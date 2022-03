Al via l’apertura delle domande per ricevere i 500€ di bonus senza Isee, destinati alla nuova generazione di maggiorenni in Italia. Ci sarà tempo fino al 31 agosto per richiedere il bonus cultura 2022 ma in tanti hanno voglia di uscire e approfittare di cinema e concerti! Ecco dunque come muoversi per ottenere subito il bonus, in maniera tale da cominciare oggi stesso con gli acquisti.

L’incentivo, pensato dal Ministero della Cultura, mira a promuovere la cultura nelle nuove generazioni italiane, stimolando alla frequentazione di teatri, cinema, all’acquisto di libri e riviste, sempre più relegati in un angolo, da due anni a questa parte.

Ci sono delle novità, per poter spendere il buono, che riguardano in particolar modo la possibilità di poter acquistare anche prodotti digitali. È inoltre possibile comprare online anche su Amazon, come riportiamo in questo video di Mattia Martino

Bonus senza Isee: a chi spetta il bonus compleanno per i 18 anni!

Il Governo prevede ogni anno dei fondi da destinare al bonus cultura, rivolto a tutti coloro che entro il mese di dicembre dell’anno prima, hanno festeggiato la maggiore età.

Per quanto riguarda dunque il bonus cultura 2022, i beneficiari sono i nati nel 2003, che dunque entro la fine del 2021 hanno compiuto i 18 anni di età.

Per avere il nuovo bonus dell’anno corrente, bisogna però sempre aspettare il mese di marzo. Infatti, entro il 28 febbraio si esauriscono le possibilità di spendere il bonus cultura dell’anno precedente. A partire dal mese di marzo, inizia l’erogazione dei nuovi buoni.

Questo per avere il tempo di far entrare in vigore il decreto attuativo della nuova Legge di Bilancio.

La giornata di inizio è fissata quest’anno per il 17 marzo

Il decreto entrerà in vigore il prossimo 17 marzo, termine che potrebbe segnare anche l’apertura della finestra temporale per presentare le domande, o meglio registrarsi alla piattaforma 18app deputata ad accogliere le richieste per il Bonus Cultura 2022.

Via libera dunque a tutti coloro che desiderano fin da subito entrare in possesso del buono che gli spetta. L’ottenimento dei 500€ virtuali infatti è legata solo alla richiesta da inviare tramite apposita App. Non c’è bisogno di rientrare in altri requisiti nè ad esempio rispettare limiti reddituali, presentando l’attestazione Isee.

I termini per richiedere il bonus cultura scadono il 31 agosto e la validità per effettuare le spese è fissata al 28 febbraio 2023.

Il bonus è spendibile sia in negozi fisici che cinema, teatri, rivendite di biglietti, librerie ma anche su e-commerce e store online.

Bonus senza Isee 2022: cosa si può comprare con il bonus cultura

Il bonus cultura, come la definizione stessa suggerisce, è a disposizione di tutti i maggiorenni per acquistare una molteplicità di prodotti -così come servizi- purché rientrino nell’ambito di attività culturali.

Ecco dunque che è possibile sbizzarrirsi tra

corsi di musica

corsi di teatro

lingue straniere

libri

biglietti cinema

biglietti per il teatro

spettacoli dal vivo

riviste

musica registrata

prodotti dell’editoria audiovisiva

quotidiani e periodici.

Proprio per quanto concerne quest’ultima voce, ovvero quotidiani e periodici, c’è una novità. Infatti le disposizioni governative in merito sono chiare e prevedono, da oggi in poi, anche la possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti online.

Un tratto innovativo, in vigore da quest’anno, come si evince dal decreto del Ministero della Cultura n. 244 del 20 dicembre 2021.

Chi è interessato inoltre può acquistare anche contenuti in formato digitale, quindi direttamente online.

Oltre a prodotti e servizi, questo bonus senza Isee per la cultura si utilizza anche per iscriversi a corsi formativi. Un'opportunità interessante per imparare a cantare ad esempio, oppure per seguire un corso di musica o ancora delle entusiasmanti lezioni di teatro o per imparare una lingua straniera.

Ci sono dei limiti però da rispettare, nell’acquisto dei beni a disposizione. Innanzitutto non rientra, nell’ambito dei prodotti culturali, alcun genere di dispositivo tecnologico. In altri termini, non è possibile utilizzare il bonus cultura per acquistare un nuovo smartphone o il tablet.

L’obiettivo governativo è quello di favorire la diffusione della cultura tra i giovani, incentivando la frequentazione di cinema, teatri o musei e in genere di tutti i luoghi della cultura, che contribuiscono alla crescita e all’arricchimento personale dell’individuo.

Infine, va sottolineato il fatto che è possibile acquistare una sola copia di un prodotto o un singolo biglietto del cinema. Non si può dunque comprare lo stesso biglietto, ad esempio per un amico o la fidanzata.

Bonus cultura 2022, quando si attiva?

Veniamo ora a illustrare le modalità riguardanti come richiedere il bonus cultura 2022. A partire da giovedì 17 marzo, ogni nato nel 2003 può ottenere questo bonus senza Isee e attivarlo in maniera immediata.

Basta collegarsi al portale 18App!

