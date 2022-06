È ancora possibile sfruttare il bonus rottamazione TV per acquistare un nuovo apparecchio compatibile con i nuovi standard trasmissivi. La riorganizzazione dei canali del digitale terrestre, infatti, sta compiendo nuovi passi in avanti, con la prima fase che vedrà la conclusione proprio nel corso di questo mese di giugno.

Non sono pochi gli italiani che sono ancora impreparati ad affrontare il cambiamento, ma che stanno pensando di adeguarsi per non rischiare di non poter vedere più i canali quando lo switch off decisivo di concluderà a gennaio del prossimo anno.

Si tratta, però, di spese consistenti e che non tutti sono pronti ad affrontare, ancor più se consideriamo i fortissimi rincari degli ultimi tempi che hanno spinto molte famiglie a risparmiare il più possibile per continuare a pagare le bollette di luce e gas.

È proprio per questo motivo che non bisogna dimenticare degli aiuti statali messi in campo per agevolare i cittadini anche in questo primo passaggio e riorganizzazione dei canali. Nel corso del tempo, oltre alle agevolazioni già annunciate, ne sono arrivate anche altre con l’intento di sostenere tutti gli italiani nel percorso verso il cambiamento definitivo.

In particolare, il bonus rottamazione TV non solo permette ai cittadini di risparmiare sull’acquisto di una nuova TV, ma è stato concepito anche come incentivo nel rispetto dell’ambiente. Ecco perché e per quali motivi è bene approfittarne al più presto.

Bonus rottamazione TV e non solo: le agevolazioni statali per superare l’ultimo cambiamento verso la TV digitale

È ormai dal mese di novembre dello scorso anno che l’Italia sta facendo passi in avanti verso la nuova TV digitale. Un percorso che consiste in diverse tappe e che dovrebbe concludersi in via definitiva con l’arrivo del 2023.

Nel frattempo, però, alcuni cambiamenti hanno già spinto i cittadini ad adeguare i propri apparecchi ai nuovi standard trasmissivi, per non correre il rischio di non riuscire più a vedere i programmi in TV.

L’ultimo di questi cambiamenti è anche imminente e coinvolgerà il mese di giugno:

entro il 30 giugno 2022, infatti, si compie la prima fase di questo lungo percorso: anche in Campania a nel Lazio, le ultime due regioni rimaste, avranno luogo i cambi di frequenza dei programmi.

Come si legge sul sito dedicato alla nuova TV digitale, infatti, in Campania il cosiddetto processo di refarming si concluderà il 28 giugno e i cittadini dovranno procedere con la risintonizzazione dei canali.

Il cambiamento, però, richiede, da parte di alcuni italiani, una spesa in più che non tutti sono pronti ad affrontare.

Bonus rottamazione TV, perché approfittarne ora: nessun limite ISEE per ottenerlo

Proprio perché si richiede agli italiani di effettuare una spesa per pura necessità, il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha previsto delle agevolazioni indirizzate soprattutto a coloro che non si trovano in una condizione economica agiata e che, di conseguenza, potrebbero non avere la possibilità di dotarsi di nuovi apparecchi.

Sono, in tutto, tre i bonus TV che sono stati messi in campo per chi non possiede le risorse economiche necessarie a effettuare un nuovo acquisto:

il bonus TV e decoder, riservato alle famiglie che rientrano in specifiche soglie ISEE; il bonus rottamazione TV, che andremo ad approfondire in questo articolo; il bonus decoder gratis per anziani.

È proprio sul bonus rottamazione TV che vogliamo concentrarci, perché si tratta di un’agevolazione che comporta vantaggi non solo ai cittadini, ma anche all’ambiente. Com’è facile intuire dal nome, questo tipo di bonus differisce dal semplice bonus TV perché, per poterne usufruire, è richiesta la rottamazione del vecchio apparecchio. Ma vediamo i dettagli.

Bonus rottamazione TV senza ISEE e nel rispetto dell’ambiente: tutti gli obiettivi dell’agevolazione

Tra le agevolazioni per cittadini e nuclei familiari in vista della nuova TV digitale, il bonus rottamazione TV è quello che persegue più di un obiettivo. Questo, infatti, mira a:

offrire un sostegno economico a cittadini e famiglie per i nuovi acquisti; favorire un corretto smaltimento dei vecchi apparecchi.

In sostanza, si tratta di un bonus che può essere richiesto senza dover rientrare in specifiche soglie ISEE. I cittadini possono richiedere l’agevolazione senza dover possedere un ISEE in corso di validità, ma, di contro, ci sono altri requisiti che limitano la fruizione del bonus.

Per ottenere il 20% di sconto sul prezzo dell’acquisto (fino a un massimo di 100 euro) si deve provvedere alla contestuale rottamazione della TV obsoleta, cioè una TV che sia stata acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Oltre a questa condizione, sono davvero pochi i requisiti per ottenere il bonus rottamazione TV: si deve essere residenti in Italia e si deve essere in regola con il pagamento del canone Rai.

L’obiettivo dell’agevolazione, dunque, non è solo permettere a tutti i cittadini di acquistare un nuovo apparecchio, ma anche fare in modo che i televisori obsoleti vengano smaltiti in maniera corretta.

Bonus rottamazione TV, quali documenti presentare e come smaltire il vecchio televisore

Posto che si tratta di un bonus per il quale è necessario procedere alla rottamazione del televisore obsoleto, il cittadino può scegliere tra diverse opzioni per rottamare il vecchio apparecchio.

Si può procedere con la rottamazione presso lo stesso rivenditore dal quale si acquista il nuovo televisore (che, ricordiamo, deve far parte della lista dei rivenditori aderenti all’iniziativa, anch’essa presente sul sito del Mise), oppure scegliere di recarsi a un centro di raccolta RAEE (cioè un centro di raccolta comunale per le apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Perché la rottamazione venga “certificata”, ancor prima di rottamare il vecchio apparecchio, è fondamentale scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione presente sul sito del Mise che servirà per certificare la rottamazione del televisore. Nel modulo vanno inseriti pochi dati:

i dati personali (nome, cognome, codice fiscale ecc.); la marca e il modello del vecchio televisore; il riferimento al rivenditore oppure il centro comunale di raccolta con relativo Comune; firma del cittadino e firma del rivenditore.

Si può beneficiare del bonus rottamazione TV e delle altre agevolazioni per i nuovi acquisti

Prima di scegliere di usufruire di un bonus TV è sempre utile verificare la compatibilità tra le diverse misure.

Anche da questo punto di vista, il bonus rottamazione TV risulta essere conveniente. Questo perché l’agevolazione è compatibile anche con gli altri aiuti dello Stato per il passaggio alla nuova TV digitale:

si può beneficiare del bonus rottamazione TV e del bonus TV e decoder, così come è possibile usufruire del bonus rottamazione e richiedere anche il decoder gratis a domicilio per gli over 70.

Chiaramente, per quanto riguarda la compatibilità tra bonus TV e bonus rottamazione TV, considerando che per il primo è necessario rimanere in stabilite soglie ISEE, sarà necessario che il beneficiario possieda tutti i requisiti richiesti per accedere alla misura e, al contempo, debba rottamare il vecchio apparecchio.

Infine, si ricorda che le agevolazioni TV statali sono disponibili fino al mese di dicembre. Potrebbe succedere, però, che anche prima di questa scadenza le risorse messe a disposizione vengano esaurite. In questo caso, non ci sarebbe più la possibilità di beneficiare del bonus rottamazione TV o di qualsiasi altra agevolazione per l’acquisto di un nuovo televisore.