Ormai siamo giunti al termine del mese di settembre e restano ancora tre giorni per richiedere alcuni Bonus previsti dal Governo. Con la data del 30 settembre, infatti, scadranno alcune agevolazioni previste per questo 2021.

Ormai siamo giunti al termine del mese di settembre e restano ancora tre giorni per richiedere alcuni Bonus previsti dal Governo. Con la data del 30 settembre, infatti, scadranno alcune agevolazioni previste per questo 2021.

Scopriamo insieme quali bonus stanno per scadere, ma prima vi lascio questo video molto interessante della Redazione di The Wam in cui l’aggiornatissimo Andrea ci spiega nel dettaglio come poter fare richiesta di questi bonus:

Bonus in scadenza: l’Assegno Unico Temporaneo

La data del 30 settembre 2021 fa da spartiacque tra la misura dell’Assegno Temporaneo per i figli minori elargita con gli arretrati, e la misura senza di essi. Cerchiamo di capire qualcosa in più:

La misura è stata introdotta in via sperimentale per il semestre luglio-dicembre 2021, con il decreto-legge 8 giugno 2021, numero 79. Si tratta della misura che anticiperà l’Assegno Unico e Universale che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022.

La misura universale è stata approvata lo scorso 30 marzo 2021 in Senato, con una netta maggioranza, per poi essere stata pubblicata ufficialmente il 1° aprile in Gazzetta Ufficiale.

L’Assegno Unico Temporaneo ha preso ufficialmente piede dal 1° luglio 2021. Questo può essere richiesto da tutti coloro che non percepiscono gli ANF, Assegni al Nucleo Familiare, ma anche dagli esclusi dai tanti sostegni elargiti da INPS, come le Partite Iva, gli incapienti e tutti i lavoratori autonomi.

Il bonus verrà pagato per tutte le sei mensilità solamente se la domanda verrà presentata all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale entro il 30 settembre 2021. A partire dal 1° ottobre l’assegno verrà corrisposto ugualmente, ma non verranno pagati gli arretrati.

Verrà, dunque, corrisposta la prestazione a partire dal mese di presentazione della domanda. Ad esempio, se farete richiesta a novembre, INPS vi corrisponderà due sole mensilità: quella di novembre e quella di dicembre.

Insomma, se non lo avete ancora richiesto, questi sono gli ultimi tre giorni per farlo. Richiederlo è molto semplice: basterà entrare nei servizi online dell’istituto previdenziale, accedervi con le vecchie credenziali, che scadranno anch’esse il 30 settembre, con lo SPID, la CIE o la CNS e andare nell’area dedicata.

Potrete anche contattare telefonicamente il Contact Center Integrato di INPS, oppure ancora chiedere aiuto agli enti di patronato. Le cifre erogate dall’istituto variano sulla base dell’ISEE e del numero dei figli.

Viene erogato il bonus a famiglie che hanno ISEE fino a 50 mila euro, oltre questa data non viene più corrisposto. Gli importi variano in base al numero dei figli, fino a due figli spetta un determinato importo, dal terzo figlio in su ne spettano altri.

Ad esempio, con un ISEE che parte da 7.000,01 € l’assegno verrà pagato in questo modo: 166.40 € a figlio fino a due figli, 216.40 € dal terzo figlio in su.

Infine, ricordiamo che l’Assegno Unico non deve essere richiesto dai percettori del Reddito di Cittadinanza, poiché a costoro INPS pagherà il bonus in automatico integrato alla prestazione.

Bonus in scadenza: le indennità una tantum Covid

Passiamo, poi, al secondo bonus che avrà scadenza il 30 settembre 2021. Non si tratta di un solo bonus, ma di molteplici. Stiamo, infatti, parlando delle indennità una tantum Covid previste dal decreto-legge Sostegni bis, il secondo dei decreti-sostegni pubblicato dal Governo capeggiato dal Premier Mario Draghi.

Sotto queste indennità raggruppiamo:

le indennità una tantum covid da 1.600 euro

le indennità una tantum covid da 800 euro

le indennità una tantum covid da 950 euro

Per quel che riguarda i primi bonus da 1.600 euro, questi seguono la scia delle indennità a favore di lavoratori in crisi economica, dovuta alle chiusure imposte dallo scoppio della pandemia di Coronavirus, già predisposte dai decreti Ristori, Rilancio ecc.

Le indennità una tantum covid erano state predisposte per un totale di 2.400 euro dal decreto Sostegni uno, pubblicato il 22 marzo 2021; con il secondo decreto-sostegni la cifra è stata abbassata di 800 euro, raggiungendo un totale di 1.600 euro.

Questo bonus è rivolto a tutti i lavoratori e le lavoratrici che svolgono le seguenti professioni:

stagionali e somministrati dei settori: turismo e stabilimenti termali;

stagionali che appartengono a settori differenti da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori intermittenti;

lavoratori autonomi occasionali;

lavoratori incaricati di vendite a domicilio;

lavoratori subordinati a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali;

lavoratori del settore dello spettacolo.

