Ci siamo finalmente. Sta per prendere il via uno dei Bonus più attesi di questo periodo. Un Bonus fortemente voluto da parte del governo guidato da Mario Draghi. Stiamo parlando del Bonus Terme. Vediamo come si concretizza la misura e quali sono le tempistiche previste. E ancora la lista, al momento ancora provvisoria degli stabilimenti termali che hanno aderito all'iniziativa.

Ci siamo finalmente. Sta per prendere il via uno dei Bonus più attesi di questo periodo. Un Bonus fortemente voluto da parte del governo guidato da Mario Draghi. Stiamo parlando del Bonus Terme.

Un incentivo che si concretizza in un buono per usufruire dell'acquisto di servizi negli stabilimenti termali. La misura è rivolta a tutti: non c'è nessun indicatore ISEE da prendere in considerazione che dia delle limitazioni. E non ci sono altri vincoli che possano ostacolare l'accesso a una misura che prevede un contributo di 200 euro a persona.

Una misura che quindi dà un contributo, ad esempio, di 400 euro per una coppia che intende passare in relax una giornata alle terme. Vediamo come si concretizza la misura e quali sono le tempistiche previste. E ancora la lista, al momento ancora provvisoria degli stabilimenti termali che hanno aderito all'iniziativa.

Bonus Terme 2021: come si sostanzia l'incentivo da 200 euro a persona

Con il duplice obiettivo di dare un po' di respiro alle strutture termali molto penalizzate dalle norme che hanno limitato gli spostamenti nell'ottica della riduzione dei contagi da Covid-19 e di favorire l'accesso delle persone alle strutture termali, è nato da parte della cabina di regia del Governo guidato dall'ex numero 1 della Banca Centale Europea Mario Draghi, questo Bonus Terme.

Una misura che si sostanzia in un contributo che viene erogato senza nessun tipo di limitazione legata all'indicatore economico da 200 euro a persona. Si tratta di un Bonus terme che viene assegnato a tutti i cittadini maggiorenni che hanno la residenza in Italia.

Il Bonus è gestito a livello governativo dal Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale del contributo di Invitalia che è il soggetto gestore per tutte le parti tecniche e esecutive legate al Bonus.

Bonus Terme 2021: che cosa sarà possibile fare nello stabilimento termale

Il Bonus Terme 2021 è stato istituito sulla base di un Decreto del Ministero pubblicato in data 14 agosto 2021. Il contributo che viene emesso è di 200 euro per ogni cittadino, ad una coppia ad esempio può arrivare un contributo da 400 euro.

Il Bonus terme può essere speso in uno degli stabilimenti termali accreditati. Su questo aspetto ci torneremo in seguito nell'articolo visto che è in corso in queste settimane la fase di accreditamento dei centri termali.

Da sapere c'è immediatamente anche quali sono i servizi possibili negli stabilimenti termali.

In primo luogo va sottolineato che la legge prevede che è ammissibile ogni prestazione che viene erogata da parte dei centri termali con la sola eccezione dei servizi di ristorazione e ospitalità nei centri termali ove questi servizi sono presenti.

Bonus Terme 2021: che cosa devono fare i cittadini?

Chi fosse interessato a usufuire di questo bonus che cosa può fare in questo momento e quali sono le tempistiche delle azioni da compiere? In primo luogo va sottolineato che non ci sarà nessun click day aperto ai cittadini. Non ci sarà da mettersi al computer e non ci sarà da bruciare sul tempo nessuno.

Onde evitare problemi di blocco delle linee e delle connessioni non si è optato per questa soluzione. Un cittadino per potere accedere al Bonus dovrà contattare direttamente l'istituto termale che ha scelto e nel quale vorrà trascorrere la giornata.

