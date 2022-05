Il bonus rubinetti 2022 può essere facilmente confuso con altri supporti e detrazioni fiscali, come il bonus idrico o il bonus acqua. In particolare nei requisiti richiesti. Perciò l'Agenzia delle Entrate ha voluto far chiarezza in merito!

Fate molta attenzione al bonus rubinetti 2022!

Negli ultimi tempi in molti stanno facendo confusione in merito a questo supporto fiscale per gli interventi idraulici, in particolare quando invece richiedono il bonus acqua 2022.

Questa situazione ha generato dei problemi anche per chi ha tentato di rispettare i requisiti richiesti, dal momento che hanno due indirizzi e modalità totalmente diversi l'uno dall'altro.

Si parla di due bonus che stanno dando un contributo anche decisivo per l'ammortizzazione dei costi per lavori e interventi edilizi, anche se prettamente domestici.

Onde evitare di finire con una nota di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate, e quindi di doversi sobbarcare dei costi terrificanti senza nemmeno l'ombra di un'agevolazione, l'ADE stessa ha voluto chiarire alcuni punti in merito, proprio sui requisiti.

Così da evitare di compromettere le domande di accesso di migliaia di richiedenti.

Oltre a ciò, ci sono delle interessanti novità proprio su altri bonus relativi al risparmio idrico, specie per chi vuole richiedere per la propria bolletta dell'acqua domestica.

Bonus rubinetti 2022: ADE fa chiarezza sui requisiti previsti!

Il bonus rubinetti 2022 nasce come "bonus risparmio idrico". Il suo obiettivo è quello di ridurre quanto più possibile l'uso di risorse idriche per la propria casa, in particolare quelle provenienti dai propri rubinetti e soffioni doccia.

L'Italia purtroppo è campione negli sprechi idrici. Secondo l'ultima indagine di Repubblica, in Italia si sprecano 9 miliardi di litri d'acqua: cioè 220 litri pro capite al giorno, contro una media europea di 165 litri, secondo il Sole24Ore. Un primato che è meglio evitare a tutti i costi, specie con gli allarmi siccità e con l'inquinamento sempre più esteso delle falde acquifere nostrane.

Questo bonus rubinetti si presenta come un'agevolazione fiscale per tutte le spese inerenti a questo risparmio idrico, ovvero:

installazione e sostituzione di rubinetti,

e sostituzione di rubinetti, sostituzione di soffioni doccia,

di soffioni doccia, messa in opera di vasi di ceramica.

Tutti questi lavori permetteranno l'installazione di dispositivi che, per forza di cose, non potranno erogare più di un tot di litri d'acqua al minuto. Anche perché questo è il principale requisito.

L'ADE chiarisce infatti sui seguenti requisiti per il bonus rubinetti:

l'agevolazione è prevista solo per lavori relativi al risparmio idrico (installazione di sanitari, rubinetterie...);

(installazione di sanitari, rubinetterie...); gli impianti installati dovranno garantire una portata idrica inferiore a 6-9 litri al minuto massimo;

al minuto massimo; l'agevolazione non va oltre i 1000 euro per contribuente .

. le spese dovranno riferirsi all'anno precedente a quello in cui si fa richiesta.

Ma facciamo ulteriore chiarezza su tutti questi punti in merito, come ha fatto Fiscali Focus nel suo video approfondimento su Youtube.

Bonus rubinetti 2022: come funziona il risparmio idrico e per quali spese è previsto?

Il bonus rubinetti 2022 funziona come agevolazione disposta dall'Agenzia delle Entrate, e consiste nell'avere fino a 1000 euro di rimborso per tutte le spese inerenti al rifacimento e all'installazione di nuovi sanitari.

Ma bisogna fare attenzione a quali sanitari si possono acquistare e installare. Sono ad esempio previsti impianti quali:

nuovi apparecchi sanitari a scarico ridotto,

nuovi apparecchi a flusso d'acqua limitato.

Questo significa che non potrai comprare più sanitari in ceramica, rubinetteria, soffioni e colonne doccia se non rispettano questi requisiti.

Se i vasi sanitari non garantiscono uno scarico con volume massimo di 6 litri, non solo non avrai diritto al bonus rubinetti 2022, ma tutte le spese relative a fornitura, posa in opera, opere idrauliche e murarie ivi collegate (smontaggio e dismissione compresi) saranno a carico tuo!

