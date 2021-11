I Bonus senza ISEE si avviano alla scadenza al 31 dicembre 2021. Molti contributi rinnovati o riconfermati dal Governo Draghi a breve non esisteranno più. Un importante Bonus di 8.000 euro rivolto a tutti i cittadini ha ottenuto la proroga al 2022, ma subirà pesanti tagli a partire dal prossimo anno. Vediamo subito di quale si tratta e come affrettarsi per cogliere al volo la chance godendo dei maggiori vantaggi offerti per l’anno in corso.

Il 2021 è ormai agli sgoccioli. Al 31 dicembre 2021 la maggior parte dei Bonus senza ISEE voluti o riconfermati nella Legge di Bilancio 2021 e dai numero decreti, per ultimo il DL Sostegni bis, verranno cancellati.

Toccherà alla nuova Legge di Bilancio 2022 delineare il futuro dei Bonus al prossimo anno. In realtà, la bozza del documento, già disponibile, preannuncia una strage di contributi anche se è bene attendere il l’approvazione del documento ufficiale prima di illustrare la situazione.

Al momento, la certezza sulla proroga al 2022 si ha per alcuni Bonus casa (Superbonus 110%, Bonus Verde, Bonus Idrico, Bonus ristrutturazione) che rimarrebbero immutati rispetto al 2021. Altri, invece, hanno sì ottenuto la proroga, ma a partire dal prossimo anno opereranno in “forma ridotta”.

Il riferimento è al Bonus Facciate 90% e al Bonus Mobili ed Elettrodomestici.

Il primo subirà un taglio sostanzioso della percentuale di detrazione, dal 90% del 2021 al 60%, il secondo, invece, vedrà scendere il tetto massimo di spesa da 16.000 euro a 5.000 euro.

Proprio del Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2021 ci occuperemo in questo articolo.

Prima di pensare al nuovo anno, infatti, va ricordato che il Bonus senza ISEE rimarrà attivo fino alla fine di dicembre 2021 nella formula che assicura molti più vantaggi rispetto a quella operativa dal prossimo anno.

Anche se il tempo stringe, non è ancora troppo tardi. Fruire di un maggiore risparmio prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate al Bonus Mobili ed Elettrodomestici a partire dal 2022 è ancora possibile, almeno fino al 31 dicembre.

Purtroppo, è impensabile prorogare tutti i Bonus senza ISEE. Non è facile per il Governo Draghi stabilire quali Bonus riconfermare e quali cancellare definitivamente.

Molti di questi se rimarranno in vita subiranno dei pesanti tagli poiché allungare la sopravvivenza dei Bonus espone lo Stato ad un esborso economico da non sottovalutare.

Dall’altra parta, non si possono lasciare milioni di italiani a patire le pene delle difficoltà economiche sorte a causa del dilagare dell’emergenza epidemiologica sul territorio italiano. A maggior ragione ora, in piena quarta ondata Covid-19.

Ma ritorniamo subito a noi e scopriamo quali vantaggi si possono conseguire richiedendo il Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2021, come funziona e come richiederlo prima della scadenza al 31 dicembre 2021.

Successivamente verranno esaminate tutte le modifiche apportate al Bonus senza ISEE prorogato al 2022 e quali saranno gli effetti sui cittadini dei tagli adottati dal Governo Draghi.

Bonus senza ISEE: Bonus Mobili ed Elettrodomestici Draghi lo proroga al 2022 ma con pesanti tagli

Come avuto modo di sottolineare in apertura di articolo, seppur il Bonus Mobili ed Elettrodomestici ha ottenuto la proroga al 2022, né esce totalmente sconfitto sul fine da perseguire.

Il Bonus senza ISEE è stato introdotto nella Legge di Bilancio 2021 con l’obiettivo di assicurare ai cittadini un risparmio sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici in termini di detrazione IRPEF.

Fino al 31 dicembre 2021 si potrà ottenere una sostanziosa detrazione IRPEF per acquistare i beni desiderati purché vengano realizzati lavori di ristrutturazione su un immobile di proprietà.

Dal 2022 non sarà più così. L’esecutivo Draghi ha inteso stravolgere il Bonus Mobili ed Elettrodomestici con ponderosi tagli per non far gravare sulle casse dello Stato la sopravvivenza del Bonus senza ISEE nella versione attuale.

