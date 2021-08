Siete sicuri di conoscere tutti i bonus che il Governo ha stanziato per l'anno 2021? E siete certi di aver richiesto quelli che vi spettavano? Questa seconda parte della lista dei bonus 2021 in scadenza, vi permetterà di scoprire a quali bonus avete diritto e se siete ancora in tempo per richiederli. Buona lettura!

Come sappiamo – e come detto su donnesulweb.it e consumatori.it – molti di questi bonus non verranno rinnovati, ecco perché è importante poter scoprire a quali bonus 2021 in scadenza si ha diritto.

Art Bonus 2021

Questo bonus si trova sotto forma di credito d’imposta e viene elargito a chi effettua donazioni a sostegno dell’arte e della cultura nostrana.

Si tratta di un bonus pari al 65% della somma elargita per interventi di manutenzione o restauro di beni culturali.

Questa detrazione strizza l’occhio a chi cerca di salvaguardare e tutelare il nostro patrimonio culturale e quindi incentiva alla donazione per l’arte e la cultura.

Il governo ha creato una pagina apposita sul sito dove potrete scoprire come usufruire del credito d’imposta del 65% valido non solo per privati ma anche per imprese!

Bonus docenti 2021

Si tratta di un buono elargito ai docenti di un valore di 500 euro. Questo bonus è attualmente in scadenza, poiché per i docenti c’è tempo entro e non oltre il 31 agosto 2021 per poter spendere la cifra indicata.

Questo bonus può essere utilizzato per acquistare materiale come testi, libri, pc o per pagare la retta per iscriversi a corsi di laurea e non solo.

Quindi, insegnanti, affrettatevi!

Bonus Covid 2021

Con bonus covid 2021 si intendono tutte quelle manovre atte dal Governo al fine di poter sopperire alla pandemia e all’emergenza Covid che ha prostrato l’intera nazione e non solo.

Le manovre sopraccitate sono riconducibili all’incentivare l’assunzione di donne e giovani – spesso e volentieri svantaggiati in ambito lavorativo nel nostro paese – e la proroga della cassa integrazione per i lavoratori dipendenti, sebbene quest’ultima sia ancora un tasto dolente poiché ricollegabile allo sblocco dei licenziamenti.

Bonus sanificazione 2021

Il bonus sanificazione 2021 consiste in un’agevolazione del valore del 30% sulle spese attuate durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per sanificare ambienti, somministrare tamponi, acquistare dispositivi di protezione, termoscanner, igienizzanti, pannelli protettivi e disinfettanti.

Possono richiederlo:

imprese

professionisti

Enti – anche non commerciali

Questo bonus ha un range massimo pari a 60 mila euro di spesa; la spesa quindi verrà detratta -tramite credito d’imposta – del 30%.

Il sito dell’Agenzia delle Entrate ha creato una sezione ad hoc per il bonus sanificazione da cui si potrà fare direttamente richiesta.

Bonus affitto per imprese 2021

Il bonus affitti era inizialmente destinato solo agli affitti per privati, ma con il Decreto Legge Sostegni Bis il Governo ha immesso la possibilità di ottenere il credito d’imposta sugli affitti anche a chi affitta dal lato delle imprese.

L’agevolazione è pari al 60% del canone d’affitto e prende un range delle mensilità pagate da gennaio a maggio 2021.

E’ possibile richiedere il bonus affitto imprese se si è un’attività economica con un fatturato dell’anno 2019 inferiore ai 15 milioni di euro e se si può dimostrare che il proprio fatturato ha subito una riduzione pari al 30% nei 12 mesi antecedenti la richiesta, a causa del covid.

Il credito era richiedibile anche per tour operator e agenzie di viaggio ed è scaduto il 31 luglio 2021.

Bonus collaboratori sportivi 2021

Ne abbiamo parlato in modo molto più specifico e spiegando come richiederlo in questo articolo, il bonus collaboratori sportivi 2021 viene elargito ai collaboratori sportivi che hanno ridotto o cessato la loro attività per colpa del covid.

