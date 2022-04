Il bonus revisione auto, che permette di risparmiare e contrastare l’aumento della tariffa per le operazioni di revisione, potrà essere richiesto anche nel 2022. Per farlo, però, bisogna aspettare il mese di maggio. Fino al 30 aprile c’è ancora tempo per chi ha effettuato la revisione nel 2021. Ecco tutti i dettagli.

Il bonus revisione auto potrà essere richiesto anche nel 2022.

Stiamo facendo riferimento all’indennizzo di 9,95 euro che permette di risparmiare e contrastare l’aumento della tariffa per le operazioni di revisione, come da Codice della Strada, per i proprietari di auto e moto.

Il costo della revisione, infatti, ha subito un aumento a partire da novembre dello scorso anno, passando da 66,88 euro a 78,75 euro. È per questo motivo che si è scelto di introdurre un bonus che permettesse ai cittadini di recuperare almeno una parte delle spese.

La data di partenza per il bonus revisione auto, o anche conosciuto come bonus veicoli sicuri, per quest’anno era stata inizialmente fissata al mese di marzo. Il Ministero delle Infrastrutture, però, ha deciso di dare più tempo a coloro che avevano effettuato le operazioni di revisione tra novembre e dicembre 2021.

Per questo motivo, coloro che hanno fatto revisione nel 2021 hanno ancora tempo fino al 30 aprile per collegarsi alla piattaforma apposita e inviare richiesta per ottenere il bonus. Slitta, invece, al primo maggio la data di apertura delle richieste per coloro le revisioni 2022.

Potrebbe esserci poco tempo per richiedere i 9,95 euro nel 2022: si tratta di un bonus a esaurimento risorse. Ciò significa che, qualora all’apertura della piattaforma anche per le revisioni di quest’anno, fossero molti i cittadini interessati, le risorse messe in campo potrebbero non bastare per tutti e terminare in poco tempo.

Vediamo, allora, come richiedere il bonus, sia per le richieste che fanno riferimento al 2021 (fino al 30 aprile) sia per le richieste riferite al 2022 (a partire da maggio), come utilizzare la piattaforma e cosa serve per effettuare l’accesso.

Bonus revisione auto 2022 dal primo maggio: chi può richiederlo e come

Come abbiamo già accennato, il bonus revisione auto permette ai cittadini di contrastare l’aumento della tariffa sulle revisioni introdotta a novembre dello scorso anno.

Il bonus potrà essere richiesto per le revisioni del 2021 (è possibile inviare le richieste utilizzando la piattaforma, ma mancano pochi giorni), così come per le revisioni nel 2022 e fino al 2024.

C’è, dunque, la certezza di poter usufruire dei bonus anche quest’anno, benché si debbano attendere le istruzioni e l’apertura della piattaforma per le nuove richieste. Su questo punto si sofferma anche il video del canale YouTube Servizi G. Horus che, in poco più di due minuti, offre una panoramica completa di cos’è il bonus revisione auto, quando si può richiedere e chi può farlo:

In effetti, i destinatari della misura compongono una platea estesa:

il bonus può essere richiesto da tutti i proprietari di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori che nel 2021, 2022, 2023 e 2024 effettuano la revisione.

Il bonus presenta anche dei limiti. In effetti, il beneficiario può richiedere il bonus revisione solo una volta, anche se si è proprietari di più veicoli, della stessa o di diversa tipologia, per tutta la durata dell’iniziativa.

Come richiedere il bonus revisione auto 2022 e quando: accesso solo tramite SPID

Come già accennato, c’è ancora (poco) tempo per coloro che hanno effettuato la revisione nel 2021 per richiedere il bonus, mentre per averlo in riferimento alle revisioni di quest’anno bisognerà aspettare il primo maggio.

La richiesta è molto semplice e passa per una piattaforma apposita, collegandosi al portale bonusveicolisicuri.it.