Questo bonus potrà essere richiesto entro e non oltre il 30 settembre 2021. Oltre questa data, infatti, si perderà il diritto ad averlo. Chi ha già percepito il bonus con il primo decreto-legge sostegni non dovrà fare domanda, INPS, infatti, corrisponderà in automatico il sussidio.

Qualora non l’aveste ancora fatto, invece, vi consigliamo di entrare nei servizi online di INPS, oppure di contattare il Contact Center Integrato o enti di patronato, per poter percepire l’indennità.

Il bonus può essere percepito anche da coloro che beneficiano del Reddito di Cittadinanza. Costoro, infatti, possono beneficiare del sussidio ad integrazione con il RdC. Cosa significa? Che INPS non effettuerà una somma RdC + Indennità da 1.600 €, ma il Reddito verrà integrato dell’indennità fino ad ottenere la cifra di 1.600 euro.

Le indennità da 800 euro e da 950 euro

Altri due bonus che sono stati predisposti dal decreto – sostegni bis sono le indennità per i lavoratori agricoli e quelli del settore della pesca e dell’acquacoltura. Entrambe le categorie, infatti, erano state escluse dal primo decreto-legge sostegni, ma dopo le rivolte dei lavoratori nelle piazze d’Italia, sono riuscite a trovare un posto nel nuovo decreto.

Come leggiamo dalla circolare INPS numero 90 del 29 giugno 2021:

“Il decreto-legge n. 73 del 2021, all’articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce un’indennità una tantum, pari a 800 euro, agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo.”

Per poi continuare:

“Il medesimo articolo 69 del decreto Sostegni bis, al comma 6, prevede una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.”

Entrambe le indennità potranno essere richieste all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale entro e non oltre il 30 settembre 2021 secondo le modalità sopracitate per gli altri bonus:

credenziali INPS, che scadranno il 30 settembre 2021

SPID, Sistema Pubblico d’Identità Digitale

TS-CN, Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi

CIE, la Carta d’Identità Elettronica

Il Bonus PC e Tablet da 500 euro

Quando parliamo del Bonus Pc e Tablet ci riferiamo a quel sostegno introdotto dal Governo in ausilio alle famiglie italiane, sia per quanto riguarda lo smart-working che per la DAD, la didattica a distanza, durante le chiusure imposte dalla diffusione della pandemia di Covid.

La misura ha avuto il suo ingresso tra i sostegni agli italiani lo scorso ottobre 2020 ed ha come scadenza il 1° ottobre 2021. Possiamo definire il bonus tablet e pc un aiuto economico del Governo alle famiglie per l’acquisto di:

una connessione internet ultraveloce

un personal computer

un tablet

Il bonus ha un valore di 500 euro e viene distribuito alle famiglie tramite un voucher che si presenta in questo modo: un voucher di 200 euro che servono per potenziare o acquistare la connessione internet ultraveloce, un secondo voucher di 300 euro per comprare un personal computer o un tablet.

Si tratta di un sostegno unico a nucleo familiare, pertanto non potrà essere richiesto da più membri della famiglia, ma solo da uno. Inoltre, non potrà essere frazionato, ma dovrà essere utilizzato nella sua totalità di 500 euro.

I requisiti per richiedere il bonus tablet sono tre: il primo riguarda il reddito che dovrà essere inferiore ai 20 mila euro ISEE; la famiglia dovrà avere una connessione che risulti inferiore ai 30 Mbit/s e, infine, dovrà abitare in una zona coperta da una connessione di almeno 30 Mbit/s.

In assenza dei requisiti non verrà elargito il bonus dal valore di 500 euro. Il Governo, per questo sussidio, ha previsto 204 milioni di euro, disponibili fino ad esaurimento scorte. Lo scorso luglio era stato fatto il 50% delle richieste per ottenere il bonus.

Inoltre, numerose regioni avevano già terminato i fondi a disposizione: Lombardia, Piemonte e le Marche.

Si può richiedere il bonus entro il 1° ottobre 2021 portando un’autocertificazione del proprio Indicatore della situazione economica equivalente, che ricordiamo dovrà essere inferiore a 20 mila euro, dopo essersi assicurati di rispettare i requisiti per la connessione e con l’obiettivo di sottoscrivere un contratto con un gestore di almeno 12 mesi.

Non si potrà sfruttare utilizzare il bonus in negozio, ma servirà entrare in contatto telefonico con un operatore che aderisce all’iniziativa del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico. Per sapere quali sono gli operatori che aderiscono all’agevolazione occorre iscriversi sulla piattaforma gestita da Infratel Italia.

INPS scade il PIN

Infine, vi ricordiamo che a partire dal 1° ottobre non potrete più accedere ai servizi online di INPS con le vecchie credenziali e il PIN che INPS vi aveva distribuito gli scorsi anni. Dal 20 ottobre 2020, infatti, l’istituto ha smesso di distribuire le credenziali in vista della rivoluzione degli accessi.

Dal 1° ottobre potrete accedere ai servizi online solo con: