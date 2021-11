[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?]

Mentre cresce l’attesa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo della Legge di Bilancio 2022, si inizia a delineare quello che sarà il futuro dei bonus senza ISEE per il 2022. L’esecutivo ha infatti reso noti, con il Documento Programmatico di Bilancio prima, e con la bozza della Legge di Bilancio 2022 poi, quali saranno i bonus che sopravviveranno alla fine di quest’anno. Purtroppo, ormai è ufficiale: per il finanziamento dei bonus senza ISEE, gli italiani potranno contare su un fondo che ammonta a 30 miliardi in meno, se paragonato a quello del 2021. In fondo, però, potevamo anche aspettarcelo: la maggior parte delle agevolazioni 2021, infatti, sono figlie della pandemia di Covid-19. Si tratta di un’emergenza sanitaria che ha causato ingenti perdite in quasi tutti i settori economici. Adesso che l’economia è fortunatamente in ripresa, è ovvio che l’attuale Governo ha deciso di riformulare e modificare le misure di sostegno per il prossimo anno. In questo articolo scopriremo insieme quali sono le agevolazioni senza ISEE confermate per il 2022 da Draghi e dal suo Governo. Bonus senza ISEE 2022: cosa accadrà al Superbonus 110%? Iniziamo ad occuparci del destino del bonus senza ISEE che probabilmente ha avuto più successo, data la sua estrema convenienza. Si tratta del ben noto Superbonus 110%, che consente agli aventi diritto di recuperare tutte le spese sostenute nel caso di interventi di riqualificazione energetica degli stabili. Inizialmente si era temuto per le sorti di questo bonus senza ISEE, ma per fortuna il peggio sembra ormai essere scongiurato: si parla infatti addirittura di una certezza della proroga del Superbonus fino al 2025. Una proroga che, sfortunatamente, sarà accompagnata da riduzioni abbastanza importanti: a partire dal 2024, infatti, la misura subirà un taglio alla sua percentuale, che scenderà al 70%. Nel 2025, poi, avremo un ulteriore taglio, ed il Superbonus scenderà al 65%. Novità, inoltre, per ville e abitazioni unifamiliari; purtroppo, dal prossimo anno si potrà accedere al Superbonus 110% per le ville solamente presentando un ISEE che non superi i 25.000 euro annui. Bonus senza ISEE 2022: l’incerto destino del bonus facciate Le modifiche dei bonus senza ISEE per il 2022 hanno colpito anche un altro bonus molto amato: il bonus facciate 90%, che fino al 31 dicembre 2021 garantirà di recuperare il 90% della spesa per la messa a nuovo delle facciate che sporgono verso l’esterno degli immobili. Purtroppo, allo stato attuale delle cose, il bonus facciate nel 2022 perderà parte della sua convenienza. Questo bonus senza ISEE verrà infatti notevolmente ridotto. Se pensiamo che all’inizio, nel Documento Programmatico di Bilancio, il rinnovo del bonus facciate non era stato neppure contemplato, possiamo ritenerci fortunati. Alla fine, infatti, si è optato per la proroga del bonus facciate (che è stato inserito nella bozza della Legge di Bilancio 2022), ma con il taglio di cui accennavamo prima. Se le cose non cambieranno, nel 2022 il bonus facciate verrà ridotto ad un’aliquota del 60%. Dunque, coloro che nel 2022 vorranno restaurare le facciate dei proprio immobili potranno ottenere un ritorno economico pari al 60% delle spese. Attenzione, però: solo a due condizioni. La prima è che l’immobile in fase di ristrutturazione della facciata deve essere visibile dalla strada. La seconda, invece, riguarda la zona dov’è ubicato l’edificio: deve trovarsi necessariamente in zona A oppure in zona B, ossia in centro città o al massimo in zone residenziali. Sotto questo aspetto, nulla è cambiato rispetto al 2021: gli immobili ubicati nelle aree C non possono accedere al bonus facciate né nel 2021, né nel 2022. Tuttavia, sia in merito al bonus facciate, che relativamente al bonus senza ISEE di cui abbiamo parlato al paragrafo precedente, ossia il Superbonus 110%, dobbiamo fare una precisazione. Fino a quando non avremo a disposizione il testo ufficiale della Legge di Bilancio 2022, le cose potrebbero cambiare. Ovviamente, si spera ancora in un mantenimento dell'ultimo minuto delle più vantaggiose condizioni del 2021; queste potrebbero consentire una migliore e più rapida ripresa del settore edilizio. Bonus senza ISEE 2022: la conferma del bonus ristrutturazione Non tutti i bonus senza ISEE, comunque, verranno modificati dal Governo per il 2022: c’è infatti un’agevolazione che verrà confermata senza alcun mutamento. Ci riferiamo al bonus ristrutturazione, che continuerà a garantire un credito d’imposta calcolato sul 50% delle spese di ristrutturazione, con tetto massimo di 96.000 euro totali. Si tratta di un bonus senza ISEE meno popolare rispetto al Superbonus 110%, in quanto consente di ottenere indietro una percentuale di spesa minore. Eppure, è comunque un’agevolazione molto richiesta, dato che presenta requisiti meno limitanti rispetto al Superbonus 110%; addirittura, spesso molti italiani che non hanno potuto richiedere il Superbonus per mancanza di requisiti, hanno comunque potuto ottenere il bonus ristrutturazione. La proroga di questo bonus senza ISEE senza alcuna modifica per il 2022 sarà dunque gradita a tantissimi italiani. Bonus senza ISEE 2022: che succederà all’Ecobonus? Altra misura economica legata alle ristrutturazioni e