra l’altro anche il Reddito di Emergenza, ma di diverse non sono ancora note le tempistiche ed i requisiti, motivo per cui vi invitiamo a rimanere aggiornati qui sul portale per avere tutte le novità in tempi brevissimi.

Reddito di Cittadinanza: ecco i primi pagamenti

Il Reddito di Cittadinanza è una misura molto importante e spesso centrale nel dibattito pubblico sui sussidi e, come di consueto, al 15 del mese arriveranno i primi pagamenti. Questo significa che riceverà l’importo spettante solo chi sta aspettando la prima rata in assoluto o chi sta aspettando la prima rata delle nuove diciotto.

Infatti, il Reddito di Cittadinanza ha una durata di diciotto mesi, con naturalmente un accredito al mese, dopo i quali si può richiedere di nuovo la misura ma solo dopo un mese di pausa. Chi, quindi, dovesse avere ricevuto l’ultima delle diciotto rate ad aprile 2021, aveva la possibilità di fare la domanda a maggio e ricevere la prima rata proprio adesso, al 15 giugno. Se invece l’ultima delle diciotto è stata a maggio 2021, dovrà necessariamente attendere per altri 30 giorni e ricevere la misura al 15 luglio.

Attenzione anche ai requisiti del Reddito di Cittadinanza, perché può decadere anche per altri motivi, di seguito elencati:

non presenta la dichiarazione di disponibilità al lavoro immediata ;

; non effettua la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure il Patto per l’inclusione sociale;

oppure il Patto per l’inclusione sociale; non partecipa, senza un giustificato motivo, alle iniziative formative o di riqualificazione;

non partecipa ai progetti proposti dal comune, laddove ciò avvenga, con il fine dell'utilità per la collettività;

non accetta, sulle tre congrue ricevute, neanche una proposta lavorativa o non accetta la prima proposta lavorativa congrua in seguito al rinnovo;

o non accetta la prima proposta lavorativa congrua in seguito al rinnovo; non comunica l'avvenuta variazione, ove avvenga, dell'occupazione del soggetto oppure produce comunicazioni scorrete al fine di trarre un vantaggio (per esempio per percepire un RdC superiore a quello dovuto);

non ha aggiornato la DSU e di conseguenza risulta un Isee differente rispetto a quello effettivo in seguito a variazioni nel nucleo familiare;

e di conseguenza risulta un Isee differente rispetto a quello effettivo in seguito a variazioni nel nucleo familiare; nel caso in cui svolga attività lavorative assimilabili a quelle da lavoratore dipendente o autonomo e ciò venga rilevato nelle attività ispettive.

Reddito di Cittadinanza: requisiti invariati

Per chi volesse muoversi ora per fare domanda per il Reddito di Cittadinanza, i requisiti sono rimasti invariati negli ultimi mesi e sono i seguenti:

essere un cittadino italiano o dell’UE ;

; un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore a 9.360 euro ;

; un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, esclusa la casa di abitazione, di valore non superiore a 30.000 euro;

un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro di valore in caso di single (con maggiorazione in base agli altri elementi del nucleo familiare;

in caso di single (con maggiorazione in base agli altri elementi del nucleo familiare; un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Proprio sul Reddito di Cittadinanza il confronto è stato molto aspro nel corso del tempo, fin da quando questa misura è stata approvata. Fortemente voluta innanzitutto dal Movimento 5 Stelle, il Reddito di Cittadinanza costituisce (o dovrebbe costituire) lo strumento per il reinserimento nel mondo del lavoro. Non è quindi stato pensato come una misura assistenzialista, ma come trampolino per permettere a chi ha reddito basso di accedere ad un aiuto e contemporaneamente di rientrare nel meccanismo del mondo del lavoro attraverso proposte di lavoro adeguate ed appetibili.

Nei fatti, invece, ciò che si critica a questa misura è proprio il fatto di essere eccessivamente assistenzialista, con diversi partiti che hanno fortemente fatto sentire la propria voce e messo tra le priorità l'abolizione di questa misura, che tra l'altro è anche piuttosto gravosa per le casse dello Stato.

Naturalmente, il periodo che abbiamo vissuto nell'ultimo anno non ha aiutato, in quanto è sembrato inadeguato abolire questa misura proprio in una fase così complessa. Bisogna dunque capire se le forze politiche hanno temporeggiato, premier compreso, o se invece si va verso una ristrutturazione ed un miglioramento della misura per renderla più efficace.

Reddito di Emergenza: eccolo finalmente per gli ex percettori di Naspi

Un avvenimento ormai noto, risalente a circa un mese fa, è legato alla cosiddetta proroga Naspi-REm. Si tratta dei soggetti che hanno ricevuto la Naspi o Dis-Coll tra luglio 2020 e febbraio 2021 che, in base al primo Decreto Sostegni, avevano diritto alle rate del Reddito di Emergenza previste.

Si trattava di rate da 400 euro per ogni mensilità erogata per i soggetti con Isee inferiore ai 30.000 euro, ma è avvenuto un errore in fase di analisi delle domande (ovvero è stato analizzato tutto il nucleo familiare e non il solo soggetto che ha fatto richiesta, come invece INPS avrebbe dovuto fare) che ha portato al rifiuto di quasi tutte quelle pervenute.

L’INPS si è subito accorta dell’errore ed ha automaticamente ripreso in carico tutte le domande in questione, promettendo di dare un esito proprio entro il 15 giugno, cioè tra pochissimi giorni. Il consiglio è quindi quello di andare a controllare lo stato della domanda ed attendere poi nei giorni successivi la disposizione di pagamento, che arriverà tra la fine della settimana in arrivo e l’inizio della successiva. Finalmente.

Bonus bebè: arrivano i soldi?

Ecco un altro bonus che sembra essere in arrivo nei prossimi giorni, il bonus bebè. È stata infatti fornita una data di pagamento che sarebbe quella del 18 giugno, cioè il venerdì della settimana in arrivo.

Bisognerà capire se la data sarà effettivamente mantenuta o se arriveranno solo le prime emissioni del pagamento, con gli altri beneficiari che dovranno attendere qualche giorno (nel weekend difficilmente INPS emette pagamenti). Ovviamente, come sulle altre questioni, vi terremo aggiornati.

Ricordiamo che questo bonus della durata di un anno è destinato a quelle famiglie che hanno appena accolto un nuovo componente all’interno del nucleo e spetta per dodici mensilità. Come l’INPS stessa comunica sul proprio portale “L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).”

Questi invece gli importi previsti in base all’ISEE:

Se l'Isee arriva ad un massimo di settemila euro, l'assegno corrisponde alla cifra annuale di 1920 euro (cioè 160 euro al mese), mentre arriva alla cifra annuale di 2034 euro se si tratta di secondo figlio o oltre (cioè 192 euro al mese);

l'assegno corrisponde alla cifra annuale di 1920 euro (cioè 160 euro al mese), mentre arriva alla cifra annuale di 2034 euro se si tratta di secondo figlio o oltre (cioè 192 euro al mese); Se l’Isee arriva ad un massimo di quarantamila euro (ma è superiore ai settemila della fascia precedente), allora l'assegno corrisponde alla cifra annuale di 1440 euro (cioè 120 euro al mese) ed arriva alla cifra annuale di 1728 euro se si tratta di secondo figlio o oltre (144 euro mensili);

(ma è superiore ai settemila della fascia precedente), allora l'assegno corrisponde alla cifra annuale di 1440 euro (cioè 120 euro al mese) ed arriva alla cifra annuale di 1728 euro se si tratta di secondo figlio o oltre (144 euro mensili); Se l'Isee supera i quarantamila euro della soglia precedente, l'assegno ammonta ad un totale annuale di 960 euro (cioè 80 euro mensili) oppure arriva ad un totale di 1152 euro se si tratta di secondo figlio o oltre (cioè in pratica 96 euro al mese).

Ricordiamo che il pagamento avviene direttamente sull’Iban di chi ne ha fatto richiesta.

Bonus 2400 euro: ecco gli ultimi pagamenti

Nella settimana dal 14 giugno arriveranno anche i pagamenti del Bonus 2400 euro per lavoratori stagionali, in particolare per quei soggetti che non lo hanno ancora ricevuto in quanto non hanno beneficiato del bonus precedente e dunque non avevano la ricezione automatica.

In attesa di capire quando invece saranno i pagamenti del bonus 1600 euro, sapremo anche se arriverà insieme al RdC l’integrazione del bonus 2400 euro (i cui beneficiari sono spiegati e specificati in questo articolo). Queste due misure non sono infatti alternative, ma va capito se l’accredito avverrà subito insieme al bonus o se invece ci saranno dei tempi tecnici diversi.

Altrettanto varrà per l’erogazione futura del bonus 1600 euro, naturalmente, altro motivo per tenere d’occhio ciò che accadrà la settimana prossima.

Come già detto, nel frattempo si attendono anche le circolari attuative per quanto concerne le misure stabilite nel Decreto Sostegni Bis, non ancora pubblicate dall’INPS, anche se i tempi sono piuttosto stretti. Inoltre, a luglio diventerà effettiva la misura ponte dell’assegno unico e quindi è necessario smaltire il prima possibile questi “arretrati” e dedicarsi alle misure del prossimo futuro.