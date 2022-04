Nuovo bonus senza ISEE fino a 7.500 euro per tutte le famiglia che hanno messo al mondo, adottato o preso in affidamento un bambino nel corso del 2022. La Regione offre un contributo a tutti i nuclei familiari contro lo spopolamento dei piccoli Comuni: 2.500 euro all'anno per tre anni. Ecco tutto quello che c'è da sapere per ottenerli!

Non solo lo Stato, ma anche alcune Regioni italiane hanno confermato nuovi aiuti per le famiglie con figli. Contro lo spopolamento di alcune città o di alcuni territori, infatti, queste Regioni elargiscono bonus senza ISEE fino a 7.500 euro alle famiglie che mettono al mondo dei figli nel corso dell’anno, le prendono in adozione o in affidamento.

Possiamo definirlo una sorta di bonus natalità o assegno alla nascita, ma in realtà questo bonus senza ISEE si può cumulare con il bonus bebè statale e anche con l’assegno unico, per portare nelle tasche delle famiglie ancora più denaro. L’assegno di natalità, infatti, consente di ottenere da 80 a 160 euro al mese per il primo anno di vita del bambino; mentre l’assegno unico passa da 80 euro al mese fino a 175 euro al mese.

In alternativa, trasferendo la propria residenza in questi piccoli paesini montani che si stanno spopolando, si può ottenere un sussidio sicuro e sufficiente sempre fino a 7.500 euro.

Come funziona il bonus senza ISEE dalle Regioni fino a 7.500 euro per le famiglie con figli a carico? Ecco tutto quello che c’è da sapere per ottenere un assegno da 2.500 euro all’anno per tre anni!

Bonus senza ISEE, 7.500 euro alle famiglie con figli contro lo spopolamento

Le Regioni italiane, a fianco allo Stato, elargiscono dei bonus per tutti e delle agevolazioni per alcune categorie di cittadini. Per esempio, in Campania è attivo un bonus studenti da 250 euro, oppure un rimborso fino a 3.500 euro per la formazione di alcune professioni particolarmente richieste.

Il nuovo bonus senza ISEE verrà distribuito dalla regione Abruzzo alle famiglie che metteranno al mondo dei figli, li adotteranno o prenderanno in affidamento, e risiederanno in piccoli Comuni o paesini a rischio spopolamento. Per ogni figlio nato, adottato o preso in affidamento tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 permette di ottenere dalla Regione un assegno fino a 2.500 euro all’anno per un minimo di tre anni. (Gli importi possono variare in base ad alcuni fattori che vedremo in seguito).

Che cosa significa? Grazie a questo bonus per tutti, una Regione italiana – l’Abruzzo appunto – garantisce un sussidio fino a 7.500 euro senza ISEE alle famiglie, anche monogenitoriali, per difendere lo spopolamento dei suoi territori.

Sul tavolo sono state stanziate risorse per 750.000 euro utili a coprire le spese relative a tutto il 2022. Ma a chi spetta il nuovo bonus senza ISEE da 7.500 euro per tre anni? Scopriamo subito quali sono i requisiti e quali residenti potranno richiedere il bonus 7.500 euro alla propria Regione.

Bonus senza ISEE, 7.500 euro alle famiglie con figli: a chi spetta?

Se risiedi in uno dei paesini a rischio spopolamento dell’Abruzzo, e hai messo al mondo un bambino, potresti aver diritto a questo nuovo bonus senza ISEE fino a 7.500 euro per tre anni. Verifichiamo subito se puoi richiederlo!

Il Consiglio comunale dell’Abruzzo ha analizzato i dati ISTAT e ha preso la decisione di adottare nuovi sostegni alle famiglie per evitare lo spopolamento:

la popolazione residente nei 305 comuni abruzzesi – scrive l’Istituto di Statistica – è passata da 1.319.294 del 1° gennaio 2016 a 1.281.012 del 1° gennaio 2021, con un calo demografico in termini di variazione percentuale pari a -2,9%.

Ecco per quale motivo urge un intervento per fronteggiare questo calo di popolazione residente nei piccoli comuni montani. Sono due i bandi a disposizione dei cittadini.

