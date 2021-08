Col Bonus Rottamazione TV, previsto dal 23 agosto, potrai rottamare la tua TV obsoleta e averne una nuova grazie allo sconto. Così potrai vedere i nuovi canali in ultra alta definizione sapendo di aver contributo ad una giusta causa ecologica. Però bisogna stare sempre attenti, perché ogni bonus pretende dei requisiti e un protocollo da seguire per l'accesso. Altrimenti, ci sarebbero delle alternative...

Avete una TV vecchia, logora che vorreste cambiare? Tipo un MIVAR comprato con le Lire dai tuoi parenti? Diciamo che da questo mese è disponibile il Bonus Rottamazione TV! Sì, un altro bonus! Siamo pieni di Bonus, anche recentemente ho parlato dei vari Bonus Draghi e del Bonus 110%. Ma questo è speciale.

Perché ti permetterà di cambiare la tua televisione in modo da essere al top del top in vista del nuovo cambio dei canali digitali previsti per questo autunno.

Sì, poi c'è anche la questione ambientale: avere un televisore che consumi di meno e al tempo stesso riciclare un prodotto RAEE (acronimo per Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) oggi conviene, con l'esplosione del green anche nel quotidiano.

Comunque mi sembra di essere stato un po' troppo frettoloso. Partiamo dal principio, altrimenti rischio di tralasciare alcuni dettagli, tipo a chi spetta e quali sono i requisiti.

Come funziona il Bonus Rottamazione TV?

Il Bonus Rottamazione Tv è previsto dal 23 agosto, quindi c'è tutto il tempo per decidere sul da farsi. Intanto ti informo che prevede un bonus per l'acquisto di televisori compatibili con gli standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste, cioè i codici Dvbt-2/Hevc Main 10.

Sapete cosa sono questi due codici? Sembrano gli acronimi di una malattia grave, ma non spaventatevi.

In breve, Il DVB-T2 è la Digital Video Broadcasting for Terrestrial television, versione 2. In poche parole? Il digitale terrestre. Quello che abbiamo in Italia dal 2012. Ma a breve con trasmissioni in definizione ultra alta (UHDTV), grazie alla (suo malgrado) famosissima rete 5G.

Invece lo standard HEVC Main 10 è la versione nuova del HEVC (High-Efficiency Video Coding), entrato un anno dopo il digitale terrestre. Tecnologia diversa, ma praticamente parallela.

Sono il futuro, anche perché da metà ottobre gradualmente le trasmissioni televisive passeranno a queste due nuove codifiche, rendendo le attuali frequenze obsolete.

Ma tornando al Bonus Rottamazione TV, questo bonus prevede uno sconto sul prezzo d'acquisto di questo nuovo televisore, fino al 20% sul valore complessivo (quindi aggiungi anche l'IVA), o fino a 100 euro.

A patto che tu rottami un tuo televisore oggi non più idoneo ai codici già citati. E che fine fa il televisore? Semplice, lo riconsegni al rivenditore, o in alternativa lo porti presso l'isola ecologica autorizzata più vicina a casa tua.

Anche perché se provi a buttarlo per strada come fosse un fazzoletto di carta o un panino mangiucchiato, secondo l'art. 192 e 255 del D.Lgs. n. 152/2006, rischi la denuncia per abbandono di rifiuti una sanzione amministrativa da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro. Se poi sono nocivi, la pena raddoppia. E se poi li depositi in maniera incontrollata, rischi anche l'arresto fino a un anno.

In pratica se fai il frubetto butti via tanti soldi quanto dieci televisori nuovi! O peggio non la vedi più la televisione.

E questa è la base praticamente promozionale. Ora viene il bello, cioè i requisiti.

Quali sono i requisiti per il Bonus Rottamazione TV?

Stando al decreto attuativo del 7 luglio 2021 del ministero per lo Sviluppo Economico, si prevede l'accesso al Bonus Rottamazione TV senza dover ricorrere all'amato ISEE, cioè l'Indicatore della Situazione economica Equivalente. L'abbiamo già trovato spesso nei nostri Bonus, tipo quello Draghi o Bonus 110%. Ma come tutti i bonus, non ci sono bonus per rientrare nei requisiti.

Perché, per esempio, il Bonus Rottamazione TV è assegnato per ogni codice fiscale, e solo a quelli rientranti nei requisiti. E sono:

essere residenti in Italia (quindi necessita sia della residenza sia del domicilio: nell'articolo sull'Assegno Unico ho riassunto le due distinzioni);

(quindi necessita sia della residenza sia del domicilio: nell'articolo sull'Assegno Unico ho riassunto le due distinzioni); rottamare correttamente un televisore , se è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018 ;

, se è stato acquistato prima del ; essere in regola col pagamento del canone RAI (ma è richiesto solo per i cittadini di età inferiore ai 75 anni; gli over sono esentati).

Perché proprio il 22 dicembre 2018? Perché è la data di entrata in vigore dello standard di codifica HEVC MAIN 10.

Come requisiti non sono molto restringenti, ma già si nota la presenza del possesso di un televisore acquistato prima del 2018, e del fatto di non avere arretrati col canone RAI, che, per la cronaca, dal 2015, con la Legge di Stabilità del Governo Renzi, è previsto nella bolletta della luce. Una bella furbata, no?

Se non altro, nella richiesta di furbate è difficile trovarle.

Come richiedere il Bonus Rottamazione TV

Per le date, il bonus Rottamazione TV è richiedibile fino al 31 dicembre 2022, e bisogna compilare un modulo apposito, disponibile sul sito governativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

Questo potrà poi essere consegnato direttamente al rivenditore del nuovo televisore, lo stesso rivenditore che si occuperà di smaltire quello vecchio.