A coloro che rispecchiano questi standard spettano tre indennità, le quali verranno elargite da Sport e Salute.

Essendo un rinnovo del precedente bonus collaboratori sportivi 2020, il bonus collaboratori sportivi 2021 è in grado di elargire automaticamente a coloro che ancora si ritrovino nella stessa situazione un range massimo di 3600 euro – per chi nel 2019 ha percepito compensi superiori a 10 mila euro – e minimo di 1200 euro – per chi nel 2019 abbia ricevuto compensi inferiori a 4 mila euro.

Bonus stagionali 2021 di 2400 euro

Per tutti i lavoratori stagionali come gli stagionali del turismo, dei centri termali, gli autonomi e gli occasionali, il Governo ha stanziato un’indennità una tantum di 2400 euro.

La richiesta è stata fruibile fino al 30 aprile 2021.

Bonus lavoratori dello spettacolo 2021

Bonus una tantum anche per il lavoratori dello spettacolo che si vedranno elargire 2400 euro.

Questo bonus ha dei requisiti da rispettare:

essere lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con 30 giorni di contributi versati dal primo giorno di gennaio 20219 fino alla data di entrata in vigore del decreto – 23/03/2021 – e un reddito nel 2019 inferiore ai 75 mila euro e non essere titolari di pensione o avere contratti lavorativi

O essere lavoratori iscritti al fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri e avere un reddito inferiore a 35 mila euro per l’anno 2019.

Bonus e contributi per spettacolo viaggiante 2021

Grazie al ministro Dario Franceschini – ministro dei Beni Culturali – sono stati firmati due provvedimenti che diano sostegno anche agli operatori degli spettacoli viaggianti e dei circhi.

Sono stati stanziati ben 11 milioni di euro per questi operatori che a causa del Covid non hanno potuto lavorare per l’intero periodo pandemico.

Per i circhi i contributi spettano solo se le imprese possono dimostrare di aver cessato la propria attività a causa delle misure di contenimenti, mentre per gli spettacoli viaggianti il bonus verrà calcolato considerando anche la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nei comuni, luogo dove sostano gli impianti.

Bonus per gli stagionali di 1600 euro

Un’altra indennità una tantum destinata ai lavoratori stagionali, sia del turismo che dello spettacolo.

Questo bonus ha un valore pari a 1600 euro, può essere richiesta da tutti coloro che avessero già beneficiato di questa indennità con il bonus da 2400 euro stagionali, ovvero chi abbia dovuto cessare il proprio rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di uscita del Decreto Legge Sostegni Bis, ovvero il 26 maggio 2021.

Quindi, potranno beneficiarne i dipendenti stagionali degli stabilimenti termali, i dipendenti stagionali che non appartengano però al settore del turismo, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi senza partita iva e i venditori a domicilio.

Bonus lavoratori agricoli 2021

Questa indennità è stata pensata per tutti gli operai agricoli con contratti non a tempo indeterminato.

Purché si siano svolte almeno cinquanta giornate di lavoro nel 2020 e non si abbia un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o pensione alla data della richiesta e non percepire il Rem o il RdC, l’operaio agricolo potrà richiedere un bonus una tantum del valore di 800 euro.

Bonus 100 euro 2021 (Naspi)

Questo bonus, anche detto ex bonus Renzi, è previsto anche per disoccupati che stiano percependo la Naspi.

Questi 100 euro sono mensili e verranno erogati dall’Inps dal mese di febbraio 2021 per non più di 12 mensilità, quindi per un tetto massimo di 1200 euro annui.

Per poter accedere a questo bonus il disoccupato dovrà esser stato licenziato e non aver troncato volontariamente il rapporto di lavoro.

Questo bonus verrà applicato automaticamente e senza fare richiesta alla Naspi stessa da parte dell’Inps.

Bonus disoccupati 2021

In realtà questo è un termine ombrello per indicare le azioni svolte dal Governo per andare incontro alle esigenze dei nuovi disoccupati causa Covid.

