Nuovi incentivi bonus rottamazione auto 2022 diretti a far decollare il mercato dell’auto. Il Governo Draghi ha disposto l’avvio di un progetto estremamente dettagliato finalizzato alla vendita delle auto, necessario per il rilancio della flebile ripresa economica del Paese.Non si tratta assolutamente di alcuna forma di “regalia”, ma un bonus rottamazione auto con l’assegnazione di contributi specifici per spingere in rialzo il mercato dell’auto per il 2022. In sostanza, si introducono nuovamente dei benefici a favore dei cittadini finalizzati all’acquisto delle auto a basso impatto ambientale. Non solo. La vera sorpresa, sull’Ecobonus auto 2022 sono i fondi disponibili per le auto diesel e benzina che vengono agganciati al bonus rottamazione auto 2022.

Ciò significa che i cittadini possono orientarsi su una vasta gamma di vetture, avendo a disposizioni diversi incentivi non solo riferiti alle auto elettriche.

L’acquisto della nuova vettura abbraccia una somma considerevole d'incentivi sulla rottamazione della vecchia auto per un valore entro 9.000 euro. Un sistema che piace agli italiani, ma soprattutto, necessario per favorire il ricambio del parco auto circolante in Italia.

Bonus rottamazione auto 2022: nuovo e usato. Ultimissime!

Nelle ultime misure promosse dal Governo italiano la vendita dell’auto elettrica è stata fortemente sponsorizzata, con incentivi e bonus del valore ben oltre i 9.000 euro. Tant’è vero che ci si aspettava un’altra tornata d'incentivi solo per i motori elettrici. L’Esecutivo ha spiazzato venditori e case produttrici inserendo tra i bonus rottamazione 2022 anche i motori diesel e benzina.

Le aziende economiche accumulano perdite su perdite, questo non giova all’economia nazionale, né tantomeno alle famiglie. I vecchi parametri sul disagio economico sono stati rivalutati, a causa degli aumenti dell’abnorme mole di richieste di ammissione agli ammortizzatori sociali, pervenute nell’ultimo biennio a causa della pandemia da Covid-19. Non solo.

Alla fine dello stato di emergenza da Coronavirus, si è aggiunta un’altra emergenza mondiale: il conflitto russo-ucraino.

Per non lasciare affondare le imprese italiane occorre una nuova pianificazione accompagnata da una buona dose di volontà politica. Vicini a una spirale inflazionistica che fa paura, resta il riassetto degli interventi.

Per convivere gli italiani ancora una volta a non preoccuparsi, a non accumulare risparmi, ma proseguire nel medesimo cammino adottato ormai da due anni di pandemia. Spendere meno non è la risposta per salvare l’economia nazionale dalla recessione.

D’altra parte, si comprende che la forte sfiducia arriva anche dagli aumenti dei prezzi al distributore. In quest’ultimo caso, l’Esecutivo dovrebbe intervenire per eliminare le accise almeno in questo periodo così delicato.

Bonus rottamazione auto 2022: ecco come vengono innescati gli incentivi nel mercato dell’auto

L’andamento in ribasso prodotto dai dati rilevati tra l’acquisto dei veicoli e le immatricolazioni con decorrenza dal mese di gennaio 2022, mostra un quadro in ribasso agghiacciante.

La scelta del Governo Draghi di non inserire forme di aiuto finalizzata alla vendita delle auto, non ha incoraggiato i cittadini a investire nel mercato dell’auto.

Questo per meglio comprendere che la portata dei nuovi incentivi diretti a sostenere il bonus rottamazione auto 2022, non arriva dalla Legge di bilancio 2022.

Le notizie che circolano portano a un nuovo decreto sul bonus rottamazione auto 2022 che dovrebbe giungere nel decreto seguite a quest’ultimo riferito al bonus bollette luce e gas. In sostanza, sono attesi diversi interventi immediati, tra cui anche l’Ecobonus auto 2022.

Per l’avvio del mercato auto l’Esecutivo dovrebbe sovvenzionare un miliardo di euro annui, risorse che dovrebbero essere garantire sino al 2024.

I cittadini pronti ad acquistare un’auto nuova a bassa emissione riceverebbero un bonus rottamazione auto del valore compre tra 3.000 e non oltre 9.000 euro. Nel cui pacchetto rientrerebbe la vendita delle auto ibride e, non sarebbero escluse le vetture benzina o diesel.

Non appare nulla in vista per il mercato dell’usato, questo perché gli incentivi sono finalizzati al ricambio del parco auto circolante nazionale.

