In questa prima articolo di due, scopriremo moltissimo bonus che è stato possibile richiedere o che sono ancora disponibili da richiedere nel 2021. Scopri quali sono scaduti, quali scadranno a breve, a quanto ammontano e come richiederli!

È evidente a tutti: non è ancora il momento di urlare allo scampato pericolo. La situazione, soprattutto con la variante Delta, è appesa ad un filo.



Il covid - e la conseguente pandemia - potrebbero rimandare indietro mesi e mesi di sudatissimi successi. Proprio

Proprio per questo il Governo ha cercato di stanziare quanti più bonus possibili per permettere a moltissime categorie lavorative e non solo di ripartire e far cigolare gli ingranaggi stanchi dell’economia italiana.

In questi due articoli – divisi in parte 1 e 2 - faremo un breve excursus su tutti i bonus in scadenza del 2021.

Come leggiamo anche su donnesulweb e consumatori.it, questi bonus, stabiliti dal governo tramite una legge di bilancio annuale o grazie a dei Decreti, stanno per scadere entro la fine del 2021; quindi se vedete in questa lista il nome di bonus di cui volevate usufruire, affrettatevi!

Bonus facciate 2021

Questo bonus consiste in un incentivo al rifacimento delle facciate degli immobili, è stato rinnovato entro la fine dell’anno 2021 e consente di ricevere una detrazione d’imposta pari al 90% dei costi necessari ad interventi di recupero o restauro della facciata esterna dell’edificio.

Questa agevolazione prevede un ritorno tramite dieci quote annuali dello stesso medesimo importo per dieci anni, da scontare durante la dichiarazione dei redditi.

Ciò è valido per tutti i titolari di un diritto reale sull’immobile su cui sono effettuati i lavori.

Bonus ristrutturazione 2021

Il bonus ristrutturazione 2021 è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2021, ma attenzione, mancano oramai solo quattro mesi alla sua fine.

Questo bonus consente di attuare degli interventi di ristrutturazione della casa con agevolazioni fino al 50% delle spese sostenute, purché non si sfori il tetto massimo di 96 mila euro.

Si ricorda che è necessario conservare tutti i documenti che attestino l’effettiva esistenza dei lavori.

Bonus Mobili 2021

Il bonus Mobili è stato rinnovato fino al 2021 e consente una detrazione sull’Irpef del 50% sulle spese di acquisto di mobili nuovi.

Non solo mobili ma anche elettrodomestici, mobili e arredi per la casa, purché non si sfori l’importo massimo di 16 mila euro.

Bonus Elettrodomestici 2021

Subito a seguire, il bonus dentro al bonus. Difatti, il bonus elettrodomestici rientra nel bonus mobili sopraccitato e consente di ottenere fino al 50% di sconto su una spesa pari a 16 mila euro per l’acquisto di nuovi elettrodomestici.

Perché questo bonus sia valido, gli elettrodomestici devono essere usati e ubicati in un immobile che abbia subito una ristrutturazione prima della spesa egli elettrodomestici.

Quali sono gli elettrodomestici validi?

Frigorifero

Lavastoviglie

Congelatori

Forni

Stufe

Tutti rigorosamente di classe energetica non inferiore alla A+

Bonus Verde 2021

Questo bonus fa parte di quegli incentivi atti ad agevolare i lavori edilizi ed è stato rinnovato fino al 2021.

Con questo bonus è previsto uno sconto pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione del verde di balconi, terrazzi e aree dell’abitazione.

Il range massimo dell’importo rimborsabile è pari a 5 mila euro.

Ecobonus 2021

Anche questo bonus concerne i lavori di riqualificazione, questa volta energetica, effettuati su di una abitazione.

Questo bonus è stato confermato con la legge di bilancio 2021 fino alla fine dell’anno 2021 e consente di recuperare il 50% delle spese – se l’intervento interessa gli infissi e le schermature solari – mentre sale al 65% per interventi di installazione pompe di calore o scaldacqua.

Questo bonus è strettamente collegato al bonus 110, poiché se uno di questi lavori viene effettuato insieme ad un lavoro trainante, permette di poter richiedere il bonus 110.

Superbonus 110

Il superbonus 110 è un’agevolazioni sui lavori di ristrutturazione trainanti di casa. Esso è ufficialmente uno dei principali incentivi volti a riqualificare energeticamente gli edifici.

Funziona, di regola, come detrazione nella dichiarazione dei redditi, ma è concesso poterlo cedere a banche o finanziarie.

Bonus Caldaia 2021

Se si vuole sostituire un impianto di riscaldamento obsoleto, il bonus caldaia è quello che fa al caso.

Difatti, sia il costo della caldaia stessa che il prezzo dei lavori per installarla rientrano nell’incentivo stesso.

La detrazione tramite questo bonus rientra fra il 50% e il 65%, dipenderà dal tipo di intervento, per un importo massimo di spesa pari a 30 mila euro.

Anche in questo caso, se si effettua il lavoro insieme a dei lavori trainanti, si può rientrare nel superbonus 110.

Anche per questo bonus, il credito può essere utilizzato in quote annuali o essere cedute a terzi come banche o finanziarie.

Bonus zanzariere 2021

Anch’esso parte degli ecobonus di riqualificazione, anch’esso in scadenza nel 2021, il bonus zanzariere permette di acquistare delle zanzariere con una detrazione fiscale pari al 50% del costo di acquisto e installazione, purché queste schermino la luce sorale e migliorino l’efficienza energetica dell’immobile.

