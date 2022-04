Ecco una mini guida ai bonus senza Isee aggiornati ad aprile 2022, che è possibile ottenere subito, perché spettano a tutti di diritto. Sommando i valori di ogni singola agevolazione, possiamo quantificare un beneficio di circa 1.000 euro per ogni famiglia tipo, ad esempio con figli in età scolare oppure appena maggiorenni ma ancora a carico. Tutti gli aggiornamenti!

Ultimo aggiornamento datato aprile 2022, per questi bonus senza Isee, a cui tutte le famiglie possono accedere, senza alcun tipo di limite, dal punto di vista reddituale.

Chi dunque ancora non ha l’Isee oppure ha un reddito alto, che sfiora ad esempio i 40 mila euro e non intende presentarlo, ha comunque la possibilità di accedere a questi bonus, sia monetizzando in contanti sia in forma di sconto diretto al momento dell’acquisto del bene o servizio.

Denaro dunque, non detrazioni fiscali.

Si tratta di agevolazioni utili sia per la casa che per i figli, con molte novità alla luce dei nuovi decreti energia e dell’entrata in vigore del Family Act.

Per molti nuclei familiari in difficoltà è fondamentale conoscere queste informazioni, perché magari potrebbero rinunciare a priori nel presentare la domanda, pur avendone diritto, nella sbagliata convinzione che quei bonus non siano disponibili per loro.

Ecco dunque tutti gli aggiornamenti a oggi disponibili, per quanto riguarda questi bonus per genitori e figli ma anche per giovani coppie e studenti.

Il totale di tutte le agevolazioni qui presentate ammonta precisamente a 986,36 euro.

Ecco quali sono.

Bonus senza Isee: l’assegno unico e universale è con importo minimo di 50 euro al mese

Iniziamo dunque questa mini guida ai bonus senza Isee aggiornati ad aprile 2022, che è possibile ottenere subito, perché spettano a tutti di diritto. Sommando i valori di ogni singola agevolazione, possiamo quantificare un beneficio di circa 1.000 euro per ogni famiglia in cui siano presenti genitori con figli in età scolare e un neo maggiorenne.

E si tratta di accrediti di denaro sul conto o sconti diretti in fattura, non di detrazioni fiscali!

Partiamo da quella che è la più grossa novità di questo anno 2022, vale a dire l’assegno unico e universale per i figli a carico.

Il contributo economico da parte dello Stato va a tutte le famiglie, quindi senza distinzione tra chi lavora e chi è rimasto senza il posto di lavoro, tra di è dipendente e chi invece è un libero professionista o un lavoratore autonomo, comunque intestatari di partita Iva.

L’aiuto si concretizza in un accredito diretto sul proprio conto corrente, che avviene mensilmente, sempre tenendo in conto i possibili ritardi derivanti dall’inceppamento della macchina burocratica.

Il bonus viene erogato in favore dei figli a carico è la somma minima prevista ogni mese è di 50 euro. Se poi si decide di presentare l’attestazione Isee, allora l’importo si rivaluta sulla base dei parametri di riferimento.

La cifra minima spettante si associa a redditi alti, che sfiorano i 40 mila euro annui. Al di sotto di un reddito Isee di 15 mila euro invece, si ha diritto a un assegno mensile di 175 euro a figlio.

Il contributo va oltre i diciotto anni di età, se il figlio continua a studiare o si iscrive all’Università, rimanendo fiscalmente a carico.

Bonus senza Isee per contribuire alle rette dell’asilo nido: 136,36 euro al mese

Iniziamo con i bonus legati alla frequentazione di asili nido e in genere della scuola dell’obbligo, fino ad arrivare all’Università.

In particolare, chi ha un figlio con meno di tre anni di età e decide di iscriverlo all’asilo nido, ha diritto a un rimborso sulle spese che ammonta a 136,36 euro al mese, per undici mensilità.

Infatti il bonus asilo nido in questione prevede che, in assenza di Isee, il contributo minimo per aiutare i genitori sia di 1.500 euro. Anche chi ha un reddito elevato ha diritto a questa cifra.

Presentando invece l’attestazione Isee aggiornata al 2022, si può arrivare fino a 3.000 euro all’anno, vale a dire poco più di 272 euro al mese.

Senza dubbio rappresenta un aiuto economico non da poco, per tutti i genitori che lavorano e quindi hanno necessità di affidare il proprio bambino a una struttura privata di fiducia, magari solo per mezza giornata.

Considerando i prezzi delle grandi città, che per la sola presenza al mattino arrivano a rette di 400-500 euro al mese, appare evidente quanto questo bonus senza Isee risulti prezioso per una famiglia.

Non a caso in precedenza, il bonus ammontava a soli mille euro all’anno al massimo, mentre ora si è deciso di aumentare il contributo in gioco.

Basti pensare che nel 2016, il contributo previsto ammontava al massimo a mille euro all’anno. Oggi invece si è arrivati alla cifra di 3 mila euro, anche perché in città come Milano, la retta mensile di una struttura di questo genere, si aggira intorno ai 500 euro mensili.

È bene accertarsi per tempo che l’asilo presso il quale si è proceduto con l’iscrizione abbia tutto in regola, sotto il profilo burocratico, per poter far ottenere il rimborso di una parte delle rette ai genitori che ne hanno diritto.

Per tutti i bonus studenti messi a disposizione degli alunni delle scuole elementari, medie e superiori rimandiamo a questo articolo in cui presentiamo le nuove misure attive previste dal recente Family Act.

