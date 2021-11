Un nuovo Bonus senza ISEE è attivo da poco. L’Esecutivo guidato dal premier Draghi rinnova un’agevolazione del valore di 1000 euro solo per il 2021. Il contributo potrà essere richiesto da tutti, a prescindere dell’ISEE, anche se occorre bruciare i tempi. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla misura, come funziona e come ottenerla.

Bonus senza ISEE agli sgoccioli, almeno questo è il destino di quota parte delle agevolazione che non troveranno spazio nella Legge di Bilancio 2022.

Mentre il futuro di molti Bonus ristrutturazione casa (Superbonus 110%, Bonus Facciate 90%, Bonus mobili ed elettrodomestici, Bonus casa e Bonus Verde) è stato delineato dal Documento Programmatico di Bilancio (DPB), approvato lo scorso 29 ottobre dal Consiglio dei Ministri, resta incerta la sorte di molte agevolazioni introdotte per sostenere economicamente famiglie, imprese e lavoratori gravemente colpiti dalla crisi economica imputabile all’emergenza pandemica ancora in corso.

Insomma, molti contributi potrebbero saltare la proroga al 2022. Tanto dovrebbe bastare a far scattare una corsa all’ultimo “Bonus” prima della scadenza.

A rischiare lo stop definitivo è anche un contributo che spirerà per naturate scadenza entro la fine del 2021, in prossimità delle festività di Natale: il Bonus idrico 2021.

Si tratta di un’agevolazione fortemente voluta da precedente Governo Conte per incentivare i cittadini verso l’uso parsimonioso della risorsa idrica, riducendo anche il consumo della plastica.

Più nei dettagli, il Bonus senza ISEE verrà riconosciuto ai cittadini residenti sul territorio dello Stato se effettuano nella propria abitazione una serie di lavori elencati nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, ente gestore del contributo.

Il tempo però stringe. Chi è interessato al Bonus senza ISEE da 1000 euro deve cogliere la palla al balzo poiché la data di scadenza del contributo è fissata al 31 dicembre 2021. Tuttavia, questa non è l’unica motivazione per affrettarsi.

Purtroppo, il finanziamento destinato dall’Esecutivo all’intera misura è molto ridotto: non più di 20 milioni di euro sono previsti a copertura dell’intero Bonus, da distribuire tra i potenziali beneficiari fino ad esaurimento delle risorse.

Ecco perché non c’è tempo da perdere! Cogliere al volo questa chance è l’unica possibilità rimasta per accaparrarsi 1000 euro di contributo senza particolari sforzi.

Se si considera poi l’incertezza sul destino al 2022, allora non si può fare altrimenti. Attenzione, questo non significa che il Bonus idrico sia ufficialmente fuori dai giochi nel prossimo anno. Al momento, nessuna proroga al 2022 è stata messa nero su bianco nel DPB.

Tuttavia, la speranza è l’ultima a morire. In attesa del testo ufficiale della Legge di Bilancio 2022 si possono fare solo delle ipotesi, ma il consiglio rimane di attenersi alla scadenza del Bonus senza ISEE da 1000 euro prevista per 2021.

Questo per evitare spiacevoli sorprese nel caso in cui il contributo non venisse rinnovato al 2022.

1000 euro senza ISEE: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Bonus idrico

Il Bonus idrico 2021 rientra nel pacchetto degli incentivi per la casa introdotto per limitare le occasioni di spreco della risorsa idrica e per conseguire un risparmio in bolletta a seguito della riduzione dei consumi.

L’agevolazione voluta dal neopresidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stata rinnovata dal premier Draghi per rafforzarne ancora di più l’utilizzo nel 2021.

Nello specifico, si sostanzia nella restituzione di quanto speso per acquistare e/o installare particolari sistemi di controllo della portata d’acqua nelle abitazioni.

La gestione del Bonus idrico è affidata all’Agenzia delle Entrate. L’ente, infatti, ha definito quali lavori sono ammessi al Bonus idrico senza ISEE.

In via generale, ad essere rimborsati sono i costi supportati per acquistare e installare soffioni, colonne doccia, vasi, rubinetti con portata di scarico ridotto per limitare lo spreco idrico.

1000 euro per il Bonus idrico senza ISEE: quali spese sono ammesse?

Come anticipato a chiusura del precedente paragrafo, spetta all’Agenzia delle Entrate disciplinare il Bonus Idrico. Illustrato lo scopo alla base della sua introduzione, il passo successivo è di analizzare dettagliatamente quali spese permettono il riconoscimento del Bonus senza ISEE da 1000 euro.

Niente di così complicato.

Si potrà avere accesso al Bonus idrico 2021 se si acquistano o si installano dispositivi di controllo del flusso d’acqua erogato, sanitari in ceramica (purché di portata non superiore ai 6 litri al minuto), colonnine doccia e soffioni con portata d’acqua non superiore a 9 litri al minuto.

Semaforo verde anche per i miscelatori e altri dispositivi di scarico. Anche i costi supportati per la messa a punto dei lavori, sia edilizi che idraulici, sono coperti dal Bonus per il risparmio idrico senza ISEE.

1000 euro di Bonus idrico senza ISEE da Draghi: chi può ottenerlo?

Come ampliamento dibattuto, il Bonus idrico senza ISEE da 1000 euro spetta ai cittadini italiani interessati a rinnovare la propria casa sostituendo i dispositivi di erogazione dell’acqua, e per questa via, a risparmiare qualche spicciolo in bolletta.

