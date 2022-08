L’idea di un vero e proprio bonus rifiuti arriva da un Comune italiano: per ogni chilo di rifiuti puoi ricevere dei buoni spesa da spendere nelle attività commerciali convenzionate. Non si tratta dell’unica iniziativa che fa bene all’ambiente... e al portafoglio.

Non c’è modo migliore per incentivare i cittadini a rispettare la differenziata se non istituendo un vero e proprio bonus rifiuti che permette non solo di salvare l’ambiente, ma anche di guadagnare.

L’idea di un “premio” riservato ai cittadini che si interessano al corretto smaltimento dei rifiuti proviene da un Comune italiano, ma potrebbe diventare realtà anche in molte atre zone di Italia. Già in altre regioni, infatti, lo stesso meccanismo è stato adottato per educare a un corretto smaltimento dei rifiuti.

Il funzionamento del bonus è semplice: per ogni chilo di rifiuti da riciclare, i cittadini avranno diritto ad accumulare degli eco-punti. In sostanza, si potranno ottenere diversi buoni spesa che potranno poi essere spesi presso le attività commerciali presenti sul territorio.

Insomma, oltre a rispettare l’ambiente, i premi permetteranno anche di risparmiare sulle spese, semplicemente effettuando gli acquisti presso i negozi che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

Vediamo, allora, come funziona, chi può ottenere gli eco-punti per risparmiare sulle spese e quali altre iniziative di questo tipo esistono nel nostro Paese.

Con il bonus rifiuti raccogli eco-punti da spendere nelle attività commerciali a partire dal 1° agosto

Al giorno d’oggi le istituzioni sono sempre più concentrate sulle problematiche ambientali, sulla sostenibilità e sulla sensibilizzazione dei cittadini verso il rispetto dell’ambiente.

Temi, questi, che, per quanto non sempre ce ne rendiamo conto, sono fondamentali per assicurare un futuro alle prossime generazioni, agendo ora anche con semplici gesti quotidiani capaci di cambiare le cose. Se, infatti, da un lato le istituzioni introducono sempre più bonus e iniziative per sensibilizzare i cittadini, dall’altro sono gli stessi cittadini a poter contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico, l’inquinamento dell’aria e quello dei rifiuti.

È proprio per tutti questi motivi che alcuni Comuni italiani stanno introducendo alcune iniziative per sollevare il problema e chiedere aiuto ai propri cittadini.

Lo ha fatto, per esempio, il Comune di Caivano (in provincia di Napoli) con l’iniziativa dal nome “Caivano premia la differenza”, promossa dal consorzio nazionale imballaggi (CONAI).

Dal 1° agosto 2022, infatti, i cittadini che si impegneranno a fare una corretta raccolta differenziata potranno ricevere dei veri e propri premi che permetteranno loro di ottenere anche un piccolo risparmio sugli acquisti effettuati nei negozi.

Come funziona il bonus rifiuti del Comune e cosa si guadagna

L’iniziativa si propone come un vero e proprio bonus per il corretto riciclaggio dei rifiuti. Questo perché il cittadino, grazie al suo impegno nella raccolta differenziata, per ogni chilo di rifiuti da riciclare riceverà in cambio dei buoni spesa che potrà spendere liberamente presso le attività commerciali nel Comune di Caivano.

I negozi dove si potranno spendere i bonus (o eco-punti) dovranno far parte di quelli che hanno scelto di partecipare all’iniziativa e il cui elenco può essere consultato sul sito del Comune.

Per la causa, il Comune ha anche disposto delle Isole Ecologiche Mobili itineranti, in determinati orari, dal lunedì al venerdì, nonché dotato scuole e uffici comunali di bidoni carrellati per plastica, acciaio e alluminio, con adesivi informativi.

Come ottenere il bonus rifiuti del Comune e da quando

Ma come farà il Comune a individuare i cittadini meritevoli? Come si legge anche sul sito di CONAI, il Centro Comunale di Raccolta (CCR) sarà dotato di speciali attrezzature capaci di registrare gli accessi di ogni cittadino maggiorenne che conferirà i seguenti materiali:

• carta e cartone

• multimateriale

• vetro

• legno

• RAEE e ingombranti

L’iniziativa è attiva a partire dal 1° agosto 2022. Inoltre, sarà sostenuta da un’ampia campagna informativa supportata da volantini dedicati alle Isole Ecologiche.

I bonus rifiuti aumentano anche in altre Regioni italiane: così si salva l’ambiente e il portafoglio

L’iniziativa del Comune di Caivano non è l’unica presente sul territorio nazionale che condivide l’obiettivo di sensibilizzare sempre più i cittadini verso i temi ambientali e il corretto smaltimento dei rifiuti. Comuni e Regioni stanno introducendo queste nuove forme di “guadagno” e di “premi” per sensibilizzare maggiormente la popolazione e diffondere l’educazione ambientale. Senz’altro, il meccanismo della ricompensa rappresenta una delle più efficienti per raggiungere lo scopo.

Basti pensare che la formula dell’erogazione di buoni spesa in cambio di un impegno nella raccolta dei rifiuti è stata adottata anche in altre regioni italiane nel contesto del progetto Coripet per il corretto smaltimento della plastica.

In questo caso, è possibile consegnare le bottiglie di plastica vuote, inserendole in un’apposita macchina, la quale, in cambio, eroga il buono spesa che può essere utilizzato per effettuare gli acquisti nei supermercati e negozi convenzionati.

L’iniziativa coinvolge diverse regioni su tutto il territorio nazionale, dalla Lombardia alla Calabria.