Questo bonus è valido solo per proprietari o affittuari di casa non in costruzione ma già accatastate.

Per poter ottenere questa detrazione bisognerà presentare i documenti che attestino la spesa in sede di dichiarazione dei redditi.

Bonus idrico 2021

Presente nella legge di bilancio 2021, prevede l’agevolazione per interventi di razionalizzazione delle risorse idriche in casa.

Consiste in un contributo fino a mille euro che permette la sostituzione dei sanitari – vasi, rubinetti e miscelatori – obsoleti, sia per bagno che per la cucina.

Viene conosciuto anche come il “bonus rubinetti”.

Bonus acqua potabile 2021

A tutti quelli che sono stanchi di comprare cestelli d’acqua e ritrovarsi bottiglie di plastica ovunque in casa, a quelli che l’acqua del rubinetto non piace proprio, ecco il bonus perfetto.

Il bonus acqua potabile 2021 permette di ottenere un credito fiscale del 50% su spese sostenute per acquistare e o installare sistemi di filtraggio dell’acqua potabile, migliorandone così la qualità e la mineralizzazione.

Bonus luce e gas 2021

Le agevolazioni in bolletta per le famiglie con ISEE bassi sono sempre esistiti, in sede di richiesta della DSU e dell’ISEE stessa, portando le bollette, si poteva richiedere il bonus.

Dal 2021, però, questo bonus viene automaticamente integrato a chiunque possieda dei requisiti ISEE idonei, senza dover così fare domanda.

Bonus Affitto 2021

Il bonus affitto 2021 è rivolto ai proprietari di casa che siano disposti a ridurre il canone di locazione agli inquilini.

E’ un credito d’imposta pari al 50% fino a 1200 euro annui.

Per poter ottenere questo bonus l’immobile deve superare dei determinati prerequisiti; la rinegoziazione deve essere comunicata dal proprietario dell’immobile stesso all’Agenzia delle Entrate se si vuole ricevere la detrazione, la quale potrà essere utilizzata durante la dichiarazione dei redditi.

Bonus affitto studenti 2021

Con un budget stanziato dalla legge di bilancio 2021 pari a 15 milioni, questo fondo prevede l’erogazione di contributi per le spese di affitto agli studenti fuori sede ufficialmente iscritti alle università statali.

La gestione di questo contributo è a carico delle università, le quali erogheranno la cifra se lo studente dimostrerà di avere un ISEE minore o uguale a 20 mila euro, di risiedere in un luogo diverso da dove si trova l’immobile e di non aver acceduto ad altri contributi pubblici per l’alloggio.

Bonus figli universitari INPS 2021

Più che un bonus è proprio una borsa di studio che viene assegnata tramite bando agli studenti universitario che siano figli di iscritti a determinate categorie di gestione INPS.

Questo importo può arrivare fino a 2 mila euro – varia in base al corso di laurea e/o specializzazione seguita dallo studente – il bando è stato valido fino al 1° marzo 2021 ed è stato possibile parteciparvi unicamente online, accedendo al sito dell’Inps.

Bonus bebè 2021

Lo sappiamo, con l’assegno unico per figli la maggior parte dei bonus per i figli potrebbe sparire, unificato sotto l’assegno unico, ma fino a fine 2021 il bonus bebè continuerà ad esistere e potrà essere richiesto da coloro che risultano idonei alla richiesta.

Ricordiamo che – fra le altre regole per richiederlo – vi è quello di presentare istanza entro i novanta giorni dall’entra in famiglia del bebè, che esso sia adottato o meno.

Bonus nido 2021

Se siete una famiglia con all’interno del vostro nucleo familiare almeno un figlio di età fino ai tre anni, avrete diritto – almeno per il 2021 – al bonus nido 2021.

Questo contributo serve per poter pagare la retta del nido ed è pari a 1500 – 3000 euro in base all’ISEE del nucleo familiare.

Per richiedere il seguente bonus bisognerà accedere all’apposita sezione tramite il sito dell’Inps.

Bonus nascita 2021

Anche questo bonus rientra nella categoria di quelli che potrebbero essere inglobati nell’assegno unico figli 2022, ad oggi però il bonus nascita 2021 è ancora attivo, perciò per tutti coloro che abbiano adottato o avuto un bambino da poco, verrà erogato un assegno di natalità.

Bonus babysitter 2021

Un aiuto destinato ai nuclei familiari aventi figli fino ai dodici anni di età, serve per poter pagare il servizio di baby sitting.

Questo bonus, che erogava un buono fino a 1200 euro ha chiuso le domande il 28 febbraio 2021.

Bonus mamma domani 2021

Questo incentivo per le donne in gravidanza, pari a 800 euro, è letteralmente un premio per i nuovi nati.

Può essere richiesto dalla gestante già al settimo mese di gravidanza fino e non oltre ai dodici mesi dalla nascita. Questo bonus non verrà rinnovato nel 2021.

Bonus mamme single 2021

Questo bonus, destinato alle ragazze madri, è un contributo pari a 500 euro mensili e tocca mamme single, disoccupate o con monoreddito.

Per madri con figli disabili verrebbe corrisposto in misura non inferiore al 60%.

Questa prima parte dei bonus in scadenza nel 2021 finisce qui, ma per chi fosse interessato a leggere del bonus cultura, bonus occhiali, bonus libri, bonus rottamazione e tanti altri in scadenza nel 2021, potete trovare la seconda parte di questo articolo qui.