Sono molti i bonus che vedremo riproposti anche nel corso del 2022, alcuni verranno riformati e cambieranno nei loro termini. Altri però andranno in scadenza a fine dicembre, come nel caso del bonus da 8.000 euro. Bonus mobili ed elettrodomestici, bonus facciate e altro ancora, che cosa accadrà?

Nella difficile situazione in cui verte l'Italia dall'inizio dell'emergenza epidemiologica sono molti i bonus che sono stati introdotti, ognuno con requisiti diversi.

Alcuni sono senza ISEE mentre altri ne necessitano ad esempio, tutti però hanno come fine ultimo il sostegno alle famiglie e la ripresa dell'economia italiana.

Un arduo compito in cui è difficile riuscire soprattutto nel contesto della pandemia, ma che è necessario perseguirlo come obiettivo fino alla fine.

Con l'avvento del 2022 ci saranno molti cambiamenti, alcune misure verranno riformate, altre invece saranno eliminate.

Nel corso di questo articolo andremo a parlare di alcune tra le più famose misure di sostegno, e andremo a scoprirne il futuro.

Parleremo ad esempio del bonus mobili ed elettrodomestici, del bonus facciate, del Superbonus 110 per cento e via dicendo, ponendo l'attenzione agli 8.000 euro che scadranno proprio a fine dicembre!

Infatti il bonus mobili ed elettrodomestici andrà incontro a un grosso taglio che permetterà di ricevere solamente 2.500 euro contro gli 8.000 attuali.

Non se la passano meglio nemmeno le altre misure sopracitate, con il Superbonus 110 per cento che è stato addirittura a rischio cancellazione.

Fortunatamente però questo non accadrà, ma cambieranno drasticamente le modalità e la fetta di beneficiari, questo con l'avvento del nuovo anno.

E il bonus facciate? Anch'esso dovrebbe vivere ancora un po' ma subendo delle modifiche, queste interesserebbero la percentuale che passerebbe dal 90 per cento al più basso 60 per cento.

Ovviamente approfondiremo tutte queste tematiche nel corso dei prossimi paragrafi, cercando di dare una panoramica il più completa possibile.

Parleremo anche di bonus che sono molto meno chiacchierati, come ad esempio il bonus idrico che dovrebbe andare incontro a una conferma anche per il prossimo anno.

Insomma, i cambiamenti sono molti così come lo è la carne al fuoco, ma c'era da aspettarselo con l'imminente chiusura dell'anno.

Bonus senza ISEE: bonus mobili ed elettrodomestici in scadenza!

Il bonus mobili ed elettrodomestici è una misura che dalla sua nascita fino a oggi ha sempre fatto parlare di sé.

La sua cancellazione è sempre stata nell'aria ma alla fine non è mai arrivata, e non arriverà nemmeno con il nuovo anno.

Nel corso degli anni però ha sempre subito modifiche che ne hanno cambiato i termini e le modalità, e a partire da gennaio ne subirà di nuove.

L'obiettivo della misura è quello, come dice il nome, di acquistare mobili ed elettrodomestici, e questo è di semplice intuizione.

Per farlo però è necessario acquistare beni relativi a un immobile in fase di ristrutturazione, altrimenti non si può beneficiare del bonus.

La misura ha anche uno scopo green e di risparmio, infatti gli elettrodomestici acquistati essendo nuovi permettono di consumare meno.

Capiamo bene che il Governo non può prescindere dal perseguire obiettivi che diminuiscano l'impatto ambientale che deriva dal consumo energetico, e questo è il principale motivo per cui la manovra verrà riproposta.

La cosa più interessante è che questo bonus è richiedibile anche senza presentare l'ISEE, infatti non esiste un limite e non c'è nessun tetto massimo da rispettare.

Potenzialmente dunque è un bonus aperto a tutti, a patto che si rispettino le giuste procedure e che si ristrutturi un immobile.

Andiamo a vedere nel prossimo paragrafo quali sono le modifiche che subirà nel corso del 2022.

Bonus senza ISEE: cambia la detrazione!

Abbiamo detto in precedenza che il bonus mobili ed elettrodomestici, che ricordiamo non necessita di un ISEE, subirà delle modifiche.

Purtroppo queste non saranno positive per gli aspiranti beneficiari, dato che a rimetterci è il valore della detrazione.

Nel corso della sua storia questo bonus ha spesso subito modifiche sul valore della detrazione.

In un primo momento è nata per detrarre del 50 per cento gli acquisti su un massimo di 10.000 euro, dunque il valore era di 5.000 euro, successivamente questa soglia però è passata a 16.000 euro.

Il valore dunque della detrazione è di 8.000 euro, non male come cifra per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Purtroppo però la scadenza della misura è fissata a fine dicembre dell'anno corrente, e dunque si rischia di perdere l'occasione di sfruttarla!

Con il nuovo anno il bonus non verrà cancellato, fortunatamente, però subirà una diminuzione molto cospicua.

Il valore della detrazione infatti passerà da 8.000 euro a 2.500 euro massimi, dato che la soglia passa da 16.000 euro a 5.000 euro sugli acquisti.

Ci sono dunque solo poche settimane prima di veder calare drasticamente la cifra, come si può fare per ottenere la detrazione da 8.000 euro?

