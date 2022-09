Molti dei bonus scuola 2022-2023 per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico non possono ormai più essere richiesti. La maggior parte dei bandi regionali sono, infatti, stati chiusi. Ma non per gli studenti che vivono in una Regione italiana che ha riaperto i termini fino al 30 settembre. Ecco dove e come fare domanda.

Sono molti i bandi regionali chiusi per i bonus scuola 2022-2023 per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico.

Fatta eccezione per alcune Regioni, ad esempio Toscana ed Emilia Romagna, per le quali le scadenze per inviare la domanda per il bonus regionale sono fissate a fine mese o ad ottobre, molti altri bandi sono già scaduti.

Le famiglie con reddito basso, dunque, in alcuni casi non hanno più tempo per richiedere gli aiuti per l’acquisto dei libri di testo, mentre in altri c’è ancora la possibilità di inviare richiesta entro settembre.

A offrire questa opportunità è anche un’altra Regione che, considerato l’alto numero di richieste, ha deciso di riaprire i termini per l’invio delle domande online.

Stiamo parlando della Regione Puglia che, dopo la chiusura del primo bando il 29 luglio 2022, ha aperto una nuova finestra temporale per le famiglie che rispettano i requisiti. Per gli studenti di scuole superiori e medie ci sarà, dunque, più tempo per la fornitura gratuita di libri di testo e altro materiale scolastico.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui beneficiari del nuovo bando, i requisiti da possedere (incluso il valore dell’ISEE), le modalità per richiedere il contributo e le nuove date fissate per la scadenza.

Bonus scuola 2022-2023, riaperto il bando per gli studenti in questa Regione

L’acquisto di libri scolastici, così come di altro materiale didattico, rappresenta una delle spese che maggiormente vanno a pesare sul bilancio familiare. Quest’anno, poi, si tratta di un vero e proprio peso che molte famiglie devono sostenere mentre stanno già fronteggiando i rincari sulle bollette.

È proprio per questo motivo che le Regioni hanno pubblicato diversi bandi mettendo a disposizione i bonus scuola: agevolazioni, destinate alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche, per l’acquisto dei libri di testo.

Come già accennato, molti bandi regionali sono ormai scaduti. Altre Regioni, invece, danno l’opportunità di richiedere il contributo fino a fine settembre o anche, in alcuni casi, fino al prossimo mese.

Altre ancora, come nel caso della Regione Puglia, si è deciso di aprire un nuovo bando. Sono state moltissime le richieste pervenute per il bonus scuola (c’è stato un incremento di circa 10.000 domande rispetto allo scorso anno). Così, per offrire una nuova possibilità alle famiglie che non hanno fatto in tempo a inviare istanza, è stata aperta una nuova finestra temporale.

Dopo il bando chiuso il 29 luglio, dunque, gli studenti di medie e superiori residenti in Puglia avranno più tempo per richiedere il contributo. La nuova finestra temporale va dal 12 settembre al 30 settembre 2022.

Chi può richiedere il nuovo bonus scuola 2022-2023 della Regione fino al 30 settembre

A beneficiare del nuovo bonus messo in campo dalla Regione Puglia saranno le famiglie rimaste escluse dal precedente bando. È chiaro, dunque, che per ottenere il contributo economico sarà indispensabile tenere in considerazione i requisiti che davano accesso al bonus.

Si tratta di un aiuto riconosciuto alle famiglie meno abbienti e, soprattutto, di quei nuclei familiari che hanno residenza in Puglia. Come sappiamo, infatti, i bonus scuola sono regolati dai diversi bandi, contenenti i requisiti che cambiano da regione a regione.

In particolar modo, potranno avere accesso al nuovo bando gli studenti:

• che risiedono in Puglia

• iscritti all’anno scolastico 2022-2023 in una scuola secondaria di primo e secondo grado presente sul territorio regionale.

Bonus scuola 2022-2023 Regione Puglia per famiglie con ISEE basso

Quando parliamo dei bonus scuola 2022-2023 messi in campo dalle Regioni, ci riferiamo sempre a contributi pensati per le famiglie a basso reddito. Ciò significa che, oltre ai requisiti sopracitati, se si vuole ottenere il bonus è necessario anche essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità.

In particolare, per ottenere il bonus scuola è necessario essere in possesso di un ISEE pari o inferiore a 10.632,94 euro.

Al momento dell’invio della domanda online (a breve vedremo come fare ed entro quali termini) sarà la piattaforma stessa ad acquisire i dati sull’ISEE dalla Banca dati INPS. La famiglia richiedente, dunque, dovrà aver già presentato l’ISEE al momento dell’invio dell’istanza per il bonus scuola 2022-2023.

Come richiedere il bonus scuola 2022-2023 della Regione Puglia: domanda online

Come per molti altri bandi aperti da altre Regioni, anche l’invio della domanda per il contributo della Regione Puglia dovrà avvenire online.

Le famiglie che intendono beneficiare del contributo, dunque, dovranno collegarsi alla piattaforma apposita, raggiungibile all’indirizzo www.studioinpuglia.regione.puglia.it, andare alla sezione Libri di Testo a.s. 2022-2023 e compilare la domanda online.

Durante la compilazione verranno richiesti i dati personali così come l’importo speso per l’acquisto di libri scolastici e altro materiale didattico.

Per inviare la domanda ci sarà tempo a partire dalle 12.00 del 12 settembre. La piattaforma non sarà più disponibili a partire dalle 12.00 del 30 settembre 2022.