Non appena raggiunto il sito, si legge chiaramente che le richieste che possono essere inviate ora e fino alla fine del mese di aprile, fanno riferimento alle revisioni del 2021.

Non è, quindi, ancora possibile inviare le richieste per coloro che hanno effettuato la revisione nel 2022.

In sostanza, bisogna effettuare l’accesso sul sito e inserire poche informazioni per inviare la richiesta. Aspetto importante, però, è che per richiedere l’indennizzo è necessario possedere SPID:

l’accesso alla piattaforma è possibile esclusivamente tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale. Non è nemmeno possibile accedere, come avviene per altri servizi online delle pubbliche amministrazioni, con altre credenziali, per esempio la CIE o la CNS.

Come compilare la domanda online per il bonus revisione auto nel 2021 e nel 2022

Nonostante convenga aspettare le direttive del Ministero per quanto riguarda le richieste del 2022, è molto probabile che le modalità per richiedere e ottenere il bonus revisione auto quest’anno non differiscano da quelle con le quali si richiede per le revisioni del 2021.

Anche quest’anno, dunque, c’è bisogno di essere in possesso di SPID (che può essere richiesto anche online, gratis o a pagamento a seconda dell’identity provider che si sceglie). Non dovrebbero cambiare neanche le informazioni da inserire per la compilazione della domanda.

Le informazioni richieste non sono molte e, in generale, l’invio della richiesta è semplice e intuitivo. Ciò che viene richiesto sono i dati che riguardano il veicolo e il suo proprietario:

il numero di targa del veicolo sottoposto alla revisione, il quale deve essere intestato a chi richiede il rimborso o alla società di cui il richiedente è titolare; la data in cui è stata effettuata la revisione; il codice IBAN sul quale ricevere il rimborso; il nome e cognome di colui a cui è intestato il conto corrente (che deve coincidere con il richiedente); l’indirizzo e-mail sul quale ricevere le successive comunicazioni.

Come segnalato anche tra le FAQ della piattaforma, alla domanda non va allegata la ricevuta dell’avvenuta revisione. Tutto ciò che va inserito sono queste informazioni, senza necessità di caricare allegati o altra documentazione.

Bonus revisione auto: importo, quando si riceve e come controllare la richiesta

Come abbiamo visto, il bonus revisione auto è stato introdotto per permettere ai cittadini di far fronte all’aumento della tariffa. Il bonus, dunque, consiste in un indennizzo del valore di 9,95 che arriva direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente in sede di richiesta online.

Una volta che si invia la propria domanda, la piattaforma rilascia un numero di pratica. È molto importante conservare tale numero, che serve per identificare la singola pratica, soprattutto qualora dovessi richiedere assistenza.

Dopo aver inviato la richiesta, infatti, questa sarà soggetta a controlli e verifiche per accertare la veridicità delle informazioni inserite in piattaforma al momento della domanda.

Una volta terminati i controlli, e se questi hanno dato esito positivo, il richiedente può ricevere il rimborso.

In ogni caso, è sempre possibile controllare l’avanzamento della propria richiesta, collegandosi alla piattaforma e visualizzando lo stato della domanda.

Bonus revisione auto, solo per pochi: perché è importante far presto

Già il primo mese di attivazione della piattaforma per l’invio delle richieste facenti riferimento al 2021 (il sito era stato aperto a gennaio), sono state circa 24.000 le domande inviate e i richiedenti che hanno ottenuto il rimborso.

Con l’avvicinarsi della data di apertura della piattaforma anche per coloro che hanno effettuato la revisione nel 2022, è bene cercare di richiedere il rimborso quanto prima possibile. Questo perché il bonus revisione auto può essere erogato solo fino a esaurimento fondi.

Considerando, dunque, l’affluenza delle richieste relative al 2021, e che i fondi a disposizione potrebbero non bastare affatto per tutti i cittadini, il consiglio è quello di muoversi non appena la piattaforma verrà aperta e sarà possibile richiedere il bonus anche per le revisioni effettuate quest’anno.