Sarà il centro termale prescelto a partire dal prossimo 8 novembre a cercare di conquistare i Bonus sulla piattaforma apposita creata da Invitalia. Occorre specificare che questa lista degli istituti termali è già pubblicata ed è in fase di integrazione visto che la procedura di accreditamento dei centri termali è al momento in corso. Viene pubblicata anche in questo articolo in coda.

Per ogni cittadino l'importo massimo di spesa per la propria giornata alle terme è stato fissato in 200 euro. Fino a questo limite la spesa alle terme la copre il Governo. Se liberamente si decide di andare oltre a questa spesa sarà il cittadino che dovrà aggiungere la differenza.

Bonus Terme 2021: le poche regole che occorre rispettare per avere il Bonus

Abbiamo detto in precedenza che non ci sono troppe regole per accedere al Bonus. Una volta che si è indicato al centro termale il proprio interesse a usufruire del Bonus, i cittadini possono beneficiare del Bonus terme ottenendo direttamente nel centro termale uno sconto massimo fino a 200 euro a persona.

Il cittadino come detto deve fare riferimento unicamente al centro termale scelto tra quelli accreditati che sono gli unici che hanno l'abilitazione ad effettuare la prenotazione per conto del cittadino.

Le uniche limitazioni esistenti sono legate al fatto che per avere il Bonus occorre essere cittadini italiani.

Il Bonus non viene concessso se si tratta di servizi termali che sono già concessi al cittadini da parte del Servizio Sanitario Nazionale o da parte di altri enti pubblici.

Il Bonus infine non è cedibile a terzi ne a pagamento ne a titolo gratuito. Ogni cittadino può usufruire di una sola volta del Bonus Terme. Il Bonus non costituisce reddito imponibile al cittadino.

Bonus terme 2021: le regole che riguardano gli stabilimenti termali

In questi giorni dal 28 ottobre scorso è in corso la prima fase del Bonus Terme 2021. In questa fase sono gli enti termali che si devono accreditare sulla piattaforma attivata dal soggetto gestore Invitalia.

Sono solamente tre i requisiti fondamentali per potere fare parte di questo progetto:

occorre essere un ente termale in attività e iscritto al registro delle imprese;

occorre essere in possesso del codice Ateco 2007 96-04-20 con dizione Stabilimenti Termali;

occorre essere in possesso di autorizzazione non scadurta di apertura dell'attività termale.

Come detto in questi giorni i titolari degli stabilimenti termali o i rappresentanti legali possono effettuare la procedura di accreditamento.

Questa fase termina entro l'8 novembre. L'ente termale che ha terminato con successo la procedura di accreditamento a partire da lunedì 8 novembre può iniziare a prenotare i Bonus per i cittadini che ne hanno fatto richiesta.

Per la misura il Governo ha stanziato 53 milioni di euro: i buoni saranno disponibili dall'8 novembre in ordine cronologico di prenotazione. I Bonus, come intuibile, saranno erogati fino all'esaurimento delle risorse che sono state messe a disposizione dell'incentivo.

Bonus Terme 2021: ecco le terme accreditate, Veneto ed Emilia Romagna su tutti

Al momento le terme accreditate e presso le quali i cittadini possono usufruire del Bonus sono 142.

La parte del leone in questa lista la fanno il Veneto con 53 terme e l'Emilia Romagna con 20 terme accreditate. Segue la Campania con 18 accreditamenti, la Toscana con 13.

Seguono Lombardia e Trentino Alto Adige con 7 accreditamenti ciascuna. Poi Lazio con 4, Marche e Sardegna con 3. Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sicilia hanno 2 accreditamenti. Infine un accreditamento a testa per Basilicata, Liguria, Calabria, Piemonte, Umbria e Valle d'Aosta.

Bonus Terme 2021: ecco le terme accreditate della Regione Veneto

Il Veneto domina alla grande questa graduatoria con 53 realtà accreditate.