Fra queste vi sono:

la proroga della Naspi di due mensilità aggiuntive

la proroga del Rem per tre mensilità aggiuntive

Nuovi fondi per il Reddito di Cittadinanza.

Bonus donne disoccupate 2021

Questo bonus serve per poter incentivare l’assunzione di donne disoccupate con un contratto di lavoro valido per almeno sei mesi.

Quindi, per tutti i datori di lavoro che assumeranno lavoratrici donne, vi sarà una riduzione del 100% dei contributi.

Questa agevolazione sarà valida per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato.

Fondo casalinghe 2021

Questo tipo di agevolazione non è un bonus monetario che le casalinghe possono incassare, ma un fondo stanziato per permettere alle casalinghe disoccupate di partecipare a corsi di formazione per accedere al mondo del lavoro.

Bonus partite iva 2021

Per i possessori di partita iva e lavoratori autonomi vi sono due esoneri da parte del Governo.

Il primo consiste nell’esonerare il proprietario di partita iva o lavoratore autonomo dal pagamento dei contributi per l’anno 2021, l’altro in un’indennità il cui acronimo è ISCRO, che avrà un importo compreso fra i 250 euro e gli 800 euro mensili.

Ovviamente, prerequisito obbligatorio è quello di poter dimostrare una diminuzione sostanziosa degli introiti a causa del Covid.

Bonus edicole 2021

Per tutte le attività che rivendano esclusivamente giornali e riviste, il Governo ha creato questo bonus.

La domanda andava presentata entro il 28 febbraio 2021 a impresainungiorno.gov.it

Il bonus aveva un valore monetario fino a 1000 euro e l’erogazione, per i beneficiari, è avvenuta tramite bonifico bancario.

Bonus lavoratori autonomi 2021 (Lombardia)

Questo bonus è stato stanziato direttamente dalla giunta della Lombardia e vede come protagonisti tutti i lavoratori autonomi che non posseggano partita iva, come i co.co.co e altri contratti occasionali.

E’ un contributo valido per tutti coloro che non abbiano potuto richiedere altri ristori stanziati dal Governo ed ha un valore pari a 1000 euro.

La procedura per richiedere il suddetto bonus è presente sul sito della regione lombarda.

Bonus resto al Sud 2021

Bonus valido per tutto il Sud Italia, è un incentivo atto a creare, sviluppare, sostentare nuove attività nelle regioni del Sud Italia.

Le principali regioni nel mirino di questo bonus sono: Sardegna, Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Abruzzo.

Questo bonus – che in alcune regioni può essere richiesto anche da persone aventi 55 anni – arrivare a coprire, in alcuni casi, fino al 100% delle spese sostenute per l’apertura di attività, specialmente se esse sono create da ex dipendenti, ex dirigenti e soprattutto donne.

Questo tipo di finanziamento arriva a stanziare fino a 200.000 euro per una società con 4 soci.

Bonus pubblicità 2021

Il bonus pubblicità – valido per l’anno 2021-2022 – prevede un 50% di ritorno economico, tramite credito d’imposta, per tutti gli investimenti pubblicitari effettuati.

Gli investimenti pubblicitari sono validi per:

pubblicità su giornali

pubblicità su quotidiani

pubblicità su periodi

pubblicità in radio

pubblicità in televisione

pubblicità su siti web

pubblicità online

Per poter ottenere questo bonus bisognerà compilare la dovuta pratica tramite l’F24.

Bonus chef 2021

Un bonus per poter permettere agli chef – magari rimasti fermi a causa del periodo – di aggiornarsi e migliorarsi attraverso corsi professionali.

Difatti, questo bonus chef 2021 permette di avere un ritorno – sotto forma di credito d’imposta – pari al 40% di ciò che si è speso per il pagamento di corsi professionali o per l’acquisto di macchinari inerenti la pratica di chef.

Il bonus ha un range d’importo entro cui sottostare ed è pari a 6000 euro.