Nella giornata nazionale dello studente l’INPS ha reso noto tutti i bonus e le agevolazioni per gli studenti. Proprio durante questa giornata importante l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale promuove diversi bandi per aiutare i ragazzi nella propria carriera scolastica.

Pochi giorni fa, infatti, è stato emanato un bando rivolto a tutti gli studenti per aiutarli ad accedere a master e a corsi di perfezionamento universitario, oltre che aiutarli nella formazione per accedere nel mondo del lavoro.

Questo, in particolare, è uno dei bonus senza ISEE emanati dal governo, ma purtroppo hanno una scadenza: questo bando scadrà il 9 dicembre 2021, perciò sarà necessario sbrigarsi! Vediamo quindi cosa prevede il nuovo bando e cosa è necessario per accedere.

Bonus studenti senza ISEE: agevolazioni fino a 17.500 euro

Nell’ultimo periodo l’INPS ha messo a disposizione una serie di fondi rivolti a particolari categorie di studenti residenti all’interno del territorio nazionale. Il bonus studenti è un particolare bonus senza ISEE e, come tale, per accedervi non sono necessari particolari requisiti.

Il bonus studenti riesce a concedere un’agevolazione INPS del valore di massimo 15.000 euro, ma purtroppo scadrà a breve, ovvero il 9 dicembre 2021. Vi sono solamente 22 giorni per approfittare dell’agevolazione. Fino ad ora non sono previste proroghe della misura. Comunque, per esserne certi dovremmo aspettare l’approvazione vera e propria della Legge di Bilancio 2022.

Oltre questi, facciamo presente anche il Programma Estate INPSieme del valore di 2.000 euro ed il bonus cultura del valore di 500 euro utilizzabile per le vacanza all'estero. Ma vediamo i dettagli.

Potranno accedere certamente a questo bonus studenti senza ISEE gli studenti residenti all’interno del territorio nazionale, ma ad una condizione: i genitori devono rientrare nella categoria dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rientranti in determinate Gestioni della Pubblica Amministrazione.

Questi, potranno accedere ad un’agevolazione INPS pari a massimo 15.000 euro destinati a finanziare percorsi di perfezionamento e master di I e II livello. Un’opportunità rivolta a categorie di studenti delle scuole superiori.

Proprio per venire incontro alla formazione degli studenti ha istituito il bonus INPS, ovvero un contributo economico e sociale, nei confronti di tutti gli studenti, a patto che i genitori siano dipendenti e pensionati appartenenti alle Gestione INPS.

In questo articolo cercheremo di addentrarci all’interno della misura oltre che fornire ulteriori dettagli sul bonus INPSieme, un’altra agevolazione rivolta agli studenti che intendono effettuare dei viaggi studio all’interno dei paesi dell’Unione Europea.

Bonus studenti INPS di 15.000 euro: cosa prevede? Quali sono le caratteristiche?

Il bando reso noto dall’Istituto di Previdenza Sociale è stato emanato a seguito della pubblicazione del concorso “Programma Itaca 2022/2023. Questo programma si rivolge chiaramente agli studenti in età scolare, in particolare agli studenti delle scuole superiori, e prevede un indennizzo che servirà a coprire le spese di eventuali percorsi di perfezionamento pre-laurea e post-laurea.

“l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha deciso quindi di elaborare un nuovo indennizzo attraverso cui i cittadini italiani che svolgono ancora un percorso scolastico avranno la possibilità di ottenere un bonus senza ISEE dal valore di 15 mila euro.”

Proprio perché si tratta di un bonus senza ISEE, per partecipare al concorso non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi, quindi, in definitiva, non ci saranno limiti di reddito entro cui dover rientrare per accedervi.

Perciò, tutti gli studenti che attualmente frequentano la scuola secondaria di secondo grado che vogliono avviare un percorso universitario e che intendono avviarsi verso un percorso di perfezionamento potranno accedervi e potranno godere di un’agevolazione sulle tasse di massimo 15.000 euro. Il periodo accademico di riferimento è il 2022 ed il 2023.

Inoltre, il bonus studenti senza ISEE andrà a coprire non solo i percorsi di perfezionamento in Italia, ma anche all’estero, in paesi appartenenti all’Unione Europea ed extraeuropei.

“Si tratta di una fantastica opportunità per vivere l’esperienza di un anno all’estero e diventare un exchange student! Il programma ITACA INPS 2022/2023 è un bando INPS che assegna 1500 borse di studio per svolgere programmi scolastici all’estero in paesi Europei o Extra Europei della durata di un trimestre, un semestre o un intero anno scolastico.”

Quindi, si tratta di un vero e proprio supporto economico, un sussidio che l’INPS fornirà per coprire tutte le spese relative alla frequentazione di corsi di studio all’estero.

L’unico requisito che questi dovranno possedere sarà essere figli di genitori dipendenti della Pubblica Amministrazione o che siano pensionati appartenenti a determinate Gestioni dell’INPS.

Proprio all’interno della pagina ufficiale del concorso potrete visionare tutti i programmi di studio all’estero già predisposti dall’ente o scegliere in alternativa il percorso più adatto alle esigenze dello studente. Però, come avrete modo di visualizzare all’interno del sito, c’è davvero poco tempo per accedere al programma: ovvero fino al 9 dicembre 2021. Il cronometro parla chiaro: solamente 21 giorni!

