Nuovi bonus scuola per tutti gli studenti e gli universitari: Draghi e le Regioni confermano nuovi aiuti per le famiglie, con o senza ISEE. Quali sono le agevolazioni da richiedere subito? Bonus affitto, bonus trasporti pubblici e abbonamento, bonus cultura, borse di studio a livello regionale: fino a 5.000 euro per tutti. Una guida completa ai bonus scuola 2022.

Sono tantissimi i bonus scuola 2022 confermati dal Governo Draghi e dalle Regioni: gli studenti e gli universitari possono ottenere fino a 5.000 euro con o senza ISEE per risparmiare sulle spese relative all’acquisto di libri e testi scolastici, ma anche sulla visita a luoghi della cultura, per non parlare delle borse di studio erogate per merito o reddito.

L’ultimo provvedimento del Governo, inoltre, ha introdotto anche delle novità: gli studenti possono ottenere un bonus trasporto pubblico fino a 60 euro.

Inoltre, è stata confermata la detrazione sul canone di affitto fino a 2.000 euro per gli studenti o universitari, valida anche per la locazione di una sola stanza! Ancora aperti i termini per richiedere il bonus 500 euro per tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2021 (nati nel 2003).

Vediamo quali sono i bonus scuola 2022 per studenti e universitari da richiedere subito all’INPS, alle Regioni oppure all’Agenzia delle Entrate. Ultime notizie.

Bonus scuola 2022 per studenti e universitari: 60 euro di sconto sugli abbonamenti

Partiamo con un bonus scuola 2022 fresco, appena introdotto e confermato da Governo Draghi: stiamo parlando del nuovo bonus trasporto per l’abbonamento ai mezzi pubblici. Come funziona e chi può richiederlo?

Stando alle prime informazioni fornite dal Ministro Andrea Orlando, il bonus trasporto spetta a tutti gli studenti e ai lavoratori che possiedono un ISEE basso, sotto i 35 mila euro. L’agevolazione permette di ottenere uno sconto di 60 euro sull’acquisto di un solo abbonamento ai mezzi pubblici.

Nel decreto attuativo – in arrivo a breve – saranno chiarite le modalità per la richiesta e l’erogazione del beneficio. Il bonus trasporto pubblico si potrà ottenere solo fino all’esaurimento delle risorse a disposizione (100 milioni di euro).

Oltre alla nuova agevolazione, comunque, è possibile ottenere anche una detrazione sugli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici: è possibile recuperare il 19% delle spese sostenute (nel limite di 250 euro) all’interno della dichiarazione dei redditi annuale

Bonus scuola 2022 per studenti e universitari: contributo affitto fino a 2.000 euro

Sempre nell’ambito dei bonus scuola 2022 per studenti e universitari, esiste anche un’agevolazione che consente di risparmiare sul canone di locazione. La Legge di Bilancio ha confermato il bonus affitto 2022 per i giovani dai 20 ai 31 anni, studenti, universitari o lavoratori che possiedono un ISEE basso.

Grazie al contributo affitto, i giovani studenti o universitari con meno di 31 anni possono ottenere una detrazione fino a 991,60 euro sul canone, ovvero una detrazione del 20% sul canone di locazione fino a 2.000 euro (se superiore) limitatamente ai primi 4 anni dalla stipula del contratto.

Il beneficio si applica sia per gli affitti di un intero appartamento, sia per la locazione di una singola stanza: ideale, quindi, da sfruttare anche per gli studenti universitari fuori sede.

Per poter accedere al contributo sugli affitti è necessario possedere un ISEE sotto i 15.493,71 euro, e presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2022.

Bonus scuola 2022 per studenti e universitari: 500 euro senza ISEE per tutti!

Per tutti i ragazzi, gli studenti e i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2021 – ovvero coloro che sono nati nel 2003 – è ancora possibile inoltrare la richiesta per ottenere il bonus 500 euro senza ISEE previsto dallo Stato. Come funziona?

Grazie al bonus cultura si possono ottenere dei soldi erogati a livello statale da spendere per le proprie passioni e non solo. Una volta richiesto il bonus 500 euro tramite 18app (si accede solo con SPID), ogni studente avrà a disposizione un Portafoglio virtuale che potrà spendere come meglio crede.

