Sono molteplici i “Bonus” che in questi mesi sono stati ideati dal Governo guidato da Mario Draghi per cercare di sostenere imprese e famiglie in questa situazione molto complicata dal punto di vista economico e sociale per la pandemia da Covid-19. Tra questi è in arrivo anche il Bonus Sanificazione versione 2021. Si tratta di un bonus che in realtà è un ritorno perchè va a modificare la misura che era già stata prevista per il 2020.

Vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio, in che cosa consiste la misura e come si può fare per accedere al Bonus Sanificazione. Il Bonus Sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale è confermato anche per il 2021.

Ma questa agevolazione per titolari di partita Iva e di altre realtà che esamineremo nel dettaglio nel prosieguo dell'articolo ha una decurtazione. La percentuale dovrebbe essere ridotta rispetto a quanto era previsto nel 2020. Per la somma è stata previsto uno stanziamento complessivo di 200 milioni di euro.

Bonus Sanificazione, la versione del 2020

Il Decreto Rilancio del precedente Governo guidato da Giuseppe Conte aveva introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che nella fase più acuta dell'emergenza e in quella immediatamente successiva hanno adottato delle misure di sanificazione degli ambienti di lavoro e prevedendo anche l'acquisto di dispositivi di protezione.

Per accedere al credito d'imposta erano stati definiti dei criteri ben precisi con i contribuenti che dovevano comunicare le seguenti informazioni all'Agenzia delle Entrate.

In primis dovevano comunicare l'ammontare delle spese che erano state sostenute fino al mese precedente rispetto alla data nella quale veniva effettuata la comunicazione.

Si poteva anche accedere fino al 31 dicembre 2020 comunicando l'importo che si era messo in previsione per le spese da sostenere in un periodo successivo rispetto al giorno della comunicazione.

Bonus Sanificazione 2021 ora approvato in commissione Bilancio alla Camera

Nei giorni scorsi è stato presentato e approvato alla commissione Bilancio della Camera un emendamento al Decreto Sostegni Bis. L'emendamento interviene sul tema del Bonus Sanificazione versione 2021.

Il Bonus Sanificazione è un bonus che è stato introdotto nel 2020 e dà incentivi all'acquisto di dispositivi di protezione. La misura si sostanzia in un credito d'imposta che viene dato alle imprese. Nella sua versione relativa al 2020 il Bonus è stato stabilito nella misura del 60% rispetto alla spesa che è stata sostenuta con il credito d'imposta che non può andare oltre i 60.000 euro.

Nella fase relativa al 2020 il beneficio era stato riconosciuto a diverse categorie ben specifiche. I titolari di Partita Iva, soggetti che portano avanti attività di impresa, arte e professione.

Ma anche enti non commerciali compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli enti del terzo settore. Infine la misura era concessa anche a strutture ricettive non alberghiere e che abbiano un'attività non a carattere imprenditoriale e che siano dotate di un codice identificativo. Fin qui il Bonus in versione 2020.

Bonus Sanificazione, versione 2021: i cambiamenti

Il Bonus Sanificazione ritorna anche nella sua versione 2021. Con la ripartenza di tante attività economiche e visto l'allentamento di molte misure restrittive legate alla pandemia, il Decreto Sostegni Bis ripresenta il Bonus Sanificazione. Il Bonus viene riproposto anche per le spese sostenute nel corso del 2021.

La misura è ritoccata con gli emendamenti proposti al Decreto Sostegni Bis che sarà prossimamente convertito in legge. La misura presenta ora una agevolazione però pari al 30% rimanendo fermo il punto che il credito d'imposta spetta a ciascun beneficiario fino ad un massimo di 60.000 euro.

Per i beneficiari non dovrebbero esserci particolari novità: dovrebbe trattarsi ancora delle stesse categorie per le quali il contributo era stato previsto nel 2020 ovvero titolari di Partita Iva, soggetti che portano avanti attività di impresa, arte e professione.

Ma anche enti non commerciali compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli enti del terzo settore. Infine la misura è concessa anche a strutture ricettive non alberghiere e che abbiano un'attività non a carattere imprenditoriale.

Tali soggetti, tuttavia, possono rientrare nel novero dei beneficiari solo se in possesso di un codice identificativo ben specifico.