RICORDA Questo è l'unico canale in cui è possibile registrarsi e ricevere il Bonus Cultura: 18app non è presente negli app store.

Gli step da seguire sono semplici e intuitivi, sicuramente i nativi digitali del 2003 sapranno muoversi con velocità nel portale, per scaricare il buono a loro nome.

L’unico aspetto di cui tener conto è che, per poter entrare nel portale, c’è bisogno di utilizzare le credenziali della propria identità digitale. Chi dunque ancora non ha provveduto, deve innanzitutto richiedere il proprio Spid oppure la CIE o CNS.

C’è comunque tempo fino al 31 agosto per poterlo fare, dunque non c’è l’urgenza di dover essere tempestivi, come accade invece nei click day, che mettono a disposizione solo 24 ore di tempo.

Una volta ottenuto il bonus cultura, è possibile recarsi nei negozi fisici convenzionati sul territorio oppure acquistare online, in particolare anche su Amazon che, come è noto, offre una grande varietà di prodotti audiovisivi da poter comprare.

Ma come sapere quali sono i punti vendita in convenzione con il bonus cultura 2022? E come fare per procedere con gli acquisti sui vari e-commerce?

Ecco le modalità da seguire.

Dove spendere il bonus cultura 2022, il bonus senza Isee per nativi digitali

Veniamo dunque alla domanda che i vari ragazzi interessati si stanno ponendo al momento: Dove posso spendere il bonus cultura?

Ebbene, innanzitutto capiamo come è possibile trovare i negozi convenzionati della propria città. È lo stesso portale 18app a fornire le risposte. Infatti è sufficiente scegliere la categoria di prodotti oppure del servizio di cui si intende usufruire, inserire il nome della città e si ottiene la lista di tutti i punti vendita o luoghi di cultura in cui recarsi, per poter utilizzare il bonus.

Semplicemente, si presenta il bonus come metodo di pagamento e l’importo dovuto al negoziante o all’esercente di un’attività culturale, viene scalato dal totale.

Come si fa materialmente? È il diretto interessato che deve creare il proprio voucher, che può essere ad esempio un codice a barre, un codice QR o un Pdf.

Non c’è un limite di spesa da rispettare. La somma dei vari acquisti non può comunque superare i 500 euro e l’unico limite previsto, come già sottolineato, è il fatto di non poter effettuare acquisti “doppi” (due biglietti del cinema, due copie dello stesso libro e via di seguito).

Inoltre, l’importo della transazione deve corrispondere esattamente a quello dell’acquisto. Quindi non è possibile dare o ricevere dei soldi in contanti come resto.

E per quanto riguarda gli acquisti online? In questo caso, ad esempio per comprare su Amazon, è necessario innanzitutto visitare il sito con la sezione Amazon dedicata al bonus cultura.

Amazon permette dunque di ottenere un codice che poi va inserito in fase di pagamento, per ottenere il prodotto in maniera gratuita.

Bonus senza Isee per giovani: tutte le agevolazioni tra 18 e 35 anni

Il Governo ha previsto una serie di bonus, dallo scoppio della pandemia a oggi e alcuni di essi si rivolgono espressamente alle nuove generazioni.

Abbiamo illustrato nel dettaglio tutti i bonus che è possibile richiedere al compimento della maggiore età e di cui è possibile usufruire in seguito, nello specifico fino ai 35 anni.

In questa sede, ci soffermiamo, in particolar modo, sui bonus senza Isee per i più giovani.

Oltre al bonus cultura del valore di 500€, è a disposizione delle nuove generazioni anche la Carta Giovani Nazionale. Si tratta di una tessera virtuale che permette di avere agevolazioni sugli acquisti in diversi contesti (anche al ristorante), che offre sconti ad esempio per la prenotazione di un viaggio nonché per ottenere scontistiche sugli acquisti online.

Il bonus patente rimborsa fino a 2.500 euro di spese, per chi si impegna nel conseguire una patente di guida speciale. Nulla a che vedere dunque con la più ambita dai diciottenni, che all’indomani dei festeggiamenti per il compleanno, desiderano iscriversi alla scuola guida per imparare a guidare un’automobile.

In questo caso invece il bonus patente va a tutti coloro che si specializzano come autotrasportatori. Il Governo incentiva così l’inserimento nel mondo del lavoro di tanti giovani ma stimolando anche l’offerta in un settore che invece registra un calo di camionisti in circolazione.

Infine, ricordiamo il bonus per l’acquisto di auto e moto elettrici, un incentivo che in questo momento potrebbe risolvere le difficoltà legate al caro carburante (il costo dell’energia elettrica per la ricarica si può bypassare se si ha a disposizione l’energia prodotta da un pannello fotovoltaico).

L’incentivo prevede il 30% di sconto, per un massimo di 3 mila euro se non si usufruisce della rottamazione. Se invece si ha un veicolo da rottamare, allora è possibile arrivare anche al 40% di sconto, fino a un massimo di 4 mila euro, per l’acquisto di un nuovo scooter o moto elettrici.

Anche l’ecobonus per scooter e moto è un bonus senza Isee ma disponibile soltanto fino a esaurimento dei fondi stanziati.