Sono ammessi acquisti di libri o testi scolastici, riviste, abbonamenti a quotidiani e periodici, acquisti di prodotti audiovisivi, biglietti per concerti, eventi culturali, musei, mostre, spettacoli teatrali o cinematografici. Si potranno acquistare anche corsi di lingua straniera o altre tipologie di corsi per migliorare la propria formazione.

Un bonus scuola è destinato soltanto ai ragazzi che hanno compito 18 anni: la domanda per ottenere i 500 euro si può presentare fino al 31 agosto 2022, mentre il denaro si può utilizzare e spendere fino al 28 febbraio 2023.

Per avere qualche idea sulle spese ammesse con il bonus cultura, invitiamo a leggere i trucchi per utilizzare 18app su Amazon e Spotify.

Bonus scuola 2022 per studenti: le misure delle Regioni

Anche le singole Regioni italiane hanno introdotto dei bonus scuola 2022 per studenti e universitari: nella maggior parte dei casi si tratta di borse di studio erogate per merito, oppure per reddito, privilegiando le famiglie che possiedono un ISEE basso. Quali sono gli aiuti regionali?

Bonus scuola 2022 - Veneto

Partiamo con il contributo della Regione Veneto: è prevista l’erogazione di un bonus scuola a tutte le famiglie con ISEE sotto i 40.000 euro. Il beneficio spetta per i genitori dei ragazzi che frequentano – nell’anno scolastico 2021-2022 – la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, a livello statale o paritario.

Gli importi variano al variare del reddito e del grado di istruzione:

ISEE fino a 15.000 euro – 900 euro per la scuola elementare, 1.350 euro per la scuola media, 1.950 euro per le superiori;

ISEE compreso tra 15.001 e 30.000 euro – 390 euro per le elementari, 780 euro per le medie, 1.150 euro per le superiori;

ISEE compreso tra 30.001 e 40.000 euro – 310 euro per le elementari, 540 euro per le medie, 780 euro per le superiori.

La domanda per il bonus scuola dalla Regione Veneto si può presentare esclusivamente online entro il 9 giugno 2022.

Dote scuola – Friuli Venezia Giulia

Anche il Friuli Venezia Giulia eroga un contributo economico per tutti gli studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado nell’anno scolastico 2021-2022, esclusivamente a livello paritario. La famiglia deve possedere un ISEE non superiore a 33.000 euro.

A fianco al contributo Dote Scuola è prevista la possibilità di ottenere anche una borsa di studio fino a un importo massimo di 200 euro, solo per i nuclei familiari con ISEE sotto i 10.000 euro.

La domanda si può presentare esclusivamente online tramite SPID, CIE, o CNS: la scadenza è fissata al 16 maggio 2022.

Pacchetto scuola 2022 - Toscana

In Toscana gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado hanno la possibilità di ottenere dei sussidi economici previsti dal Pacchetto scuola 2022. La famiglia richiedente deve possedere un ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

Il contributo spettante a ciascun beneficiario è pari a 300 euro per ogni studente di qualsiasi classe di iscrizione, con la possibilità di ottenere fino a 5.000 euro per gli studenti che risiedono nei Comuni di Capraia Isola o Isola del Giglio (con limite ISEE 36.000 euro).

Ciascun Comune toscano ha previsto una scadenza diversa per la presentazione delle domande: indicativamente è possibile presentare la richiesta entro la fine del mese di maggio.

Bonus scuola 2022 - Puglia

La Puglia eroga un contributo economico per tutte le famiglie di studenti che frequentano le scuole superiori, a livello statale o paritario, e che possiedono un ISEE basso.

I requisiti da soddisfare per ottenere il bonus scuola dalla Regione Puglia sono:

frequenza di una classe della scuola secondaria di secondo grado – sede in Regione – nell’anno scolastico 2021-2022;

ISEE familiare non superiore a 10.632,94 euro.

Il contributo previsto per ogni famiglia è pari a 200 euro per ogni studente. Le domande si raccolgono esclusivamente online, a partire dal 9 maggio 2022, tramite SPID, CIE, o CNS.