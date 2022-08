Potrebbe stupire quanti sono i bonus a disposizione dei cittadini, ma a cui nessuno ricorre perché sono poco conosciuti ai più. La cosa più singolare è che molti di questi incentivi, per quanto specifici e mirati ad alcune spese, sono anche incredibilmente aperti e poco severi nei requisiti. Sono ad esempio accessibili a tutti i redditi senza necessità di rispettare una determinata soglia ISEE.

Esiste tra questi un bonus generoso e confermato dalla Legge di Bilancio 2022 (n. 234 emanata il 31 dicembre 2021) per altri due anni, che offre un finanziamento di 1.000 euro, davvero facile da ottenere.



Parliamo di quello che di solito viene definito con il nome di “bonus risparmio idrico” utile per cambiare sanitari, lavandini, doccia e rubinetti in qualsiasi immobile.

Questo bonus da 1.000 euro è più generoso di quanto si immagini, poiché lo scopo è l’installazione di elementi che consumano meno acqua e che quindi garantiscono ai beneficiari anche un risparmio in bolletta.

Fa inoltre parte di quegli incentivi che non consistono in detrazione, credito d'imposta ed altre lente e macchinose procedure, ma l'importo, come rimborso, viene versato al beneficiario sul conto corrente.

Un bonus (senza ISEE) da 1.000 euro spunta dal nulla e serve un requisito soltanto. Ecco quale

Questo bonus da 1.000 euro poco conosciuto è facile da ottenere e dipende dal Ministero della Transazione Ecologica (MiTE), questo non deve stupire poiché è nato non tanto allo scopo di agevolare i cittadini in termini economici, ma piuttosto l’ambiente.

Tale caratteristica è anche quella che ne ha garantito la proroga fino alla fine del 2023, in occasione della Legge 234/2021 emanata il 31 dicembre scorso.

L’Italia infatti vanta un'altissima percentuale di “acqua sprecata”, molta di più rispetto agli altri Paesi europei, motivo per cui nasce un bonus da 1.000 euro al fine di far sì che la popolazione sostituisca gli elementi in bagno e cucina installando pezzi a scarico ridotto e consumo limitato d’acqua, cioè rubinetti e sanitari che consumano la metà delle risorse idriche rispetto alle vecchie tipologie.

Nello specifico i cittadini che optano per questa scelta avranno un bonus, dove 1.000 euro è l'importo massimo erogabile per unità immobiliare e rappresenta un rimborso del 50% dei costi affrontati. Non c'è bisogno di fare richiesta in anticipo per il bonus risparmio idrico, ma si deve stare attenti a conservare la ricevuta di acquisto e pagare attraverso un sistema tracciabile, dove sono esclusi i pagamenti in contanti.

Ecco le condizioni che sbloccano questo bonus di 1.000 euro senza ISEE

Spetta un bonus da 1.000 euro a ciascuna unità immobiliare, a prescindere da quale possa essere il reddito ISEE dei richiedenti.

Le uniche spese ammesse sono quelle per docce, piatti doccia, rubinetti a flusso d’acqua limitato e sanitari di ceramica a scarico ridotto, con il contributo che è valido sia per il bagno che per la cucina.

Secondo le stime questo tipo di elementi porta ad una riduzione del consumo d’acqua in casa pari a circa il 50%, che si tramuta in un risparmio in bolletta delle stesse proporzioni.

Per quanto riguarda la scadenza, ogni anno per il tempo di attivazione stabilito, che terminerà a fine 2023, il bonus copre tutte le spese ammissibili affrontate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno solare.

Per ottenere il rimborso sarà necessario comunicare entro il 30 giugno dell’anno successivo la spesa sulla piattaforma apposita del bonus risparmio idrico così da avere il rimborso.

Istruzione per l’invio della domanda di richiesta per il bonus da 1.000 euro

Il bonus è gestito da Sogei e dal MITE e per la richiesta del contributo, da effettuarsi di anno in anno, è stato costruito un apposito portale dove inoltrare le domande di rimborso.

Abbiamo comunque a che fare con un bonus molto semplice da avere. Perché non bisogna richiedere nulla in anticipo, ma semplicemente pagare le spese agevolabili con un sistema tracciabile di pagamento e conservare la ricevuta.

Fatto questo si avrà diritto ad un rimborso del 50% dei costi complessivi ammessi dal bonus.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2022, sarà quindi possibile fare richiesta l’anno prossimo. Dove invece, per le spesa effettuate nel 2021, il rimborso doveva essere richiesto entro lo scorso 30 giugno.

In ogni caso, per accedere al portale e richiedere il bonus risparmio idrico c’è sempre necessità di entrare sfruttando le credenziali SPID o CIE.

Il bonus da 1.000 euro è compatibile con altre agevolazioni dedicate alle ristrutturazioni di casa, perciò nel caso in cui si stia valutando un intervento più massiccio da fare in bagno e cucina, esso può integrarsi al bonus casa 50%, con lavori agevolabili fino a quasi 50.000 euro. In questo scenario, il bonus risparmio idrico coprirebbe i costi di sostituzione di rubinetti, docce, piatti docce, lavandini e vasi in ceramica, andando ad integrarsi con il bonus ristrutturazione. Ricordiamo che l’incentivo per quanto riguarda i sanitari considera spese agevolabili solo gli elementi in ceramica, mentre non sono ammessi quelli in resina.