Ovviamente, tutti gli importi varieranno in base al paese di destinazione, proprio perché in ogni paese il costo della vita è differente. Ma chi già conosce i programmi Erasmus lo sa già! In sostanza, il programma ha previsto per ogni Paese un sostegno ben preciso in base ad un controllo preventivo sul costo della vita.

A questo, si dovrà tenere in considerazione anche i giorni di permanenza del soggiorno studio: più sarà lungo il soggiorno, più sarà alta l’agevolazione prevista.

Bonus studenti senza ISEE: cosa copre il bonus?

Come abbiamo appena anticipato il bonus copre i viaggi studio all’estero, sia all’interno dei Paesi dell’Unione Europea sia nei paesi extraeuropei. L’importo del bonus varierà in base ai giorni di permanenza ed il base al costo della vita.

All’interno della pagina ufficiale del Programma Itaca 2022 e 2023 è possibile scegliere dei programmi già pronti, di periodi più o meno lunghi, e programmi personalizzati in base alle esigenze dello studente. Ma vediamo alcuni esempi pratici.

Soggiorno studio in Inghilterra: una meta classica per tutti gli studenti interessati a perfezionare la lingua inglese, ma non solo. Lo studente potrà scegliere tre diversi pacchetti: un pacchetto trimestrale del valore di 7.900 euro; un pacchetto semestrale del valore di 9.500 euro; un pacchetto annuale del valore di 19.900 euro.

Il programma prevede la copertura delle spese di:

vitto e alloggio presso la famiglia ospitante con trattamento di pensione completa;

volo Andata e Ritorno da Roma o da Milano;

trasporto Andata e Ritorno dall’aeroporto all’alloggio;

spese amministrative per la pratica del visto di soggiorno;

spese di apertura pratica;

copertura assicurativa per le spese sanitarie, infortuni, smarrimento bagagli ecc;

attività di formazione e di monitoraggio della stessa.

Inoltre, lo studente avrà l’opportunità di scegliere tra tre diversi percorsi a scelta, ovvero il programma Classic (con la scelta del percorso di studi ma non della destinazione), il percorso Area Choice (disponibile nel Midland, South England, Brighton) ed infine il programma School Chioce (con la possibilità di scelta della scuola e della sede).

Il programma permetterà allo studente di vivere la vita da vero studente inglese e scoprire così nuove abitudini, nuovi stili di vita e la vera cultura British. Qui la testimonianza di una partecipante del programma:

“Diventare parte integrante dello stile British, della cultura e della tradizione inglese è un'opportunità irrinunciabile. Il sistema scolastico del Regno Unito vanta di eccellenza, come vanta anche la fortuna di apprendere al meglio la lingua inglese. Questa esperienza vi donerà un arricchimento accademico quanto personale.”

Ma questo è solo uno dei tanti pacchetti offerti dal programma. Sono previsti programmi di studio in Australia, negli USA, in Canada, in Spagna, in Francia, in Nuova Zelanda e tanti altri. Vi ricordo che è anche possibile scegliere la vostra destinazione preferita. Avete tempo fino al 9 dicembre!

Bonus senza ISEE – Bonus Vacanze INPSieme, cos’è e cosa prevede?

Un altro bonus senza ISEE per gli studenti è il programma Vacanze INPSieme, appartenete al Bonus Cultura. Che cosa prevede?

In realtà partecipare al programma INPSieme è molto semplice. Questo prevede l’utilizzazione del Bonus Cultura da 500 euro, riservato ai nati nell’anno 2000, per attività culturali consistenti anche in viaggi studio all’estero.

Per poter richiedere il Bonus cultura e beneficiare del programma INPSieme bisogna essere in possesso delle credenziali SPID ed accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione ed effettuare la registrazione.

Dopodiché, lo studente dovrà accedere alla piattaforma 18APP Italia e, dopo aver inserito i propri dati, richiedere il bonus cultura, avendo l’accortezza di inserire il tipo di prodotto a cui il bonus sarà destinato, ovvero la Formazione.

Bonus senza ISEE – Vacanze estate INPSieme, come partecipare?

Partecipare è molto semplice. Vi basterà collegarvi al sito https://www.giocamondostudy.it/estate-inpsieme, registrarvi e scegliere la vostra destinazione.

Una volta prenotata la vostra destinazione, sarà il team di Giocamondo Study a contattarvi per inviarvi il contratto ed il codice di partecipazione. Dopodiché, dovrete solamente collegarvi nella vostra area riservata INPS e selezionare il pacchetto scelto con il codice di conferma.

Ma cosa prevede il programma Estate INPSieme? A differenza del precedente programma,

“le vacanze studio all’estero per il bando INPS prevedono una durata di due settimane e sono del valore di massimo 2.000 euro.”

I requisiti sono gli stessi del programma Itaca, ovvero essere figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Per La compilazione della graduatoria finale verranno presi in considerazione anche la media scolastica e l’ISEE.

Ma dovete sbrigarvi perché per iscrivervi avrete tempo fino al 22 dicembre 2021! Buon viaggio!