In particolare, l’Esecutivo pigerebbe il pedale sul bonus rottamazione auto 2022 a favore dei modelli a basse emissioni sotto 135g/km. Ci sarebbe, quindi, la possibilità di rottamare il vecchio veicolo, ma non ci sono dati certi sull’eventuale presenza dell’indicatore ISEE per accedere a un incentivo maggiore. In questo quadro, appare particolarmente rilevante inserire un prezzo massimo sui modelli.

Bonus Rottamazione auto 2022: ecco come spuntano gli incentivi sui motori benzina e diesel

Il conflitto russo-ucraino mette in discussione lo stesso operato del Governo Draghi sulla ripresa del Paese, in bilico gli sforzi promossi per la crescita.

Per questo motivo, si attendono risposte certe d'interventi immediati che puntino a risollevare il mercato delle auto. Ecco, perché nel bonus rottamazione auto 2022 non saranno compresi solo i motori elettrici, ibridi o plug-in, a cui andrebbe una bella fetta di risorse (tre quarti). Nello stesso pacchetto degli incentivi anche i motori diesel e benzina con il supporto di una spicciolata di risorse.

Basti pensare che il pacchetto delle risorse andrebbe a rafforzare le tre classi di emissioni sino al 2024, in forma decrescente annua attraverso il meccanismo dècalage.

Senza tralasciare che resterà fino al 31 dicembre 2022, la fascia di emissioni tra 61 e 135 g/km.

Particolarmente rilevante è lo sconto applicabile al bonus rottamazione auto esclusivamente per il 2022. Infatti, prevede una soglia minima del valore di 7.000 euro contro un limite massimo di non oltre 9.000 euro ottenibile entro la fine dell’anno.

Senza la presenza di un veicolo idoneo alla rottamazione auto, si può comunque ottenere il bonus auto, ma in ogni caso non può raggiungere il limite massimo di 5.500 euro.

Negli anni a seguire per il 2023 e per il 2024 la prospettiva degli incentivi inizia lentamente il suo percorso calante, perdendo quello slancio iniziale intenso in termini di sconto.

Quanto posso risparmiare con il Bonus Rottamazione auto 2022 sull’acquisto di una nuova auto?

Per comprendere la portata del risparmio, dobbiamo prima capire che parliamo di un disegno di aiuti per il comparto automobilistico o, meglio, capace d'incastrarsi nelle necessità delle famiglie per permettere l’acquisto di una nuova vettura.

La bozza degli incentivi dell’Ecobonus auto 2022, punta a garantire quel ricambio del vecchio parco auto circolante che appesantisce l’economia italiana, non solo. Si tratta, di un disegno che necessita di essere approvato con qualche correttivo per permette alle famiglie di poter realmente ottenere il massimo dello sconto in vista di un investimento, specie in un periodo molto delicato minato dal conflitto russo-ucraino.

Come spiegato da Quattroruote, il bonus rottamazione auto andrebbe ad abbracciare la classe di emissione. Questo porterebbe a ottenere un risparmio nettamente superiore in fase di rottamazione del valore di non oltre 9.000 euro, per la fascia di emissione da 0 a 20 g/km.

In assenza di un veicolo da rottamare, non si applicherebbe il principio dell’estromissione dagli incentivi. Ma, dovrebbe scattare uno sconto nel valore massimo di 5.000 euro.

Dal 2023 scatterebbe il meccanismo dècalage, con una calante diminuzione sull’ammontare degli sconti. Infatti, per il bonus rottamazione auto verrebbe applicato uno sconto non più alto di 8.000 euro.

Se non si possiede un veicolo da rottamare? Non dovrebbe accadere nulla di particolare se non la riduzione della metà del valore dello sconto per la rottamazione, ovvero entro 4.500 euro.

Nel 2024, si concluderebbe la fase declinante del bonus rottamazione auto che scenderebbe intorno ai 7.000 euro.

Per coloro sprovvisti di un veicolo da rottamare nel 2024? Le previsioni porterebbero a uno sconto di non oltre 3.500 euro.

Nello stesso tempo, per il 2022 per la fascia di emissione contenuta tra 21 e 60 g/km, il bonus rottamazione auto consentirebbe di ottenere un risparmio in fase di rottamazione del valore di non oltre 5.000 euro. In assenza di un veicolo da rottamare lo sconto non dovrebbe superare i 3.000 euro.

Per l’anno prossimo il bonus rottamazione auto non dovrebbe essere più alto di 5.000 euro. Se si è sprovvisti del veicolo da rottamare si dovrebbe riceve un incentivo minimo del valore di 2.500 euro. Gli incentivi continuerebbero la loro corsa declinante sino al 2024, con una rottamazione auto del valore massimo di 4.000 euro contro 2.000 euro senza veicolo da rottamare.

Concludendo, nella fascia di emissione contenuta fascia tra 61 e 135 g/km, il bonus rottamazione auto 2022 non dovrebbe essere più alto di 3.250 euro.