È ancora possibile usufruirne con il beneficio completo a patto che si effettuino gli acquisti entro la fine dell'anno!

Infatti, a fare testo è la data di acquisto e non la data di fine lavori di ristrutturazione, e dunque se si effettuano gli acquisti entro la fine dell'anno si può beneficiare del 50 per cento sulla soglia di 16.000 euro.

In ogni caso, anche se non si riuscisse a beneficiarne prima del nuovo anno, la misura non verrà cancellata e uno sconto lo si può ottenere in ogni caso, anche se molto più piccolo.

Bonus senza ISEE: e il Superbonus?

Non se la vive bene nemmeno il Superbonus 110 per cento, che fino a poche settimane fa sembrava l'unico sicuro di una proroga anche per il nuovo anno.

Ora però sono cambiate le carte in tavola e tutto è di nuovo in discussione, mentre cresce la paura nel cuore dei cittadini.

La misura verrà prorogata? E se sì, con quali modalità e chi potrà beneficiarne?

In un primo momento sembrava che la misura venisse prorogata e anche ampliata dati i tanti benefici che questa poteva portare anche in termini di migliorie.

Sono infatti molti gli edifici fatiscenti e di classe ancora bassa, e dunque si pensava che Draghi e la sua squadra di Governo mantenessero quantomeno gli stessi criteri.

Al momento, però, sembra che la strada più probabile sia quella che porta a una proroga solo per i condomini e IACP.

Una notizia tutt'altro che positiva se si considera che fino ad alcune settimane fa si parlava già del 2023, dato che per il 2022 la proroga sembrava scontata.

Si è parlato in questi giorni anche di un'ipotetica diminuzione della detrazione, ma per il momento questa notizia risulta infondata.

Bonus senza ISEE: il taglio al bonus facciate

Dopo aver visto come cambiano il bonus mobili ed elettrodomestici, richiedibile senza ISEE, e il Superbonus 110 per cento, è arrivato il momento di parlare del bonus facciate.

Fino a qualche settimana fa la sua cancellazione appariva quasi scontata, dato che non godeva dell'approvazione dell'UE e che fondamentalmente non apporta nessuna miglioria in fatto ambientale e di consumi.

Infatti, il bonus facciate permette di ottenere una detrazione del 90 per cento sui lavori inerenti proprio alle facciate, dunque alle porzioni d'immobile che sono visibili da suolo pubblico.

Il suo scopo è puramente estetico, e non ha nessun altro obiettivo se non questo e quello di dare lavoro alle imprese edili.

Abbiamo detto che la detrazione per ora è pari al 90 per cento, dunque va a coprire quasi tutto l'importo speso.

Ma che cosa accadrà con il nuovo anno?

La misura sarà prorogata, e questa è una buona notizia, purtroppo però la detrazione subirà una diminuzione considerevole.

Questa infatti passerà dal 90 per cento a un ben più basso 60 per cento, con un taglio pari al 30 per cento in confronto alla misura attualmente in vigore.

Per poter beneficiare della misura ancora attiva, e dunque sfruttando il suo massimo rimborso, bisognerà effettuare i pagamenti entro la fine dell'anno.

A partire da gennaio infatti la manovra cambierà come abbiamo detto in precedenza e non sarà possibile sfruttarla più com'è stato fatto fino ad oggi.

Bonus senza ISEE: proroga bonus idrico

Dopo una lunga carrellata di notizie non proprio felici possiamo ora darvene una più piacevole: il bonus idrico va verso la proroga.

Questa misura è pensata per attuare lavori che consentono di risparmiare sul consumo dell'acqua, evitando dunque gli sprechi.

Per farlo permette di ricevere tramite detrazione fino a 1.000 euro sull'intero importo di spesa su lavori come la sostituzione di rubinetti, i sanitari e tutti i lavori idrici.

Un bonus molto interessante e di cui si parla troppo poco ma che merita la sua giusta vetrina, non solo per i 1.000 euro che permette di ricevere, ma anche per l'importanza che ha per i consumi.

La sua scadenza è fissata al 31 dicembre di quest'anno, ma finalmente sembra che si vada verso la strada della proroga e che dunque se ne possa beneficiare anche per tutto il 2022.

Le modalità e i lavori consentiti si possono consultare sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, e il consiglio è quello di visitare il portale per essere certi delle spese che si andranno a sostenere.

Bonus senza ISEE: Draghi e la proroga

Abbiamo cercato nel corso di questo articolo di dare una panoramica approfondita su quello che sta accadendo con le proroghe dei vari bonus senza ISEE, cercando di essere il più chiari possibile.

Parliamoci chiaro, le notizie non sono di certo confortanti, quel che lascia sicuramente più sgomenti è il Superbonus, che fino a poche settimane fa sembrava una priorità per Draghi e il Governo.

La situazione d'instabilità invece che sta vivendo la misura non lascia trasparire nulla di positivo, e i suoi cambiamenti sembrano ormai certi.

Non se la passano bene nemmeno il bonus mobili ed elettrodomestici e il bonus facciate, per loro però la situazione sembrava ancora più drammatica qualche settimana fa.

Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi, nella speranza che nel prossimo articolo potremo portarvi buone notizie.