Bonus senza Isee per l’acquisto di un nuovo televisore: sconto immediato fino a 100 euro

Veniamo ora a un’altra tipologia di bonus senza Isee, differente dalle due appena presentate. Infatti l’assegno unico e universale si concretizza in un vero e proprio bonifico sul proprio conto corrente.

Il bonus asilo nido invece prevede il rimborso delle spese affrontate. In sostanza, è necessario conservare le ricevute di pagamento per poi inoltrare la richiesta per farsi rimborsare, direttamente sul sito dell’Inps.

Il bonus tv 2022 invece prevede uno sconto diretto in fattura, nel momento stesso in cui si procede con il pagamento del nuovo bene acquistato.

Più precisamente, lo sconto a cui si ha diritto è pari al 20% del prezzo di acquisto del televisore, fino a un massimo di 100 euro.

Ad esempio, se il nuovo apparecchio televisivo costa 200 euro, allora si ha diritto a 40 euro di sconto, al momento di pagare.

Quindi per ottenere lo sconto di 100 euro, il televisore in questione deve costare 500 euro.

Attenzione però, in quanto lo sconto si ottiene soltanto rottamando una vecchia televisione.

Ci sono alcuni negozi che si occupano personalmente del ritiro del vecchio apparecchio. In alternativa, è sufficiente recarsi presso l’isola ecologica per rottamare il televisore ormai inutilizzabile e presentare al negozio la certificazione di corretto smaltimento così ottenuta.

Bonus cultura per i neo maggiorenni: un bonus senza Isee del valore di 500 euro

Chi ha in famiglia un figlio che ha raggiunto da poco la maggiore età, può contare su un’entrata di 500 euro, da spendere in libri, prodotti musicali e in genere beni o servizi culturali.

Il cosiddetto bonus cultura è disponibile ogni anno ed è attualmente un bonus senza Isee.

Ne hanno diritto tutti coloro che hanno compiuto 18 anni entro la fine dell’anno solare precedente. Quindi, per quanto riguarda questo anno 2022, spetta a tutti coloro che sono diventati maggiorenni nel 2021.

Procedere con la richiesta è molto semplice. È necessario accedere al sito 18 App e inoltrare la propria richiesta. Le domande sono aperte dallo scorso 17 marzo e chiuderanno il 30 agosto.

I soldi presenti virtualmente sulla propria carta sono però spendibili fino a febbraio 2023.

C’è tempo dunque per decidere come spendere questi 500 euro, entrando in un negozio presente sul territorio oppure acquistando su Amazon ad esempio.

I prodotti disponibili sono davvero numerosi. Infatti, il ventaglio delle possibilità è ampio

corsi di musica

corsi di teatro

lingue straniere

libri

biglietti cinema

biglietti per il teatro

spettacoli dal vivo

riviste

musica registrata

prodotti dell’editoria audiovisiva

quotidiani e periodici.

La novità di quest’anno che riguarda proprio i quotidiani e i periodici è che si può utilizzare la carta anche per sottoscrivere abbonamenti online.

Per scegliere beni e servizi o conoscere tutte le strutture convenzionate con il bonus cultura, è sufficiente visitare il sito ufficiale, inserire i parametri desiderati e consultare la mappa che viene messa a disposizione.

Bonus senza Isee per andare alle terme: valore del voucher 200 euro

Presentiamo l’ultimo bonus senza Isee che in tanti avranno la possibilità di spendere fino a giugno 2022!

Per quanto riguarda questo bonus, abbiamo assistito a un vero e proprio ripescaggio, per così dire, dal momento che tutto sembrava definitivamente andato in scadenza, a febbraio 2022.

In realtà, la proroga approvata dal Governo rimette sul tavolo tutte le carte ancora da giocare.

Chiariamo subito i dubbi, dal momento che parlando di bonus terme si può fraintendere e credere di poter richiedere un nuovo bonus. Non è così, dal momento che solo chi aveva presentato la domanda entro la fine del 2021, ne ha diritto.

L’aggiornamento utile però è che, anche se non si ha avuto modo di usufruire del bonus entro febbraio 2022, ora si ha la possibilità di poterlo ancora utilizzare fino a alla fine di giugno.

La motivazione che ha fatto slittare i termini di scadenza è legata alle restrizioni imposte dalla pandemia. Ora che però lo stato di emergenza è terminato lo scorso 31 marzo, non ci sarà possibilità di poter godere di un’ulteriore proroga!

Motivo per cui è bene informarsi presso il centro termale a cui si era proceduto con l’inoltrare la richiesta e prenotare. A onor del vero, sono le strutture stesse che stanno contattando i beneficiari del bonus, per informarli appunto del fatto che è ancora possibile spendere 200 euro tutti per sé, scegliendo tra i vari servizi messi a disposizione del wellness center o del centro termale.

Ricapitolando, fino a ora abbiamo visto come, sommando i valori dei vari bonus presentati, sia possibile ottenere circa 1.000 euro per il proprio nucleo familiare, in beni e servizi.

Nello specifico:

assegno unico 50 euro

bonus asilo nido 136 euro

bonus tv 100 euro

bonus cultura 500 euro

bonus terme 200 euro

Totale 986,00 euro.

Il tutto senza dover presentare il modello Isee o altro genere di documentazione.

Vale semplicemente la pena ricordare però che ormai è indispensabile essere in possesso delle credenziali della propria identità digitale, per poter accedere ai vari servizi della pubblica amministrazione, disponibili in via telematica.

Per scoprire l'elenco di tutti i bonus famiglia per figli da 0 a 18 anni, si consiglia di leggere l'articolo dedicato a tale approfondimento, con tutti i contrubuti disponibili!