Bonus per tutti, 7.500 euro alle famiglie con figli

Il primo bando riguarda le famiglie che hanno messo al mondo un bambino tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022: per questi nuclei familiari, che risiedono in piccoli Comuni a rischio spopolamento, è in arrivo un bonus fino a 7.500 euro senza ISEE per tre anni (ovvero 2.500 euro all’anno) per il primo figlio. Si scende a 2.300 euro all’anno a partire dal secondo figlio.

Bonus per tutti, 7.500 euro a chi si trasferisce in Abruzzo

Il secondo bando, sempre attivo in Abruzzo, permette di ottenere un sussidio di 2.500 euro all’anno a tutti i familiari che trasferiscono la propria residenza in uno dei 173 comuni montani che rischiano lo spopolamento.

A tal fine, la richiesta di residenza deve avvenire entro 90 giorni dal trasferimento effettivo, e la permanenza deve essere almeno pari a 5 anni.

Molti si staranno chiedendo a questo punto: ma quali sono i Comuni interessati dal rischio spopolamento dove è possibile trasferirsi? Come ha riportato il Consiglio comunale abruzzese, si tratta di 20 piccoli paesi nella provincia di Teramo, 24 nella provincia di Pescara, 74 nella provincia de L’Aquila, e 55 nella provincia di Chieti.

Quali sono, invece, i requisiti richiesti per ottenere questo bonus per tutti senza ISEE da 7.500 euro? Scopriamoli nel successivo paragrafo!

Bonus senza ISEE, 7.500 euro alle famiglie: i requisiti

Non sono richiesti particolari requisiti per ottenere un bonus da 7.500 euro senza ISEE: trattandosi, come abbiamo precisato, di un bonus rivolto a tutti, non vi sono limiti reddituali o patrimoniali. In altre parole, non serve l’ISEE.

Le condizioni da soddisfare possono essere solo due:

residenza presso uno dei Comuni montani a rischio spopolamento e nascita di un bambino tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;

spostamento della residenza in uno dei 173 Comuni montani a rischio spopolamento per almeno 5 anni.

Non è richiesta né la cittadinanza italiana, né qualsiasi altro limite ISEE: il bonus è per tutti e può arrivare fino a 2.500 euro all’anno, elargito per tre anni, fino a un massimo di 7.500 euro. Il tutto senza alcuno sforzo, ma semplicemente per evitare che alcuni territori abruzzesi possano rimanere spopolati.

Bonus senza ISEE: fino a 7.500 euro alle famiglie: tutti gli importi!

Gli importi del bonus per tutti li abbiamo più volte ripetuti: dei due bandi disponibili, esistono soltanto due importi da ricordare, identici per qualsiasi soluzione.

Nel primo caso, ovvero con la residenza in un Comune abruzzese a rischio spopolamento e la nascita, adozione o affidamento di un bambino nel corso dell’anno, la famiglia ha diritto a ricevere una sorta di assegno di natalità da 2.500 euro all’anno per tre anni, ovvero un sussidio complessivo di 7.500 euro, per i ragazzi con disabilità.

Oppure si possono ottenere 2.400 euro all’anno per il primo figlio nato, adottato o preso in affidamento; mentre si scende a 2.300 euro in favore dei figli nati successivi al primo.

A questo beneficio si può sommare anche l’assegno di natalità, che però per il 2022 non si può più richiedere purtroppo. Non ci sono incompatibilità nemmeno con il bonus asilo nido o con l’assegno unico: le famiglie possono intascare tutti i sussidi regionali o statali.

Per quanto riguarda il secondo bando, invece, ovvero il trasferimento della propria residenza in uno dei Comuni montani abruzzesi a rischio spopolamento, l’importo del bonus per tutti è sempre pari a 2.500 euro all’anno, ovvero 7.500 euro in tre anni. Occorre, a tal fine, prolungare la propria residenza in tali luoghi fino almeno ai 5 anni successivi al primo trasferimento.

Bonus senza ISEE, 7.500 euro alle famiglie: come richiederlo?

Per richiedere il bonus senza ISEE fino a 7.500 euro contro lo spopolamento dei Comuni abruzzesi, è possibile consultare la pagina web ufficiale della Regione e compilare gli appositi moduli per ottenere un sussidio fino a 7.500 euro a famiglia.

Grazie alla piattaforma sportello.regione.abruzzo.it/ è possibile inoltrare la propria domanda, ma un requisito essenziale è il possesso delle credenziali SPID.