Vediamole: 1) G.B. Thermae Hotels (via Valerio Flacco, Abano Terme); 2) Società Imprese Ristoranti Alberghi Sira Srl (Abano Terme); 3) Tena Srl (Abano Terme); 4) Terme Apollo ( Montegrotto Terme); 5) Hotel Ariston Molino Terme (Abano Terme); 6) Terme Belsoggiorno (Abano Terme); 7) Aquardens (Pescantina); 8) Hotel Plaza (Abano Terme); 9) G.B. Thermae Hotels (via Pietro d'Abano, Abano Terme); 10) Stabilimento Termale Ermitage Hotel (Teolo); 11) Terme Europa (Padova); 12) Terme Formentin (Abano Terme); 13) Hotel Garden (Montegrotto Terme); 14) Ghibli (Abano Terme); 15) Hotel Terme Verdi (Padova); 16) Gestione Atlantic (Abano Terme); 17) Bristol Buja (Abano Terme); 18) Hotel Columbia Terme (Abano Terme); 19) Columbus Thermal Pool (Abano Terme); 20) Hotel Eliseo (Montegrotto Terme).

E ancora: 21) Hotel Terme Adriatico (Abano Terme); 22) Hotel Des Bains Terme (Montegrotto Terme); 23) Terme Marco Polo (Montegrotto Terme); 24) Terme Bologna (Abano Terme); 25) Hotel Terme Milano (Abano Terme); 26) Hotel Terme Olimpia (Montegrotto Terme); 27) Virgintour (Montegrotto Terme); 28) Ghibli (Abano Terme); 29) Hotel Terme Principe (Abano Terme); 30) Delta B&B (Abano Terme); 31) L'Immobiliare (Pieve del Grappa); 32) Hotel Terme Helvetia (Abano Terme); 33) Tria (Teolo); 34) Patria Terme Hotel (Abano Terme); 35) Hotel Terme Roma (Abano Terme); 36) Toson (Abano Terme); 37) Hotel Terme Vena d'Oro (Abano Terme); 38) Atesina San Marco (Abano Terme); 39) Hotel terme delle Nazioni (Montegrotto Terme); 40) GB Thermae Hotels (Abano Terme).

E seguendo: 41) GB Thermae Hotels (Abano Terme); 42) Terme Neroniane (Montegrotto Terme); 43) Alice (Abano Terme); 44) Patria Terme Hotel (Abano Terme); 45) Terme Quisisana (Padova); 46) Terme Continental (Montegrotto Terme) 47) Stemma 8 (MontegrottoTerme); 48) Terme Salus (Padova); 49) Terme di Battaglia (Battaglia Terme); 50) G.B. Thermae Hotels (Abano Terme); 51) Sethi (Abano Terme); 52) Universal (Abano Terme); 53) Hotel Venezia (Abano Terme).

Bonus Terme 2021: ecco le terme accreditate della Regione Emilia Romagna e Campania

Vediamo ora le 20 terme accreditate in EMILIA ROMAGNA: 1) Salus per Aquam (Salsomaggiore Terme); 2) Terme di Punta Marina (Ravenna); 3) Longlife Formula (Castrocaro Terme e Terra del Sole); 4) Terme di Sant'Agnese (Bagno di Romagna); 5) Food and Hospitality Group (Bagno di Romagna); 6) Riccione Terme (Riccione); 7) Riminiterme (Rimini); 8) Terme di Castel San Pietro (Castel San Pietro Terme); 9) Terme di Cervia (Cervia); 10) Terme di Monticelli (Montechiarugolo); 11) Tema (Alto Reno Terme); 12) Terme di Riolo Bagni (Riolo Terme); 13) Terme della Salvarola (Modena); 14) Terme di Salsomaggiore e di Tabiano; 15) Ciemme (Minerbio); 16 Essepienne (Monterenzio); 17) Felsinee (Bologna); 18) Felsinee (Bologna); 19) Essepienne (Bologna); 20) Essepienne (Bologna).

