Bonus in detrazione Irpef da ottenere ancora per poco: parliamo di un bonus da 8.000 euro massimi che è stato molto sfruttato in questi mesi e che gli italiani di certo non vorranno perdere, ma che viene tagliato a soli 2.500 euro a partire dal 1° gennaio 2021. Ecco come averlo!

Bonus in scadenza: 8.000 € solo fino al 31 dicembre 2021 e senza ISEE!

Una ghiotta occasione per i cittadini italiani, perché si tratta di un bonus molto interessanti, facile da ottenere e ancora per poco molto generoso!

Parliamo naturalmente della Legge di Bilancio, perché si sa, quando succede qualcosa in questo periodo è sempre riconducibile alla Legge di Bilancio. In questo caso parliamo del documento che spiegherà cosa ha intenzione di fare il Governo nel 2022 e soprattutto con quali risorse.

Il 2022 sarà un anno chiave: la ripresa dopo la pandemia (si spera) e la campagna vaccinale che sembra aver dato gli effetti sperati, i fondi europei in arrivo grazie al Next Generation EU, la crescita dell'economia che fa ben sperare... ci sono tutti i presupposti per essere quanto meno un po' più ottimisti.

Non è per nulla semplice il ruolo ricoperto dal Governo in questo periodo (ed anche dal Governo precedente che ha dovuto far fronte ad una sfida inimmaginabile), ma ora bisogna guardare al futuro e capire come possiamo tornare a crescere dopo questo enorme shock.

Tra le tante questioni in discussione c'è certamente anche quella dei bonus: da quelli erogati dall'INPS a quelli che invece funzionano in detrazione d'imposta, come per esempio il famosissimo Superbonus, ma anche il bonus facciate ed il bonus mobili.

Bonus importanti per le famiglie italiane che potrebbero cambiare il 2022 dal punto di vista economico. Alcune di queste misure, però, vanno verso una scadenza al 31 dicembre 2021 e non si sa ancora quale sarà il loro destino nel 2022, soprattutto perché le risorse vanno gestite in maniera molto, molto oculata.

Non è solo una questione economica, però, anzi: c'è sicuramente la volontà del Governo di investire le risorse in maniera razionale e giustificata, anche per richiesta dell'UE stessa, ma se veramente andiamo incontro ad un periodo di ripresa anche le scelte di questo genere devono andare in quella direzione.

Smettere di sostenere determinati settori di colpo con la pretesa che continuino a camminare con le loro gambe (sicuramente fragili) è certamente rischioso e rischia di essere un grande autogol. Per giungere a queste conclusioni, però, dobbiamo aspettare.

Vediamo prima cosa accadrà nel 2022 e poi quali saranno gli effetti di tali scelte.

Bonus in scadenza: come funziona il bonus mobili ed elettrodomestici

Il focus principale di questo articolo è sul bonus mobili ed elettrodomestici, ma non è in realtà l'unico bonus pronto a cambiare radicalmente a partire da gennaio 2022. Infatti, questo bonus vedrà cambiare il tetto massimo della detrazione, mentre altri cambieranno sotto altri punti di vista.

Tornando al bonus in sé, parliamo di una misura che somiglia molto agli altri bonus edilizi, ormai abbastanza noti ai cittadini italiani. Il funzionamento è pressoché identico, con la modalità della detrazione d'imposta, che non è altro che uno sconto sull'Irpef annuale da pagare.

Il bonus copre una serie di spese, in particolare per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici come dice il nome, e di esse restituisce praticamente la metà, essendo la percentuale di detrazione al 50%.

Tutti questi bonus funzionano con questa modalità e sono cumulabili tra loro. Inoltre, non richiedono il rispetto di alcun requisito soggettivo, in quanto qualunque cittadino può usufruirne senza particolari vincoli. Non è infatti richiesta la Dichiarazione ISEE.

L'unico vero vincolo che lo Stato mette su questi bonus è la cittadinanza italiana, la dimostrazione delle spese sostenute e la conformità degli interventi effettuati.

Il vero limite di questo specifico bonus, però, è che per usufruirne è necessario che la casa sia stata oggetto di ristrutturazione straordinaria, altrimenti non si può accedere al bonus. Un requisito non troppo semplice da rispettare, ma soprattutto un aspetto che complica un po' i piani dei cittadini.

Infatti, per quanto il bonus sia generoso, è difficile immaginare di realizzare una ristrutturazione apposta per usufruire di questi 8.000 euro massimi in detrazione. Piuttosto, approfitterà del bonus solo chi ha già intenzione di ristrutturare una abitazione e ne approfitta per rinnovare mobili ed elettrodomestici.

Bonus in scadenza: quali spese sono ammesse?

Andando più nello specifico, quali sono le spese ammesse per questo bonus? La misura si divide esattamente in due, perché da un lato c'è tutta una serie di elementi di mobilio e dall'altra gli elettrodomestici. Mentre per la prima categoria non ci sono vincoli, per la seconda è necessario che essi rispettino la classe energetica richiesta.

