Pronti due nuovi bonus senza ISEE che offrono 2.000 euro ai beneficiari e non richiedono troppi requisiti. Sono il bonus risparmio idrico e il bonus acqua potabile in entrambi i casi si tratta di contributi utili a rinnovare casa a spese dello Stato, vediamo perciò in cosa consistono e come richiederli.

I bonus senza ISEE sono tipologie di incentivi senza particolari requisiti vincolati al reddito dell’unità familiare del beneficiario e che non incrementano lo stesso.

Il primo, fresco di decreto attuativo e quindi già a disposizione dei contribuenti, è il bonus acqua potabile, con cui si ottiene un finanziamento di 1.000 euro per installare in casa o in un qualsiasi altro tipo di immobile depuratori e altri impianti, il cui scopo sia migliorare la qualità dell'acqua che scorre dai rubinetti e che viene dagli acquedotti.

Poi il bonus risparmio idrico, per cui invece si attende il decreto attuativo a giorni, ovvero altri 1.000 euro di contributo per sostituire docce, rubinetti e sanitari in qualsiasi zona della casa.

I due bonus, entrambi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, sono utilizzabili in contemporanea e non solo, poiché possono essere richiesti anche se si utilizzano altre agevolazioni ristrutturazione. Ad esempio se cumulati con il bonus casa si potranno effettuare a metà prezzo gli interventi edilizi e anche cambiare i rubinetti di bagno e cucina a spese dello Stato.

Sono ambedue bonus ambientali, per così dire, cioè non hanno solo l’obiettivo di offrire un contributo in denaro ai cittadini, ma piuttosto si costituiscono come incentivi a tutela dell’ambiente.

Dove il primo mira a ridurre il consumo di acqua in bottiglia e quindi l’inquinamento, migliorando qualità di quella che viene dagli acquedotti, il secondo mira a favorire la diffusione di sistemi a flusso d’acqua limitato e scarico ridotto, così da diminuire lo spreco d’acqua in Italia.

Bonus acqua potabile 1000 euro senza troppi requisiti

Partiamo con il bonus fresco di attivazione e cioè il bonus acqua potabile. Siamo davanti ad un contributo gestito dall'Agenzia delle Entrate che mette a disposizione una dettagliata scheda informativa sullo stesso.

Il bonus acqua potabile ha due importi diversi se a richiederlo è o meno una persona fisica, poiché nel primo caso la cifra massima erogata è di 1.000 euro, mentre le attività possono avere fino a 5.000 euro di incentivo.

In tutti i casi si tratta di un rimborso pari al 50% dei costi sostenuti entro i limiti di importo descritti, che copre i costi di acquisto, installazione e trasporto di impianti il cui scopo si a migliorare la qualità dell’acqua che scorre da rubinetti. Cioè parliamo di qualsiasi tipo di sistema refrigerante, di depurazione e persino di addizione di anidride carbonica.

Le spese sono ammesse se effettuate in tutto l’arco del biennio 2021-2022, ovviamente conservando scontrino o ricevuta.

Istruzioni per richiedere il bonus acqua potabile senza ISEE

Il bonus acqua potabile è stato pensato dal precedente governo Conte bis e ha visto luce con l'emanazione della Legge di Bilancio 2021, per poi essere finalmente attivo a partire dal 16 giugno data a cui risale il decreto attuativo.

Per questa circostanza sono coperte dal bonus acqua potabile tutte le spese effettuate quest’anno oltre che nel 2022, ma con una differenza. Poiché tutti gli acquisti fatti prima che fosse approvato il decreto attuativo, cioè il 16 giugno 2021, possono essere rimborsati con il bonus acqua potabile anche se sono stati pagati in contanti. Diversamente le spese dopo tale data saranno detraibili solo ed unicamente se il pagamento delle stesse è avvenuto mediante un sistema tracciabile, cioè carta o bonifico.

In ogni caso sarà necessario conservare la ricevuta e inserire le spese nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF). I soggetti diversi da persone fisiche dovranno usare il modello F24.

Il tempo limite per comunicare le spese che vogliono essere detratte con il bonus acqua potabile è fissato sempre al 28 febbraio successivo alla data di pagamento.

Che cos’è e come funziona il bonus risparmio idrico senza ISEE

E veniamo al bonus risparmio idrico per cambiare sanitari e rubinetti. Anche questo bonus deve la vita al governo Conte bis e alla Legge di Bilancio 2021, tuttavia non ha ancora ricevuto il suo decreto attuativo, dopo il quale gli incentivi diventano formalmente richiedibili e utilizzabili.

In ogni caso fino adesso, pur mettendo da parte molti dei bonus pensati dal precedente governo, l’esecutivo Draghi ha anche confermato tutti quei bonus che mirano alla salvaguardia ambientale e di cui fa parte il bonus risparmio idrico, per cui quindi non è prevista cancellazione.

Obiettivo principale di questo contributo è far si che sia ridotto lo spreco d’acqua in Italia, aumentando la diffusione di sistemi a scarico ridotto e flusso d’acqua limitato.

Motivo per cui il bonus risparmio idrico offre 1.000 euro di contributo per l’installazione di:

sanitari in ceramica a scarico ridotto, cioè di volume massimo pari a 6 l d’acqua;

in ceramica a scarico ridotto, cioè di volume massimo pari a 6 l d’acqua; rubinetti con una portata d’acqua che arrivi massimo a 6 l, mentre docce e soffioni doccia possono arrivare fino a 9 l d'acqua.

