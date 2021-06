I bonus senza Isee sono i più accessibili e, per questo motivo, anche i più richiesti. Non è detto che abbiano requisiti meno stringenti, ma sono comunque in genere più semplici da ottenere rispetto ai bonus con tetto massimo di Isee. Vediamo insieme di che bonus si tratta, a chi è riservato e quali sono tempi e modi per ottenerlo.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

I bonus senza Isee sono i più accessibili e, per questo motivo, anche i più richiesti. Non è detto che abbiano requisiti meno stringenti, ma sono comunque in genere più semplici da ottenere rispetto ai bonus con tetto massimo di Isee. Vediamo insieme di che bonus si tratta, a chi è riservato e quali sono tempi e modi per ottenerlo.

I bonus sono diventati centrali nella scena politica italiana da diversi mesi a questa parte. Ben prima del coronavirus, va detto, il Governo Conte ha cominciato a proporre bonus (i più noti sono quelli edilizi) che potessero incentivare i cittadini a fare un determinato tipo di interventi. Parliamo di bonus molto diversi tra loro, ma che vanno in una direzione piuttosto simile: aiutare le famiglie a fare scelte più consapevoli, responsabili e sostenibili.

La sostenibilità in particolare è un tema centrale, proprio per i bonus edilizi tra l'altro. In epoca di pandemia, invece, sono arrivati tanti bonus che potessero aiutare le famiglie italiane e superare questo difficilissimo periodo, con particolare attenzione alle famiglie ed alle professioni più colpite, ma con in generale l'obiettivo di superare la fase peggiore.

Ora che la fase peggiore dal punto di vista dei contagi sembra esser stata superata, c'è da capire quale sarà l'impatto della pandemia sulla nuova vita, sulla tanto dibattuta "ripartenza". Un ritorno alla vita normale non è così semplice e potrebbe avere dei danni collaterali molto rilevanti, motivo per cui c'è da porre particolare attenzione su tematiche legate a bonus, sussidi e lavoro.

Quest'ultimo tema, quello del lavoro, è proprio uno dei più sensibili ed attuali: siamo a ridosso della fine del blocco dei licenziamenti, che scatta al primo di luglio, anche se non proprio per tutti. I problemi nel mondo del lavoro ci sono da ben prima dell'avvento della pandemia (e da ben prima della crisi del 2008, a dir la verità), ma sono stati sensibilmente accentuati dalla crisi che il covid ha portato con sé.

Proviamo a capire quali misure sono in arrivo grazie al Decreto Sostegni Bis, approvato nel mese scorso (entrato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021), ma non ancora totalmente smaltito, nel senso che alcune misure devono ancora essere concretizzate e dunque per diverse di esse non sono ancora state erogate a favore dei cittadini.

Se fosse tuo interesse approfondire queste tematiche e rimanere aggiornato o aggiornata, ti suggeriamo un canale YouTube molto valido e comprensibile a tutti: Redazione The Wam. I professionisti che stanno dietro a questo canale lavorano tutti i giorni per offrire contenuti aggiornati attraverso un video al giorno in cui fanno il punto della situazione su bonus, sussidi e lavoro. Questo video, per esempio, approfondisce proprio il bonus 1600 euro e spiega come fare domanda:

Bonus senza Isee: quali in arrivo?

Come suddetto, i bonus senza Isee sono sempre quelli su cui lo sguardo dei cittadini è più attento, in quanto sono accessibili potenzialmente a tutti ed hanno in genere criteri più elastici dal punto di vista del soggetto che ne fa richiesta.

Effettivamente è così, perché al limite ad essere più complessi da rispettare sono i criteri oggettivi, sempre rimanendo in tema di bonus edilizi, per fare un esempio.

C'è però anche un altro bonus introdotto dal Decreto Sostegni Bis che è veramente interessante, non richiede Isee ed ha un importo di ben 1600 euro. L'ultimo Decreto ha approvato questa misura destinata ai lavoratori stagionali, per definizione più instabili in termini contrattuali rispetto ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Questa misura è quindi destinata a questa particolare categoria ed ora andremo ad approfondirne dettagli ed aspetti più importanti.

In realtà, però, il bonus non è completamente nuovo, ma ha cambiato pelle. Infatti, il Decreto Sostegni di marzo aveva approvato un bonus ai lavoratori stagionali che poi aveva preso il nome dall'importo che prevedeva, cioè bonus 2400 euro.

Esso era pensato per fare riferimento a tre mensilità, cioè marzo, aprile e maggio, con un importo per ognuna di esse pari ad 800 euro. Una cifra importante, per altro compatibile con il Reddito di Cittadinanza come vedremo in seguito. Il nuovo decreto ha quindi abbassato questa cifra, facendo riferimento alle sole mensilità di maggio e giugno e prevedendo quindi una cifra totale pari a 1600 euro. Questo ha fatto storcere il naso a diversi beneficiari o potenziali tali, ma è anche vero che la speranza del Governo è che queste misure non siano più necessarie di qui a poco, in quanto si spera di riuscire a superare definitivamente la pandemia, grazie anche all'avvento dei vaccini.