Insomma, se prima c’era incertezza sulla proroga del contributo al 2022 la conferma nella bozza della Legge di Bilancio 2022 non fa molto gioire.

Per mettere la toppa al buco del taglio all’ammontare di spesa massima ammessa alla detrazione del 50% si è pensato bene di estendere la durata del Bonus Mobili ed Elettrodomestici per un altro anno, quasi per porre fine alle voci di corridoio che davano quasi per certa la mancata proroga del Bonus senza ISEE al 2022.

Il risparmio per il cittadini si ridurrebbe quindi sensibilmente.

In questo stato di cose, rimane solo un asso nella manica da giocare: cogliere l’opportunità offerta dal Bonus Mobili ed Elettrodomestici attualmente in vigore prima della sua scadenza al 31 dicembre 2021.

E occorre anche affrettarsi. Mancano meno di due mesi e non si potrà più godere dei vantaggi offerti dal Bonus nella versione attuale. Poi, si potrà richiedere solo Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2022, nella versione rinnovata, con tutti gli svantaggi ad esso associati.

Bonus senza ISEE: tutto quello che c’è da sapere sul Bonus Mobili ed Elettrodomestici

Il Bonus senza ISEE legato all’acquisto di mobili ed elettrodomestici, nella versione in scadenza il 31 dicembre 2021, potrà essere richiesto solo se si rispettano particolari requisiti riguardanti non solo i beni da acquistare, ma anche l’immobile dove allocarli.

Ma analizziamoli nel dettaglio senza fare confusione.

Prima, però, va precisato che il Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2021, e la cosa non cambia anche per la nuova versione attiva dal 2022, non è vincolato all’osservanza di limiti ISEE.

Pertanto, tutte le persone fisiche residenti sul territorio dello Stato possono chiedere il riconoscimento del contributo. Si tratta, infatti, di un Bonus senza ISEE universale al pari di qualsiasi contributo rientrante nel pacchetto dei Bonus ristrutturazione casa richiedibile a prescindere dalla propria condizione reddituale o patrimoniale.

Chiarita la questione ISEE o non ISEE, vediamo come funziona il Bonus Mobili ed Elettrodomestici nella versione attiva per tutto il 2021.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici senza ISEE: come funziona la detrazione IRPEF da 8.000 euro

Il Bonus senza ISEE 2021 si concretizza in una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per acquistare mobili ed elettrodomestici entro un certo limite d’importo. Non si potranno, infatti, superare i 16.000 euro di spesa come indicato nella guida al Bonus Mobili ed Elettrodomestici predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Un semplice calcolo ci permette di stabilire l’ammontare massimo di Bonus Mobili ed Elettrodomestici fruibile fino al 31 dicembre 2021, pari a 8.000 euro (50% sul tetto massimo di spesa ammesso a detrazione di 16.000 euro).

In poche parole, il Bonus permette di ottenere un rimborso delle spese sostenute per acquistare i beni desiderati (mobili ed elettrodomestici) non superiore a 8.000 euro, come detrazione IRPEF.

Per esser ancora più chiari, gli interessati a richiedere il Bonus Mobili ed Elettrodomestici ancora in vigore potranno ottenere uno “sconto” sull’IRPEF da versare allo Stato, fino a 8.000 euro frazionabili in 10 rate annuali dello stesso importo.

Le condizioni da rispettare per accedere alla misura non sono particolarmente vincolanti, a differenza di quelle previste per altri Bonus casa, Superbonus 110% incluso.

Il solo requisito da rispettare obbligatoriamente, pena l’esclusione dal contributo, è di effettuare ristrutturazioni su un immobile già esistente, ad uso abitativo e non commerciale.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici senza ISEE: occhio alla scadenza del 31 dicembre 2021!

Nel corso dell’articolo abbiamo più volte sottolineato l’importanza di segnare sul calendario la scadenza del Bonus Mobili ed Elettrodomestici. Il 31 dicembre 2021 è ormai vicino e si devono bruciare le tappe prima che le modifiche apportate dal Governo Draghi alla misura, con la proroga al 2022, diventino operative a tutti gli effetti.

Occorre, quindi, accelerare i tempi. Il motivo? Il Bonus senza ISEE si potrà ottenere solo se si eseguono lavori di ristrutturazione su un immobile su cui si vanta un titolo di proprietà.