Anche in questo caso il bonus risparmio idrico copre acquisto, trasporto e installazione, oltre che i costi di rimozione dei vecchi elementi.

Quando si potrà richiedere il bonus risparmio idrico?

Il bonus risparmio idrico al pari del bonus acqua potabile è un contributo non legato a requisiti di accesso inerenti al reddito dei beneficiari.

Tuttavia manca il decreto attuativo, con il quale la normativa sarà definita nel dettaglio, per adesso si conosce l’importo massimo che è pari a 1.000 euro, ma non è chiaro se le spese saranno coperte tutte o solo in percentuale.

Per quanto riguarda il funzionamento dobbiamo immaginarne uno simile al bonus acqua potabile, cioè con le spese restituite come sconto sulle tasse inserendo gli acquisti nella dichiarazione dei redditi o usando il solito modello F24.

Ad ogni modo, lo ripetiamo, il bonus risparmio idrico potrà essere davvero e formalmente utilizzato solo dopo l'emanazione del decreto attuativo.

Il recente video di Mondo Pensioni offre un interessante approfondimento in merito al bonus risparmio idrico:

Tutti i vantaggi del bonus acqua potabile e del bonus risparmio idrico

Il bonus acqua potabile e il bonus risparmio idrico presentano vantaggi sotto molteplici aspetti.

In primo luogo la possibilità di migliorare la propria abitazione o attività a spese dello Stato.

In secondo luogo è facile immaginare i notevoli vantaggi per l’ambiente che si avranno con sistemi che consumano meno acqua e la riduzione delle bottiglie di plastica.

Ma in ultimo c’è un altro vantaggio indiretto che viene dall’utilizzo del bonus risparmio idrico e del bonus acqua potabile e consiste in un ulteriore risparmio.

Poiché dove il bonus acqua potabile permette di preferire l’acqua degli acquedotti a quella in plastica, che per per altro è molto più costosa, il bonus risparmio idrico fa scendere le bollette.

Riducendosi i consumi d'acqua ci sarà un ovvia riduzione delle spese per le utenze idriche. Solo per rendere l’idea un sistema a scarico ridotto consuma massimo sei litri d’acqua, dove uno classico ne usa 12 litri.

Perché il bonus acqua potabile è stato attivato prima del bonus risparmio idrico

Si è ripetuto più volte che il bonus acqua potabile è già attivo, mentre il bonus risparmio idrico manca ancora del decreto attuativo. Ma questo può essere facilmente spiegato guardando alla situazione generale.

Poiché la preferenza data dall’esecutivo Draghi al bonus acqua potabile aveva lo scopo di rendere l’incentivo fruibile prima dell’entrata in vigore della normativa UE chiamata SUP (Single Use Plastics).

Secondo questa normativa tutti gli Stati membri dal 1 luglio 2021 hanno dovuto interrompere produzione e vendita della gran parte degli oggetti fabbricati in plastica monouso. L’elenco di prodotti di cui dovremo scordarci per sempre è lunghissimo, compresi i tanto cari palloncini di plastica.

Ad ogni modo questa normativa allo stesso modo del bonus acqua potabile ha lo scopo di ridurre i livelli di inquinamento dovuti alla plastica monouso. Ecco perché questo contributo ha avuto la preferenza rispetto al bonus acqua potabile.

Del resto si ricordi che per perseguire questo stesso obiettivo, il DL Sostegni bis ha introdotto una Plastic Tax, che sarà in vigore l’anno prossimo e sarà pagata dai produttori in base ai chilogrammi di plastica utilizzata nel sistema di produzione.

Bonus acqua potabile, bonus risparmio idrico e bonus casa, come usarli insieme

Partendo dal presupposto che in genere gli incentivi di cui si occupa l’Agenzia delle Entrate sono utilizzabili in contemporanea dallo stesso beneficiario, ma solo se questi non vengono richiesti per pagare lo stesso servizio, bonus acqua potabile e bonus risparmio idrico possono essere usati insieme.

Ma c’è un altro importante contributo che può accompagnarsi a questi due e che permetterà di ristrutturare da zero bagno e cucina a metà prezzo.

Parliamo del bonus casa il quale copre con uno sconto del 50% tutti le tipologie di intervento edilizio realizzate in un immobile, entro il massimale di spesa di 98.000 euro.

Questo vuol dire che il bonus casa può farvi ristrutturare bagno e cucina a metà prezzo e poi si potrà usare il bonus risparmio idrico per cambiare docce, rubinetti e sanitari e il bonus acqua potabile per migliorare la qualità dell’acqua.

A differenza degli altri due incentivi il bonus casa è utilizzabile in tre modi ciò con detrazione Irpef In dieci anni, che al pari degli altri due bonus consiste in uno sconto sulle tasse.

Ma anche mediante sconto in fattura e cessione del credito, cioè pagando alla ditta direttamente solo la metà dei costi e lasciando che sia poi lo Stato a restituire alla stessa la parte di importo coperta dal bonus casa.

Attenzione però perché il bonus casa con sconto al 50% dovrebbe da normativa scadere a fine anno. Se il governo non dovesse prorogarlo si avrà allora solo uno sconto pari al 36% dei costi, entro il massimo di 48.000 euro. Non è neanche chiaro se dal 2022 sarà ancora possibile l’utilizzo del contributo con sconto immediato in fattura o cessione del credito.