Ed ecco le 18 accreditate in CAMPANIA: 1) Terme Rosapepe (Contursi Terme); 2) Terme Capasso (Contursi Terme); 3) Impresa Minieri (Telese Terme); 4) Hotel Terme President (Casamicciola Terme); 5) Limparo (Ischia); 6) Hotel Terme La Pergola (Casamicciola Terme); 7) Hotel Terme President (Ischia); 8) Villa Sirena (Casamicciola Terme); 9) Partenhotels (Lacco Ameno); 10) L'Antica Fonte (Vico Equense); 11) Stufe di Nerone (Bacoli); 12) Terme Cappetta (Contursi Terme); 13) Civitas (Contursi Terme); 14) Terme Forlenza (Contursi Terme); 15) Alga (Ischia); 16) Hotel Royal Terme (Ischia); 17) Terme Vulpacchio (Contursi Terme); 18) Relax (San Salvatore Telesino.

Bonus Terme 2021: ecco tutte le altre terme accreditate

Vediamo ora le terme accreditate in tutte le altre regioni:

TOSCANA

1) e 2) e 3) IHC San Casciano dei Bagni, San Giuliano Terme e Monsummano Terme; 4) Antiche Terme di Sorano (Sorano); 5) Terme di Montecatini (Montecatini Terme); 6) Terme di Montepulciano (Montepulciano); 7) Terme San Giovanni (Siena); 8) Terme Antica Querciolaia (Rapolano Terme); 9) Terme di Chianciano (Chianciano Terme); 10) Versilia (Montignoso); 11) Bagni di Casciana (Casciana Terme); 12) Terme di Saturnia (Manciano); 13) Etruria Nova (Grosseto).

LOMBARDIA

1) e 2) QC Terme e Benessere (Valdidentro); 3) Terme di Boario (Darfo Boario Terme); 4) Bormio Terme (Bormio); 5) Terme di Miradolo (Miradolo Terme); 6) Terme di Rivanazzano (Rivanazzano Terme); 7) Terme riunite di Trescore Balneario e Zandobbio (Trescore Balneario).

TRENTINO ALTO ADIGE

1) QC Terme Dolomiti (San Giovanni di Fassa); 2) Terme Val Rendena (Caderzone Terme); 3) Terme di Comano (Stenico); 4) Levicofin (Trento); 5) Società Terme Dolomia (Trento); 6) Terme Merano (Merano); 7) Pejo Terme (Pejo).

LAZIO

1) Terme Pompeo (Ferentino) 2) Terme dei Papi (Viterbo); 3) Acque Albule (Tivoli); 4) Terme Vescine (Castelforte).

MARCHE

1) Terme di San Vittore (Genga); 2) Sarnano Terzo Millennio (Sarnano); 3) Azienda Specializzata (Tolentino).

SARDEGNA

1) Casteldoria Terme (Santa Maria Coghinas), 2) Idroterme Sardara (Sardara), 3) Terme di Sardegna (Fordogianus).

ABRUZZO

1) Ex Arce Salus (Rivisondoli); 2) Terme di Popoli (Popoli).

FRIULI VENEZIA GIULIA

1) e 2) Terme del Friuli Venezia Giulia: Arta Terme e Monfalcone

PUGLIA

1) Fonte la Cavallina (Castelnuovo della Daunia); 2) Terme di Margherita di Savoia (Margherita di Savoia).

SICILIA

1) Terme Acqua Pia (Montevago); 2) Terme Gorga (Calatafimi-Segesta)

BASILICATA

1) Terme Lucane (Latronico).

CALABRIA

1) Terme Caronte (Lamezia Terme).

LIGURIA

1) Terme di Genova (Genova)

PIEMONTE

1) Fons Salutis (Agliano Terme)

UMBRIA

1) Arcos (Cerreto di Spoleto)

VALLE D'AOSTA

1) Terme di Pre' Saint-Didier.