Bonus 1600 euro: a chi è destinato?

Come suddetto il bonus 1600 non prevede criteri legati all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ma piuttosto prevede altri criteri soggettivi, dunque non è così semplice da ricevere. La domanda può naturalmente essere inoltrata in ogni caso, come vedremo successivamente, ma per essere accettata è necessario che il richiedente faccia parte di una delle seguenti categorie di soggetti:

Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

Lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno lavorato per almeno 30 giornate e cessato involontariamente il rapporto di lavoro;

Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione di settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro;

Lavoratori intermittenti che hanno lavorato per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 25 maggio;

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo che va dal 1° gennaio 20219 e il 26 maggio 2021;

Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito superiore a 5.000 euro nel 2019 e partita IVA attiva;

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

Non può quindi accedere chiunque al cosiddetto bonus 1600 euro, ma è necessario far parte di una di queste categorie.

Bonus 1600 euro: quando e come fare domanda?

La domanda per il bonus 1600 euro potrebbe anche non essere necessaria. Come confermato da INPS e come già si sapeva fin dall'approvazione del Decreto Sostegni Bis, chi fa parte della prima categoria dell'elenco precedente riceverà l'erogazione in maniera automatica sul proprio conto corrente. Un elemento certamente di comodità, che permette a chi ha già ricevuto i primi 2400 euro di non dover far nulla per ricevere la restante parte.

Chi invece non dovesse essere stato beneficiario del bonus precedente dovrà presentare domanda direttamente sul portale INPS, come di consueto per questo tipo di misure. L'iter è piuttosto semplice e guidato ed è necessario effettuare tutti gli step ed inserire tutte le informazioni, altrimenti si rischia di non ricevere il bonus pur essendo in possesso di tutti i requisiti.

Per chi dovesse avere difficoltà ad inoltrare la domanda sul portale, c'è la possibilità di rivolgersi ad un Caf o ad un patronato, in modo da essere accompagnati e guidati da un professionista. Ricordiamo che per chi invece facesse tutto autonomamente è necessario essere in possesso di Spid (per chi non lo avesse è possibile farlo in pochi semplici step).

Bonus 1600 euro: compatibile con il Reddito di Cittadinanza!

Ecco un altro interessante aspetto del bonus per i lavoratori stagionali: è compatibile con il Reddito di Cittadinanza! Quei soggetti che quindi fossero percettori di quest'ultimo potranno fare domanda per avere anche il bonus 1600 euro, considerando però che funzionerà in maniera integrativa.

Infatti, chi dovesse far richiesta per entrambi non riceverà 1600 euro più il Reddito di Cittadinanza calcolato come negli altri mesi, ma riceverà l'integrazione rispetto al Reddito di Cittadinanza per arrivare alla cifra di 1600 euro totali.

Non una somma quindi, ma una differenza. Se Mario Rossi percepisce 1000 di Reddito di Cittadinanza, per esempio, riceverà una integrazione di 600 per arrivare alla cifra totale di 1600 euro. Un mese più ricco, senza dubbio, ma non pari alla somma delle due misure ordinarie.

Ricordiamo che per questi soggetti la domanda verrà rifiutata, ma in ogni caso l'integrazione arriverà contestualmente al prossimo Reddito di Cittadinanza o pochi giorni dopo. Ciò è noto grazie al fatto che con il bonus 2400 è stato esattamente lo stesso.

Bonus e sussidi: prospettive future?

Per quanto riguarda i bonus ed i sussidi le prospettive future sono peggiori di quanto non lo siano state negli ultimi mesi. Questa è però una notizia positiva, in quanto molte misure potrebbero non essere ulteriormente prorogate per il semplice motivo che si va verso un definitivo miglioramento, si spera, della situazione pandemica.

La campagna vaccinale procede spedita e ciò permette di essere ottimisti in vista del prossimo inverno, con la speranza che non siano più necessarie queste misure e che si possano invece investire i fondi europei per andare verso una vera ripresa ed una vera ripartenza, economica e sociale.

Per quanto riguarda i bonus senza Isee, a sopravvivere saranno ancora una volta quelli edilizi, come il superbonus 110% che già è stato prorogato per il 2022. Vedremo quale sarà il destino degli altri, che potrebbero essere radunati sotto un unico bonus con un'unica aliquota (secondo indiscrezioni al 75%). In ogni caso essi saranno ancora presenti, potrebbero semplicemente cambiare veste.

Il Presidente Mario Draghi si è infatti mostrato molto più incline a mantenere queste misure piuttosto che quelle più "assistenzialiste", come il Reddito di Cittadinanza e le varie misure emergenziali, che naturalmente sono state necessarie ed infatti Draghi stesso le ha riconfermate nei due Decreti Sostegni. In ogni caso saremo pronti ad fornire ogni informazione direttamente qui sul portale con tutte le novità e gli aggiornamenti in arrivo.