all’efficientamento energetico delle abitazioni che ha riscosso molto successo è l’Ecobonus. E abbiamo una buonissima notizia in merito: l’Ecobonus, infatti, non verrà in alcun modo modificato nel 2022. I beneficiari, dunque, continueranno a poter ottenere un ritorno delle spese che va dal 50% al 65%, in base alle caratteristiche dei lavori di efficienza energetica che verranno effettuati sull’immobile in questione. Questo, ovviamente, è valido per le spese effettuate nelle abitazioni. Per quanto riguarda l’efficientamento energetico delle aree condominiali, gli importi concessi da questo bonus senza ISEE sono superiori: grazie all’Ecobonus, infatti, potrà essere ottenuto l’85% delle spese di efficientamento. Bonus senza ISEE 2022: la conferma del bonus verde Tra le misure confermate da Draghi e dal suo Governo troviamo anche il bonus verde, ossia l’agevolazione che viene concessa a chi ha intenzione di mettere a nuovo le zone verdi esterne agli stabili di proprietà. Questo bonus senza ISEE, nello specifico, prevede in tetto massimo delle spese di ammodernamento pari a 5.000 euro. Su queste spese andrà calcolato il 36%. In questo modo, per la messa a nuovo delle aree verdi esterne i beneficiari potranno ottenere un massimo di 1.800 euro di detrazione. Questo in sostanza significa che le condizioni del bonus verde non cambieranno: attualmente, per le spese 2021 il bonus senza ISEE è attivo fino al 31 dicembre 2021. Ma coloro che hanno intenzione di fruirne nel 2022 non hanno da temere: il bonus verde non solo è stato confermato per il prossimo anno, ma è stato anche prorogato senza cambiamenti sostanziali. La proroga di questo bonus senza ISEE, tra l’altro, sembra essere valida anche oltre il 2022, fino all’anno 2024. Bonus senza ISEE 2022: addio al bonus da 8.000 euro! Se i bonus senza ISEE ristrutturazione, verde ed Ecobonus sono state tra le agevolazioni più fortunate, dato che sono state fin ad ora confermate senza modifiche, lo stesso non possiamo dire del bonus da 8.000 euro attualmente attivo. Si tratta del bonus mobili ed elettrodomestici, che sarà attivo fino al 31 dicembre 2021 e consentirà di ottenere fino ad 800 euro in dieci rate annuali, concesse in forma di detrazione. Sfortunatamente, questo ricco bonus senza ISEE nel 2022 cambierà totalmente connotati: il limite massimo della spesa, che ad oggi è 16.000 euro, verrà abbassato a soli 5.000 euro. Continuerà ad essere concesso il 50%: dunque, il massimo bonus ottenuto a partire dal 2022 sarà pari a 2.500 euro totali, suddivisi in dieci rate da 250 euro l’anno. Ma il tetto massimo delle spese non è l’unico cambiamento che interesserà il bonus mobili ed elettrodomestici nel 2022. Ci sarà anche una modifica in merito alle classi energetiche richieste per poter portare in detrazione gli acquisti degli elettrodomestici. Per dettagli più approfonditi sul bonus mobili ed elettrodomestici, invitiamo gli interessati a leggere il nostro articolo dedicato: “Nuovo bonus senza ISEE, Draghi regala 2.500 euro a tutti!”. Ad ogni modo, una nota positiva nella proroga del bonus mobili ed elettrodomestici c’è: l’agevolazione è stata confermata fino all’anno 2024. Bonus senza ISEE 2022: e il bonus idrico? Gli ultimi bonus senza ISEE di cui ci occuperemo in questo articolo sono il bonus idrico ed il bonus acqua potabile. Per quanto riguarda il bonus idrico, l’agevolazione è stata da poco confermata per l'anno 2021, tramite apposito decreto attuativo. Al momento, anche se si riferisce alle spese 2021, non è ancora possibile richiederla: si attende infatti la data ufficiale del click day che permetterà di prenotare l’incentivo. Nello specifico, questo bonus senza ISEE consentirà di ottenere un bonifico da 1.000 euro nel caso in cui si decida di sostenere i propri vasi e rubinetti con nuovi apparecchi a risparmio d’acqua. Non abbiamo ancora notizie circa una eventuale conferma del bonus idrico nel 2022, in quanto le erogazioni relative al 2021 inizieranno non prima del prossimo gennaio. Differente, invece, la situazione del bonus acqua potabile. Si tratta di un bonus senza ISEE che consente di ottenere una detrazione sulle spese per installare un depuratore che renda l’acqua corrente potabile. La detrazione va dai 500 euro (per le persone fisiche) ai 2.500 euro (per ditte e attività economiche). L’importo del bonus senza ISEE in questo caso verrà calcolato sull’entità delle spese sostenute per comprare e installare un impianto di depurazione per l’acqua potabile. Secondo le informazioni disponibili al momento, il bonus acqua potabile sarà confermato non solo fino al 31 dicembre 2021, ma anche per tutto il 2022. Ovviamente, per conoscere le definitive sorti di tutti questi bonus senza ISEE dovremo ancora aspettare qualche settimana, fino alla pubblicazione del testo ufficiale della nuova Legge di Bilancio.

Alessia Seminara

Copywriter, classe 1991.

Versatile, multipotenziale, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Catania, con una seconda laurea in Logopedia, ho una passione per la scrittura e il web copywriting. Entrambe mi hanno portato a concludere la canonica formazione accademica e ad intraprendere un ulteriore percorso di formazione in Seo e Copy Persuasivo. Grazie a vari corsi di formazione ho approfondito le mie conoscenze in ambito Digital Martketing. Negli anni ho stretto diverse collaborazioni come copywriter freelance per seguire variegati progetti.