E ristrutturare un immobile in pochi giorni è quasi impossibile!

Il consiglio che sentiamo di dare agli interessati a fruire dei vantaggi collegati al Bonus Mobili ed Elettrodomestici ancora per poco attivo è di bruciare le tappe: in prossimità della scadenza sarà sempre più difficile ottenere il riconoscimento del Bonus senza ISEE.

Bonus senza ISEE: a chi spetta la detrazione del Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2021

Chi vorrà ottenere il Bonus Mobilie ed Elettrodomestici prima della scadenza fissata al 31 dicembre 2021 dovrà rispettare una serie di condizioni.

Il Bonus senza ISEE potrà essere riconosciuto soltanto se i lavori di ristrutturazione sono stati intrapresi dal 1°gennaio 2020.

L’accesso alla detrazione fiscale, non superiore a 8.000 euro, è riservato solo a coloro che hanno realizzato gli interventi dall’inizio dello scorso anno.

Un altro requisito da rispettare riguarda i beni desiderati: i mobili e gli elettrodomestici si potranno acquistare successivamente alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

Per quanto riguarda la spesa, invece, il Bonus Mobili ed Elettrodomestici nella versione al momento attiva copre tutti gli acquisti fatti dall’inizio dello scorso anno fino al 31 dicembre 2021.

La proroga al 2022 ne ha esteso l’orizzonte al termine del prossimo anno, ma di questo ce ne occuperemo nei paragrafi a seguire.

L’importante è chiarire che la i lavori di ristrutturazione devono essere realizzati prima dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici desiderati.

Il Bonus senza ISEE per mobili ed elettrodomestici spetta anche ai condomini, ma solo per le parti comuni.

Bonus senza ISEE: quali mobili ed elettrodomestici si possono comprare?

L’elenco dei beni acquistabili è abbastanza lungo.

La Legge di Bilancio 2021 non pone particolari vincoli se non quelli riguardanti la classe energetica degli elettrodomestici. Nello specifico, qualsiasi bene più essere acquistato purché di classe A (lavasciuga e forni), o A+.

Anche per i mobili non ci sono particolari divieti, non si potranno acquistare pavimenti, infissi, tende, porte. Tali beni sono infatti esclusi dal Bonus Mobili ed Elettrodomestici e dalla guida al Bonus senza ISEE resa nota dall’Agenzia delle Entrate.

Le cose non dovrebbero cambiare neppure con la proroga del Bonus Mobili ed Elettrodomestici al 2022.

Almeno per ora, il documento bozza della Legge di Bilancio 2022 non lascia intravedere alcuna modifica per la percentuale di detrazione IRPEF, che rimane ferma al 50%, e per i mobili e gli elettrodomestici ammessi alla nuova versione del Bonus.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2022: come sarà?

Ma veniamo subito alle novità. Il Governo Draghi non ha solo riconfermato il Bonus Mobili ed Elettrodomestici al 2022, ma ne ha esteso la sopravvivenza fino al 2024. Una notizia che potrebbe far gioire tutti gli italiani, ma non così buona.

Se la bozza della Legge di Bilancio 2022 pare non modificare la modalità di “pagamento” del Bonus senza ISEE (credito d’imposta) e la percentuale di detrazione (fissa al 50%), lo stesso non si può dire per il tetto massimo di spesa di 16.000 euro previsto dalla versione 2021 del Bonus Mobili ed Elettrodomestici in scadenza il 31 dicembre.

Nello specifico, si potrà fruire del Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2022 se la spesa sostenuta per acquistare mobili ed elettrodomestici non supera i 5.000 euro.

Insomma, il Governo ha operato un sostanzioso taglio facendola scendere da 16.000 euro nel 2021, a 5.000 euro dal 2022, con tutti gli svantaggi in termini di risparmio per gli italiani.

Dal 2022, quindi, si potrà ottenere una detrazione IRPFE massima di 2.500 euro contro gli 8.000 euro previsti dal Bonus Mobili ed Elettrodomestici in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Ecco perché è consigliabile bruciare le tappe e richiedere il Bonus senza ISEE prima della fine dell’anno.

Naturalmente anche l’orizzonte temporale di sostenimento delle spese muta rispetto a quello attuale: si potrà ottenere il Bonus senza ISEE solo per gli acquisti pagati nel 2022.