In realtà, è duplice la finalità da raggiungere richiedendo l’accesso al Bonus idrico 2021 riconfermato dal Governo Draghi: ridurre al minimo le occasioni di spreco della risorsa idrica e risparmiare sul pagamento delle bollette.

Si tratta di un Bonus con requisiti facili da rispettare. Tutti possono richiedere l’accesso al Bonus idrico da 1000 euro essendo un contributo non sottoposto al rispetto di condizioni a carattere reddituale o patrimoniale.

Il carattere di universalità esclude il rispetto di soglie ISEE per la fruizione. In modo più chiaro, l’indicatore della Situazione Economica Equivalente non serve per accedere al Bonus idrico senza ISEE da 1000.

Ma allora quali sono i requisiti da rispettare per poter fruire del Bonus?

Semplicemente essere cittadini residenti in Italia e aver compiuto l’età anagrafica di 18 anni. Altre condizioni sono dettate dal decreto n. 395 del 27 settembre scorso, ma non sono particolarmente rigide.

Per poter accedere tranquillamente al Bonus idrico da 1000 euro è necessario essere proprietari o inquilini con contratto di affitto dell’immobile interessato dagli interventi.

Bonus idrico da 1000 euro senza ISEE: come ottenere il contributo

A differenza di altri contributi per la casa voluti o rinnovati dall’Esecutivo Draghi, il Bonus senza ISEE da 1000 non permette ai beneficiari di poter scegliere la modalità di erogazione.

Pertanto, l’ammontare speso non verrà rimborsato attraverso credito d’imposta.

Al contrario di altri Bonus per la casa, Superbonus 110% e Bonus Facciate 90% compresi, i costi supportati per l’acquisto e la messa a punto dei lavori non potranno essere portati in detrazione nella prima dichiarazione dei redditi utile.

Allontanata qualsiasi ipotesi di una detrazione IRPEF, dello sconto in fattura e della cessione del credito come si potrà venire in possesso dei 1000 euro stabiliti dal Bonus idrico senza ISEE?

Come verrà erogato il Bonus idrico senza ISEE da 1000 euro?

Quale modalità è stata preferita per il pagamento del Bonus idrico?

La più comoda in assoluto: l’accredito automatico della cifra spettante sul conto corrente del richiedente, all’IBAN indicato nella domanda di richiesta al Bonus senza ISEE da 1000 euro.

Già, perché si potrà ottenere il riconoscimento del contributo solo mediante presentazione di un’istanza. Questo per evitare problemi di attribuzione delle risorse che potrebbero nascere considerato l’esiguo stanziamento di fondi destinato dal Governo Draghi alla copertura dell’intero Bonus idrico: circa 20 milioni di euro da erogare fino ad esaurimento degli stessi.

Pertanto, solo coloro che si affretteranno nell’invio delle domande potranno giocarsi la chance di ottenere il Bonus idrico senza ISEE da 1000 euro.

Ovviamente, è consigliabile non aspettare i giorni prossimi alla scadenza del 31 dicembre 2021 per procedere all’invio delle domande.

È vero che ancora mancano due mesi, ma è sempre meglio adoperarsi in anticipo per non correre il rischio di essere esclusi dal contributo.

1000 euro di Bonus idrico senza ISEE: come inviare la domanda

Presentare domanda per il Bonus idrico 2021 non è difficile. L’istanza va inviata dal portale appositamente dedicato dal Ministero della Transizione Economica al reclutamento all’accoglimento delle domande, a cui si potrà accedere solo previa registrazione.

Pertanto, è necessario dotarsi di SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica) per autenticarsi alla piattaforma online. Effettuato l’accesso all’area riservata, basta inserire tutte le informazioni richieste nei campi del format digitale.

Ma quali informazioni sono necessarie? Innanzitutto, quelle riguardanti la sfera personale del richiedente il Bonus Idrico, comunemente richieste per l’ottenimento di altri Bonus 2021, ossia il nome, il cognome e il proprio codice fiscale.

Successivamente, va indicata la somma complessivamente spesa per l’acquisto e/o l’installazione dei dispositivi trattati in precedenza ed elencati dall’Agenzia delle Entrate.

Ma non è tutto: dovrà essere data comunicazione delle specifiche tecniche dei dispositivi di risparmio idrico acquistati, oltre all’indicazione della tipologia di intervento idraulico e/o dell’installazione realizzata.

Anche alcune informazioni riferite all’immobile per il quale si presenta domanda d’accesso al Bonus idrico senza ISEE da 1000 euro sono obbligatorie per portare a termine la procedura di invio. Nello specifico, andranno inseriti gradualmente tutti i dati catastali riguardanti l’edificio.

Alla domanda vanno allegati tutti i documenti commerciali dai quali sia possibile desumere gli acquisti effettuati, come gli scontrini fiscali, le fatture ed altri ed eventuali documenti commerciali.

Attenzione a non dimenticare l’IBAN! L’indicazione del codice è indispensabile per ottenere l’accredito del Bonus idrico senza ISEE da 1000 euro direttamente sul conto corrente.

Infine, non va dimenticato che i richiedenti il Bonus Idrico 2021 non devono percepire altri contributi simili. Questo è quanto stabilito dallo stesso Ministero della Transazione Ecologica. Il Bonus senza ISEE da 1000 euro verrà erogato in un’unica soluzione.