Bonus Sanificazione, le spese che sono ammesse al Bonus

Vediamo quali sono le spese ammesse al Bonus Sanificazione edizione 2021. Le spese che fanno maturare questo beneficio sono le seguenti:

spese di sanificazione delle realtà lavorative, sia degli ambienti di lavoro che degli strumenti di lavoro

delle realtà lavorative, sia degli ambienti di lavoro che degli strumenti di lavoro somministrazione di tamponi alle persone che sono impegnate nelle attività lavorative e istituzionali da parte dei soggetti che sono stati ammessi al beneficio

alle persone che sono impegnate nelle attività lavorative e istituzionali da parte dei soggetti che sono stati ammessi al beneficio acquisto di prodotti disinfettanti e detergenti

acquisto di dispositivi di protezione individuale come guanti, mascherine, occhiali protettivi, visiere, calzari e tute di protezione. Ovviamente tutti questi prodotti devono essere conformi ai requisiti di sicurezza che sono previsti e presenti da parte delle normative europee

come guanti, mascherine, occhiali protettivi, visiere, calzari e tute di protezione. Ovviamente tutti questi prodotti devono essere conformi ai requisiti di sicurezza che sono previsti e presenti da parte delle normative europee acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale , quali barriere e pannelli protettivi, comprese le eventuali spese di installazione.

, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le eventuali spese di installazione. acquisto di dispositivi di sicurezza non ricompresi in una delle categorie precedenti. Ad esempio possono appartenere a questa categoria termometri e termoscanner.

Per quel che riguarda il primo punto l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che l’attività di sanificazione può avvenire anche in economia in maniera interna avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro della persona per le ore effettivamente impiegate a svolgere questo lavoro.

L’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

Il credito di imposta che viene erogato può essere utilizzato in fase di dichiarazione dei redditi oppure in compensazione nel modello F24. Ma su questo aspetto ci torneremo meglio tra poco.

Bonus Sanificazione, i tempi delle spese

Il credito di imposta per le spese di sanificazione e per acquistare dispositivi di protezione individuale viene riconosciuto per le spese che vengono effettuate nel seguente periodo:

per i mesi da giugno 2021 fino ad agosto 2021.

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative della norma, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa, fissato in 200 milioni di euro.

È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenute (dichiarazione presentata nel 2022 per l’anno d’imposta 2021). In alternativa, può essere sfruttato in compensazione tramite modello F24 senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti.

Il Bonus non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta verranno stabiliti con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, anche al fine del rispetto del tetto di risorse messe a disposizione (200 milioni di euro).

Bonus Sanificazione e tempi del Sostegni Bis in parlamento

Il Decreto Legge Sostegni Bis è approdato in questi giorni alla Camera.

Il testo aveva in programma la prima lettura a Montecitorio lunedì 12 luglio ed è altamente probabile che venga blindato dall'esecutivo guidato dall'ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi attraverso la procedura del voto di fiducia.

Il testo deve poi passare anche al Senato ma è quasi certo pensare che non ci saranno ulteriori modifiche visto che il termine ultimo perchè le misure vengano convertite in legge è fissato per il 24 luglio.

Nel corso della seduta del 12 luglio si è deciso che il Decreto Sostegni Bis debba tornare in Commisione.

La richiesta è stata avanzata al termine della discussione generale in Aula dal relatore, Giuseppe Buompane (Movimento 5 Stelle), che ha parlato di “una nota” arrivata dalla Ragioneria generale dello Stato “per correzioni in ordine ad alcune coperture”. Quindi il testo al momento ritorna in commissione prima di approdare nuovamente in aula per il voto.

E' immaginabile che tutto questo avvenga in tempi brevi viste le tempistiche di approvazione generale necessarie di cui abbiamo appena parlato.

Decreto Legge Sostegni Bis: gli altri emendamenti approvati

Intanto da analizzare che anche altre modifiche sono state introdotte in queste settimane al Decreto Sostegni Bis che ha ottenuto il via libera della commissione Bilancio della Camera.

Da segnalare che in questo passaggio in commissione parlamentare sono stati inseriti alcuni emendamenti che vanno a modificare il provvedimento originario. Sono stati inseriti e approvati alcuni emendamenti proposti dal Governo e dalla maggioranza parlamentare che sostiene l'esecutivo guidato da Mario Draghi.

Tra queste misure segnaliamo qui quelle più importanti al fianco del Bonus Sanificazione al quale abbiamo dedicato la maggior parte di questo articolo.

Da segnalare che sono stati stanziati 350 milioni per l’ecobonus auto, che viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021.

Approvato inoltre lo stop all’Imu per il blocco sfratti: nel caso in cui, nel 2021, uno sfratto per morosità sia stato sospeso a causa dell’emergenza Covid-19, i proprietari dell’abitazione non dovranno pagare l’Imu per il 2021.

Nel 2021 infine verranno messi a disposizione contributi a fondo perduto per un totale di 60 milioni per le imprese che operano nei settori wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie.

Un settore che è stato fortemente penalizzato dallo stop alle cerimonie, diretta conseguenza delle misure di contenimento del contagio.