Infatti, il bonus elettrodomestici ha l'obiettivo di modernizzare le case degli italiani, permettendo di acquistare elementi indispensabili per la casa che siano anche sostenibili, cioè che consumino poco. L'altro ramo di questo bonus lascia invece più libertà, dando praticamente zero vincoli nella scelta del bene preferito.

I mobili inclusi nel bonus sono: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono invece considerati nel bonus porte, pavimenti, tende e tendaggi o qualsiasi altro complemento d'arredo non elencato in precedenza.

Gli elettrodomestici inclusi, invece, sono i seguenti: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Essi devono essere di classe A+ o superiore, ad eccezione dei forni che devono essere di classe A o superiore. Ricordiamo che all'interno delle spese si possono includere anche quelle di trasporto e montaggio dei beni elencati.

Bonus in scadenza: cosa succede nel 2022 al bonus mobili ed elettrodomestici?

Ora parliamo della proroga di questo bonus, dato che si tratta di una nota veramente dolente. In realtà, va detto che la proroga del bonus ad un certo punto non era neanche scontata... anzi. Era previsto che il bonus scadesse definitivamente al 31 dicembre 2021 senza proroghe.

Poi il Governo ha cambiato idea, un po' come ha fatto per il bonus facciate, tornando sui propri passi. La scelta propende semplicemente per un processo più graduale di addio a questi bonus, motivo per cui non lo si cancella ma lo si riduce.

In questo caso, però, in maniera abbastanza drastica.

La spesa massima consentita nel 2021 è pari a 16.000 euro che, con il 50% di detrazione, significa un massimo ottenibile pari a 8.000 euro. Nel 2022 invece la spesa massima scenderà a soli 5.000 euro, portando la detrazione massima (sempre al 50%) alla ben più bassa cifra di 2.500 euro.

Un taglio clamoroso che fa immaginare che l'idea del Governo, se ancora sarà in carica, sia quella di cancellarlo nel 2023. In ogni caso, c'è ancora un intero mese per sfruttare il bonus mobili ed elettrodomestici alla cifra più elevata, cioè fino agli 8.000 euro.

Come? Semplicemente per questo bonus fa fede la data di pagamento, in quanto non ci sono particolari vincoli tempistici come invece accade con il Superbonus 110%. Quindi, è sufficiente effettuare il pagamento entro il 31 dicembre per non aver alcun tipo di problema e sfruttare al massimo la detrazione.

Per qualsiasi pagamento successivo la detrazione scenderà come spiegato a 2.500 euro, senza possibilità di ottenere di più in alcun modo.

Bonus in scadenza: sopravvivono sconto in fattura e cessione del credito

Una buona notizia è però relativa a due modalità di fruizione del bonus alternative alla semplice detrazione Irpef, vale a dire lo sconto in fattura e la cessione del credito.

La detrazione funziona in maniera semplice: se si matura una detrazione, per esempio, di 7.000 euro si riceveranno 700 euro di sconto sull'Irpef da pagare per dieci anni.

Lo sconto in fattura, invece, permette di scontare direttamente la fattura dell'impresa da cui si stanno acquistando i beni oggetto di bonus. Significa che non bisogna anticipare la cifra per poi vedersela restituire sotto forma di detrazione, ma piuttosto si riceve uno sconto diretto.

Decisamente più comodo, potremmo dire, ma non è tutto qui. C'è anche la possibilità di usufruire della cessione del credito, una modalità ancor più liquida per ottenere subito quanto speso, ma ovviamente coinvolgendo un ente bancario ci sono da pagare anche gli interessi.

Queste nuove modalità sono state previste per tanti bonus e sono sicuramente molto utili per i cittadini, soprattutto per misure economicamente più impegnative come il bonus facciate ed il Superbonus 110%.

Bonus in scadenza: attenzione al bonus facciate!

Un altro bonus molto delicato è il bonus facciate, quello che permette di recuperare il 90% delle spese per il rifacimento delle facciate esterne dell'abitazione, compresi i lavori di pulitura e tinteggiatura. Le facciate esterne sono quelle semplicemente visibili dalla strada o da suolo pubblico.

Anche questo bonus è stato rinnovato per il 2022 (manca solo l'ufficialità), ma scenderà in maniera sostanziosa la percentuale di detrazione, che andrà solo al 60%. Una notizia certamente negativa, ma non è tutto perduto.

Infatti, a differenza del Superbonus 110%, non è richiesto lo Stato di Avanzamento Lavori al 31 dicembre, ciò significa che basta aver pagato prima di tale data per usufruire comunque del 90%, anche se i lavori si dovessero protrarre oltre. L'importante è che vengano portati a termine.

Il Superbonus, che invece è molto più complesso, lo abbiamo trattato in un articolo a parte: Superbonus 110%: sì di Draghi alla proroga senza ISEE!