Attenzione a questo passo: il rivenditore non si limita a venderti quello nuovo, ma anche a prendere quello vecchio. Perché nello smaltire riscatterà un credito fiscale, pari allo sconto applicato al cliente. In patica ci guadagnano tutti, meno che lo Stato. (o forse no? Così facendo lo Stato ridurrà i costi di uno smaltimento tradizionale, no?)

In alternativa, c'è l'isola ecologica: anche gli addetti del centro di raccolta RAEE all'isola possono essere i destinatari dela consegna del modulo. Ma loro dovranno certificare l'avvenuta rottamazione di un televisore con canone RAI pagato e non conforme agli standard attuali.

A sua volta, il televisore acquistato deve rientrare in questo elenco, stipulato già per il Bonus TV e Decoder dal ministero dello Sviluppo economico. Ricordate, un solo apparecchio per ogni utente identificato dal codice fiscale.

C'è altro? Sì, infatti ora passiamo anche alle novità, che non mancano mai coi Bonus.

Bonus Rottamazione TV: novità e precisazioni

A proposito del canone RAI, vorrei precisare che, seppur sosconsumatori.it segnali il fatto che se si rottama un televisore si può avere la disdetta del Canone RAI, questo non significa che col Bonus Rottamazione TV avresti la possibilità di avere la disdetta.

Cioè, se rottami un televisore, è perché dopo non ne compri uno nuovo, ma ti privi permanentemente di un altro televisore. Perché se possiedi un televisore automaticamente sei costretto a pagare il Canone RAI, altrimenti rischi una sanzione, o peggio una responsabilità penale.

Come novità, va detto che il Bonus Rottamazione TV non solo non richiede l'ISEE, ma prevede anche il cumulo col Bonus TV o Decoder, o meglio col bonus varato col decreto interministeriale del 18 ottobre 2019. E' sempre un bonus per avere un televisore, conforme agli standard tecnologici citati sopra, ma prevede anche l'acquisto di un decoder, non solo di un televisore. Ma ha lo svantaggio che:

serve l'ISEE , e che non sia superiore ai 20.000 euro ;

, e che non sia superiore ai ; l'importo è solo di 30 euro, o del prezzo di vendita del prodotto se inferiore a 30 euro.

Ma è 30 euro se cumulato col Bonus Rottamazione TV, sennò è 50 euro da solo. In pratica ti costa 20 euro l'accesso al Bonus. Ecco un altro requisito! Se ne volete sapere di più, guardate il video di Angelo Greco.

Vabbè, magra consolazione. Se non altro non manca il tempo per richiederlo.

Dove posso richiedere il Bonus Rottamazione TV?

Attualmente, per richiedere il Bonus Rottamazione TV ci si deve avvalere o di un rivenditore o degli addetti alla raccolta RAEE, cioè all'isola ecologica.

In merito a quali negozi o catene di distribuzione di prodotto di elettronica (o elettrodomestici in generale) attualmente sul sito del Ministero non è ancora disponibile una lista ufficiale, quindi servirà andare sui siti delle catene di distribuzione e assicurarsi che accettino il Bonus Rottamazione TV.

Ricordatevi però che nel modulo di richiesta dovranno essere disponibili le seguenti informazioni:

il codice fiscale del venditore;

del venditore; il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell’ utente finale;

e gli estremi del documento di identità dell’ i dati identificativi dell’apparecchio per la verifica di idoneità;

per la verifica di idoneità; il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’Iva.

Inoltre il prodotto deve rientrare nella lista dei televisori considerati idonei dal punto di vista di standard tecnologico, e quindi richiedibili attraverso il Bonus Rottamazione TV.

Però ricordatevi che, in alternativa al Bonus Rottamazione TV, se non avete disponibilità per acquistare un televisore, potete richiedere anche solo il decoder. Dovrete utilizzare un altro Bonus, quello TV Decoder, e sempre se ci rientrate con l'ISEE e altri requisiti. Almeno risparmierete qualche soldo in più.

Però state attenti, perché ci sono delle scadenze in arrivo.

Entro quando scade il Bonus Rottamazione TV?

Fino a nuove ordinanze da parte del Governo Draghi, il Bonus Rottamazione TV non ha proroghe, pertanto la data della scadenza di fruizione di questo Bonus è il 31 dicembre 2022.

E questo se tutto è apposto con i fondi. Secondo il Sole24Ore, attualmente sono a disposizione ben 250 milioni di euro di fondi per il Bonus rottamazione TV (anche se nel sito ufficiale si parla di un fondo di 100 milioni).

Come mai tutti questi soldi? Come accennato prima, lo Stato col Bonus Rottamazione TV cerca di incentivare la rottamazione dei prodotti ormai obsoleti, forse anche nell'ottica green che si sta aprendo in tutta Europa, specie a livello economico e sociale.

Anche come buona pratica, il corretto smaltimento dei rifiuti elettronici è necessario per l'Italia, specie in un paese tristemente famoso per il suo inquinamento. Ovviamente è innegabile un possibile risparmio, davanti all'alternativa di provvedere allo smaltimento tradizionale, forse costoso rispetto all'esercizio del Bonus Rottamazione TV.

Comunque, nonostante tutti questi soldi, il fondo è una scadenza stessa, perché, qualora dovessero finire i soldi ben prima del 31 dicembre 2022, non sarà più possibile accedere al Bonus Rottamazione TV.

Inoltre, a partire dal 15 ottobre 2021, inizierà il passaggio alle due nuove codifiche televisive, e alcuni programmi nazionali verranno trasmessi solo in queste due maniere. Attenti, abitanti della Sardegna, i primi sarete voi a fare il primo riassetto delle frequenze, dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021, proprio nell'area 1A - Sardegna.

Fateci un pensierino, anche perché il progresso non si ferma.