E questo vale per rubinetti, miscelatori per bagno e cucina: se superano una portata di 6 litri al minuto, perdi il bonus rubinetti 2022.

Diversamente, le colonne e i soffioni doccia possono essere tollerati fino ad una portata massima di 9 litri al minuto. Oltre a questo limite, scatta la perdita del diritto.

Bonus rubinetti 2022: ecco cosa non è previsto nei requisiti dell'ADE

Non provare ad aggiungere nelle spese per la richiesta del bonus rubinetti 2022 eventuali acquisti o installazioni di suppellettili come piatto doccia, sedile del wc e copri vasi per il bidet. Sono tutte spese non contemplate, a rischio anzi di recessione della richiesta.

Ricordiamo inoltre che questo bonus rubinetti 2022 non costituisce reddito imponibile, e non va menzionato a fini di ISEE.

Purtroppo, per questo bonus già in molti si sono interessati, e negli ultimi tempi il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha segnalato un aumento della domanda imponente.

Può essere un problema, dal momento che questo bonus non è più richiedibile qualora i fondi venissero esauriti prima della sua scadenza originaria.

In quel caso, ti rimarrebbe davvero il bonus acqua 2022.

Bonus rubinetti 2022: ecco perché non confonderlo col bonus acqua 2022! Ecco i suoi requisiti

Non si può considerare il bonus acqua 2022 come un'alternativa al bonus rubinetti 2022, perché abbiamo davanti non un'agevolazione per lavori o interventi per la rubinetteria, ma per l'installazione di dispositivi atti a migliorare la qualità dell'acqua domestica.

Il bonus acqua 2022, o comunemente chiamato "bonus acqua potabile", è un credito d'imposta che prevede la copertura del 50% sulle spese relative a:

filtraggio,

mineralizzazione,

raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

Si tratta di un bonus fiscale, richiedibile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, facendo accesso alla propria area riservata tramite SPID, CIE o CNS.

In molti lo confondono col bonus rubinetti 2022, o a sua volta col bonus idrico 2022, col rischio di non beccarsi poi un credito effettivo da 1000 euro, ma un credito d'imposta.

Il credito d'imposta è un credito a cui hai diritto nei confronti di un'ente pubblico, in questo caso l'ADE.

Non ha nulla a che vedere con voucher o contanti: è solo una riduzione prevista dal tuo prelievo fiscale. Teoricamente spendi comunque, perché richiede che tutte le spese siano già state contabilizzate. Semmai non spenderai dopo in sede fiscale, qualora dovessi versare delle imposte.

Attenzione però ai massimali. Come credito d'imposta al 50%, l'Agenzia delle Entrate ha tra i suoi requisiti il rispetto di due massimali, previsti a seconda del richiedente.

Per i soggetti giuridici, cioè i normali contribuenti, è previsto un massimale di spesa intorno ai 1.000 euro. Mentre per gli "enti commerciali e non" è previsto un massimale di spesa fino a 5.000 euro.

In questa categoria sopramenzionata vi rientrano non solo gli esercenti commerciali, e quindi i propri negozi, ma anche gli edifici degli enti istituzionali, le imprese, le botteghe relative alle arti e alle professioni. Mentre per "enti non commerciali" si riconoscono gli enti religiosi, purché accreditati a livello statale.

Se invece vuoi solo un credito da 1.000 euro, dovrai rimanere col bonus rubinetti. Anche perché col bonus idrico 2022 potresti rischiare di confonderti con un "bonus idrico" previsto solo per le bollette.

Bonus rubinetti 2022: occhio alle alternative, anche per la bolletta energetica!

Il bonus rubinetti 2022 viene chiamato anche "bonus idrico", ma in questo caso c'è un ulteriore bonus che prevede, invece di un contributo per i lavori sulla rubinetteria, un contributo ma per le bollette dell'acqua.

Oltre al famoso bonus luce e gas, potrai richiedere uno sconto fino al 30% sui costi dell'acqua domestica, ma solo se hai l'allaccio all'acquedotto comunale, e se hai un ISEE inferiore a 8.265 euro (massimo 20.000 euro se hai più di quattro figli a carico).

Ricordiamo che questo bonus è valido soltanto nei Comuni o nelle Regioni in cui è tutt'ora disponibile l'accesso al bando per la richiesta. Se vuoi avere ulteriori informazioni, e sapere qualcosa sui requisiti in merito, ti consiglio questo approfondimento.